Хрустящие огурцы на зиму в литровые банки: рецепты

Свежие овощи сейчас можно покупать круглый год, однако, зимние тепличные огурцы практически не имеют вкуса. Поэтому большинство хозяек отдают предпочтение консервации.

Процесс засолки много времени не занимает, а открыть зимой литровую банку с хрустящими огурцами одно удовольствие. Большой ассортимент позволяет выбрать рецепт маринованных овощей с уксусом или без него.

Правильный выбор

Чтобы лакомиться зимой аппетитными огурцами, надо знать, как правильно их выбрать.

Вот несколько советов, которые следует соблюдать при покупке:

отдайте приоритет маленьким овощам до 10 см, они гораздо вкуснее и будут красивее смотреться на праздничном столе;

обратите внимание на окраску все плоды должны быть ярко-зелеными если появилась желтизна значит это старый огурец и на засолку его использовать нельзя;

большую роль имеет цвет пупырышек они должны быть черными белые свидетельствуют о том, что это тепличный огурец и хрустящим он не будет;

перед засолкой попробуйте овощ, горечь можно определить только таким способом, появляется она при недостаточном поливе.

Покупать огурцы на засолку все-таки лучше у домашних хозяек, а не на оптовых продажах с колхоза.

Классический вариант

При засолке на зиму по этому рецепту можно получить четыре литровые банки хрустящих огурцов, добавление уксуса обеспечит им длительное хранение.

Ингредиенты:

огурцы - 3 кг;

соль - 80 г;

сахар - 150 г;

уксус 9% - 10 ст. ложек;

чеснок - 8 зубчиков;

приправа по вкусу.

Приготовление:

Овощи тщательно вымоем, отрежем хвостики и зальем ледяной водой и оставим на 5 часов. Этот небольшой секрет поможет им остаться хрустящими.

Банки стерилизуем и положим на дно укроп, листья хрена и вишни.

Плотно укладываем огурцы и заливаем кипятком Оставляем в таком виде на 1 час.

Берем кастрюлю объемом не меньше 5 л, насыпаем соль и сахар и выливаем воду из банок. Ставим на огонь и кипятим 10 минут.

Добавляем в каждую емкость по два зубчика чеснока пару горошин душистого перца и 1,5 ст. л. уксуса.

Заливаем рассолом и закатываем.

Переворачиваем вниз дном и укутываем теплым пледом.

Храним в таком состоянии два дня, затем убираем в кладовку.

Огурцы с водкой

Многим людям повышенная кислотность желудка не позволяет лакомиться маринованными корнишонами. Поможет рецепт засолки огурцов на зиму без уксуса. Овощи получаются такие же хрустящие. В первый раз на пробу можно приготовить парочку литровых банок.

Ингредиенты:

огурцы - 2 кг;

водка - 100 мл;

соль - 50 г;

сахар - 80 г;

приправы.

Этапы приготовления:

Огурцы моем и заливаем холодной водой на 3 часа. Для рассола берем 1,5 л кипятка, добавляем соль и сахар и держим на огне в течение 15 минут. Укладываем овощи в банки вместе с укропом, листьями хрена, черной смородины и горошинами душистого перца. Наполняем маринадом и оставляем на 3 часа. По прошествии данного времени сливаем его в кастрюлю и доводим до кипения. В каждую емкость добавляем 2 ст. л. водки вливаем маринад, закатываем и убираем под теплое одеяло на два дня.

В готовом блюде водка чувствоваться не будет, она необходима для длительного хранения продукта.

Термоядерные огурцы

Прекрасный рецепт для любителей острых ощущений. Для засолки потребуются маленькие огурцы, а вместо уксуса эссенция. Все продукты даны из расчета на шесть литровых банок. Благодаря небольшому нюансу зимой можно будет лакомиться хрустящей консервацией.

Ингредиенты:

огурцы - 4 кг;

соль - 5 ст. л.;

сахар - 4 ст. л.;

уксусная эссенция - 50 г;

чеснок - 12 зубчиков;

морковь - 1 шт.;

грузинская аджика - 7 ч. л.;

приправы.

