Простые и вкусные блюда на каждый день

Любая хозяйка мечтает быстро приготовить отличный вкусный ужин на всю семью. Наша рубрика предлагает кулинарам самые простые блюда, их рецепты представлены с фото. Семья непременно оценит простые и вкусные лакомства, которыми вы их угостите. У нас вы сможете найти самые оригинальные и быстрые рецепты горячих блюд, выпечки и закуски.

Пошаговое руководство по приготовлению гарантирует отличный результат даже у начинающих кулинаров. Наши варианты блюд подходят для меню на каждый день, ведь ингредиенты все простые и доступные.

Пицца на сковороде

Мы часто находясь где-то в пути, да и просто прогуливаясь, позволяем себе расслабиться и поесть вредной еды. Но на каждый день таких послаблений не стоит делать, ведь правильное питание еще никто не отменял.

Предлагаем для разнообразия своего рациона приготовить простое блюдо на сковороде – пиццу. Такая пицца по нашему рецепту с фото получается невероятно вкусная.

Ингредиенты:

сметана – 5 ст. л.;

майонез – 5 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

мука – 10 ст. л.;

помидоры – 2 шт.;

колбаса (копченая или вареная) – 150 г;

твердый сыр – 200 г;

соль – по вкусу.

Приготовление пошагово:

Для теста мы смешиваем все ингредиенты в глубокой миске (сметана, майонез, яйца, муку). Муку предварительно просеиваем. Добавляем соль по вкусу. Все взбиваем венчиком, пока не получится однородная консистенция. Тесто должно получиться таким, как на оладьи. Подготавливаем сковороду. Смазываем ее растительным маслом. Выливаем в нее тесто, разравниваем. Теперь подготавливаем ингредиенты для начинки. Колбасу нарезаем кубиками. Помидоры – не слишком толстыми кружочками. Равномерно выкладываем начинку сверху теста. Твердый сыр трем на терке с крупным сечением. Посыпаем пиццу. Ставим сковороду на средний огонь. Крышкой пока не накрываем. Ждем 3-4 минуты, чтобы тесто схватилось, накрываем крышкой. Запекаем в таком режиме до полного расплавления сыра.

В начинку пиццы можно добавлять различные ингредиенты. Например, грибы, ветчину, мясо и т.д. Такая пицца на каждый день конечно не подходит, да и калорий в ней очень много. Но порадовать себя таким простым блюдом на ужин иногда можно.

Важно! Сыра в пицце должно быть много, от него зависит сочность пиццы. Если сорт сыра суховат, можно увеличить его количество в рецептуре.

Мясные биточки в сливочном соусе - простой рецепт

Простое блюдо – мясные биточки в сливочном соусе прекрасно подойдут как на ужин, так и на обед. Биточки не только простые в приготовлении, но и получаются очень вкусные.

Этот вариант горячего относится к европейской кухне, но готовят и любят биточки в любой стране. Можно включить в рацион на каждый день или подавать к праздничному застолью. На приготовление этого блюда уходит всего около 40-50 минут, главное заранее разогреть духовку.

Ингредиенты:

говяжье и свиное мясо (или смешанный фарш крупного помола) – 500 г;

молотая паприка – 1 ч. л.;

сливки – 1 стакан;

хмели-сунели – 1 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

твердый сыр (желательно Гауда) – 100 г.

Приготовление:

Если в рецепте используется мясо, прокручиваем его на мясорубке на крупной насадке.

В фарш добавляем яйцо, соль, специи. Все тщательно вымешиваем руками.

Подготавливаем противень. Выстилаем его пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом.

Из мясного фарша формирует круглые шарики, слегка приплющиваем их. Выкладываем на противень так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Заливаем биточки сливками, притрушиваем молотой паприкой.

Разогреваем духовку до 200 градусов. Отправляем туда противень с биточками.

Запекаем лепешки около получаса.

Сыр трем на мелкой терке.

Достаем биточки из духовки спустя 30 минут. Посыпаем тертым сыром и отправляем опять запекаться еще на 20-25 минут пока сыр не расплавиться.

Можно подавать это блюдо с любым гарниром (картофельным пюре, гречкой, рисом и т.д.). Можно также подавать к столу как самостоятельное блюдо. Данный рецепт с фото рассчитан на 8 порций, поэтому такими биточками можно вполне сытно накормить всю семью.

Интересно! Еще с давних времен нам были известны мясные биточки, но только раньше их называли «медальоны». Готовились они из мясной вырезки и имели круглую форму.

Когда появился дефицит на мясо (19 век) в состав стали добавлять мясо других частей туши говядины. Как результат - необходимо было измельчать продукт, так и появились биточки.

Мясо по-французски (из куриного фарша)

Вы ищете простые блюда, а мы предлагаем рецепты с фото простых и вкусных яств. Вот этот рецепт наверняка понравится каждому кулинару, который желает быстро и сытно накормить семью. Его можно включать в рацион на каждый день, а можно приготовит на праздничный обед, ведь вкус получается невероятным и на вид очень аппетитным.

