Добился моей любви, а теперь я ему безразлична

Светлана, не всякая первая симпатия – любовь. А если речь идет о детском и подростковом возрасте – тем более. Вокруг детей так много разговоров о любви – в книгах, в кино, в сказках и мультфильмах, и так много примеров отношений – мамы и папы, старшие братья и сестры, дяди и тети, – что зачастую начинает казаться, что найти себе пару – это святая обязанность каждого. Так что, дети практически с детского сада начинают выбирать себе объекты для «любви». Влюбляются всерьез при этом единицы. И я бы не стала считать эту детскую взаимную (или безответную) симпатию «первой любовью».

Что касается описанной тобой ситуации, то, на мой взгляд, парень просто «завершил гештальт», выражаясь языком немецких психологов. Он был влюблен (или ему казалось) в тебя, ты не отвечала ему взаимностью, он тебя добивался два года, причем, безрезультатно. Другой бы плюнул на это и переключился. Твой же друг оказался упертым, для него было важно довести дело до конца. У него получилось, первые пару месяцев он наслаждался полученным результатом. А потом начал прозревать и разочаровываться. Это, кстати, часто происходит с теми, кто вынужден добиваться чьей-то любви. Когда вынужден подстраиваться, искать внимания, в чем-то даже заискивать, выполнять прихоти, стараться выделиться. И вот, получив то, что хотел, вдруг начинаешь осознавать, что ради любви этого человека сделал так много, и задаваться вопросом: а что он сделал ради любви к тебе?

Дальше сценарии разные, но, в большинстве своем, разрушительные. «Пусть теперь он(а) доказывает мне свою любовь». «Я сделал(а) достаточно для наших отношений, теперь твоя очередь». «Я за тобой бегал(а), теперь ты побегай за мной». Это как попытка компенсировать свое «унижение», при всем при том, что никто ведь не принуждал и не просил ни бегать, ни делать, ни унижаться. И я думаю, твой парень оказался в такой же ловушке. Он добился тебя, а после пары месяцев эйфории понял, что результат не отвечает ожиданиям. Хотя, в случае с «добивальщиками» вообще сложно понять, какого результата они ждут, такое впечатление, что цель у них точечная – получить подтверждение взаимности. А что с этим делать дальше – мало кто думает. И твой парень – не исключение.

Что делать с этим? Да, в принципе, ничего. Его сейчас накрыло – он переоценивает свои ценности, ему кажется, что он вложился в ваши отношения избыточно, а ты – не вкладывалась вообще. Романтик стал циником. Ты ничего не сможешь сейчас с этим сделать. И, возможно, это к лучшему. Потому что он на самом деле не такой идеальный, каким тебе показался, и какого ты полюбила. Он просто вел себя так, как ты хотела, и говорил тебе то, что ты хотела – это вечная проблема тех, кто хочет добиться чьей-то любви. Получив свое, они быстро выдыхаются. Не грусти. В твоей жизни настоящая любовь еще впереди.