От стритфуда до домашней кухни: все, что нужно знать о каштанах

Каштаны неожиданно стали гастрономическим хитом. Если во Франции их продают на каждом углу и даже празднуют День каштанов во второй вторник октября, то у нас многие только начинают знакомиться с этим осенним продуктом. Рассказываем, что это за продукт, чем он полезен и главное – как его готовить.

Что такое каштаны и чем они полезны

Съедобные каштаны – это орехи с мягкой сладковатой мякотью, не путать с декоративными, которые в пищу не употребляют. По питательности каштаны ближе к злакам: в них много сложных углеводов, клетчатки, витаминов группы B и калия. Они насыщают, дают энергию без резких скачков сахара и при этом содержат меньше жиров, чем привычные орехи.

Регулярное включение каштанов в рацион помогает поддерживать работу сердца, нервной системы, улучшает пищеварение. А еще каштаны гипоаллергенны и подходят даже тем, кто обычно с осторожностью относится к орехам.

Почему каштаны снова в тренде





Во-первых, это сезонность. Осенью хочется согревающих продуктов, а каштаны идеально вписываются в эту картину. Во-вторых, они становятся частью модной гастрономии – их все чаще подают в ресторанах: в виде супов-пюре, начинки для птицы, десертов или просто запеченными с солью. В-третьих, это просто красиво: осенний пакетик с горячими каштанами давно стал частью эстетики соцсетей.

Как готовить каштаны

Каштаны можно варить, печь и жарить. Важно: перед приготовлением кожуру нужно надрезать крест-накрест, чтобы они не "взрывались" от пара.

Жарка : положите каштаны на сухую сковороду или противень, готовьте около 15–20 минут, периодически переворачивая.

Запекание : разогрейте духовку до 200 °C, запекайте каштаны 20–25 минут.

Варка: каштаны опустите в кипящую воду на 20–30 минут, после чего кожура снимается очень легко.

Мякоть готовых каштанов нежная, с легким сладковатым вкусом, напоминающим смесь ореха и батата.

Рецепт: Крем-суп из каштанов с тимьяном





Ингредиенты (на 4 порции):

Каштаны очищенные – 500 г

Лук-шалот – 2 шт.

Сливочное масло – 30 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Овощной или куриный бульон – 1 л

Сливки (10–20%) – 150 мл

Свежий тимьян – 2–3 веточки

Соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Сделать надрезы на каштанах и отварить их 20 минут. Снять кожуру и внутреннюю пленку. В кастрюле разогреть масло, обжарить мелко нарезанный шалот до прозрачности. Добавить очищенные каштаны, немного прогреть. Влить бульон, добавить тимьян, варить около 20 минут, пока каштаны не станут мягкими. Достать тимьян, пробить суп блендером до кремовой консистенции. Влить сливки, посолить и поперчить. Прогреть еще пару минут, не доводя до кипения.

Подавать такой суп лучше с гренками и свежими травами. Легкий, питательный и очень уютный вариант для холодных вечеров.