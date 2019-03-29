Бросила мужа ради него, а он жену - нет
Мы познакомились случайно, будучи оба в браке. Познакомились на сайте торгово-денежных отношений. Я была в браке и даже мысли не допускала о знакомстве с другим мужчиной. Вначале прошла сделка, потом начали переписываться. Меня сразу же пронзило, я его очень чувствовала. Я гнала мысли прочь, но я сильно его чувствовала. После долгой переписки мы решили обменяться фото, у меня была надежда, что я увижу фото, и он окажется не моим героем. Но он был мне симпатичен! Я гнала мысли прочь, но мы будто сплелись судьбами, переписывались каждый день и очень интенсивно! Я очень серьезный человек, но в жизни оказалось так, что я влюбилась виртуально.
Мы жили в разных городах, и один раз я поехала по делам в город, где жил мужчина, мы договорились встретиться и пообщаться реально. Я очень волновалась перед встречей, укоряла себя, отговаривала. Но меня очень тянуло к нему, неописуемо! Мы встретились, был прекрасный солнечный день, букет, прекрасная энергетика! Между нами произошла близость, очень яркая близость, такого в моей жизни никогда не было! Я была очень счастлива, не верила в то, что бывает так хорошо!
Наши отношения стали более эмоциональными, мы общались практически без перерыва, посредством звонков и переписки. Стали встречаться 1 в месяц, чаще мы не могли себе позволить. Я ждала эти встречи как праздники! Я его очень люблю! Уже больше трёх лет.
Потом произошел неприятный случай, его супруга прочитала нашу небольшую переписку. Разразился скандал, мы на неделю прекратили общение. Мне было невыносимо без него! Потом все возобновилось.
Чтобы вы правильно понимали, у нас двоих были причины для наших отношений: он часто рассказывал, что жена скандалит, не в себе, делит детей и собирается от него уходить, он часто ходил исцарапанный. У меня тоже была причина, мой муж бы замечен в измене.
Шло время, наши отношения сближались, он стал говорить о совместном проживании и о том, что они разговаривают с женой о разводе. Я переехала в тот город, где он живет и через пару недель оказалось, что его супруга следит за ним, владеет распечатками звонков, смс, она включила геолокацию, короче, следит за каждым его шагом. Хочу сказать, что он занимается бизнесом, семейным бизнесом, а его жена нигде не работает, сидит дома. Так вот теперь она прослеживает даже все бизнес переписки, все синхронизировала и, самое смешное, перестала хотеть уйти от него, сказала, что развод не даст. Мой мужчина сказал, что они долго обсуждали ситуацию развода с женой и решили, что будут держать себя в руках и не давать волю эмоциям, что семейная ячейка – это самое главное! Я же развожусь со своим мужем, потому очень люблю своего мужчину и не могу жить в обмане!
Мой мужчина очень изменился, стал всего бояться, постоянно твердит, что семья это самое главное, что его хотелки и желания не должны быть на первом месте, стал говорить про свою жену с достоинством, о том что она мать его детей и, что ничего уже по-другому не будет!
Он перестал мне писать, стал редко звонить, только с телефона на работе, который приобрел специально для общения со мной, он такой маленький, кнопочный, без всяких наворотов и навигации.
Когда мы встречаемся и остаемся наедине, он говорит, что испытывает ко мне чувства, и что ничего не изменилось. Но это не так! Когда я хочу с ним поговорить и звоню сама, он часто раздражается, говорит, что работы много, что я неугомонная и думаю только о себе, что я должна считаться с его семьёй, его работой и семейным бизнесом! А ещё он мне провозгласил, что для него самое главное-семья и работа. У меня глаза стали влажными, я спросила: «А кто я тогда в твоей жизни?»
