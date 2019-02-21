Добился моей любви, а теперь я ему безразлична
Хочу задать вам вопрос про первую любовь и проходит ли она. С детства мы были знакомы, потом влюбились в друг друга. Но у меня, скорее всего, была только симпатия, поэтому все равно смотрела на других. Он начал доказывать свою любовь, я особо не верила. Расстались. 2 года добивался меня. Ни с кем не встречался. Я начала обращать внимание, что он очень похорошел. Заговорились, вспомнили моменты и начали заново встречаться. Безумно влюбилась в него, поняла, что он идеальный.
Два месяца было идеально, затем стал редко писать, да и вообще обращать внимание и слушать (последние 4 дня). Почувствовала себя навязчивой, предложила сделать перерыв. Так он разозлился и предложил расстаться навсегда. Сказал, что есть девушки лучше меня, которые будут добиваться его внимания к себе, в отличие от меня, которая вечно что -то просит. Пожелал удачи и сказал, что я ему безразлична. У него очень сложный характер. Перед носом экзамены, но я была бы готова ему помочь. Что делать в такой ситуации? Это действительно все? И может ли он так быстро разлюбить?
Мнения наших экспертов
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Алена
Светлана, не всякая первая симпатия – любовь. А если речь идет о детском и подростковом возрасте – тем более. Вокруг детей так много разговоров о любви – в книгах, в кино, в сказках и мультфильмах, и так много примеров отношений – мамы и папы, старшие братья и сестры, дяди и тети, – что зачастую начинает казаться, что найти себе пару – это святая обязанность каждого. Так что, дети практически с детского сада начинают выбирать себе объекты для «любви». Влюбляются всерьез при этом единицы. И я бы не стала считать эту детскую взаимную (или безответную) симпатию «первой любовью».
Что касается описанной тобой ситуации, то, на мой взгляд, парень просто «завершил гештальт», выражаясь языком немецких психологов. Он был влюблен (или ему казалось) в тебя, ты не отвечала ему взаимностью, он тебя добивался два года, причем, безрезультатно. Другой бы плюнул на это и переключился. Твой же друг оказался упертым, для него было важно довести дело до конца. У него получилось, первые пару месяцев он наслаждался полученным результатом. А потом начал прозревать и разочаровываться. Это, кстати, часто происходит с теми, кто вынужден добиваться чьей-то любви. Когда вынужден подстраиваться, искать внимания, в чем-то даже заискивать, выполнять прихоти, стараться выделиться. И вот, получив то, что хотел, вдруг начинаешь осознавать, что ради любви этого человека сделал так много, и задаваться вопросом: а что он сделал ради любви к тебе?
Дальше сценарии разные, но, в большинстве своем, разрушительные. «Пусть теперь он(а) доказывает мне свою любовь». «Я сделал(а) достаточно для наших отношений, теперь твоя очередь». «Я за тобой бегал(а), теперь ты побегай за мной». Это как попытка компенсировать свое «унижение», при всем при том, что никто ведь не принуждал и не просил ни бегать, ни делать, ни унижаться. И я думаю, твой парень оказался в такой же ловушке. Он добился тебя, а после пары месяцев эйфории понял, что результат не отвечает ожиданиям. Хотя, в случае с «добивальщиками» вообще сложно понять, какого результата они ждут, такое впечатление, что цель у них точечная – получить подтверждение взаимности. А что с этим делать дальше – мало кто думает. И твой парень – не исключение.
Что делать с этим? Да, в принципе, ничего. Его сейчас накрыло – он переоценивает свои ценности, ему кажется, что он вложился в ваши отношения избыточно, а ты – не вкладывалась вообще. Романтик стал циником. Ты ничего не сможешь сейчас с этим сделать. И, возможно, это к лучшему. Потому что он на самом деле не такой идеальный, каким тебе показался, и какого ты полюбила. Он просто вел себя так, как ты хотела, и говорил тебе то, что ты хотела – это вечная проблема тех, кто хочет добиться чьей-то любви. Получив свое, они быстро выдыхаются. Не грусти. В твоей жизни настоящая любовь еще впереди.
