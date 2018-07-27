Вкусные рецепты огурцов с кетчупом чили на зиму

Классический рецепт маринованных огурцов заиграет новыми оттенками вкуса, если добавить кетчуп «Чили» в состав маринада. Хрустящие остро-сладкие огурцы, заготовленные в литровых банках на зиму, можно использовать в качестве закуски или для нарезки в различных салатах. Оригинальный способ пригтовления огурцов дополнит коллекцию любимых рецептов консервирования.

Огурцы в томатном маринаде с острым кетчупом «Чили»

Добавляя свежий или высушенный перец Чили в маринад для огурцов, заготовленных на зиму, сложно предугадать будущую остроту продукта. Чаще всего ударная доза приходится на верхнюю половину закатки.

Сделав маринад с добавлением кетчупа «Чили», закусочные огурцы получаются умеренно-острые, с ненавязчивой кислинкой томатов во вкусе.

Ингредиенты на две литровые банки:

2 кг некрупных огурцов;

4 дубовых (смородиновых) листа;

4 зонтика укропа;

6 зубчиков чеснока;

2 лавровых листа;

2 ч. л. зерен горчицы;

8–10 горошин душистого перца.

В маринад:

0,7 л воды (фильтрованной);

200 г сахара;

2 ст. л. соли;

пачку кетчупа «Чили» (200 г);

120 мл уксуса 9%.

Технология приготовления:

Стеклянные банки и крышки заранее стерилизуем любым понравившимся способом.

Отборные мытые огурцы выдерживаем в прохладной воде на протяжении 3-4 часов.

Подготавливаем необходимые сухие ингредиенты, распределяем их по банкам в равных долях.

Выкладываем порубленные чесночные зубчики и горчицу в зернах.

Огурцы протираем полотенцем, концы с каждой из сторон срезаем.

Раскладываем в банки, стараясь разместить плоды очень плотно.

Всыпаем в воду сахар и соль, выкладываем острый кетчуп. Ставим заливку на плиту, дожидаемся кипения. Перед тем как снять с огня – наливаем уксус и тщательно перемешиваем.

Переставляем банки на деревянный кружок или льняное полотенце в глубокую кастрюлю, заливаем горячим маринадом по «плечики».

В кастрюлю набираем теплой воды, чтобы банки не треснули от резкого различия температур. Вода должна закрыть банки не более чем на 2/3 их высоты.

Пастеризуем огурцы на небольшом огне не менее 10 минут с момента закипания воды, прикрыв стеклянные емкости крышками.

Закатываем закуску, остужаем и убираем в прохладное место до первой пробы.

Огурцы кусочками, консервированные с кетчупом «Чили»

Летний период радует разнообразием урожая, который хочется сохранить на зиму. Но порой, хозяйки не справляются с изобилием овощей и пропускают момент сбора тех или иных плодов. Не стоит паниковать, переросшие огурцы принято мариновать, порезав удобными кусочками.

Можно сделать из них закуску на маринаде с кетчупом «Чили», поражающую удивительным пикантным вкусом.

Ингредиенты для четырех литровых банок:

2,5-3 кг крупных огурцов;

8 цельных гвоздик;

горстка душистого перца горошком;

4 хреновых листа и зонтика укропа;

8 смородиновых листьев;

8 зубчиков чеснока.

В маринад:

1 л чистой воды;

200 г сахара;

0,2 л уксуса 9%;

пачка соуса «Чили» весом в 200-300 г;

2 ст. л. поваренной соли.

Технология приготовления:

Выбираем целые плотные огурцы. Замачиваем в студеной воде на 5-6 часов, периодически меняя воду.

Стерилизуем литровые банки, подходящие крышки, используя удобный вариант.

На дно располагаем специи, листья и четвертинки чеснока.

Огурцы ополаскиваем, удаляем кончики.

Нарезаем плоды на четвертинки, бруски, крупные или тонкие кружки, в зависимости от собственных предпочтений.

Складываем в банки, оставляя минимум пространства между кусочками.

В воде растворяем сахар, соль и разводим острый кетчуп.

Кипятим маринад, добавив уксус под конец готовки.

Банки ставим в кастрюлю на специальную подставку или ткань, сложенную в несколько раз.

