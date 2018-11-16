Бросить мужа, уйти к любовнику?

Алла, я думаю, ты выдаешь желаемое за действительное. Ты считаешь, что к мужу уже ничего не испытываешь, но при этом сама говоришь, что он для тебя «родной человек». Ты говоришь, что не хочешь работать над отношениями с мужем, но при этом уверена, что у тебя хватит сил и запала «работать» над отношениями с любовником и его женой и детьми. Тебе кажется, что ты живешь неинтересно и монотонно, тебе не нравится твоя жизнь сейчас, ок, ну а что тебя ждет с новым мужчиной? Ты же понимаешь, что пока вы встречаетесь тайком, ты не можешь оценить, какой будет ваша совместная жизнь? Ты 8 лет прожила с одним мужчиной и знаешь все его плюсы и минусы в быту. При этом ты ничего не знаешь толком о том, каков твой любовник в обычной жизни, в быту.

Но есть еще и отягчающее обстоятельство – его дети. Это прекрасно, что их никто не бросит. То есть, ты морально готова к тому, что по выходным твой мужчина будет уходить к детям? Готова, что ближайший новый год он проведет не с тобой (а может и не только ближайший)? Готова мириться с тем, что 30% его зарплаты будет ежемесячно отдаваться в «ту семью»? Что на ваши семейные деньги будут покупаться детям подарки и прочие вещи, которые всегда нужны растущим мальчикам и девочкам.

А принимать его детей у себя в гостях, да еще и с ночевкой – готова? Ты думаешь, что очень смелая и намерена работать над отношениями. А ты понимаешь, что тебе придется вплетаться в уже имеющийся клубок, возможно, весьма токсичных отношений между мужчиной, его женой и детьми? И что однажды тебе твои проблемы и отношения с собственным мужем могут показаться курортом, на который тебя потянет вновь?

И еще один важный, на мой взгляд, момент: твой любовник говорит, что готов бросить ради тебя жену с маленькими детьми. Тебя не смущает, что он хочет уйти к женщине, у которой нет «хвоста»? Ты ведь в курсе, что есть такая категория мужчин – они не могут смириться с детронизацией, которая неизбежно случается после рождения ребенка. Они испытывают дискомфорт дома – шумные дети, невозможность отдохнуть, когда захочется, невозможность заняться с женой сексом, когда захочется, много ответственности, обязанностей. Вот и бегут такие мужчины от жен с малышами к женщинам без детей. Но такая «любовь» заканчивается, когда «возлюбленная» вспоминает, что у нее тоже часики тикают, и пора заводить детей. Тогда мужчина может спохватиться даже: зачем ему новый ребенок, если у него уже есть…

Хочешь уйти от мужа – уходи. Временно, не сжигая мосты. Попробуй просто пожить без него. И без любовника. И прочувствуй, к кому тебя сильнее тянет и почему.