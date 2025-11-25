Салаты без майонеза на Новый год 2026: оригинальные рецепты с разными заправками

Многие люди, придерживающиеся принципов правильного питания, не хотят от них отказываться даже в главный зимний праздник. Это не повод избегать вкусных блюд, так как традиционные рецепты можно заменить полезными вариантами и сделать салаты без майонеза на Новый год 2026. В этой статье Клео.ру расскажет, что именно можно выбрать в качестве альтернативы привычному соусу, и предложит оригинальные рецепты.

Чем заменить майонез

Существуют варианты заправок, которыми можно заменить калорийный соус, чтобы его употребление не отражалось на вашей фигуре. Так, в новогодние салаты без майонеза можно будет добавить следующие ингредиенты:

йогурт – отличное решение для заправки салата "Цезарь" или вариантов, в состав которых входит рыба. Низкокалорийный продукт великолепно подойдет для диетического питания;

сметана – полноценно заменит майонез, благодаря своей густой консистенции. Придать такому соусу пикантности удастся с помощью добавления давленого чеснока, зелени, черного перца;

кефир – гармонично сочетается с салатами, в состав которых включено мясо, или с овощными вариантами. Рекомендуется использовать продукт повышенной жирности, обладающий достаточной густотой.

Также в качестве заправок можно использовать такие варианты как лимонный сок, уксус (винный, рисовый, яблочный), сливки, соевый соус.





Кроме того, при создании соуса можно прибегнуть к комбинации определенных ингредиентов.

Сметанный соус с горчицей, для приготовления которого нужно растереть 2 вареных желтка с 200 г сметаны, жирность которой должна составлять не менее 20%. После добавьте 1 столовую ложку дижонской горчицы и соль по вкусу, взбивайте компоненты блендером около 30 секунд.





Йогуртовый соус с творогом, для приготовления которого соедините такие ингредиенты: 200 мл обезжиренного йогурта без добавок, 200 г зернистого творога (по желанию его можно предварительно протереть через сито), 2 вареных желтка, 2 чайные ложки лимонного сока, 2 чайные ложки горчицы, соль по вкусу. Взбивайте компоненты блендером до однородности, пока не получите консистенцию, напоминающую майонез. По желанию вы можете заменить йогурт кефиром.





Рецепты вкусных салатов без майонеза на Новый год 2026

Полезные блюда, в которых подобран набор компонентов, гармонично сочетающихся между собой, нисколько не будут уступать по своим вкусовым качествам вариантам с калорийным соусом.

Салат "Красотка"

Этот вариант блюда представляет собой удивительную гармонию вкусов, которые не оставят равнодушными ваших гостей. Преимуществом данного рецепта является то, что его компоненты не требуют предварительной термической обработки. Итак, возьмите его на вооружение и наслаждайтесь им в новогоднюю ночь.





Ингредиенты:

копченая курица, пекинская капуста – по 300 г;

грецкие орехи – 50 г;

груша – 1 шт.

Для заправки:

французская зернистая горчица – 2 ч. ложки;

растительное масло – 4-5 ст. ложек;

черный молотый перец – 1 ч. ложка;

соль – по вкусу.

Приготовление

Нарежьте брусочками курицу и грушу, нашинкуйте пекинскую капусту, орехи разломайте на кусочки.

Соедините продукты между собой и смешайте их с компонентами для заправки.

Салат с семгой и сыром

Этот вариант полезных салатов на Новый год по достоинству оценят любители рыбы. Семга используется в запеченном виде, что придаст блюду особую пикантность, а сочетание с сыром фета и другими продуктами выйдет особенно гармоничным. В качестве заправки предлагается взять соевый соус и растительное масло. Компоненты можно предварительно подготовить и смешать их перед самым приходом гостей.





Ингредиенты:

семга – 200 г;

фета – 100 г;

красный сладкий перец – 0.5 шт.;

сухарики – 60 г;

салат – 160 г;

растительное масло – 2 ст. ложки;

соевый соус, специи, соль – по вкусу.

Приготовление

Семгу посолить, приправить специями, полить соевым соусом. Отправить рыбу в духовку и запекать 20 минут при 180 градусах. Дать остыть и разобрать на кусочки.

Перец измельчить соломкой, потушить на растительном масле.

Фету порезать кубиками, салат порвать руками.

Смешать все компоненты, добавить необходимое количество соевого соуса и масла для заправки.

Зеленый салат с авокадо и моцареллой

Для тех, кто особенно тщательно следит за фигурой, настоящей находкой станет этот вариант лёгких салатов на Новый год. Его компоненты образуют удивительное сочетание вкусов, моцарелла и авокадо придают кремовую текстуру, а заправка из апельсинового сока и зерновой горчицы придает особой пикантности.





Ингредиенты:

моцарелла – 120 г;

огурец – 250 г;

апельсин – 200 г;

авокадо – 100 г;

базилик – 30 г;

салат Айсберг – 70 г.

Для заправки:

апельсиновый сок – 2 ст. ложки;

лимонный сок – 1 ч. ложка;

растительное масло– 1 ст. ложка;

зерновая горчица – 1 ч. ложка;

мед – 0,5 ч. ложки;

соль – 1 щепотка.

Приготовление

Огурец порезать кружочками.

Апельсин очистить от кожуры, порезать дольками.

Авокадо очистить от кожуры, измельчить кусочками, сбрызнуть лимонным соком.

Шарики моцареллы разрезать на 2 или 4 части.

Смешать компоненты между собой, выложить на тарелку, застеленную листьями салата.

Соединить компоненты для заправки, перемешать, полить ею салат.

Подведем итог

Надеемся, что вам понравились наши рецепты салатов без майонеза на Новый год 2026, и вы сможете применить какой-либо из них, чтобы разнообразить ваше праздничное меню. Данные варианты не только вкусные, но и полезные, поэтому их присутствие на торжественном столе будет вдвойне приятным.