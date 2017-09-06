Дошло до интима и... ничего не вышло

Ну, Наталья, «так» себя и с девушками не ведут. Я буду цинична, наверное, но скажу, что в 25 лет у парня в норме должно «вставать» просто в предвкушении секса с девушкой, которая симпатична и сама не прочь. Так что, если у вас дошло до интима и «ничего», первое, что приходит на ум – это проблемы с потенцией у парня. А поскольку вы не настолько близкие люди, ему проще сказать тебе, что у него нет к тебе чувств и поэтому «ничего не может быть», нежели что у него проблемы с эрекцией в таком юном возрасте. Ну, в самом деле, какой ему прок тебе признаваться? Чтобы ты его высмеяла? Узнала его секрет? Может, ты ему и вправду нравишься, и он надеялся, что с тобой у него все получится, но не вышло. Может, он еще надеется на что-то. Но на мой взгляд, что бы там ни было, но если ты хочешь серьезных отношений, предполагающих и любовь, и дружбу, и секс, то совершенно очевидно ты обратилась не по адресу. У парня какие-то проблемы. А ты тратишь свое время в ложных надеждах.

Сергей

Наталья, давай будем честными, если молодой человек в возрасте «после двадцати», не захотел сблизиться с тобой до «стадии интима», значит он либо болен, либо имеет серьезные психологические проблемы, либо ничего к тебе не чувствует, причем вообще. По-другому просто не бывает. А раз так, то увы, но в данной ситуации дальнейшее общение с таким товарищем, на мой взгляд, совершенно не целесообразно. Пустая трата времени в любом варианте. В худшем - это еще и огромные финансовые затраты непонятно на что. Хотя я бы предположил как раз последнее. Скорее всего, молодой человек воспринимает тебя всего лишь как подручный инструмент для повышения собственной значимости. Ведь если кто-то в тебя влюблен, значит ты чего-то стоишь, а потому чем больше таких влюбленных, тем ты круче. Вот и держится парень за тебя. И ваши замечательные отношения ты, скорее всего, просто себе придумала. Общаться дни и ночи напролет - это здорово, если речь идет о реальности. Я имею в виду встречи, прогулки, со всеми вытекающими последствиями, которые говорят о заинтересованности в непосредственном общении. Однако в твоем случае, судя по всему, имеется в виду простое болтание в «сети». А это совсем не тоже самое. А раз так, то мой тебе совет - собирай волю в кулак, включай логику, и переставай лить воду на чужую мельницу тщеславия. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну не любит тебя парень. Более того, ты ему даже не нравишься. Ну, и зачем зря нервы убивать? В таких случаях лучше собраться, один раз «отболеть», и начинать искать по-настоящему своего человека. То есть, говори парню «спасибо», и прекращай с ним общаться. Причем совсем. Никаких переписок, ответов на посты в сетях, смсок, звонков. Через полгода даже вспоминать не будешь. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.