Готовить мясо по-французски очень легко и быстро, времени затрачивается около 45-60 минут. Тем более, что пока будет запекаться наш ужин мы можем приготовить еще легкий салатик в дополнение.

Ингредиенты:

куриный фарш – 300 г;

шампиньоны – 500 г;

лук – 2-3 шт.;

твердый сыр – 300 г;

картофель – 3-5 шт.;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление пошагово:

Репчатый лук очищаем от кожуры. Моем. Нарезаем кружочками.

Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем на него колечки лука.

Картофель очищаем и моем. Нарезаем, как и лук колечками. Выкладываем их вторым слоем на противень. На этом этапе солим и перчим по вкусу.

Куриный фарш разминаем вилкой или руками. Добавляем соль и перец по вкусу. Выкладываем равномерным слоем на картофель.

Грибы хорошо промываем, очищаем при необходимости. Нарезаем тонкими слайсами. Укладываем их на фарш.

Сыр трем на терке с мелким сечением. Обильно засыпаем им запеканку из мяса.

Сверху сыра делаем майонезную сеточку.

Включаем духовку на 180 градусов, хорошо ее разогреваем.

Отправляем противень в разогретую духовку и запекаем 25-30 минут. Сыр должен полностью расплавиться и приобрести золотистую корочку.

Мясо по-французски знакомо практически каждому кулинару, но вот то, что сделать его бюджетным блюдом на каждый день - знают не многие. Рецепт с фото пошагово поможет вам приготовить блюдо без кулинарных ошибок.

Совет! С куриным фаршем блюдо получается нежным, сочным, но можно сделать его более сытным заменив куриный фарш мясным.

Сырные палочки - вкусный простой рецепт

Более простого лакомства к чаю не придумаешь. Сырные палочки – это простое блюдо, рецепт которого мы предлагаем с фото и пошаговым описанием. Это оригинальное и вкусное лакомство для ваших деток на каждый день, в дорогу, на пикник.

Ингредиенты:

твердый сыр – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 30 г;

растительное масло – 70 мл.

Приготовление:

Основной ингредиент сыр натираем на терке. Отправляем его в глубокую миску

К сыру разбиваем куриное яйцо, добавляем муку и соль по вкусу. Все тщательно перемешиваем до однородности.

Наливаем на сковороду растительного масла и ставим на плиту разогреваться.

Формируем из получившегося теста палочки.

В раскаленное растительное масло бросаем по очереди палочки. Обжариваем со всех сторон до появления золотистого цвета.

Обжаренные палочки выкладываем на блюдо, которое устилаем бумажным полотенцем. Необходимо чтобы стек лишний жир.

Сырные палочки готовы. Желательно употреблять в горячими или теплыми, пока сыр будет мягким. Приятного аппетита!

Совет. В рецепте сырных палочек, представленном с фото, используется сыр твердых сортов. За неимением такового можно использовать сливочный плавленый сыр, получается тоже очень вкусно.

Тушеная капуста с рисом

Размышляя над вариантом ужина, остановитесь на тушеной капусте с рисом. Это очень простое и вкусное постное блюдо, прекрасно подойдет к рациону на каждый день. Рецепт с фото поможет приготовить его даже начинающему кулинару, ведь ничего сложного в этом нет.

В рецептуре задействованы бюджетные продукты, которые насытят организм и обогатят его питательными веществами. Кроме этого тушеную капусту можно готовить тем, кто планирует поститься на Великий пост.

Ингредиенты:

вода – 1 стакан;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

капуста белокочанная – 400-500 г;

томатная паста – 1 ст. л.;

рис – 1/3 стакана;

свежая зелень – по вкусу;

растительное масло для обжарки овощей (примерно 50 г);

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление пошагово:

Очищаем лук и морковь. Моем овощи. Лук и морковь мелко нарезаем кубиками. Можно морковь натереть на терке (кому как нравится). Наливаем в сковороду немного растительного масла и разогреваем на среднем огне. Отправляем на сковороду овощи. Обжариваем их до полуготовности. Пока обжариваются овощи, снимаем верхние листья с капусты, моем ее и мелко шинкуем. К полуготовым овощам добавляем капусту. Перемешиваем. Обжариваем все вместе еще 7-10 минут. Капуста должна изменить цвет и пустить сок. Столовую ложку томатной пасты разводим в стакане воды. Выливаем полученный сок в сковородку. Опять тщательно перемешиваем. Рис хорошо промываем. Промытый рис добавляем к остальным ингредиентам. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Сковороду с содержимым накрываем крышкой и тушим на слабом огне до готовности крупы. Не забываем регулярно открывать крышку и помешивать. Тем временем моем зелень и измельчаем ножом. Когда рис будет готов, а жидкость полностью испариться, добавляем свежую зелень. Перемешиваем и тушим еще 2-3 минуты. Отключаем. Тушеная капуста с рисом готова. Приятного аппетита!

