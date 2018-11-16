Бросить мужа, уйти к любовнику?
Можете начинать закидывать тапками! Но нужно мнение от чистого сердца. В браке 8 лет, детей нет. Были в планах, но решили повременить. Есть всё остальное – неплохая работа у обоих, своя жилплощадь, машина и прочее. Казалось бы, живи и радуйся. Но уже пару-тройку лет назад поняла, что чувства к мужу охладели в край, если не сказать, закончились. Иногда случаются порывы остатков чувств, но очень редко. Он же меня любит, это видно и чувствуется. Полюбила другого, чувства взаимные. Он хочет скорее сойтись официально и ни от кого не скрываться. Я тоже очень хочу этого. Но есть весомые и крупные «Но»: он женат, двое детей. Насчет реальных отношений с женой не в курсе, но судя по всему – «не фонтан», хотя не мне судить.
Боюсь всё обрубить и уйти от мужа, как бы не пришлось потом жалеть о том, что не ценила то, что было. Но и жить с человеком, который приносит больше раздражения, чем любви, не хочется. Да и его ни к чему мучить таким своим отношением. Смотрю на него и думаю – какой же он все-таки близкий и родной, но не люблю.
Работать над отношениями и сетовать на кризис не вижу смысла, проходили многое. Начинать новые отношения с человеком с таким багажом, как бы грубо это ни звучало, конечно, страшно и волнительно, ждет много как приятного, так и не очень. Но здесь я готова работать и справляться с проблемами, да мы оба к этому готовы. Одуматься и продолжать жить с мужем – не вариант, буду изводить себя мыслью, что могла сделать по-другому, но не сделала. Взывать к совести из-за двух его маленьких (до 10 лет) детей тоже не выход – детей никто не бросает и от них не отказывается. Как принять верное решение? Что делать? Рискнуть? Как бы вы поступили на моем месте?
Мнения наших экспертов
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Алена
Алла, я думаю, ты выдаешь желаемое за действительное. Ты считаешь, что к мужу уже ничего не испытываешь, но при этом сама говоришь, что он для тебя «родной человек». Ты говоришь, что не хочешь работать над отношениями с мужем, но при этом уверена, что у тебя хватит сил и запала «работать» над отношениями с любовником и его женой и детьми. Тебе кажется, что ты живешь неинтересно и монотонно, тебе не нравится твоя жизнь сейчас, ок, ну а что тебя ждет с новым мужчиной? Ты же понимаешь, что пока вы встречаетесь тайком, ты не можешь оценить, какой будет ваша совместная жизнь? Ты 8 лет прожила с одним мужчиной и знаешь все его плюсы и минусы в быту. При этом ты ничего не знаешь толком о том, каков твой любовник в обычной жизни, в быту.
Но есть еще и отягчающее обстоятельство – его дети. Это прекрасно, что их никто не бросит. То есть, ты морально готова к тому, что по выходным твой мужчина будет уходить к детям? Готова, что ближайший новый год он проведет не с тобой (а может и не только ближайший)? Готова мириться с тем, что 30% его зарплаты будет ежемесячно отдаваться в «ту семью»? Что на ваши семейные деньги будут покупаться детям подарки и прочие вещи, которые всегда нужны растущим мальчикам и девочкам.
А принимать его детей у себя в гостях, да еще и с ночевкой – готова? Ты думаешь, что очень смелая и намерена работать над отношениями. А ты понимаешь, что тебе придется вплетаться в уже имеющийся клубок, возможно, весьма токсичных отношений между мужчиной, его женой и детьми? И что однажды тебе твои проблемы и отношения с собственным мужем могут показаться курортом, на который тебя потянет вновь?
И еще один важный, на мой взгляд, момент: твой любовник говорит, что готов бросить ради тебя жену с маленькими детьми. Тебя не смущает, что он хочет уйти к женщине, у которой нет «хвоста»? Ты ведь в курсе, что есть такая категория мужчин – они не могут смириться с детронизацией, которая неизбежно случается после рождения ребенка. Они испытывают дискомфорт дома – шумные дети, невозможность отдохнуть, когда захочется, невозможность заняться с женой сексом, когда захочется, много ответственности, обязанностей. Вот и бегут такие мужчины от жен с малышами к женщинам без детей. Но такая «любовь» заканчивается, когда «возлюбленная» вспоминает, что у нее тоже часики тикают, и пора заводить детей. Тогда мужчина может спохватиться даже: зачем ему новый ребенок, если у него уже есть…
Хочешь уйти от мужа – уходи. Временно, не сжигая мосты. Попробуй просто пожить без него. И без любовника. И прочувствуй, к кому тебя сильнее тянет и почему.
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Сергей
Алла, на мой взгляд, проблемы лучше решать по мере их поступления. Учитывая же тот факт, что охлаждение чувств к мужу и начало накопления раздражения было первичным, как мне думается, правильнее сперва разобраться именно с этой стороной своей жизни. Причем сразу рвать всё, что только можно – не стоит. Найди жилье, скажи мужу, что устала, что тебе нужно побыть одной, и уходи. Поживи отдельно, не афишируя сторонние связи. Почувствуй себя свободной. И если через какое-то время поймешь, что обратно совсем не тянет, подавай на развод.
Что же касается любовника, то и его заодно «протестируешь» в условиях, близких к боевым. И не удивляйся, если с обретением свободы, большие и светлые чувства вдруг притухнут. Видишь ли, иногда, когда человек не может по каким-то причинам освободиться от ставших тяжелыми и ненужными отношений, подсознание начинает самостоятельную игру. Например, находит некий объект, в который «влюбляет» хозяина, чтобы тот, под давлением подобного дополнительного стимула, наконец решился сбросить оковы. И как только это происходит, гештальт завершается, а вместе с ним и нужда в дополнительной стимуляции пропадает. Соответственно и чувства, еще недавно горевшие ярким пламенем, куда-то деваются, к полному непониманию сторон. И если к этому времени человек уже успел слишком сильно связать себя с этой обманкой, появляется новая проблема под названием как отвязаться от любовника, которого уже не любишь. Поэтому сначала, очень советую, разобраться с одной проблемой, а только потом, подумав и посчитав, ввязываться в другую.
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