У меня недавно было два выходных (я очень много работаю), и я пригласила своего мужчину два дня подряд пообедать вместе, было всё прекрасно, сидели общались, он делал мне комплименты, но вдруг его лицо изменилось и он мне сказал, что я не должна заполнять его свободное пространство собою. Меня будто током ударило! Я ему сказала, что если он не хочет со мной общаться или у него изменилось ко мне отношение, чтобы он сказал мне честно об этом, тогда мы прекратим общение. Но он говорит, что хочет общаться и, что ничего не изменилось, но ведёт себя как совершенно другой человек.
Он стал повышать на меня голос, когда ему кажется, что я позвонила не вовремя, говорит, что я неугомонная, хотя я звоню максимум два-три раза в день. Сказал, что его мама делает ему замечание, что я «трезвоню» и «трезвоню». Это после трёх лет интенсивного общения! Для меня это очень оскорбительно, я ему объясняю, что элементарно по нему скучаю, что, если он не хочет со мной общаться или его не устраивает мой темперамент и мое отношение к нему, чтобы он прекратил отношения со мной. Но он говорит, что ничего не изменилось, просто я должна уважать его семью!
Я его очень люблю, каждое мгновение наполнено им! Мне очень сложно, потому что я вижу какое-то зомбиование в поведении! Когда мы наедине, он такой внимательный, эмоциональный, как будто мы единое целое! Но потом заканчивается встреча и он отстраняется от меня, его эмоциональность сменяется какой-то практичностью, хотя он сам мне звонит по утрам и вечерам, когда на работе. Меня это очень изматывает, я стала думать о том, что он со мной играет.
История может показаться глупой, но она только поверхностна, я не могу эмоционально рассказать, насколько яркими были наши отношения! Как человек так может меняться, он мне объясняет свое поведение тем, что это его защитная реакция. Он стал рассказывать, что жена его изменилась, стала хорошей, он купил на ее имя недвижимость Хотя до этого она ему в глаза говорила, что его не любит, и что она с ним из-за того, что хотела покинуть болото в котором не было перспектив.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Светлана, на мой взгляд, ты попала в типичную ловушку для любовницы. У тебя было все прекрасно с любовником до тех пор, пока ты не начала предъявлять права на него и не начала строить планы на совместное с ним будущее. Проблема в том, что это только твои планы. А то, что он якобы плохо живет с женой – это ты знаешь исключительно с его слов. Не удивлюсь, если жена об этих претензиях даже не в курсе. Увы, но это классический сценарий, необходимая часть лжи, с помощью которых мужчина оправдывает свое предательство в глазах любовницы. Я уверена, что твой муж, «замеченный в измене», плел что-то подобное о тебе своей пассии.
Любовник начал нервничать, потому что ты стала назойливой. Когда вы встречались раз в месяц, а остальное время общались на безопасном расстоянии, его все устраивало. Но ты становишься угрозой его спокойной семейной жизни. Да, он, конечно, испытывает к тебе некие чувства, как минимум, половое влечение. Поэтому в безопасных, с его точки зрения, условиях, он расслаблен и может продолжать играть в героя-любовника. Но выбираясь из «норки», попадая в реальный мир, где у него есть семья, жена, бизнес, друзья, родители, и вообще весь его привычный мир, в который тебе нет входа, он начинает сильно напрягаться. И надо быть совсем уж наивной (особенно для 43 лет), чтобы не понять, что ты заходишь слишком далеко, туда, где тебя не ждут и не хотят видеть.
Можешь убеждать саму себя, что твой возлюбленный просто не готов бросить семью и неработающую супругу. Но на деле он никогда и не планировал. То, что она никогда не работала – это их общий выбор. Как правило, жена-домохозяйка – это решение мужа, а не самой жены. Ему, возможно, и не нужна другая. Он понимает, что она – отличная мать его детей, прекрасная хозяйка в доме. Ее работа – это их дом и семья. А кто ты? Почему н должен променять все это на тебя? Только потому, что ты придумала себе, что имеешь право разрушить не только свою жизнь, но и жизнь еще нескольких человек?
