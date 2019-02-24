Простые и вкусные блюда на каждый день
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Категория:
выпечка
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Время приготовления:
40 мин
Ингредиенты
- сметана
- майонез
- яйца
- мука
- колбаса
- твердый сыр
- соль
- специи
Любая хозяйка мечтает быстро приготовить отличный вкусный ужин на всю семью. Наша рубрика предлагает кулинарам самые простые блюда, их рецепты представлены с фото. Семья непременно оценит простые и вкусные лакомства, которыми вы их угостите. У нас вы сможете найти самые оригинальные и быстрые рецепты горячих блюд, выпечки и закуски.
Пошаговое руководство по приготовлению гарантирует отличный результат даже у начинающих кулинаров. Наши варианты блюд подходят для меню на каждый день, ведь ингредиенты все простые и доступные.
Пицца на сковороде
Мы часто находясь где-то в пути, да и просто прогуливаясь, позволяем себе расслабиться и поесть вредной еды. Но на каждый день таких послаблений не стоит делать, ведь правильное питание еще никто не отменял.
Предлагаем для разнообразия своего рациона приготовить простое блюдо на сковороде – пиццу. Такая пицца по нашему рецепту с фото получается невероятно вкусная.
Ингредиенты:
- сметана – 5 ст. л.;
- майонез – 5 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 10 ст. л.;
- помидоры – 2 шт.;
- колбаса (копченая или вареная) – 150 г;
- твердый сыр – 200 г;
- соль – по вкусу.
Приготовление пошагово:
- Для теста мы смешиваем все ингредиенты в глубокой миске (сметана, майонез, яйца, муку). Муку предварительно просеиваем. Добавляем соль по вкусу. Все взбиваем венчиком, пока не получится однородная консистенция. Тесто должно получиться таким, как на оладьи.
- Подготавливаем сковороду. Смазываем ее растительным маслом. Выливаем в нее тесто, разравниваем.
- Теперь подготавливаем ингредиенты для начинки. Колбасу нарезаем кубиками. Помидоры – не слишком толстыми кружочками.
- Равномерно выкладываем начинку сверху теста.
- Твердый сыр трем на терке с крупным сечением. Посыпаем пиццу.
- Ставим сковороду на средний огонь. Крышкой пока не накрываем. Ждем 3-4 минуты, чтобы тесто схватилось, накрываем крышкой.
- Запекаем в таком режиме до полного расплавления сыра.
В начинку пиццы можно добавлять различные ингредиенты. Например, грибы, ветчину, мясо и т.д. Такая пицца на каждый день конечно не подходит, да и калорий в ней очень много. Но порадовать себя таким простым блюдом на ужин иногда можно.
Важно! Сыра в пицце должно быть много, от него зависит сочность пиццы. Если сорт сыра суховат, можно увеличить его количество в рецептуре.
Мясные биточки в сливочном соусе - простой рецепт
Простое блюдо – мясные биточки в сливочном соусе прекрасно подойдут как на ужин, так и на обед. Биточки не только простые в приготовлении, но и получаются очень вкусные.
Этот вариант горячего относится к европейской кухне, но готовят и любят биточки в любой стране. Можно включить в рацион на каждый день или подавать к праздничному застолью. На приготовление этого блюда уходит всего около 40-50 минут, главное заранее разогреть духовку.
Ингредиенты:
- говяжье и свиное мясо (или смешанный фарш крупного помола) – 500 г;
- молотая паприка – 1 ч. л.;
- сливки – 1 стакан;
- хмели-сунели – 1 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- твердый сыр (желательно Гауда) – 100 г.
Приготовление:
- Если в рецепте используется мясо, прокручиваем его на мясорубке на крупной насадке.
- В фарш добавляем яйцо, соль, специи. Все тщательно вымешиваем руками.
- Подготавливаем противень. Выстилаем его пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом.
- Из мясного фарша формирует круглые шарики, слегка приплющиваем их. Выкладываем на противень так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
- Заливаем биточки сливками, притрушиваем молотой паприкой.
