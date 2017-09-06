Дошло до интима и... ничего не вышло
Саратов, 25 лет
06.09.17
Мнения наших экспертов
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АленаНу, Наталья, «так» себя и с девушками не ведут. Я буду цинична, наверное, но скажу, что в 25 лет у парня в норме должно «вставать» просто в предвкушении секса с девушкой, которая симпатична и сама не прочь. Так что, если у вас дошло до интима и «ничего», первое, что приходит на ум – это проблемы с потенцией у парня. А поскольку вы не настолько близкие люди, ему проще сказать тебе, что у него нет к тебе чувств и поэтому «ничего не может быть», нежели что у него проблемы с эрекцией в таком юном возрасте. Ну, в самом деле, какой ему прок тебе признаваться? Чтобы ты его высмеяла? Узнала его секрет? Может, ты ему и вправду нравишься, и он надеялся, что с тобой у него все получится, но не вышло. Может, он еще надеется на что-то. Но на мой взгляд, что бы там ни было, но если ты хочешь серьезных отношений, предполагающих и любовь, и дружбу, и секс, то совершенно очевидно ты обратилась не по адресу. У парня какие-то проблемы. А ты тратишь свое время в ложных надеждах.
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СергейНаталья, давай будем честными, если молодой человек в возрасте «после двадцати», не захотел сблизиться с тобой до «стадии интима», значит он либо болен, либо имеет серьезные психологические проблемы, либо ничего к тебе не чувствует, причем вообще. По-другому просто не бывает. А раз так, то увы, но в данной ситуации дальнейшее общение с таким товарищем, на мой взгляд, совершенно не целесообразно. Пустая трата времени в любом варианте. В худшем - это еще и огромные финансовые затраты непонятно на что. Хотя я бы предположил как раз последнее. Скорее всего, молодой человек воспринимает тебя всего лишь как подручный инструмент для повышения собственной значимости. Ведь если кто-то в тебя влюблен, значит ты чего-то стоишь, а потому чем больше таких влюбленных, тем ты круче. Вот и держится парень за тебя. И ваши замечательные отношения ты, скорее всего, просто себе придумала. Общаться дни и ночи напролет - это здорово, если речь идет о реальности. Я имею в виду встречи, прогулки, со всеми вытекающими последствиями, которые говорят о заинтересованности в непосредственном общении. Однако в твоем случае, судя по всему, имеется в виду простое болтание в «сети». А это совсем не тоже самое. А раз так, то мой тебе совет - собирай волю в кулак, включай логику, и переставай лить воду на чужую мельницу тщеславия. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну не любит тебя парень. Более того, ты ему даже не нравишься. Ну, и зачем зря нервы убивать? В таких случаях лучше собраться, один раз «отболеть», и начинать искать по-настоящему своего человека. То есть, говори парню «спасибо», и прекращай с ним общаться. Причем совсем. Никаких переписок, ответов на посты в сетях, смсок, звонков. Через полгода даже вспоминать не будешь. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 18
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***возможно проявление синдрома Мадонны-блудницы (Мадонн любят, но на них не встает, эт не плотское, духовное). Попробуйте сделать крен в сторону блудницы.
06.09.17 10:59
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Прелесть25 лет. Он где то рядом по возрасту. Какой искры нет? :-) не верю. Зашкалила искра - верю. Видимо парень девственник. А искрой прикрывается. Моё мнение - Вы тоже не больно секси. Иначе в этом возрасте уже смогли бы любую искру раздуть. Что делать? Живите как живётся. Ничего не бывает неправильно. Это ваше. Ваш сценарий. У других другой. У меня в 25 искрил весь Питер. В 24 я была уже директором предприятия и директора многих более больших предприятий носились за мной табунами и исполняли все мои потребности. Но это моё. А Ваше значит другое. Такое. Какое есть.
06.09.17 09:48
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УпсссВот так. Сказала - как отрезала. Все бабы как бабы, а я богиня! :)))))
06.09.17 10:22
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Прелестьпримите мои соболезнования.
06.09.17 11:59
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ЛотоssДа ладно, это вы примите соболезнования. Уверена, что никакие табуны за вами не бегали. Не знаю, сколько вам лет, судя по отзывам, немало, но обычно востребованные в сексе дамы сохраняют свою востребованность весьма долгое время, а не сидят на женских сайтах с рассказами, что они когда-то - о-го-го и, как правильно тут заметили, мол, все - ниже плинтуса, а вот я-то супер-пупер-секси-вумен, разбивательница мужских сердец и членов и вообще кладезь мудрости. А сама - фанат Бузовой (3 ха-ха)
06.09.17 12:31
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звездочка )Фу какой ((( переводить стрелки на женщину совсем не солидно. Да и в целом вся эта ситуация - если не искрит у тебя, зачем до раздевания женщину доводить и потом её унижать подобными комментариями? Наташа, наверное он свою самооценку таким кривым способом поднимает. Не вздумай принимать на свой счет, в вашем возрасте в здоровом теле, на молодых гормонах все работает супер прекрасно, а если у него с эрекцией проблемы, то это точно не из-за тебя. Сейчас, после той ситуации, он никакие цели не преследует, он просто с аппетитом кушает твое внимание и твою направленную на него энергию, и все. Потребительское отношение к тебе, а ты делай выводы.
