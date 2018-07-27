Вкусные рецепты огурцов с кетчупом чили на зиму
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
4 часа
Ингредиенты
- огурцы
- дубовые (смородиновые) листы
- укроп
- чеснок
- горчица
- лавровый лист
- перец горошек
- вода
- сахар
- соль
- кетчуп чили
- уксус
Классический рецепт маринованных огурцов заиграет новыми оттенками вкуса, если добавить кетчуп «Чили» в состав маринада. Хрустящие остро-сладкие огурцы, заготовленные в литровых банках на зиму, можно использовать в качестве закуски или для нарезки в различных салатах. Оригинальный способ пригтовления огурцов дополнит коллекцию любимых рецептов консервирования.
Огурцы в томатном маринаде с острым кетчупом «Чили»
Добавляя свежий или высушенный перец Чили в маринад для огурцов, заготовленных на зиму, сложно предугадать будущую остроту продукта. Чаще всего ударная доза приходится на верхнюю половину закатки.
Сделав маринад с добавлением кетчупа «Чили», закусочные огурцы получаются умеренно-острые, с ненавязчивой кислинкой томатов во вкусе.
Ингредиенты на две литровые банки:
- 2 кг некрупных огурцов;
- 4 дубовых (смородиновых) листа;
- 4 зонтика укропа;
- 6 зубчиков чеснока;
- 2 лавровых листа;
- 2 ч. л. зерен горчицы;
- 8–10 горошин душистого перца.
В маринад:
- 0,7 л воды (фильтрованной);
- 200 г сахара;
- 2 ст. л. соли;
- пачку кетчупа «Чили» (200 г);
- 120 мл уксуса 9%.
Технология приготовления:
- Стеклянные банки и крышки заранее стерилизуем любым понравившимся способом.
- Отборные мытые огурцы выдерживаем в прохладной воде на протяжении 3-4 часов.
- Подготавливаем необходимые сухие ингредиенты, распределяем их по банкам в равных долях.
- Выкладываем порубленные чесночные зубчики и горчицу в зернах.
- Огурцы протираем полотенцем, концы с каждой из сторон срезаем.
- Раскладываем в банки, стараясь разместить плоды очень плотно.
- Всыпаем в воду сахар и соль, выкладываем острый кетчуп. Ставим заливку на плиту, дожидаемся кипения. Перед тем как снять с огня – наливаем уксус и тщательно перемешиваем.
- Переставляем банки на деревянный кружок или льняное полотенце в глубокую кастрюлю, заливаем горячим маринадом по «плечики».
- В кастрюлю набираем теплой воды, чтобы банки не треснули от резкого различия температур. Вода должна закрыть банки не более чем на 2/3 их высоты.
- Пастеризуем огурцы на небольшом огне не менее 10 минут с момента закипания воды, прикрыв стеклянные емкости крышками.
- Закатываем закуску, остужаем и убираем в прохладное место до первой пробы.
Огурцы кусочками, консервированные с кетчупом «Чили»
Летний период радует разнообразием урожая, который хочется сохранить на зиму. Но порой, хозяйки не справляются с изобилием овощей и пропускают момент сбора тех или иных плодов. Не стоит паниковать, переросшие огурцы принято мариновать, порезав удобными кусочками.
Можно сделать из них закуску на маринаде с кетчупом «Чили», поражающую удивительным пикантным вкусом.
Ингредиенты для четырех литровых банок:
- 2,5-3 кг крупных огурцов;
- 8 цельных гвоздик;
- горстка душистого перца горошком;
- 4 хреновых листа и зонтика укропа;
- 8 смородиновых листьев;
- 8 зубчиков чеснока.
В маринад:
- 1 л чистой воды;
- 200 г сахара;
- 0,2 л уксуса 9%;
- пачка соуса «Чили» весом в 200-300 г;
- 2 ст. л. поваренной соли.
Технология приготовления:
- Выбираем целые плотные огурцы. Замачиваем в студеной воде на 5-6 часов, периодически меняя воду.
- Стерилизуем литровые банки, подходящие крышки, используя удобный вариант.
- На дно располагаем специи, листья и четвертинки чеснока.
- Огурцы ополаскиваем, удаляем кончики.
- Нарезаем плоды на четвертинки, бруски, крупные или тонкие кружки, в зависимости от собственных предпочтений.
- Складываем в банки, оставляя минимум пространства между кусочками.
- В воде растворяем сахар, соль и разводим острый кетчуп.
- Кипятим маринад, добавив уксус под конец готовки.
- Банки ставим в кастрюлю на специальную подставку или ткань, сложенную в несколько раз.
- Аккуратно наливаем горячий маринад во все стеклянные емкости. Кастрюлю заполняем теплой водой на половину высоты банок.
- Отправляем для пастеризации на умеренный огонь, засекая около 15 минут после закипания воды в кастрюле.
- Осторожно вынимаем горячие банки и закрываем крышками.
