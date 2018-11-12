Удивительно вкусное печенье на рассоле от огурцов

Печенье - часто встречающееся дополнение к семейному или праздничному печенью. Его готовят из самых разнообразных ингредиентов. Некоторые рецепты имеют недавнюю историю, иные, напротив, были известны еще нашим бабушкам.

Во времена существования Советского Союза многие хозяйки угощали домочадцев и гостей печеньем на рассоле от огурцов. Несмотря на нестандартность ингредиента, вкус у изделия очень нежный.

Мягкое печенье на огуречном рассоле

Название этой сладости говорит само за себя. Печенье действительно очень мягкое и рассыпчатое. Отсутствие среди ингредиентов яиц делает рецепт интересным тем, кто соблюдает пост или по состоянию здоровья не употребляет этот продукт.

Ингредиенты:

растительное масло - 5 ст. л;

сахар - 200 г;

сода - 1 ч. л;

рассол - 200 мл;

мука - 600 г.

Рецепт приготовления:

Складываем марлю в несколько слоев (не менее 4) и процеживаем рассол. Также можно взять сито с мелким зерном. Процедура поможет избавиться от трав, чеснока семян огурцов, которые не нужны в сладкой выпечке.

Добавляем к рассолу сахар, растительное масло. Последний ингредиент можно заменить таким же количеством растопленного маргарина.

Тщательно перемешиваем. Сахар должен полностью раствориться.

С содой смешиваем ⅔ муки. Небольшими порциями выливаем рассол и тщательно перемешиваем. Лучше взять венчик - так удастся избавиться от всех комочков, которые в тесте совсем не нужны.

Добавляем оставшуюся муку. Прекращаем вымешивать как только тесто перестанет прилипать к рукам. На ощупь оно должно быть мягким, но упругим. Оставляем для расстойки на 15-20 минут, накрыва сверху пленкой или кухонным полотенцем.

Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт 1,5 см толщиной. Берем любую формочку и вырезаем заготовки для печенья. Можно использовать рюмку или бокал.

Раскладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов и запекаем на среднем уровне от 15 до 20 минут.

При желании готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. На этапе добавления второй порции муки в тесто можно ввести орехи.

Их предварительно обжариваем, рубим на небольшие кусочки. Такое печенье получается очень вкусным.

Хрустящее печенье

Такое печенье на рассоле от огурцов получается очень вкусным. Оно идеально подходит для тех, кто любит макать в молоко или чай. Простой рецепт с фото поможет даже неопытной хозяйке приготовить настоящий шедевр.

Ингредиенты:

сахар - 250 г;

рассол - 300 г;

подсолнечное масло - 10 ст. л;

сода - 1 ч. л;

мука - 700 г.

Количество сахара можно немного уменьшить. Все зависит от вкуса хозяйки. Приведенного количества ингредиентов достаточно для приготовления 10-12 порций.

Рецепт приготовления:

Процеживаем рассол. Для этого можно воспользоваться сложенной в несколько слоев марлей или мелким ситом. К жидкому ингредиенту добавляем соду, сахар. Тщательно перемешиваем. Гасить соду нет необходимости, поскольку рассол уже содержит уксус, что и обеспечит необходимую реакцию. Вливаем масло, снова перемешиваем. Всыпаем две трети муки, размешиваем. Вводим оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Количество муки при замесе необходимо отслеживать. Тесто должно получиться мягким, гладким. Рецепт с фото в этом сильно помогает. Раскатываем пласт толщиной не более 0,5 см. Только так гарантировано получение хрустящего печенья. Вырезаем заготовки любой формы. Раскладываем на лист, застеленный пергаментом.

Ставим в духовку, разогретую до до 180 градусов. Время выпекания - 20 минут.

Готовое печенье можно подавать горячим или холодным, оно одинаково вкусное в любом состоянии.