Очень советую очнуться и понять, что с этим мужчиной твой максимум – это роль любовницы. Может, стоит вернуться в свой город и попробовать начать с нуля?
-
Сергей
Светлана, на мой взгляд, тебе стоит, все-таки, начать думать, и анализировать не свои фантазии, а реальные факты. Нет, я понимаю, что ты человек увлекающийся и эмоциональный, однако не до такой степени. Вы встречаетесь с любовником 1 раз в месяц, не чаще, и ты называешь это интенсивным общением? Не хотелось бы тебя разочаровывать, но, насколько я знаю, мужчину, который на самом деле любит женщину, такой график не устроит. Подобная частота как раз говорит о том, что интенсивного общения он не желает. А вот иметь возможность слегка расслабиться, развлечься на стороне, но без особых последствий – с удовольствием.
Кроме того, ты сама пишешь, что, как только переехала к любовнику поближе, он сразу стал нервным, дерганым, всего боится и «шифруется» от супруги. Увы, но это означает лишь то, что никакого развода с «опостылевшей» женой дяденька никогда не планировал и даже не желал. А то, что говорил тебе – лишь необходимая в таких случаях «лапша». Более того, судя по нарастающему раздражению, ему скоро окончательно надоест твоя активность, и вы расстанетесь. Так что чем быстрее ты поймешь и признаешь очевидное, тем для тебя же лучше. Увы, но этот товарищ никогда не станет тем самым, и ни при каких обстоятельствах не женится. А раз так, то лучше не тратить зря время на отношения, которые ни к чему, кроме нервных срывов, не приведут. Думаю, будет правильнее собраться с силами и завершить этот цирк. А затем начать искать по-настоящему своего человека. Хотя, конечно, можешь продолжать играть в кошки-мышки. В конце концов, каждый волен портить себе жизнь как ему хочется.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 36
Лучшие комментарии
-
Masha NY 29.03.19 01:46Я думаю, что ключевая фраза в вашем письме, что мужчина говорит «ничего не изменилось, просто я должна уважать его семью». То есть: он вам реально говорит, что и раньше и сейчас, у него даже мысли не было, разводиться и связывать свою жизнь с вами. Его Реальная Жизнь, которая его устраивает, и вы, это 2 разных параллельных мира. Ну, а то, что он с Вами соглашался и поддакивал, когда Вы строили планы на совместное будущее, это неотъемлемая часть интриги между женатыми мужиками, и их любовницами. Прям, классический вариант! Надо же как-то вас на крючке держать и «разжигать огонь страсти».
-
Ха 29.03.19 01:34Жена и не собиралась уходить, она просто шантажировала тем, что уйдет. А он в ответ на её шантаж любовницу нашёл. Оставьте этих психологических извращенцев вдвоем, пусть играют и развлекаются без вас. Когда жена плохая, он идет к Вам. А в остальное время им и вдвоем хорошо. Вы переехали, с мужем расстались, а он что сделал для Вас? Только букеты и красивые слова дарил.
-
Zavoronok 29.03.19 01:09Рассмешили причины для отношений. Так люди оправдывают своё некрасивое поведение, муж изменил, жена скандалит, не это, так другое. Как будто не отношались бы и без причин. А по теме я думаю, жена собрала на него нехилый компромат и доказательства измены и при разводе может захапать семейный бизнес и оставить его с голым попом, вот он и решил, что любовница этого не стоит.
-
Нету ника 29.03.19 07:39У Вас проблемы с восприятием и переработкой информации. Вам говорят: " Я буду жить с женой, она хорошая, ты мне не звони и тд", а Вы всё руки заламываете...не будет он с Вами, ничего не сделать. Возвращайтесь в свой город, идите на работу, перестаньте звонить, писать и прекратите доступ к телу. Надо перевернуть страницу...
