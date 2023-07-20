«Петелинка» составила самый вкусный адвент-календарь

Бренд «Петелинка» представляет праздничный адвент-календарь «"Петелинка" дарит праздник», с которым у вас дома будет весело и вкусно каждый день. Он отлично подойдет тем, кто уже не может дождаться Нового года. Ведь для праздника всегда найдется достойный повод!

​

В декабре на сайте prazdnik.petelinka.ru доступен календарь. В нем собраны не только интересные рецепты с продуктами «Петелинки», но и оригинальные идеи торжеств.

Возможно, сегодня — лучший день, чтобы устроить день хрустящей корочки? Или провести фестиваль острых крылышек? А как насчет биеннале современного гастрономического искусства?

Больше нестандартных, свежих и вкусных идей — в адвент-календаре «"Петелинка" дарит праздник». Во «ВКонтакте», на YouTube и в Telegram лидеры мнений также поделились своими личными способами устроить праздник, сняли юмористические видео и сделали фотографии с авторскими идеями про то, как отметить праздник. А вы можете вдохновляться и сами выбирать формат: это может быть праздник в узком семейном кругу или шумная вечеринка.

Кампанию поддерживают Наталья Подольская, Анна Хилькевич, Александр Белькович и другие знаменитости.

Секрет идеальных праздничных дней — в продуктах «Петелинки». С ними можно сразу начинать приготовление, не тратя время ни до, ни после. Кубики, филе малое, стейки и медальоны из филе грудки уже вымыты и нарезаны, а продукты для запекания замаринованы натуральными специями и упакованы в лотки или пакеты, которые можно сразу ставить в духовку.

Забыв о необходимости мыть посуду, можно сосредоточиться на самом важном и приятном — общении с родными и близкими.

Про бренд:

«Петелинка» — бренд — лидер в категории охлажденного мяса курицы. Более чем за 20 лет существования на рынке «Петелинка» зарекомендовала себя как бренд со стабильным качеством продукции и высоким покупательским доверием. «Петелинка» — чистые продукты без вредных добавок.