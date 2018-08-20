Хрустящие огурцы на зиму в литровые банки: рецепты
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
7 часов
Ингредиенты
- огурцы
- соль
- сахар
- уксус
- чеснок
- приправы
Свежие овощи сейчас можно покупать круглый год, однако, зимние тепличные огурцы практически не имеют вкуса. Поэтому большинство хозяек отдают предпочтение консервации.
Процесс засолки много времени не занимает, а открыть зимой литровую банку с хрустящими огурцами одно удовольствие. Большой ассортимент позволяет выбрать рецепт маринованных овощей с уксусом или без него.
Правильный выбор
Чтобы лакомиться зимой аппетитными огурцами, надо знать, как правильно их выбрать.
Вот несколько советов, которые следует соблюдать при покупке:
- отдайте приоритет маленьким овощам до 10 см, они гораздо вкуснее и будут красивее смотреться на праздничном столе;
- обратите внимание на окраску все плоды должны быть ярко-зелеными если появилась желтизна значит это старый огурец и на засолку его использовать нельзя;
- большую роль имеет цвет пупырышек они должны быть черными белые свидетельствуют о том, что это тепличный огурец и хрустящим он не будет;
- перед засолкой попробуйте овощ, горечь можно определить только таким способом, появляется она при недостаточном поливе.
Покупать огурцы на засолку все-таки лучше у домашних хозяек, а не на оптовых продажах с колхоза.
Классический вариант
При засолке на зиму по этому рецепту можно получить четыре литровые банки хрустящих огурцов, добавление уксуса обеспечит им длительное хранение.
Ингредиенты:
- огурцы - 3 кг;
- соль - 80 г;
- сахар - 150 г;
- уксус 9% - 10 ст. ложек;
- чеснок - 8 зубчиков;
- приправа по вкусу.
Приготовление:
- Овощи тщательно вымоем, отрежем хвостики и зальем ледяной водой и оставим на 5 часов. Этот небольшой секрет поможет им остаться хрустящими.
- Банки стерилизуем и положим на дно укроп, листья хрена и вишни.
- Плотно укладываем огурцы и заливаем кипятком Оставляем в таком виде на 1 час.
- Берем кастрюлю объемом не меньше 5 л, насыпаем соль и сахар и выливаем воду из банок. Ставим на огонь и кипятим 10 минут.
- Добавляем в каждую емкость по два зубчика чеснока пару горошин душистого перца и 1,5 ст. л. уксуса.
- Заливаем рассолом и закатываем.
- Переворачиваем вниз дном и укутываем теплым пледом.
- Храним в таком состоянии два дня, затем убираем в кладовку.
Огурцы с водкой
Многим людям повышенная кислотность желудка не позволяет лакомиться маринованными корнишонами. Поможет рецепт засолки огурцов на зиму без уксуса. Овощи получаются такие же хрустящие. В первый раз на пробу можно приготовить парочку литровых банок.
Ингредиенты:
- огурцы - 2 кг;
- водка - 100 мл;
- соль - 50 г;
- сахар - 80 г;
- приправы.
Этапы приготовления:
- Огурцы моем и заливаем холодной водой на 3 часа.
- Для рассола берем 1,5 л кипятка, добавляем соль и сахар и держим на огне в течение 15 минут.
- Укладываем овощи в банки вместе с укропом, листьями хрена, черной смородины и горошинами душистого перца.
- Наполняем маринадом и оставляем на 3 часа.
- По прошествии данного времени сливаем его в кастрюлю и доводим до кипения.
- В каждую емкость добавляем 2 ст. л. водки вливаем маринад, закатываем и убираем под теплое одеяло на два дня.
В готовом блюде водка чувствоваться не будет, она необходима для длительного хранения продукта.
Термоядерные огурцы
Прекрасный рецепт для любителей острых ощущений. Для засолки потребуются маленькие огурцы, а вместо уксуса эссенция. Все продукты даны из расчета на шесть литровых банок. Благодаря небольшому нюансу зимой можно будет лакомиться хрустящей консервацией.
Ингредиенты:
- огурцы - 4 кг;
- соль - 5 ст. л.;
- сахар - 4 ст. л.;
- уксусная эссенция - 50 г;
- чеснок - 12 зубчиков;
- морковь - 1 шт.;
- грузинская аджика - 7 ч. л.;
- приправы.
Фазы приготовления:
- Овощи замачиваем в холодной воде на 6 часов, периодически меняя ее.
- Берем 3 л кипятка засыпаем соль, сахар в конце варки добавляем эссенцию.
- Морковь моем, чистим и режем кружочками.
