Самые вкусные рецепты торта Сникерс

Если работать с тестом не выходит, а близких людей хочется побаловать вкусной выпечкой, можно выбрать торт «Сникерс». По рецепту с фото, пошагово его получится сделать даже в домашних условиях. Времени на готовку уйдет довольно много, но результат оправдает все ожидания. Выпечка получается вкусной, аппетитной. К тому же имеет праздничный внешний вид.

Сникерс классический

Батончик «Сникерс» известен еще с детства. Оказывается, с использованием минимального набора продуктов, торт можно приготовить самостоятельно. Для этого придется запастись терпением и можно приступать к работе. Десерт подойдет как для обычного чаепития, так и для праздничного застолья.

Сладкие блюда вызывают особый интерес у детей. Если лакомство оригинально украсить, ребенок с удовольствием попробует кусочек. К тому же малыши с радостью примут участие в процессе готовки, и смогут оформить десерт на свое усмотрение.

Ингредиенты:

арахис – 200 г;

крекер – 200 г;

мука – 130 г;

вареное сгущенное молоко – 1 банка;

сахар – 180 г;

яйцо – 4 шт.;

разрыхлитель – щепотка;

сливочное масло – 200 г.

Для глазури:

шоколадная плитка – 1 шт.

Приготовление:

Займемся подготовкой продуктов. Арахис не должен быть сырым, отдаем предпочтение крекеру со сливочным вкусом, сгущенку используем натуральную. В результате в домашних условиях сделаем вкусный торт «Сникерс», а рецепт с фото пошагово превратит готовку в занимательный процесс.

Арахис не должен быть сырым, отдаем предпочтение крекеру со сливочным вкусом, сгущенку используем натуральную. В результате в домашних условиях сделаем вкусный торт «Сникерс», а рецепт с фото пошагово превратит готовку в занимательный процесс. Приготовим бисквит. Белки с желтками будем использовать отдельно, поэтому их отделяем друг от друга. На взбивание белков тратим не менее 10 минут. Постепенно в белки вводим сахар и продолжаем взбивать смесь.

Добавляем к белкам желтки, все хорошо взбиваем. В результате получаем густую, пышную массу.

В общую массу вводим разрыхлитель.

Просеиваем муку, засыпаем ее в тесто, постоянно помешивая.

Форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем тесто.

Выпекаем бисквит примерно час, установив температурный режим 200 градусов. После того как пройдет отведенное время, не открываем дверцу духовки еще примерно 15 минут.

Пирог извлекаем из формы, размещаем на решетке. Чтобы бисквит не крошился, оставляем на ночь в духовке.

Займемся приготовлением крема. На среднем огне обжариваем арахис. Как только орехи приобретут ароматный запах и золотистый цвет, выкладываем их в миску.

Как только арахис остынет, убираем шелуху.

Крекер измельчаем. Для этого печенье засыпаем в пакет и проходимся скалкой.

В одной емкости соединяем сливочное масло и сгущенное молоко.

К полученному крему высыпаем орехи и печенье. Все перемешиваем, убираем массу в холодильник. Для застывания крема хватит несколько часов.

Выпечку разрезаем на 3 части, промазываем их кремом.

Готовим глазурь. Для этого растапливаем шоколад, выливаем его на торт. Можно шоколадом промазать бока или сделать потеки.

Украшаем десерт на свое усмотрение. В качестве украшения может выступать сахарная пудра, орехи. Можно украсить фруктами или цветочными композициями.

Убираем лакомство в холодильник, нескольких часов для пропитки будет достаточно.

Разрезаем торт на кусочки, подаем к столу.

Десерт станет прекрасным угощением на празднике. Как дети, так и взрослые захотят полакомиться сладким блюдом.

Торт с безе

Торт «Сникерс» по рецепту с пошаговым фото можно легко приготовить в домашних условиях. Процесс готовки довольно долгий, но результат понравится всем домочадцам. Крем со сгущенным молоком отлично сочетается.

Для приготовления блюда желательно отвести 2 дня. В первый день стоит испечь безе, а на завтра можно сделать бисквит, и украсить торт.

В результате получится потрясающий десерт, который даже на праздничном столе не останется в стороне. Все приглашенные гости захотят попробовать кусочек.

Ингредиенты:

Для теста:

разрыхлитель – 30 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 200 г;

мука – 200 г;

подсолнечное масло – 60 г;

ванильный сахар – 10 г;

какао – 60 г;

молоко – 150 мл;

вода – 100 мл.

Для безе:

яйца – 3 шт.;

сахар – 200 г.

