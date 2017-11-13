Чего еще ожидать от женского мозга?

Алена

Василий, с цветами понятно, с ребенком – молодец, исправился. А с остальным что? Теща «алкоголиком» обозвала не разово, а констатировала факт любви к спиртному, правильно? И ты сам пишешь, что, когда теща выгнала, устраивал разборки и скандалы после выпивок. Может, в этом главная причина твоих «несчастий» в семейной жизни? С небольшой зарплатой смириться можно. Даже за несделанный кран и незабитый гвоздь простить не проблема. А вот с выпивками, да еще когда после них начинаются разборки, - это очень серьезная проблема. Особенно, если в семье есть дети, которые все это наблюдают. А у тебя это еще отягощается понятием «хозяина в доме». Вон, пишешь возмущенно, что первые месяцы после разрыва она тебе не сообщала, куда ходит и чем занимается. Это называется «беда с личным пространством» - жена, по твоему разумению, должна тебе сообщать обо всех своих делах. Ты ж хозяин. Вот, теперь еще и паузу сделал, перестал ее к себе звать. И даже сам факт того, что она (вместе с мамой своей) тебя выгнала и теперь бегает такая вся непредсказуемая, кажется тебе неумной бабской блажью. И напрасно. Жена твоя, может, и не вполне сама понимает, чего она теперь хочет, но она точно знает, чего она не хочет. А не хочет она повторения. И тебе пока не удалось убедить ее в том, что повторения не будет. Полагаю, не в последнюю очередь виновато в этом твое лояльное отношение к алкоголю. Потому что все остальное – не настолько критично, чтобы лишат ребенка полноценной семьи, где мама и папа – две константы, и между ними все хорошо. Думаю, именно с этой проблемой тебе надо разбираться. И не форсировать события, и не пытаться срочно все вернуть. Букеты и сексуальные ухаживания – не все, что нужно женщине в 35+ лет. Докажи ей, что ты завязал с выпивкой. И не ради семьи даже, а в принципе. Потому что всегда есть опасность: когда человек делает что-то «ради» кого-то, то потом выясняется, что он не готов был делать это вечно. Сможешь ли ты измениться навсегда – и не ради жены, а ради самого себя?