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Сергей
Светлана, я бы не советовал относиться к происходящему слишком серьезно и не стоит пока делать далеко идущие выводы. Дело в том, что вы сейчас входите в очень странный, довольно непростой и мало предсказуемый возраст, который в ближайшие три-пять лет очень многое кардинально изменит, в том числе и в плане взаимоотношений. Причина в процессе взросления, как физического, так и психологического, который именно в эти годы, подхлестываемый гормонами, идет очень активно. Люди меняются, порой весьма значительно. А если учесть тот факт, что девушки чаще всего взрослеют быстрее, чем юноши, то придется признать, что с данным молодым человеком вам вряд ли «что-то светит» в будущем.
Это сейчас он для тебя идеален, и весь из себя замечательный, поскольку именно сейчас тебе вдруг захотелось романтики и пришлось придумать себе принца. Вот и придумала, поскольку «вроде как заслужил». На самом же деле, вы практически ничего друг о друге не знаете и пока живете подростковыми правилами поведения и взглядами, которые имеют очень мало общего со взрослой жизнью и реальными чувствами. Вы пока играете и только учитесь чувствовать, налаживать отношения с противоположным полом, строить пары. Увы, данный процесс никогда не бывает простым и безболезненным. Спроси у кого угодно, и тебе все подтвердят, что именно в эти годы они страдали от неразделенной любви, бросали и бывали брошены, влюблялись и разочаровывались. И обойтись без этих потрясений, к сожалению, невозможно, ибо только так мы все учимся понимать самих себя и партнеров, осознавать свои желания и учитывать желания других людей, искать компромиссы, настаивать, уступать. В общем, процесс необходимый, хотя иногда и довольно неприятный.
Что же касается нынешней влюбленности, то просто поверь, что через весьма непродолжительное время, всё начнет сильно меняться, и, как бы ни было прискорбно, но скорее всего, парень перестанет быть тебе интересен. Кроме того, очень советую не забывать, что нормальное, здоровое самоуважение и самолюбие – это совершенно необходимые категории для того, чтобы тебя мог полюбить кто-то другой. А раз так, то допускать в свой адрес пренебрежение или хамство, нельзя ни в коем случае. Как бы ни было горько и больно, но, если парень вдруг начнет хоть каким-то образом унижать, оскорблять или, не дай Бог, бить, с ним нужно немедленно расставаться. Так что прими мой совет – посылай своего товарища куда подальше. Раз молодой человек начал сравнивать тебя с другими девушками и говорить, мол, есть и получше, значит, никакого уважения к тебе он не испытывает, а где нет уважения, там не может быть ничего большого и светлого. Ну, и для чего тогда тебе всё это нужно?
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 21.02.19 10:04Пусть идёт к этим лучшим. Ну не хочет он быть с тобой и ты его не заставишь. Постарайся переключиться на другое - учёба, новые знакомства, интересы.
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Прелесть 21.02.19 10:29Фу. Мужчина с указаниям и капризами это не мужчина. Сразу такого на свалку. Будьте смолоду РАЗБОРЧИВАЯ. Уверенно так без сантиментов
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*** 21.02.19 09:39и вот еще что - помогай с экзаменами себе, себе и только себе. Не пытайся купить этим отношения. В хороших ВУЗах бродят толпы крутых парней, вперед в крутой ВУЗ
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Проходя мимо 21.02.19 09:48На этой высокой ноте (Он типа обиделся) и надо заканчивать. Чтобы он ни думал, начиная тебя обхаживать, ты навсегда останешься девушкой. которая его бросила. Ты его переиграла. А первая любовь потому и первая. что не последняя.
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Ах 21.02.19 15:41Не надо делать резких движений. Сидите на попе ровно. Научитесь подвешивать ситуацию, а не принимать все решения самостоятельно - сделать перерыв, расстаться и т.д. Живите своей жизнью. Что у вас там - учёба, хобби, друзья и т.д. Мужчина лишь часть жизни. Если с мужчиной хорошо - принимаете его, потерял интерес и вам не комфортно - занимайтесь больше своими делами, которые приятны, снизив интенсивность общения без заламывания рук и попыток сразу выяснить отношения и расставить точки. Бывают разные периоды в жизни и всегда "идеально" быть не может. Учитесь ускользать. Если мужчине начнёт вас не хватать, он проявится более активно. Если он почувствует облегчение, общение постепенно сойдёт на нет. Это менее болезненный вариант, чем брать на себя ответственность за разрыв.