- Разогреваем духовку до 200 градусов. Отправляем туда противень с биточками.
- Запекаем лепешки около получаса.
- Сыр трем на мелкой терке.
- Достаем биточки из духовки спустя 30 минут. Посыпаем тертым сыром и отправляем опять запекаться еще на 20-25 минут пока сыр не расплавиться.
- Можно подавать это блюдо с любым гарниром (картофельным пюре, гречкой, рисом и т.д.). Можно также подавать к столу как самостоятельное блюдо. Данный рецепт с фото рассчитан на 8 порций, поэтому такими биточками можно вполне сытно накормить всю семью.
Интересно! Еще с давних времен нам были известны мясные биточки, но только раньше их называли «медальоны». Готовились они из мясной вырезки и имели круглую форму.
Когда появился дефицит на мясо (19 век) в состав стали добавлять мясо других частей туши говядины. Как результат - необходимо было измельчать продукт, так и появились биточки.
Мясо по-французски (из куриного фарша)
Вы ищете простые блюда, а мы предлагаем рецепты с фото простых и вкусных яств. Вот этот рецепт наверняка понравится каждому кулинару, который желает быстро и сытно накормить семью. Его можно включать в рацион на каждый день, а можно приготовит на праздничный обед, ведь вкус получается невероятным и на вид очень аппетитным.
Готовить мясо по-французски очень легко и быстро, времени затрачивается около 45-60 минут. Тем более, что пока будет запекаться наш ужин мы можем приготовить еще легкий салатик в дополнение.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 300 г;
- шампиньоны – 500 г;
- лук – 2-3 шт.;
- твердый сыр – 300 г;
- картофель – 3-5 шт.;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление пошагово:
- Репчатый лук очищаем от кожуры. Моем. Нарезаем кружочками.
- Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем на него колечки лука.
- Картофель очищаем и моем. Нарезаем, как и лук колечками. Выкладываем их вторым слоем на противень. На этом этапе солим и перчим по вкусу.
- Куриный фарш разминаем вилкой или руками. Добавляем соль и перец по вкусу. Выкладываем равномерным слоем на картофель.
- Грибы хорошо промываем, очищаем при необходимости. Нарезаем тонкими слайсами. Укладываем их на фарш.
- Сыр трем на терке с мелким сечением. Обильно засыпаем им запеканку из мяса.
- Сверху сыра делаем майонезную сеточку.
- Включаем духовку на 180 градусов, хорошо ее разогреваем.
- Отправляем противень в разогретую духовку и запекаем 25-30 минут. Сыр должен полностью расплавиться и приобрести золотистую корочку.
- Мясо по-французски знакомо практически каждому кулинару, но вот то, что сделать его бюджетным блюдом на каждый день - знают не многие. Рецепт с фото пошагово поможет вам приготовить блюдо без кулинарных ошибок.
Совет! С куриным фаршем блюдо получается нежным, сочным, но можно сделать его более сытным заменив куриный фарш мясным.
Сырные палочки - вкусный простой рецепт
Более простого лакомства к чаю не придумаешь. Сырные палочки – это простое блюдо, рецепт которого мы предлагаем с фото и пошаговым описанием. Это оригинальное и вкусное лакомство для ваших деток на каждый день, в дорогу, на пикник.
Ингредиенты:
- твердый сыр – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 30 г;
- растительное масло – 70 мл.
Приготовление:
- Основной ингредиент сыр натираем на терке. Отправляем его в глубокую миску
- К сыру разбиваем куриное яйцо, добавляем муку и соль по вкусу. Все тщательно перемешиваем до однородности.
- Наливаем на сковороду растительного масла и ставим на плиту разогреваться.
- Формируем из получившегося теста палочки.
- В раскаленное растительное масло бросаем по очереди палочки. Обжариваем со всех сторон до появления золотистого цвета.
- Обжаренные палочки выкладываем на блюдо, которое устилаем бумажным полотенцем. Необходимо чтобы стек лишний жир.