- В каждую банку кладем зонтики укропа, листья хрена, по 2 зубчика чеснока, предварительно разрезая их пополам. Добавляем кусочки моркови по паре горошин душистого перца, ломтики острого, красного и по 1 ч. л. грузинской аджики.
- Заливаем овощи рассолом и стерилизуем по 15 минут каждую.
- Закатываем крышками и оставляем охлаждать.
Огурцы с горчицей
Получить зимой, хрустящие огурцы можно даже используя, холодную засолку, уксус при этом не понадобится. Вот только хранить их нужно в погребе или холодильнике. Количество продуктов в рецепте дано из расчета на три литровые банки.
Ингредиенты:
огурцы - 2 кг;
- соль - 1 стакан;
- корень хрена - 1 шт.;
- молотая горчица - 3 ч. л.;
- душистый черный перец - 6 горошин;
- чеснок - 6 зубчиков;
- приправы.
Способ приготовления:
- Замачиваем огурцы на несколько часов в холодной воде, если они только что с грядки, то можно этого не делать. Выбираем овощи одной величины, иначе они просолятся неравномерно.
- Стерилизуем банки и крышки.
- Всю зелень, необходимую для маринада промываем под проточной водой.
- Кладем на дно банки корень хрена, зонтики укропа, листья вишни, черной смородины и душистый перец.
- Укладываем огурцы до середины банки и повторяем слой зелени, кроме корня хрена. Заполняем емкость до конца.
- Растворяем соль, в родниковой воде, если нет такой возможности, то используем холодную, кипяченую. Соль берем крупного помола, специально для консервации, ни в коем случае не йодированную.
- В каждую емкость сыпем по 1 ч. л. горчицы и заливаем рассолом.
- Закрываем банки пластиковыми крышками и ставим в холодильник или погреб.
Через два месяца можно будет отведать аппетитных огурцов с молодой картошкой.
Маринованные резаные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы - 2 кг;
- репчатый лук - 300 г (2-3 луковицы);
- тертый хрен - 50 г;
- соль - 150 г;
- сахар - 100 г;
- смородиновый сок - 200 г;
- душистый черный перец - 5 горошин;
- эстрагон и укроп - по 1 пучку.
Этапы приготовления:
Лук чистим и шинкуем кольцами.
- Огурцы очищаем от кожуры и семян, режем на 4 части. Посыпаем сверху солью и оставляем на ночь в прохладном месте.
- На следующий день укладываем их в банки, чередуя со слоем лука, хрена, эстрагона и укропа.
- Соединяем смородиновый сок с 1 литром воды, добавляем соль, сахар, душистый перец и оставляем так на сутки.
- Выждав, нужное время процедим рассол в кастрюлю и кипятим. Наливаем горячий маринад в банки, закрываем капроновыми крышками и остужаем.
- Хранить консервацию следует в холодильнике.
- Для аромата можно добавить в баночки по несколько ягодок смородины. Огурцы будут хрустящими с кисло-сладким вкусом.
Как хранить
Благодаря герметичному закрытию и стерилизации банки прекрасно хранятся при комнатной температуре, например, в кладовке. Придерживаясь следующих советов, можно лакомиться консервацией до поздней осени:
- Проверяем, чтобы с крышек банок не капал рассол, иначе возможен взрыв.
- Проследите, чтобы на емкости не было попадания прямых солнечных, от этого может измениться вкус солений.
- Следим за содержимым банок, если маринад стал мутным, появилась плесень, выкидываем не раздумывая.
- Температура воздуха в кладовке не должна превышать 20 градусов.
Если же огурцы закупорены капроновой крышкой, то хранить их можно только в холодильнике или погребе.
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А как вы солите огурцы на зиму? 4
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Дарья / 20.08.18 15:00Мой муж просто обожает все острое, приглядела ваш рецепт термоядерных огурчиков, обязательно попробую сделать.
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Наталья / 20.08.18 15:00Много остается крупных огурцов, в этом году их столько, что не успеваю обрывать. До сегодняшнего дня не знала, что с ними делать, Попробую рецепт кисло-сладких огурчиков, а если они еще и хрустящие окажутся, то это вообще не рецепт, а находка.
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Виолетта / 20.08.18 14:59Обожаю огурцы с горчицей, получается нереальный вкус, как у бочковых, но гораздо вкуснее. Такой рецепт еще не пробовала, обязательно воспользуюсь им.
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Мария / 20.08.18 14:59Очень кстати пригодилась засолка с водкой, у меня гастрит и ничего с уксусом употреблять не могу, сразу изжога появляется. Обязательно воспользуюсь вашим рецептом.