-
Julia 29.03.19 04:35Ой, простите, но что тут скажешь, дура-дурой и это в 43 то! Резко обрывайте контакт, весь. Без эмоций и разьястнений причин. У вас уйдут годы что бы прийти в себя! Чем раньше начнете тем лучше...
-
Dear / 29.03.19 13:44Светлана, из всего вашего эмоционального письма, бросается в глаза это - "...он говорит..., и что ничего не изменилось. Но это не так!" Но это не так! - прям крик души. Вы понимаете, что изменилось многое что, вся жизнь ваша, можно сказать. Не зря в письме очень часто использовано слово "изменилось(ся)". Любовь это такое чудо, не всем дано его испытать. Вы испытали. Напрочь, враз теряешь голову, независимо от возраста. Ну вот так получилось, что случилась она не с мужем, не совсем честная, так сказать, ну что же теперь? Ingenue права в том, что у вас сейчас непростой период. Нужно его как-то пережить. Но эту страницу жизни надо закрыть. Бог с тем, что на чужом несчастье счастье не построить, дело в другом - он любит жену свою и вы это понимаете. Сил вам моральных, душевных и физических.
-
ingenue / 29.03.19 12:49Как мне жалко героиню. Как легко попасть в такую ситуацию, обмануться, поверить. Женщина очень уязвима. Я бы все таки не разводилась с мужем и не переезжала. Нужно быть твердо уверенной в будущем чтобы все так кардинально менять. В том городе нет ни работы, ни жилья, ни постоянного мужчины. это просто ужасно. не видеть своих детей. а потом бросить все и оказаться у разбитого корыта. так сложно что-то советовать. Вы уже полностью влипли. Пора возвращаться назад, поджав хвост и опустив глаза. Сказать близким "бес попутал", вернуться на работу и как-то жить дальше.
-
Весна / 29.03.19 12:38А с кем остались ваши дети?
-
Koshka / 29.03.19 12:27Что такое "сайт товарно-денежных отношений"? Проституточий, что ли?
-
Инга / 29.03.19 12:27Да уж. Страсти страстями, а слишком много мужик теряет при разводе. Возможно - бизнес. А главное - детей. Еще вспоминается фильм "Суета сует" - как бы милые супруги ни бранились, а всё же их связывает гораздо больше, чем с недавно появившейся любовницей. Как говорится, не путайте туризм с миграцией. Печально для Светланы, но правильно будет закрыть эту страницу и жить реальной жизнью без иллюзий, нежели чем воображать себя героиней женского романа...
-
Никольски / 29.03.19 12:19Судя по манере письма и долгим описаниям ваших эмоциональных переживаний-Вы очень взвинченная персона на романтике. Уровень истерики на "счастье" зашкаливает. Букет(!), солнце, супер секс. "Только небо, только радость впереди" И как упрёк "он практичный" Ну и да!А что еме так же как и Вам слететь с эмоциональных катушек??? Если бы я была мужчиной, то наверное, я бы боялась такой женщины. Это очень сложно жить на сплошном эмоциональном взрыве. Таком нескончаемом. Три, четыре звонка в день. О ужас!! На минутку представила, что я работаю (а работа у меня творческая в погружение) и тут у меня все время звонит телефон. Я бы не вынесла. Думаю, что это была бы разборка очень конкретная. Ооооочень практичная. Что это ещё за висяк вокруг шеи? Ваши отношения были очень яркими по эмоциям только у Вас. Как Вы можете говорить за двоих? Как можно знать, степень эмоциональных переживаний другого человека? И он прав. Вы вампирично заполняете его свободное пространство. Мне, например, как воздух, нужно личное большое пространство. Иногда, уезжаю на недельку другую в пустынные места. Хожу одна по пустом пляжу или в лесу. Наполняюсь идеями. Это моя личная жизнь души. И я её никому не позволю занимать. Нельзя так своей возбужденной эмоциональностью так вампирично давить людей, которых любите. Я думаю, что мужчина просто вас не выдержал. Вас много и везде. Был готов на соединение с вами и начал задыхаться. Вовремя спрыгнул к понятной и прогнозируемой жене. С вами страшно. Можно задохуться. Я пока дочитала весь этот взрыв сама чуть не задохнулась. Спрыгнул любимый. Хочет дышать, не обессудьте!