Совет! Если вы желаете насытить это блюдо, добавьте мяса. Его необходимо прожарить на сковороде в первую очередь, а затем добавлять овощи и выполнять все техники по нашему рецепту с фото. Только помните, что добавив мяса, это блюдо уже не будет постным.

Картофельный суп с яйцом

Иногда хочется что-то легкое, вкусное и горячее, а обычный суп с макаронами уже надоел. На помощь придет наш рецепт простого жидкого блюда – картофельный суп с яйцом. На ужин самое то! А наш рецепт с фото предлагает сделать легкий супчик на скорую руку.

Ингредиенты:

картофель – 2 шт.;

вода – 1 литр;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь – 0,5 шт.;

яйцо – 1 шт.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

свежая зелень по вкусу.

Приготовление:

Картофель очищаем от кожуры, моем. Нарезаем соломкой или кубиками (на ваше усмотрение).

В кастрюлю наливаем воды и отправляем туда картофель. Ставим на плиту вариться.

Натираем на терке морковь, предварительно очищенную и помытую. Добавляем в кастрюлю к картофелю.

Репчатый лук очищаем и измельчаем ножом.

Наливаем на сковороду растительного масла и разогреваем на среднем огне.

На разогретую сковородку отправляем жариться лук. Обжариваем его до появления золотистого цвета.

Готовую зажарку из лука отправляем в кастрюлю. Перемешиваем.

Когда супчик закипит снижаем огонь и оставляем кипеть под закрытой крышкой.

В кипящий суп добавляем лавровый лист и черный молотый перец по вкусу. Солим.

А тем временем разбиваем яйцо в глубокую миску. Взбиваем его вилкой или венчиком.

Когда овощи в супе будут полностью готовы, выливаем взбитое яйцо и сразу перемешиваем ложкой.

Ждем, когда супчик закипит и отключаем плиту. Подаем к столу притрусив мелко рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Этот супчик знаком нам еще с детства, вкус его неповторимый. Получается очень легким, ароматным и вкусным.

Совет! Перед окончанием готовки можно добавить натертый на терке плавленый сырок.

Картофель с тушенкой в мультиварке

Существует много простых блюд из картошки, они вкусные, насыщенные, аппетитные. Этот рецепт картофеля с тушенкой можно приготовить всего за 1 час, при этом семья останется довольной и сытной. На первый взгляд кажется, что ничего особенного в этом рецепте нет, но попробовав его, вы будете в восторге.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

тушенка свиная – 2 ст. л.;

томатная паста – 1 уп.;

перец сладкий болгарский – 0,5 шт.;

кориандр молотый – по вкусу;

паприка молотая – по вкусу;

свежая зелень – по вкусу;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление пошагово:

Приготовление блюда начинаем с подготовки основного ингредиента – картофеля. Очищаем его, моем и нарезаем специальной резкой для картофеля фри. Нарезанный овощ отправляем в чашу мультиварки и заливаем водой, чтоб она покрыла полностью картофель. Включаем режим «тушение» на 40 минут. Готовим. Пока картофель тушиться начинаем подготавливать остальные ингредиенты. Морковь очищаем, моем. Нарезаем небольшими кубиками. На сковороду выкладываем жир, который соберем с тушенки. Разогреваем. На разогретую сковороду отправляем жариться морковь. Обжариваем 5 минут. Следующим шагом очищаем репчатый лук и измельчаем его. Добавляем к моркови, перемешиваем. Обжариваем овощи еще 3-4 минуты. Когда лук станет мягким, добавляем томатную пасту и тщательно размешиваем до однородности. Жарим так еще 2-3 минуты. Болгарский перец моем, удаляем середину и еще раз промываем под проточной водой. Нарезаем небольшими кубиками и отправляем овощ в мультиварку к картофелю. Разу добавляем все специи и соль. Размешиваем. Следующим этапом, когда перец станет мягким, отправляем в мультиварку зажарку из овощей. Перемешиваем. Тушим в течение 5 минут. Спустя время открываем крышку мультиварки и добавляем тушенку. Опять все тщательно размешиваем. Зелень промываем под проточной водой, стряхиваем, мелко рубим. Добавляем измельченную зелень за 5 минут до окончания режима «тушение». Подавать картошку можно с легким весенним салатом из огурцов и помидор. Вкус напоминает детство, ведь многие помнят, как когда-то в садике нам давали такое простое, но вкусное блюдо.

Внимание! Любая тушенка (говяжья, куриная или свиная) в достаточном количестве содержит жира, поэтому использовать другие масла или жиры не нужно.

В нашей подборке вы сможете найти простые блюда, которые можно готовить на каждый день. Подробное рецепты с пошаговыми фото помогут справиться даже новичку в кулинарии.