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Ax / 21.02.19 21:17Многие пишут, что мужчине не понравилось быть в паре, разочаровался и т.д. Перечитала письмо и мне привиделась истеричная девушка (лексика - безумно, идеально ...), привыкшая, что парень, пардон, рвёт зад добиваясь её и вынесшая ему мозг за то, что он 4 дня!!! не достаточно бодро вокруг неё скачет.
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krazy / 21.02.19 19:05Одно дело добиваться, другое встречаться. Роль вашего парня ему не понравилась. Ну эт нормально, у вас еще таких недоотношений вагон и маленькая тележка будет. (Кстати отучайтесь просить. Любимый САМ должен вам хотеть что-то дать. А уж вы должны смотреть достаточно вам или нет. Выпрошенное внимание как фальшивый елочный шарик - блестит, а радости нет)
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Ах / 21.02.19 15:41Не надо делать резких движений. Сидите на попе ровно. Научитесь подвешивать ситуацию, а не принимать все решения самостоятельно - сделать перерыв, расстаться и т.д. Живите своей жизнью. Что у вас там - учёба, хобби, друзья и т.д. Мужчина лишь часть жизни. Если с мужчиной хорошо - принимаете его, потерял интерес и вам не комфортно - занимайтесь больше своими делами, которые приятны, снизив интенсивность общения без заламывания рук и попыток сразу выяснить отношения и расставить точки. Бывают разные периоды в жизни и всегда "идеально" быть не может. Учитесь ускользать. Если мужчине начнёт вас не хватать, он проявится более активно. Если он почувствует облегчение, общение постепенно сойдёт на нет. Это менее болезненный вариант, чем брать на себя ответственность за разрыв.
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Элфи Крекс / 21.02.19 10:53Это довольно распространенное з поведение: долго добивался ту, кого добиться сложно, добился, поставил галочку, пошёл дальше. В литературе таких примеров множество. Завязка "Белого олеандра" на этом построена: сначала Барри добивается Ингрид, а потом она за ним бегает, унижается, шантажирует, угрожает и, наконец, убивает. А Ингрид, между прочим, больше сорока, и мужчин у неё было больше, чем волос на голове. Да тот же Печорин, которого в школе проходят. Предусмотреть такое поведение, дифференцировать от настоящей любви невозможно, потому что мужчина во время охоты искренне увлечения объектом. Что делать? Ничего. Пошёл дальше - счастливого пути.
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[email protected] / 21.02.19 11:05Сегодняшнее письмо бальзам на душу вчерашней героине. Добивался, ждал. А потом , суп с котом. И такое бывает.
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[email protected] / 21.02.19 10:50Да ну его в баню. Не годится.
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Прелесть / 21.02.19 10:29Фу. Мужчина с указаниям и капризами это не мужчина. Сразу такого на свалку. Будьте смолоду РАЗБОРЧИВАЯ. Уверенно так без сантиментов
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[email protected] / 21.02.19 10:51"Будьте смолоду РАЗБОРЧИВАЯ." - 100% & +
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Zavoronok / 21.02.19 10:04Пусть идёт к этим лучшим. Ну не хочет он быть с тобой и ты его не заставишь. Постарайся переключиться на другое - учёба, новые знакомства, интересы.
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Проходя мимо / 21.02.19 09:48На этой высокой ноте (Он типа обиделся) и надо заканчивать. Чтобы он ни думал, начиная тебя обхаживать, ты навсегда останешься девушкой. которая его бросила. Ты его переиграла. А первая любовь потому и первая. что не последняя.
-
*** / 21.02.19 09:39и вот еще что - помогай с экзаменами себе, себе и только себе. Не пытайся купить этим отношения. В хороших ВУЗах бродят толпы крутых парней, вперед в крутой ВУЗ
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*** / 21.02.19 09:34" слишком хорошо это нехорошо" - так говорила моя бабушка, и не слушайте Заратустру.
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Джей / 21.02.19 09:33Мальчик вырос из этих отношений, взрослейте и Вы) отношения - процесс взаимный, долго играть в одни ворота сложно.