-
Лара / 29.03.19 12:06Не одобряю поведение автора. Небось было больно душе, когда свой муж изменил? Куда, зачем, не совместно ли лезть в чужую семью? К чужому мужу? Не тронь чужое, не учили? В 43 то... никакой любовью не оправдаться. Помню знакомая моя когда что-то подобное услышала про своего мужа, страшно было смотреть на неё, столько боли, казалось с ума сойдет. Не надо этого делать, ни автору, никому. Люди же мы в конце концов. Оставить в покое семью и чужого мужчину. Чужого!
-
Big Mama / 29.03.19 11:483 года феерверк эмоций... в 43... скажем так, автор тоже получила немало удовольствия. а так походу спектакль окончен. надо бы поблагодарить актера и двигаться к гардеробной за пальтоМ.
-
Аха / 29.03.19 11:25Звонить мужчине "всего" 2-3 раза в день на мой взгляд перебор.
-
Джей / 29.03.19 11:14Думаю дело в деньгах, возможно бизнес как раз таки ведёт жена, либо оформление жену, возможно имущество записано на жену, не только квартира, возможно даже, что бизнес принадлежит ее родителям, поэтому уйдя от жены, он рискует потерять все. Не знаю, насколько это вас утешит. Чувства скорее всего есть, но явно его что-то очень сильно держит. Поэтому вряд ли вы будете вместе. Попробуйте не звонить и не писать, посмотрите на поведение мужчины, дайте понять, что любовницей больше быть не хотите, что либо он делает решительный шаг, либо вы расстаетесь, не надо размазывать, один раз поговорите всерьёз и больше не навязывайтесь правда что. Я так понимаю, вы толком о мужчине ничего не знаете. Поэтому и решить, что делать и понять, что вообще произошло, вы не сможете.
-
[email protected] / 29.03.19 10:48Не нужно наполнять им каждое мгновение. И висеть на нём. Навязчивость испугает и оттолкнёт не только женатого и занятого. Любой адекватный задумается и начёт ставить границы. Я бы посоветовала отлипнуть и искать счастье не в нём, а в себя немного уйти. Дорогой, у меня столько перемен, мне нужно подумать, мне нужно сделать то и это. Перестать трезвонить. Пару раз отказать во встрече, потомучто у тебя планы. И немножко удлинить этот поводок. Теперь инициатива должна быть искл. по его стороне.
-
Ирэн / 29.03.19 09:58Если бы он не хотел, чтоб жена следила за ним, он бы все для этого сделал. Что значит "Она включила геолокацию"? Без ЕГО ведома на ЕГО устройстве? Да не поверю? Что значит "Она отслеживает все бизнес-переписки"? Если она домохозяйка, у нее априори не должно быть доступа ко всему этому, а если был, то пароли и поменять можно. Мы с мужем живем отлично, никто никого не подозревает и не изменяет, но у него свои гаджеты, у меня свои, у него своя работа, у него своя, точно также с почтой и пр. Я не могу у него ничего подключить или заблокировать, и он у меня. Че за бред он там вам заливает, а вы верите! НЕ ХОЧЕТ ОН БЫТЬ С ВАМИ И ВСЕ ТУТ! Хотел бы - был бы!
-
Лада / 29.03.19 09:10Вам открытым текстом сказали:"любовница, знай свое место".
