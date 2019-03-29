Бросила мужа ради него, а он жену - нет

Мы познакомились случайно, будучи оба в браке. Познакомились на сайте торгово-денежных отношений. Я была в браке и даже мысли не допускала о знакомстве с другим мужчиной. Вначале прошла сделка, потом начали переписываться. Меня сразу же пронзило, я его очень чувствовала. Я гнала мысли прочь, но я сильно его чувствовала. После долгой переписки мы решили обменяться фото, у меня была надежда, что я увижу фото, и он окажется не моим героем. Но он был мне симпатичен! Я гнала мысли прочь, но мы будто сплелись судьбами, переписывались каждый день и очень интенсивно! Я очень серьезный человек, но в жизни оказалось так, что я влюбилась виртуально.

Мы жили в разных городах, и один раз я поехала по делам в город, где жил мужчина, мы договорились встретиться и пообщаться реально. Я очень волновалась перед встречей, укоряла себя, отговаривала. Но меня очень тянуло к нему, неописуемо! Мы встретились, был прекрасный солнечный день, букет, прекрасная энергетика! Между нами произошла близость, очень яркая близость, такого в моей жизни никогда не было! Я была очень счастлива, не верила в то, что бывает так хорошо!

Наши отношения стали более эмоциональными, мы общались практически без перерыва, посредством звонков и переписки. Стали встречаться 1 в месяц, чаще мы не могли себе позволить. Я ждала эти встречи как праздники! Я его очень люблю! Уже больше трёх лет.

Потом произошел неприятный случай, его супруга прочитала нашу небольшую переписку. Разразился скандал, мы на неделю прекратили общение. Мне было невыносимо без него! Потом все возобновилось.

Чтобы вы правильно понимали, у нас двоих были причины для наших отношений: он часто рассказывал, что жена скандалит, не в себе, делит детей и собирается от него уходить, он часто ходил исцарапанный. У меня тоже была причина, мой муж бы замечен в измене.

Шло время, наши отношения сближались, он стал говорить о совместном проживании и о том, что они разговаривают с женой о разводе. Я переехала в тот город, где он живет и через пару недель оказалось, что его супруга следит за ним, владеет распечатками звонков, смс, она включила геолокацию, короче, следит за каждым его шагом. Хочу сказать, что он занимается бизнесом, семейным бизнесом, а его жена нигде не работает, сидит дома. Так вот теперь она прослеживает даже все бизнес переписки, все синхронизировала и, самое смешное, перестала хотеть уйти от него, сказала, что развод не даст. Мой мужчина сказал, что они долго обсуждали ситуацию развода с женой и решили, что будут держать себя в руках и не давать волю эмоциям, что семейная ячейка – это самое главное! Я же развожусь со своим мужем, потому очень люблю своего мужчину и не могу жить в обмане!

Мой мужчина очень изменился, стал всего бояться, постоянно твердит, что семья это самое главное, что его хотелки и желания не должны быть на первом месте, стал говорить про свою жену с достоинством, о том что она мать его детей и, что ничего уже по-другому не будет!

Он перестал мне писать, стал редко звонить, только с телефона на работе, который приобрел специально для общения со мной, он такой маленький, кнопочный, без всяких наворотов и навигации.

Когда мы встречаемся и остаемся наедине, он говорит, что испытывает ко мне чувства, и что ничего не изменилось. Но это не так! Когда я хочу с ним поговорить и звоню сама, он часто раздражается, говорит, что работы много, что я неугомонная и думаю только о себе, что я должна считаться с его семьёй, его работой и семейным бизнесом! А ещё он мне провозгласил, что для него самое главное-семья и работа. У меня глаза стали влажными, я спросила: «А кто я тогда в твоей жизни?»

У меня недавно было два выходных (я очень много работаю), и я пригласила своего мужчину два дня подряд пообедать вместе, было всё прекрасно, сидели общались, он делал мне комплименты, но вдруг его лицо изменилось и он мне сказал, что я не должна заполнять его свободное пространство собою. Меня будто током ударило! Я ему сказала, что если он не хочет со мной общаться или у него изменилось ко мне отношение, чтобы он сказал мне честно об этом, тогда мы прекратим общение. Но он говорит, что хочет общаться и, что ничего не изменилось, но ведёт себя как совершенно другой человек.

Он стал повышать на меня голос, когда ему кажется, что я позвонила не вовремя, говорит, что я неугомонная, хотя я звоню максимум два-три раза в день. Сказал, что его мама делает ему замечание, что я «трезвоню» и «трезвоню». Это после трёх лет интенсивного общения! Для меня это очень оскорбительно, я ему объясняю, что элементарно по нему скучаю, что, если он не хочет со мной общаться или его не устраивает мой темперамент и мое отношение к нему, чтобы он прекратил отношения со мной. Но он говорит, что ничего не изменилось, просто я должна уважать его семью!

Я его очень люблю, каждое мгновение наполнено им! Мне очень сложно, потому что я вижу какое-то зомбиование в поведении! Когда мы наедине, он такой внимательный, эмоциональный, как будто мы единое целое! Но потом заканчивается встреча и он отстраняется от меня, его эмоциональность сменяется какой-то практичностью, хотя он сам мне звонит по утрам и вечерам, когда на работе. Меня это очень изматывает, я стала думать о том, что он со мной играет.

История может показаться глупой, но она только поверхностна, я не могу эмоционально рассказать, насколько яркими были наши отношения! Как человек так может меняться, он мне объясняет свое поведение тем, что это его защитная реакция. Он стал рассказывать, что жена его изменилась, стала хорошей, он купил на ее имя недвижимость Хотя до этого она ему в глаза говорила, что его не любит, и что она с ним из-за того, что хотела покинуть болото в котором не было перспектив.