Аккуратно наливаем горячий маринад во все стеклянные емкости. Кастрюлю заполняем теплой водой на половину высоты банок.

Отправляем для пастеризации на умеренный огонь, засекая около 15 минут после закипания воды в кастрюле.

Осторожно вынимаем горячие банки и закрываем крышками.

Укладываем перевернутые банки под теплое одеяло до полного остывания.

Храним домашнюю заготовку в темном холодном месте. Консервированные этим способом огурцы будут готовы к употреблению через 3-4 недели.

Пикантные огурцы с кетчупом «Чили»

Маринованные огурцы с кетчупом «Чили» – сравнительно молодой способ закатки, придающий пикантный кисло-сладкий вкус хрустящим овощам. Готовятся острые огурцы на зиму в литровых банках не сложнее классических, а результат удивит даже бывалых любителей закуски с «огоньком».

Ингредиенты для трехлитровых банок:

3 кг крепких огурцов (некрупных);

1,5 ч. л. горчичного порошка;

6-9 листков черной смородины;

3 укропных зонтика;

3 лавровых листа;

9 горошин душистого перца;

корень свежего хрена (небольшой).

В маринад:

1 л воды;

200-250 г соуса или кетчупа «Чили»;

150 мл уксуса 9%;

150 г сахара;

1,5 ст. л. поваренной соли.

Технология приготовление:

Свежесобранные огурцы перебираем, удаляя непригодные для консервации. Тщательно промываем от загрязнений и вымачиваем в холодной воде не менее 2–3 часов. Подготавливаем удобным способом крышки и банки для заготовок. Раскладываем на дно стеклянной тары кусочки кореньев хрена, перец и сушеные листья. Вынимаем огурцы из воды, ополаскиваем, отрезаем округлые кончики. Банки как можно плотнее наполняем огурцами. Сверху насыпаем сухой порошок горчицы, кладем зонтики укропа. Вскипятив воду, заливаем огурцы в банках и накрываем крышкой. Выдерживаем 30–40 минут, сливаем воду в кастрюлю. Добавляем соль без добавок, сахар и кетчуп. Доводим до кипения и лишь потом вводим уксус. Медленно разливаем маринад по банкам. Закатываем крышками и проверяем герметичность заготовки. Укладываем закатки вниз крышками, укутываем толстым одеялом.

Через сутки убираем пикантные огурцы на хранение в темное прохладное место.

Огурцы в томатной заливке с кетчупом «Чили» на зиму

Консервированные упругие огурцы в удобных литровых банках – популярная закуска на зиму.

Сделать вкус привычных маринованных огурцов более пикантным, ярким и пряным поможет специальная заливка с кетчупом «Чили» и эстрагоном.

Ингредиенты для трехлитровых банок:

2 кг огурцов корнишонов;

по 3 листа дуба, смородины и лавра;

3 ч. л. измельченной травы эстрагона;

9 горошин душистого перца;

1,5 ст. л. семян укропа.

В маринад:

1,2 л фильтрованной воды;

150 мл уксуса 9%;

1 ст. л. каменной соли;

150 г сахара;

350 г покупного кетчупа «Чили».

Технология приготовления:

Чистые огурцы перекладываем в холодную воду, оставить в ней на пару часов. В стерильные банки помещаем семена укропа, сухие листья и специи. Промываем маленькие плоды под проточной водой, обрезаем концы и размещаем в банки. Заливаем крутым кипятком, вливая его постепенно. В противном случае банки могут дать скол. Прикрываем огурцы крышками и оставляем на 20 минут. Сливаем и еще раз кипятим воду. Повторно залив огурцы, настаиваем будущий маринад около 20 минут. Переливаем воду в кастрюлю, добавляем сыпучие ингредиенты. Поставив маринад на небольшой огонь, добавляем пикантный кетчуп. Как только вода забурлит – наливаем уксус.

Заполняем банки с огурцами ярким маринадом, закрываем жестяными или капроновыми крышками. Накрываем плотным покрывалом на 8-12 часов.

Перемещаем оригинальные закатки в литровых банках с томатной заливкой из кетчупа «Чили» на зиму в специальное место – погреб, подполье или кладовку.