Для крема:

арахис – 250 г;

вареное сгущенное молоко – 380 г;

сливочное масло – 180 г.

Для ганаша:

шоколад – 200 г;

сливки – 200 мл.

Для пропитки:

сливки – 100 мл;

вода – 100 мл.

Приготовление:

Для приготовления безе берем только белки. Поэтому аккуратно отделяем их от желтков. Белки помещаем в холодильник. Как только они охладятся, тщательно взбиваем.

Не спеша засыпаем сахар, продолжаем помешивать, пока масса станет густой.

На пергаменте рисуем круг. Для удобства воспользуемся тарелкой и просто обводим ее карандашом. Диаметр окружности должен составлять 22 см.

Промазываем пергамент сливочным маслом, выкладываем белки. Массу распределяем по поверхности бумаги, не выходим за очерченные границы.

Готовим блюдо примерно час, установив температурный режим 110 градусов. Извлекаем противень из духовки. Даем блюду остыть.

Рецепт с фото пошагово позволит в домашних условиях испечь потрясающий бисквит. В результате получим вкусный, ароматный торт «Сникерс», напоминающий батончик из детства.

Для приготовления теста в одной емкости соединяем муку, какао, разрыхлитель, 2 вида сахара. Перемешиваем.

В отдельную тарелку вбиваем яйцо, размешиваем до образования пены. К яйцу заливаем молоко, подсолнечное масло. Все перемешиваем.

Делим сухую смесь на 3 части, постепенно засыпаем ее к жидким компонентам. Постоянно массу взбиваем с помощью миксера. В результате выходит шоколадное тесто.

В общую массу заливаем кипяток, хорошо взбиваем. Тесто получается жидким, а сверху покажутся пузыри.

Форму промазываем сливочным маслом, заливаем тесто. Выпечка и безе должны быть одного размера. Поэтому форму берем диаметром 22 см.

В разогретой до 180 градусов духовке выпекаем пирог не более 40 минут.

Проверяем готовность выпечки с помощью зубочистки. Для этого прокалываем тесто, если масса не прилипла к зубочистке, пирог готов.

Даем остыть. Разрезаем пирог на 2 части.

Арахис обжариваем на сковороде. Для этого потребуется не более 10 минут, орехи помешиваем.

Даем арахису остыть, очищаем от шелухи. Забрасываем в чашу блендера, измельчаем.

Займемся готовкой крема. Заранее следует вытащить из холодильника сливочное масло, оно должно стать мягким. Взбиваем масло до получения воздушной массы. Для удобства используем миксер.

Соединяем сливочное масло со сгущенным молоком, тщательно перемешиваем.

Займемся приготовлением пропитки. В тарелку выливаем сливки и воду, перемешиваем.

Собираем торт. На большое блюдо выкладываем корж, смазываем его пропиткой.

Масляной крем делим на 4 части, одну оставляем для смазки боков. Оставшуюся часть используем для промазки коржей.

Сверху выкладываем измельченный арахис, безе.

Все промазываем кремом. Делаем это осторожно, чтобы не сломать корж. Сверху посыпаем арахисом.

Далее выкладываем корж, промазываем пропиткой. Бока торта смазываем кремом, выравниваем.

С помощью ганаша сделаем торт шоколадным. Для этого разрезаем шоколад на небольшие кусочки, засыпаем их в глубокую емкость.

Сливки подогреваем на небольшом огне, заливаем к шоколадным долькам.

Массу тщательно перемешиваем. Для удобства используем венчик. Взбиваем до того момента, пока шоколад полностью не растворится. В результате получим однородную шоколадную пасту. Если смесь вышла слишком жидкой, убираем ее в холодильник для загустения.

Даем ганашу остыть.

Остывшей шоколадной пастой промазываем торт со всех сторон. Аккуратно выравниваем лопаткой.

Сверху десерт посыпаем орехами, украшаем на свое усмотрение.

Убираем выпечку в холодильник для пропитки. Для этого отводим примерно 3 часа.

Разрезаем лакомство на порционные кусочки, собираем всю семью за одним столом, подаем десерт к чаю.

Торт готов, осталось лишь попробовать его на вкус. Сочетание орехов, шоколада, нежного бисквита бесподобно. Лакомство тает во рту, оставляя сладкое послевкусие.

Если есть желание побаловать домочадцев вкусным угощением, можно в домашних условиях испечь торт «Сникерс». По рецепту с фото пошагово сделать это будет несложно. Безусловно, на готовку уйдет много времени, но результат того стоит. Десерт сможет украсить обычный ужин или занять почетное место на торжественном мероприятии. От угощения не смогут отказаться ни взрослые, ни дети.