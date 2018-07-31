Рецепты домашнего вина из вишни

Существует довольно много рецептов домашнего вина из вишни. Для их реализации рекомендуется использовать «чистые» сорта ягод, а не гибриды. Они должны быть сочными спелыми и желательно темного окраса.

Еще один важный момент – плоды, хранившиеся в холодильнике после сбора более трех суток, считаются непригодными для приготовления вкусного напитка в домашних условиях.

Рецепт вина для начинающих

Для создания удивительного алкогольного напитка, понадобится минимальный набор продуктов.

Ингредиенты:

1 кг спелых вишен;

500 г рафинированного сахара;

1 л питьевой воды.

Основные этапы приготовления:

Немытые, но очищенные от листьев ягоды выкладываем в дубовую бочку для брожения. Выдавливаем из вишен сок и заливаем полученную кашицу фильтрованной водой. Важно соблюдать равные пропорции.

Постепенно добавляем сахар и все тщательно перемешиваем деревянной ложкой. После этого плотно накрываем бочку крышкой и оставляем в прохладном темном месте.

Каждые 3 дня тщательно перемешиваем мезгу. В противном случае она впитает лишний кислород, и домашний напиток будет испорчен.

После окончания активного брожения оставьте полученную массу в покое на 5 суток. За это время ягодная гуща поднимется и ее нужно будет удалить шумовкой или кухонным ситом.

Оставшийся сок переливаем в стеклянную емкость и оставляем его повторно бродить под гидрозатвором на 7-10 дней.

Указанного времени должно хватить, чтобы будущее вино перестало пениться, а на дне банки появился бледный осадок. Это знак, что напиток пора фильтровать.

Для этого аккуратно переливаем сок в чистую и сухую банку (стеклянную), используя тонкую трубочку. Очень важно не задеть гущу на самом дне.

Оставшуюся массу вновь оставляем доходить в укромном месте еще на 2 недели.

Домашнее вино из вишни переливаем в винные бутылки и закрываем пробками. Хранить напиток в домашних условиях, согласно рецепту, можно не более 14 месяцев. А впервые подавать его к столу рекомендуется при комнатной температуре хотя бы через 45 дней.

Крепленое вино из спелых ягод

Для того чтобы приготовить вишневый алкогольный напиток, необходимо брать только спелые ягоды.

Ингредиенты:

500 мл этилового спирта;

7 кг спелой вишни;

2 кг сахарного песка;

2 л питьевой воды;

2/3 ст. винных дрожжей.

Основные этапы приготовления:

С вишней вынимаем косточки, снимаем плодоножки и выбрасываем подгнившие плоды. При этом промывать их под проточной водой не рекомендуется. Ягоды пересыпаем в глубокую кастрюлю и заливаем их фильтрованной водой на 2-3 часа. Если этого не сделать, то в дальнейшем отделить сусло будет намного сложнее. На дно емкости для сбраживания выстилаем кусок натуральной ткани. Туда переливаем подготовленную ягодную массу. Все заливаем 2 л фильтрованной воды. Используя толкушку для пюре, «перетираем» плоды до образования кашицы. Она должна получиться максимально однородной. Завязываем края ткани в узел, скручиваем ее и хорошенько отжимаем. Если все сделать правильно, то на дне емкости останется густой вишневый сок. К нему добавляем винные дрожжи и половину сахарного песка. Все аккуратно перемешиваем деревянной лопаткой и переливаем будущее вино в большую бутылку. Она должна настаиваться в темном и спокойном месте не меньше 12 дней. По истечении указанного времени добавляем в напиток оставшийся сахар и заливаем все спиртом. И снова ставим бутылку в темное место на 10 дней. После этого аккуратно процеживаем домашнее вино из вишни, переливаем его в стеклянные бутылки и прячем в погреб до востребования.

Этот рецепт легко воплотить в жизнь в домашних условиях, но необходимо запастись терпением, чтобы алкоголь настоялся и приобрел невероятный вкус.

Классический рецепт вина из вишни

Из спелых плодов можно приготовить замечательный напиток с приятным ароматом и ярким вкусом. За счет повышенной кислотности и наличия дубильных веществ, вишневое вино станет терпким и будет устойчивым к закисанию.

Иингредиенты:

10 л фильтрованной воды;

6-7 кг спелой вишни;

3 кг сахарного песка.