- Сырные палочки готовы. Желательно употреблять в горячими или теплыми, пока сыр будет мягким. Приятного аппетита!
Совет. В рецепте сырных палочек, представленном с фото, используется сыр твердых сортов. За неимением такового можно использовать сливочный плавленый сыр, получается тоже очень вкусно.
Тушеная капуста с рисом
Размышляя над вариантом ужина, остановитесь на тушеной капусте с рисом. Это очень простое и вкусное постное блюдо, прекрасно подойдет к рациону на каждый день. Рецепт с фото поможет приготовить его даже начинающему кулинару, ведь ничего сложного в этом нет.
В рецептуре задействованы бюджетные продукты, которые насытят организм и обогатят его питательными веществами. Кроме этого тушеную капусту можно готовить тем, кто планирует поститься на Великий пост.
Ингредиенты:
- вода – 1 стакан;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- капуста белокочанная – 400-500 г;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- рис – 1/3 стакана;
- свежая зелень – по вкусу;
- растительное масло для обжарки овощей (примерно 50 г);
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление пошагово:
- Очищаем лук и морковь. Моем овощи. Лук и морковь мелко нарезаем кубиками. Можно морковь натереть на терке (кому как нравится).
- Наливаем в сковороду немного растительного масла и разогреваем на среднем огне.
- Отправляем на сковороду овощи. Обжариваем их до полуготовности.
- Пока обжариваются овощи, снимаем верхние листья с капусты, моем ее и мелко шинкуем.
- К полуготовым овощам добавляем капусту. Перемешиваем.
- Обжариваем все вместе еще 7-10 минут. Капуста должна изменить цвет и пустить сок.
- Столовую ложку томатной пасты разводим в стакане воды. Выливаем полученный сок в сковородку. Опять тщательно перемешиваем.
- Рис хорошо промываем. Промытый рис добавляем к остальным ингредиентам. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.
- Сковороду с содержимым накрываем крышкой и тушим на слабом огне до готовности крупы. Не забываем регулярно открывать крышку и помешивать.
- Тем временем моем зелень и измельчаем ножом.
- Когда рис будет готов, а жидкость полностью испариться, добавляем свежую зелень. Перемешиваем и тушим еще 2-3 минуты. Отключаем.
- Тушеная капуста с рисом готова. Приятного аппетита!
Совет! Если вы желаете насытить это блюдо, добавьте мяса. Его необходимо прожарить на сковороде в первую очередь, а затем добавлять овощи и выполнять все техники по нашему рецепту с фото. Только помните, что добавив мяса, это блюдо уже не будет постным.
Картофельный суп с яйцом
Иногда хочется что-то легкое, вкусное и горячее, а обычный суп с макаронами уже надоел. На помощь придет наш рецепт простого жидкого блюда – картофельный суп с яйцом. На ужин самое то! А наш рецепт с фото предлагает сделать легкий супчик на скорую руку.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт.;
- вода – 1 литр;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 0,5 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- свежая зелень по вкусу.
Приготовление:
- Картофель очищаем от кожуры, моем. Нарезаем соломкой или кубиками (на ваше усмотрение).
- В кастрюлю наливаем воды и отправляем туда картофель. Ставим на плиту вариться.
- Натираем на терке морковь, предварительно очищенную и помытую. Добавляем в кастрюлю к картофелю.
- Репчатый лук очищаем и измельчаем ножом.
- Наливаем на сковороду растительного масла и разогреваем на среднем огне.
- На разогретую сковородку отправляем жариться лук. Обжариваем его до появления золотистого цвета.
- Готовую зажарку из лука отправляем в кастрюлю. Перемешиваем.
- Когда супчик закипит снижаем огонь и оставляем кипеть под закрытой крышкой.
- В кипящий суп добавляем лавровый лист и черный молотый перец по вкусу. Солим.
- А тем временем разбиваем яйцо в глубокую миску. Взбиваем его вилкой или венчиком.