- Укладываем перевернутые банки под теплое одеяло до полного остывания.
- Храним домашнюю заготовку в темном холодном месте. Консервированные этим способом огурцы будут готовы к употреблению через 3-4 недели.
Пикантные огурцы с кетчупом «Чили»
Маринованные огурцы с кетчупом «Чили» – сравнительно молодой способ закатки, придающий пикантный кисло-сладкий вкус хрустящим овощам. Готовятся острые огурцы на зиму в литровых банках не сложнее классических, а результат удивит даже бывалых любителей закуски с «огоньком».
Ингредиенты для трехлитровых банок:
- 3 кг крепких огурцов (некрупных);
- 1,5 ч. л. горчичного порошка;
- 6-9 листков черной смородины;
- 3 укропных зонтика;
- 3 лавровых листа;
- 9 горошин душистого перца;
- корень свежего хрена (небольшой).
В маринад:
- 1 л воды;
- 200-250 г соуса или кетчупа «Чили»;
- 150 мл уксуса 9%;
- 150 г сахара;
- 1,5 ст. л. поваренной соли.
Технология приготовление:
- Свежесобранные огурцы перебираем, удаляя непригодные для консервации.
- Тщательно промываем от загрязнений и вымачиваем в холодной воде не менее 2–3 часов.
- Подготавливаем удобным способом крышки и банки для заготовок.
- Раскладываем на дно стеклянной тары кусочки кореньев хрена, перец и сушеные листья.
- Вынимаем огурцы из воды, ополаскиваем, отрезаем округлые кончики.
- Банки как можно плотнее наполняем огурцами.
- Сверху насыпаем сухой порошок горчицы, кладем зонтики укропа.
- Вскипятив воду, заливаем огурцы в банках и накрываем крышкой. Выдерживаем 30–40 минут, сливаем воду в кастрюлю.
- Добавляем соль без добавок, сахар и кетчуп. Доводим до кипения и лишь потом вводим уксус.
- Медленно разливаем маринад по банкам. Закатываем крышками и проверяем герметичность заготовки.
- Укладываем закатки вниз крышками, укутываем толстым одеялом.
Через сутки убираем пикантные огурцы на хранение в темное прохладное место.
Огурцы в томатной заливке с кетчупом «Чили» на зиму
Консервированные упругие огурцы в удобных литровых банках – популярная закуска на зиму.
Сделать вкус привычных маринованных огурцов более пикантным, ярким и пряным поможет специальная заливка с кетчупом «Чили» и эстрагоном.
Ингредиенты для трехлитровых банок:
- 2 кг огурцов корнишонов;
- по 3 листа дуба, смородины и лавра;
- 3 ч. л. измельченной травы эстрагона;
- 9 горошин душистого перца;
- 1,5 ст. л. семян укропа.
В маринад:
- 1,2 л фильтрованной воды;
- 150 мл уксуса 9%;
- 1 ст. л. каменной соли;
- 150 г сахара;
- 350 г покупного кетчупа «Чили».
Технология приготовления:
- Чистые огурцы перекладываем в холодную воду, оставить в ней на пару часов.
- В стерильные банки помещаем семена укропа, сухие листья и специи.
- Промываем маленькие плоды под проточной водой, обрезаем концы и размещаем в банки.
- Заливаем крутым кипятком, вливая его постепенно. В противном случае банки могут дать скол.
- Прикрываем огурцы крышками и оставляем на 20 минут.
- Сливаем и еще раз кипятим воду.
- Повторно залив огурцы, настаиваем будущий маринад около 20 минут.
- Переливаем воду в кастрюлю, добавляем сыпучие ингредиенты.
- Поставив маринад на небольшой огонь, добавляем пикантный кетчуп. Как только вода забурлит – наливаем уксус.
Заполняем банки с огурцами ярким маринадом, закрываем жестяными или капроновыми крышками. Накрываем плотным покрывалом на 8-12 часов.
Перемещаем оригинальные закатки в литровых банках с томатной заливкой из кетчупа «Чили» на зиму в специальное место – погреб, подполье или кладовку.
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А вам понравились рецепты? 3
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Жанна / 27.07.18 16:36Моему мужу только такие огурцы подавай, обычные теперь только в виде исключения употребляет. Томатная заливка с острым соусом делает свое дело – огурцы и с кислинкой, и сладковатые, и пикантные разом. Кто не пробовал, тот не поймет!
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Дарья / 27.07.18 16:35Я не любитель острых заготовок, но у этих огурцов она не «злая», а такая мягкая, утонченная. Хотя, если кто-то предпочитает жгучий вариант нужно просто увеличить количество кетчупа или добавить немного прокрученного острого перчика.
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Вероника / 27.07.18 16:34Впервые угостила этими необычными огурцами кума – думала язык проглочу! Сам маринад тоже необыкновенный, я его добавляю в соусы домашние, так что рецепт более чем удачный.