Основные этапы приготовления:

Перебираем ягоды и оставляем только дозревшие и неповрежденные плоды. Глубокую миску (кастрюлю) застилаем чистой тканью из натуральных материалов. Разминаем в ней вишни руками или ступкой (косточки при желании можно оставить). Полученную кашицу заливаем очищенной водой и хорошо отжимаем. Оставшуюся жидкость переливаем в подготовленную стеклянную тару для брожения. На ее горлышко надеваем резиновую перчатку, купленную заранее в аптеке. Ставим банку в темное теплое место. Брожение начнется через несколько дней, и продлиться около месяца. В этот период перемешивать домашнее вино из вишни или открывать тару не рекомендуется. Пробовать алкоголь в домашних условиях по этому рецепту можно после того, как из перчатки выйдет весь воздух, а на поверхности напитка перестанет появляться легкая пена. Если удалось получить в меру сладковато-кислый вкус, то вино аккуратно переливается в винные бутылки, закупоривается и переставляется в бар до праздников. Еще один важный момент – чтобы защитить предназначенный для долгого хранения напиток от прокисания, рекомендовано добавить в него 0,5 л водки. Но в таком крепость вина значительно повысится.

Домашнее вино «Вишневая косточка»

Профессиональные виноделы предпочитают удалять косточки из ягод перед тем, как их обрабатывать. Но если все оставить без изменений, то у алкогольного напитка появится приятный привкус миндаля.

Ингредиенты:

1 кг красных вишен;

500–700 г сахарного песка;

1 л питьевой воды.

Основные этапы приготовления:

Спелые плоды (без гнили и повреждений) промываем и выкладываем в глубокую миску или кастрюлю. Заливаем их водой и оставляем в покое на 24 часа.

Разминаем ягоды руками так, чтобы они все полопались и превратились в кашицу. После этого сливаем всю воду и снова переминаем вишни деревянной толкушкой для картофеля.

Полученное пюре вновь заливаем очищенной водой, сохраняя пропорции 1:1. Постепенно добавляем к ним сахарный песок и все аккуратно перемешиваем деревянной ложкой.

Плотно накрываем кастрюлю крышкой и ставим в прохладное темное место на 10 суток. Через каждые 3 дня открываем емкость и тщательно вымешиваем содержимое.

По истечении указанного времени процеживаем будущее вино через сито, чтобы удалить все косточки. Марлю лучше не использовать, так как в напиток могут попасть мелкие ниточки.

После этого домашний алкоголь переливаем в стеклянную тару. Чтобы бутылки не взорвались из-за активного выделения углекислого газа, необходимо заранее приобрести или сделать гидрозатвор.

Около двух недель вино будет настаиваться. Но как только появится белый осадок, его необходимо профильтровать. Для этого алкогольный напиток переливается в чистую посуду при помощи тонкого шланга.

Через 14 дней домашнее вино из вишни переливаем в постоянную посуду и плотно закупориваем.

По такому рецепту напиток хранится в домашних условиях не больше 9 месяцев вдали от прямых солнечных лучей.

«Зимнее» вино из замороженной вишни

Для того, чтобы приготовить вкусный домашний алкоголь, понадобится набор легкодоступных продуктов.

Ингредиенты:

1,5-2 кг замороженной вишни;

2-2,5 л охлажденного кипятка;

1 кг сахарного песка;

2 ст. л. изюма.

Основные этапы приготовления:

Заранее вынимаем вишни из морозильной камеры и оставляем размораживаться при комнатной температуре. Косточки извлекаем после того, как плоды станут мягкими.

Полученную мякоть перекладываем в чашу блендера и пюрируем на высокой скорости несколько минут.

Ягодное пюре соединяем с изюмом, все хорошо перемешиваем и перекладываем в стеклянную тару. Ее необходимо держать в теплом месте двое суток.

По истечении указанного времени заливаем в банку теплую воду (кипяченую), все снова перемешиваем и процеживаем через трехслойную марлю. Жмых хорошо отжимаем и выкидываем вместе с вишнями.

Добавляем сахарный песок, надеваем на горлышко банки медицинскую перчатку и ставим вино настаиваться в кладовку на 25-35 дней.

После того как появится осадок, переливаем напиток при помощи трубочки в другую бутылку.

Плотно закупориваем домашнее вино из вишни крышками и настаиваем еще 2 дня в прохладном и темном месте.

Если воспользоваться таким простым рецептом, то напиток сохранит свой вкус и запах, а пить его в домашних условиях можно до следующего урожая.

Как можно видеть, из довольно простых и доступных ингредиентов практически каждый сможет приготовить элитный алкоголь. Главное придерживаться всех правил приготовления и соблюдать температурный режим.