Фазы приготовления:

Овощи замачиваем в холодной воде на 6 часов, периодически меняя ее. Берем 3 л кипятка засыпаем соль, сахар в конце варки добавляем эссенцию. Морковь моем, чистим и режем кружочками. В каждую банку кладем зонтики укропа, листья хрена, по 2 зубчика чеснока, предварительно разрезая их пополам. Добавляем кусочки моркови по паре горошин душистого перца, ломтики острого, красного и по 1 ч. л. грузинской аджики. Заливаем овощи рассолом и стерилизуем по 15 минут каждую. Закатываем крышками и оставляем охлаждать.

Огурцы с горчицей

Получить зимой, хрустящие огурцы можно даже используя, холодную засолку, уксус при этом не понадобится. Вот только хранить их нужно в погребе или холодильнике. Количество продуктов в рецепте дано из расчета на три литровые банки.

Ингредиенты:

огурцы - 2 кг;

соль - 1 стакан;

корень хрена - 1 шт.;

молотая горчица - 3 ч. л.;

душистый черный перец - 6 горошин;

чеснок - 6 зубчиков;

приправы.

Способ приготовления:

Замачиваем огурцы на несколько часов в холодной воде, если они только что с грядки, то можно этого не делать. Выбираем овощи одной величины, иначе они просолятся неравномерно.

Стерилизуем банки и крышки.

Всю зелень, необходимую для маринада промываем под проточной водой.

Кладем на дно банки корень хрена, зонтики укропа, листья вишни, черной смородины и душистый перец.

Укладываем огурцы до середины банки и повторяем слой зелени, кроме корня хрена. Заполняем емкость до конца.

Растворяем соль, в родниковой воде, если нет такой возможности, то используем холодную, кипяченую. Соль берем крупного помола, специально для консервации, ни в коем случае не йодированную.

В каждую емкость сыпем по 1 ч. л. горчицы и заливаем рассолом.

Закрываем банки пластиковыми крышками и ставим в холодильник или погреб.

Через два месяца можно будет отведать аппетитных огурцов с молодой картошкой.

Маринованные резаные огурцы

Ингредиенты:

огурцы - 2 кг;

репчатый лук - 300 г (2-3 луковицы);

тертый хрен - 50 г;

соль - 150 г;

сахар - 100 г;

смородиновый сок - 200 г;

душистый черный перец - 5 горошин;

эстрагон и укроп - по 1 пучку.

Этапы приготовления:

Лук чистим и шинкуем кольцами.

Огурцы очищаем от кожуры и семян, режем на 4 части. Посыпаем сверху солью и оставляем на ночь в прохладном месте.

На следующий день укладываем их в банки, чередуя со слоем лука, хрена, эстрагона и укропа.

Соединяем смородиновый сок с 1 литром воды, добавляем соль, сахар, душистый перец и оставляем так на сутки.

Выждав, нужное время процедим рассол в кастрюлю и кипятим. Наливаем горячий маринад в банки, закрываем капроновыми крышками и остужаем.

Хранить консервацию следует в холодильнике.

Для аромата можно добавить в баночки по несколько ягодок смородины. Огурцы будут хрустящими с кисло-сладким вкусом.

Как хранить

Благодаря герметичному закрытию и стерилизации банки прекрасно хранятся при комнатной температуре, например, в кладовке. Придерживаясь следующих советов, можно лакомиться консервацией до поздней осени:

Проверяем, чтобы с крышек банок не капал рассол, иначе возможен взрыв. Проследите, чтобы на емкости не было попадания прямых солнечных, от этого может измениться вкус солений. Следим за содержимым банок, если маринад стал мутным, появилась плесень, выкидываем не раздумывая. Температура воздуха в кладовке не должна превышать 20 градусов.

Если же огурцы закупорены капроновой крышкой, то хранить их можно только в холодильнике или погребе.