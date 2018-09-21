Что со мной не так? Будто прокляли...

Ну и плохо, что не перебираешь. Потому и оказываются рядом такие парни, которые не видят в тебе личности, и которым с гулящими необразованными девушками интереснее, чем с тобой. Начни быть разборчивее в связях. Сними со лба табличку «в поиске». И не говори ерунды про «проктятия». Все наши беды – в наших головах. И на самом деле то, что с тобой происходит – закономерная расплата за заблуждения юности, что для счастья достаточно быть стройной, красивой и обеспеченной. А эта формула работает, когда тебе лет 15-18, а потом – все. Потом даже парням-ровесникам уже недостаточно просто красотки рядом (ну, если у парня у самого есть мозги, конечно). Уже хочется, чтобы рядом была «соратница», собеседница, интересный человек. И если тут ты не состоялась – то совершенно оправданно, что клюют на тебя из-за внешней оболочки, а потом сбегают к тем, на которых можно не только любоваться.

В общем, настоятельно рекомендую сделать паузу и спросить себя, что в тебе может привлечь других людей (не только мужчин, а вообще), кроме внешности, диплома, квартиры и машины? Чем ты реально интересна? Ведь если от тебя быстро уходят к другим, то, может, пора выяснить, что с тобой не так? Чем ты занимаешься в свободное время и есть ли оно у тебя? Твое хобби? Твоя страсть? О чем ты могла бы рассказывать часами? У тебя есть единомышленники или ты знаешь, где их можно поискать? Когда тебе 20+, стандартные точки знакомств уже не так хорошо работают. Зато всегда можно найти людей со схожими интересами и завести с ними дружбу. Может, ты просто ищешь не в том кругу?