- Когда овощи в супе будут полностью готовы, выливаем взбитое яйцо и сразу перемешиваем ложкой.
- Ждем, когда супчик закипит и отключаем плиту. Подаем к столу притрусив мелко рубленой зеленью. Приятного аппетита!
Этот супчик знаком нам еще с детства, вкус его неповторимый. Получается очень легким, ароматным и вкусным.
Совет! Перед окончанием готовки можно добавить натертый на терке плавленый сырок.
Картофель с тушенкой в мультиварке
Существует много простых блюд из картошки, они вкусные, насыщенные, аппетитные. Этот рецепт картофеля с тушенкой можно приготовить всего за 1 час, при этом семья останется довольной и сытной. На первый взгляд кажется, что ничего особенного в этом рецепте нет, но попробовав его, вы будете в восторге.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- тушенка свиная – 2 ст. л.;
- томатная паста – 1 уп.;
- перец сладкий болгарский – 0,5 шт.;
- кориандр молотый – по вкусу;
- паприка молотая – по вкусу;
- свежая зелень – по вкусу;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление пошагово:
- Приготовление блюда начинаем с подготовки основного ингредиента – картофеля. Очищаем его, моем и нарезаем специальной резкой для картофеля фри.
- Нарезанный овощ отправляем в чашу мультиварки и заливаем водой, чтоб она покрыла полностью картофель.
- Включаем режим «тушение» на 40 минут. Готовим.
- Пока картофель тушиться начинаем подготавливать остальные ингредиенты. Морковь очищаем, моем. Нарезаем небольшими кубиками.
- На сковороду выкладываем жир, который соберем с тушенки. Разогреваем.
- На разогретую сковороду отправляем жариться морковь. Обжариваем 5 минут.
- Следующим шагом очищаем репчатый лук и измельчаем его. Добавляем к моркови, перемешиваем. Обжариваем овощи еще 3-4 минуты.
- Когда лук станет мягким, добавляем томатную пасту и тщательно размешиваем до однородности. Жарим так еще 2-3 минуты.
- Болгарский перец моем, удаляем середину и еще раз промываем под проточной водой. Нарезаем небольшими кубиками и отправляем овощ в мультиварку к картофелю. Разу добавляем все специи и соль. Размешиваем.
- Следующим этапом, когда перец станет мягким, отправляем в мультиварку зажарку из овощей. Перемешиваем. Тушим в течение 5 минут.
- Спустя время открываем крышку мультиварки и добавляем тушенку. Опять все тщательно размешиваем.
- Зелень промываем под проточной водой, стряхиваем, мелко рубим. Добавляем измельченную зелень за 5 минут до окончания режима «тушение».
- Подавать картошку можно с легким весенним салатом из огурцов и помидор. Вкус напоминает детство, ведь многие помнят, как когда-то в садике нам давали такое простое, но вкусное блюдо.
Внимание! Любая тушенка (говяжья, куриная или свиная) в достаточном количестве содержит жира, поэтому использовать другие масла или жиры не нужно.
В нашей подборке вы сможете найти простые блюда, которые можно готовить на каждый день. Подробное рецепты с пошаговыми фото помогут справиться даже новичку в кулинарии.
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А какое блюдо вам понравилось больше всего? 3
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Вера / 25.02.19 13:24Пробовала делать сырные палочки, скажу я вам очень вкусно. Ребенок был просто в восторге, все палочки были съедены в один вечер.
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Полина / 25.02.19 13:24Иногда действительно не хватает времени на приготовление чего-то эдакого, перерываю интернет в поисках простых кулинарных изысков. Хочется, чтобы получилось не только быстро, но и вкусно. Приятно удивил рецепт пиццы на сковороде, я не знала, что можно сделать ее даже в таком варианте.
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Света / 25.02.19 13:23Всегда слежу за новыми рецептами на этом сайте. Мне нравятся варианты, которые подбираются для кулинаров со средним уровнем достатка. Простые и несложные рецепты всегда приходят на помощь!