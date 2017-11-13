Чего еще ожидать от женского мозга?
Россия, 36 лет
13.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаВасилий, с цветами понятно, с ребенком – молодец, исправился. А с остальным что? Теща «алкоголиком» обозвала не разово, а констатировала факт любви к спиртному, правильно? И ты сам пишешь, что, когда теща выгнала, устраивал разборки и скандалы после выпивок. Может, в этом главная причина твоих «несчастий» в семейной жизни? С небольшой зарплатой смириться можно. Даже за несделанный кран и незабитый гвоздь простить не проблема. А вот с выпивками, да еще когда после них начинаются разборки, - это очень серьезная проблема. Особенно, если в семье есть дети, которые все это наблюдают. А у тебя это еще отягощается понятием «хозяина в доме». Вон, пишешь возмущенно, что первые месяцы после разрыва она тебе не сообщала, куда ходит и чем занимается. Это называется «беда с личным пространством» - жена, по твоему разумению, должна тебе сообщать обо всех своих делах. Ты ж хозяин. Вот, теперь еще и паузу сделал, перестал ее к себе звать. И даже сам факт того, что она (вместе с мамой своей) тебя выгнала и теперь бегает такая вся непредсказуемая, кажется тебе неумной бабской блажью. И напрасно. Жена твоя, может, и не вполне сама понимает, чего она теперь хочет, но она точно знает, чего она не хочет. А не хочет она повторения. И тебе пока не удалось убедить ее в том, что повторения не будет. Полагаю, не в последнюю очередь виновато в этом твое лояльное отношение к алкоголю. Потому что все остальное – не настолько критично, чтобы лишат ребенка полноценной семьи, где мама и папа – две константы, и между ними все хорошо. Думаю, именно с этой проблемой тебе надо разбираться. И не форсировать события, и не пытаться срочно все вернуть. Букеты и сексуальные ухаживания – не все, что нужно женщине в 35+ лет. Докажи ей, что ты завязал с выпивкой. И не ради семьи даже, а в принципе. Потому что всегда есть опасность: когда человек делает что-то «ради» кого-то, то потом выясняется, что он не готов был делать это вечно. Сможешь ли ты измениться навсегда – и не ради жены, а ради самого себя?
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СергейВасилий, а в чем вопрос? Как вернуть все обратно? Ответ - никак. Прошлое в том виде, который был предыдущие 10 лет, уже не вернется. Уж не знаю, что между вами происходило в последнее время, но, судя по реакции супруги, ничего хорошего там не было. Потому и разбежались. Просто поверь, жены, тем более с детьми на руках, только в кино сбегают от любящих и заботливых мужей. В реальности, чаще всего, они тянут и терпят до последней возможности сохранить брак, даже если благоверный ну совсем берега потерял. Нет, безусловно, бывают сверх экзальтированные особы, у которых может произойти «разрыв шаблона» исключительно на фоне собственных завышенных ожиданий. Однако давай будем честными, такие браки по 10 лет не продолжаются. А раз так, значит, именно ты за последние 4 года умудрился сделать что-то совсем из ряда вон выходящее. Так что, если твоя супруга пошла на разрыв отношений, значит, все было хуже некуда, причем по твоей вине. Что же делать теперь? Меняться, учиться разговаривать и взаимодействовать с супругой. А еще начни наконец проявлять инициативу в плане возобновления совместной жизни. Ну, если тебе это нужно, конечно. Хотя, судя по тому, что ты совершенно спокойно отстраняешься от благоверной на два месяца, очень советую задуматься, а надо ли тебе все это? Быть может, будет правильнее перестать заниматься ерундой и дать женщине наконец найти по-настоящему своего человека, который будет любить её?
Обсуждение 2
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Самбо-дзюдо - это типо как хоккей-футбол? Шо за зверь такой? Вы куда ребёнка устроили то?
13.11.17 05:00
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JuliaТолько сама постановка вопроса наталкивает на мысль что этому мужчине жену хочется вернуть ради того что бы она ему стирала, готовила, убирала квартиру и т.д. А именно эту женщину, не от больших и светлых чувств, а просто потому что другую найти шансы малы с такими исходными данными. Вот и старается ради достижения цели временно «подстроится». Явно не потому что осознал свои недостки.
13.11.17 03:33