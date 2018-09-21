Что со мной не так? Будто прокляли...
Мне 21. Правильные черты лица, высокая, стройная. Лет в 18-19 было много поклонников, был парень – изменил. И понеслась. Никого. Мои поклонники уходят к моим подругам. На меня никто даже не смотрит. Я не перебираю (в рамках разумного). Не могу понять, что со мной... Будто прокляли. Да, я выгляжу самодостаточной, есть работа, образование, квартира. А мои знакомые парни уходят к девушкам из сёл, к гуляющим, а я сижу одна. Что делать? Что не так? Помогите...
Мнения наших экспертов
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Алена
Ну и плохо, что не перебираешь. Потому и оказываются рядом такие парни, которые не видят в тебе личности, и которым с гулящими необразованными девушками интереснее, чем с тобой. Начни быть разборчивее в связях. Сними со лба табличку «в поиске». И не говори ерунды про «проктятия». Все наши беды – в наших головах. И на самом деле то, что с тобой происходит – закономерная расплата за заблуждения юности, что для счастья достаточно быть стройной, красивой и обеспеченной. А эта формула работает, когда тебе лет 15-18, а потом – все. Потом даже парням-ровесникам уже недостаточно просто красотки рядом (ну, если у парня у самого есть мозги, конечно). Уже хочется, чтобы рядом была «соратница», собеседница, интересный человек. И если тут ты не состоялась – то совершенно оправданно, что клюют на тебя из-за внешней оболочки, а потом сбегают к тем, на которых можно не только любоваться.
В общем, настоятельно рекомендую сделать паузу и спросить себя, что в тебе может привлечь других людей (не только мужчин, а вообще), кроме внешности, диплома, квартиры и машины? Чем ты реально интересна? Ведь если от тебя быстро уходят к другим, то, может, пора выяснить, что с тобой не так? Чем ты занимаешься в свободное время и есть ли оно у тебя? Твое хобби? Твоя страсть? О чем ты могла бы рассказывать часами? У тебя есть единомышленники или ты знаешь, где их можно поискать? Когда тебе 20+, стандартные точки знакомств уже не так хорошо работают. Зато всегда можно найти людей со схожими интересами и завести с ними дружбу. Может, ты просто ищешь не в том кругу?
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Сергей
Рина, я бы не советовал делать глобальные выводы из пары неудач. Нет, я прекрасно понимаю тебя, поскольку помню, как и сам делал такие же выводы, будучи послан очередной подругой, причем иногда с довольно обидными формулировками причин. И «безнадегу» помню, и ощущение, что так будет всегда. Однако исходя из знания того, что получилось в результате, очень советую не паниковать. Видишь ли, как оказалось, правильные черты лица, высокий рост и красивое тело позволяют получать удовольствие при взгляде в зеркало, но совершенно не связаны со сроками встречи с по-настоящему твоим человеком. Чаще даже мешают. Ведь на красоту падки многие. А встретить нужно одного. Вот и приходится проходить через череду пустых и иногда довольно болезненных отношений.
В то же время, тут присутствует и положительный эффект. Ведь ошибаясь, ты неизбежно учишься лучше понимать саму себя, обрастаешь навыками строить отношения, взрослеешь, мудреешь. А раз так, то и шансы найти действительно своего мужчину, серьезно возрастают. Поэтому, еще раз повторюсь, не стоит расстраиваться и отчаиваться. А вот взять паузу будет неплохо. Попробуй некоторое время не строить никаких новых отношений. Займись собой, найди какое-нибудь интересное, активное увлечение, единомышленников, и переключись на них. Не ищи пару. Успокойся. И тогда, через какое-то время, скорее всего, всё само собой наладится.
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Ваше мнение 13
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звездочка ) / 21.09.18 08:26Девушка из села хороша тем, что накормит вкусно, будет заботливая и эмоционально теплая. А "гуляющие" вообще в комментариях не нуждаются - они легки, веселы и сексуальны. Они контактные, открытые. На самом деле это все прекрасные женские качества и они легко перевешивают твои правильные черты лица. Я думаю, что с тобой все в порядке, но многие качества остаются не очевидными для мужчин. Или ты не придаешь значение проявлять себя с этой стороны, а напрасно. Образование и быть приятной собеседницей это прекрасно и лишним в отношениях точно не будет, а вот самодостаточность это сомнительное достоинство. Ты же не в экстремальных обстоятельствах выживания )
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Нетуника / 21.09.18 07:49Дорогая ГГ, а что вы ориентируетесь на всех. Вы начните с себя: кого хотите ВЫ, что Вам важно в мужчине, какими качествами характера он должен обладать, чем может заниматься и тд. Определите, и вперед! Ищете там, где эти товарищи могут водиться: может быть, Вам надо переехать в город подольше, в столицу или пойти учиться куда - то ещё, или поехать в тур. поездку и тд. Возьмите паузу в личной жизни себе на благо. И при личных знакомствах не рассказывайте сразу про ваши квартиры, машины - это может вызывать комплекс несоответствия ))
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Koshka / 21.09.18 07:35Как по заказу, письмо очередной офигенной да еще с квартирой. Ну идите тогда на конкурс красоты, что ли. А серьезно, впечатление о Вас не самое лучшее, как будто люди для Вас сами по себе ничего не значат. Вот поэтому они и уходят.
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ИДИЛИЯ / 21.09.18 07:11Я своего 1 парня встретила в 23 года, потом за него же замуж и вышла. Не жалею, вместе уже 15 лет. Тоже думала "может во мне что то не так?", оказалось все так, просто обошли козлы стороной и Слава Богу (я уж потом узнала что все кто мне нравились, сейчас либо алкоголики, либо в разводе).
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Кто / 21.09.18 06:16Не дай Бог такую "подругу", как Вы... Может, в парнях мужики просыпаются и они начинают защищать Ваших подруг от Вас. Впечатление, как от той злой царицы из сказки "Спящая красавица", лишь бы посоперничать. Ну, не дружи с гулящими из сёл, если так сильно не нравятся или хоты бы подругами не называй, как подхалимка последняя. Квартира, работа, образование, гулящие подруги из сёл... Хоть бы капля доброты, увлечённости какой-то человеческой, жизнелюбия, так нет - "желаю быть владычицей морскою"... Вот и с разбитым корытом.
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ethernity / 21.09.18 04:33Рина, если Вы допускаете наличие проклятья или порчи, то решать этот вопрос нужно с компетентными людьми, да. Попробуйте поискать по отзывам знающего про это дело человека в ваших краях.
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krazy / 21.09.18 03:03Внешность важна, но любят не за нее. На нее клюют =) А вообще, вы уверены, что ваши замечательные знакомые кидаются на гулящих колхозниц? Ни разу не встречала действительно клевого пацана, который бы выбрал себе девушку не по уровню. Всегда с парнем что-то не так значит - или стеснительный, или страшненький, или жадина, или зануда...
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Элфи Крекс / 21.09.18 03:14Или те девушки, которых предпочитают, гулящие колхозницы только в её воображении - от обиды
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krazy / 21.09.18 03:41Уверена, что так оно и есть. (еще интересно из письма выходит, что эти гулящие из сел - ее подруги =)
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Фло / 21.09.18 01:57Только меня озадачила фраза "я не перебираю"? Я так поняла, что она пьет в меру, в отличие от "гулящих".
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Лена / 21.09.18 01:40Надолго они там задерживаются??))