-
*** / 29.03.19 09:09Ух ты, сколько эмоций - ураган просто. Я тоже так хочу. Эмоций мне эмоций, фикбук отдыхает.
-
Прелесть / 29.03.19 09:04Вы разошлись с мужем потому что не любите его. Логично и правильно. Этот мужчина так или иначе привязан к вам. Значит не липните к нему. Это отталкивает. Дайте время ему соскучиться. И не будьте слишком доступная. Тогда он сможет принять решение. Не давите. Не просите.
-
ИДИЛИЯ / 29.03.19 08:58Больше всего веселит "мой мужчина" - по факту он мужчина своей жены, но не как не ваш.... Автор вы перекладываете все на чужие плечи "пусть сделает, пусть порвет", а вами не хотите первая порвать? Мужики они простые, им легче наорать, чем избавится от бесплатного "запасного аэропорта".... Эх когда такие женщины начнут себя ценить.....
-
Ольга / 29.03.19 08:35Вы сработали катализатором в семейных отношениях Вашего любовника. Как разлучница в фильме «Любовь и голуби». Вам теперь лучше самоустраниться из этой семьи и начать новую жизнь. И помнить, что на чужом несчастье счастья не построить.
-
Солярская / 29.03.19 08:07Рвите с ним. Пострадаете пару месяцев, потом утихнет.
-
Нету ника / 29.03.19 07:39У Вас проблемы с восприятием и переработкой информации. Вам говорят: " Я буду жить с женой, она хорошая, ты мне не звони и тд", а Вы всё руки заламываете...не будет он с Вами, ничего не сделать. Возвращайтесь в свой город, идите на работу, перестаньте звонить, писать и прекратите доступ к телу. Надо перевернуть страницу...
-
Julia / 29.03.19 04:35Ой, простите, но что тут скажешь, дура-дурой и это в 43 то! Резко обрывайте контакт, весь. Без эмоций и разьястнений причин. У вас уйдут годы что бы прийти в себя! Чем раньше начнете тем лучше...
-
Masha NY / 29.03.19 01:46Я думаю, что ключевая фраза в вашем письме, что мужчина говорит «ничего не изменилось, просто я должна уважать его семью». То есть: он вам реально говорит, что и раньше и сейчас, у него даже мысли не было, разводиться и связывать свою жизнь с вами. Его Реальная Жизнь, которая его устраивает, и вы, это 2 разных параллельных мира. Ну, а то, что он с Вами соглашался и поддакивал, когда Вы строили планы на совместное будущее, это неотъемлемая часть интриги между женатыми мужиками, и их любовницами. Прям, классический вариант! Надо же как-то вас на крючке держать и «разжигать огонь страсти».
-
Ха / 29.03.19 01:34Жена и не собиралась уходить, она просто шантажировала тем, что уйдет. А он в ответ на её шантаж любовницу нашёл. Оставьте этих психологических извращенцев вдвоем, пусть играют и развлекаются без вас. Когда жена плохая, он идет к Вам. А в остальное время им и вдвоем хорошо. Вы переехали, с мужем расстались, а он что сделал для Вас? Только букеты и красивые слова дарил.
-
Zavoronok / 29.03.19 01:09Рассмешили причины для отношений. Так люди оправдывают своё некрасивое поведение, муж изменил, жена скандалит, не это, так другое. Как будто не отношались бы и без причин. А по теме я думаю, жена собрала на него нехилый компромат и доказательства измены и при разводе может захапать семейный бизнес и оставить его с голым попом, вот он и решил, что любовница этого не стоит.
-
Не стоит ей оправдываться / 29.03.19 01:36С причинами - это на исповедь к священнику. Не нам судить.
-
Zavoronok / 29.03.19 10:00Я не про это, а про то, что когда мужья-жёны идут налево, они начинают искать причины оправдания своих измен, тогда как бы не я такая плохая, а он козёл. Винить других всегда легче, чем признать свою неправоту, а найти причину при желании отношаться на стороне всегда можно.
-
-
..... / 29.03.19 12:40Некрасиво поведение....... Все должны вести себя красиво.....)))
-