06.09.17 09:17
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ОксанаЗнаете, автор, я всё чаще наблюдаю такие картины вокруг себя. Когда людям проще дружить, по всякому - с сексом или без оного, но обозначить это именно словом дружба. Возможно, вы даже слышали модное нынче выражение, что секс дружбе не помеха. Ваш кавалер очевидно узрел, что именно той дружбы, что ему возможно и хотелось бы т.е. мы спим, но никаких претензий, у вас не выйдет, потому что вы уже рассчитываете на что-то большее. А значит станете проблемой. Вы кстати не уточнили ни возраст кавалера, ни что именно не вышло, когда дело дошло до интима. Возможно, он посчитал, что Вы в 25 уже ищете не просто парня, а и мужа, а ему 20 и он пока даже не задумывается об этом. Я бы советовала Вам или прекращать отношения, если вы не сможете общаться без ревности, или продолжать его для поддержки собственной самооценки, собственно как и делает ваш кавалер. А дать почувствовать женщине себя важной и нужной, кстати, очень хорошая манипуляция со стороны некоторых мужчины, так многие делают, поэтому старайтесь зрить в корень и по возможности избегайте таких мужиков.
06.09.17 08:59
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50/50это всё от безрыбья, эти самообман, фантазии, надежды и потуги копания в его голове
06.09.17 08:46
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Юля БакуХотелось бы уточнений по поводу " ничего не вышло", конечно..."Не выйти" может по всякому на самом деле.... Вообще то все очень коротенько... бы на нем так фатально не зацикливалась.. Тем более если парень прмо говорит , что искры нет...Ну нет так нет...И может быть и не надо...Идите дальше...Если ему надо кинется догонять и искры просто посыпятся...А не кинется....значит не кинется....Не помню дословно. но в " Секс в большом городе" до замужества общение с мужичинами- шведский стол...Не не пошло то что попробовала, но пробуй что то следующее...Не надо тут перед ним вытаптывать площадку..Пусть разбирается со своими искрами... Вы же не участница програмы телереальности и совершенно свободны перед собой и всеми остальными..мир наполнен интересными и горячими мужчинами...Экономте ваши силы на что то более интересное)!
06.09.17 08:33
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Проходя мимо1. Важной и нужной желательно чувствовать себя не только при общении с мужчиной. У человека много ипостасей и возможностей почувствовать себя нужной. 2. Он не захотел сказать Вам правду, вместо этого он Вас ОБИДЕЛ. Здесь дело не в том, что мальчик волновался и у него не получилось (возможно, это вообще было в первый раз), а в том, что из положения он вышел за Ваш счет.
06.09.17 08:16
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ЛямбдаУ меня тоже не вышло ничего с парнем, давным-давно. Мне было 20, ему 22. Были влюблены. Переволновались. А потом я вышла за него замуж. Сказал б, что долгие годы боялась шелохнуться, чтоб не возбуждать его много раз на дню, в неурочные часы. Не стала бы спешить с выводами про импотенцию. Может, и наоборот все: она ему слишком нравится, поэтому с нею через чур волнуется. Не робот же!
06.09.17 07:41
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KoshkaНичего не понятно. Как это "дошло до интимной, и ничего не произошло"? Бред полный. Он 300%-й импотент из анекдота? "Член ушиб, язык откусил, пальцы сломал"? Пардон за подробности, но существует много способов удовлетворить женщину. Гоните в шею "друга", жалкие отметки говорят только о его эгоизма.
06.09.17 07:13
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На бОльшее его не хватает, только на "поговорить". Оно вам надо?
06.09.17 07:05
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rerfhfxfНаташа, если даже не смоглось ему, то у меня бы напросился вывод, что он или гей, который боится себе в этом признаться, или импотент. Но уж никак не потому, что нет искры) это знаете, совсем нужно быть страшной старой корягой, чтобы у молодого мужчины на вас ничего не зашевелилось.Не советую продлевать эти бесплодные отношения.
06.09.17 05:18
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Девушка, вас парень не хочет. Вообще. Мужчина в этом случае обмануть не может, их интерес даже сквозь джинсы заметен. (Интересно что было, когда "дошло до интима"? Вы прыгнули на колени ему и стали раздеваться, а у него не встало?) Так что с вашей стороны липучесть и отсутствие гордости, а с его трусливая боязнь вас отшить и обидеть.
06.09.17 01:25