Новые и красивые новогодние салаты 2019

Новогодние приготовления набирают обороты. Хозяйки активно делают подборки рецептов новогодних салатов. Новинки 2019 года —отличный способ удивить домочадцев и гостей. А еще угодить Желтой Земляной Свинье. Это животное очень любит все яркое, необычно декорированное.

Главное не забыть, что свинину использовать нельзя. Взамен можно поэкспериментировать с сочетаниями овощей и орехов, мяса птицы и фруктов.

Новые салаты на Новый год 2019 в виде Свиньи

Традиционно новогодним салатам придают форму того животного, который будет символом следующих 12 месяцев. 2019 год пройдет под знаком Земляной Желтой Свиньи или Кабана, неудивительно, что салаты, которые внешне напоминают это животное, пользуются популярностью.

Милый поросенок

Это слоеное блюдо готовится очень просто и не потребует от хозяйки особых кулинарных навыков. Простые ингредиенты идеально сочетаются между собой, придавая салату оригинального вкуса.

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

150 г грецких орехов;

150 г чернослива;

100 г твердого сыра;

5 яиц;

2 шт. маслин;

вареная колбаса - для украшения.

Рецепт приготовления:

Отвариваем мясо в подсоленной воде. Остужаем и нарезаем мелко.

Яйца отвариваем, очищаем. Отделяем белки и желтки, натираем на терке в разные тарелки.

Чернослив заливаем кипятком, оставляем на 10 минут. Слить воду, обсушить и нарезать кусочками.

Грецкие орехи измельчаем острым ножом. Также можно воспользоваться ступкой.

Сыр натираем на крупной терке.

На плоское блюдо укладываем ингредиенты салата в таком порядке: филе, желтки, чернослив, сыр, орехи, белки. Каждый слой пропитываем майонезом, а также приправляем по вкусу.

Готовый салат убираем в холодильник.

Перед подачей украшаем блюдо. Для этого из колбасы вырезаем нос и хвост, глазами послужат маслины.

Свинка на тарелке

Этот салат в виде свиньи готовится порционно. Гостям наверняка придется по вкусу не только блюдо, но и такое внимание со стороны хозяйки. Если торжество пройдет исключительно в кругу семьи, можно приготовить общее блюдо.

Оно наверняка понравится всем, кто любит морепродукты, особенно, консервированные кальмары.

Ингредиенты:

150 г консервированных кальмаров;

1 свежий огурец;

1 средняя морковь;

2 яйца;

1 пучок зеленого лука;

100 г сыра;

80 г майонеза;

соль - по вкусу;

вареная колбаса, гвоздика - для украшения.

Рецепт приготовления:

Отвариваем яйца и морковь, очищаем. Оба ингредиента отдельно натираем на терке.

На блюдо ставим кулинарное кольцо. Первым слоем выкладываем морковь, слегка смазываем майонезом.

Огурец очищаем от кожуры, натираем, отжимаем сок. Присаливаем и выкладываем поверх моркови.

Третий слой - натертые яйца. Смазываем майонезом. Сверху - лук.

Кальмар режем кусочками. Это пятый слой. Снова поливаем майонезом.

Шестой слой — сыр.

Салат ставим в холодильник. Непосредственно перед подачей убираем кольцо. Из колбасы вырезаем уши, нос и хвост. Из гвоздики делаем глаза.

Чтобы свинка выглядела еще натуральнее, в средней части носа при помощи использованного стержня делаем два отверстия.

Новые и оригинальные новогодние салаты

Новый год — праздник, который у нас ассоциируется с чем-то новым, необычным. Приближающийся 2019 год можно встретить непросто с новинками, а с новогодними салатами, которые еще и оригинально подаются.

Перепелиное гнездо

Такой салат отлично заменит мясное блюдо - большое количество ингредиентов хорошо насыщает. Доступность продуктов - еще один плюс. В приготовлении нет больших сложностей, поэтому с приготовлением справиться даже молодая хозяйка.

Ингредиенты:

200 г куриной грудки;

1 небольшой огурец;

1 небольшой маринованный огурец;

4 куриных яйца;

5 перепелиных яиц;

100 г маринованных грибов;

100 г сыра;

4 клубня картофеля;

растительное масло - для жарки;

майонез - для заправки, по вкусу;

зелень - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Мясо промываем. Отвариваем в подсоленной воде до полной готовности, нарезаем небольшими кусочками. Грибы, огурцы, отварные куриные яйца и сыр режем кубиками. В глубокой тарелке перемешиваем подготовленные ингредиенты с майонезом. Картофель очищаем. Натираем на терке для корейской моркови. Опускаем в воду, чтобы удалить избыток крахмала. Затем промываем в проточной воде, обсушиваем на бумажном полотенце. Обжариваем небольшими порциями в раскаленном масле. Должен получиться хворост. На плоское блюдо выкладываем салат, придавая ему форму горки. Посыпаем зеленью. В середине делаем небольшое углубление, в него выкладываем отваренные и очищенные перепелиные яйца. Бока салатной горки покрываем обжаренным картофелем. Готовый салат сразу подаем к столу, чтобы хворост не утратил свой хруст.

Если не удалось приобрести перепелиные яйца, их можно заменить сформированными из тертого желтка, майонеза, зелени и грибов яичками.

Тунец в перце

Консервированный тунец активно используется в качестве ингредиента салатов. Кажется, что приготовить что-то действительно оригинальное, праздничное Традиционно, в качестве заправки используется майонез или сметана.

Но в салате, рецепт которого представлен, соус готовится на основе горчицы и оливкового масла.

Ингредиенты:

Для салата:

2 шт. болгарского перца;

6 шт. помидоров черри;

2 ст. л маринованных каперсов;

150 г консервированного тунца;

по пучку зеленого лука, листового салата.

Для заправки:

2 ст. л оливкового масла;

1 ст. л сока лайма;

½ ст. л соевого соуса;

½ ч. л кунжутного масла;

½ ч. л дижонской горчицы;

соль, перец чили (сухой) —по вкусу;

2 веточки укропа.

Приведенного количества ингредиентов достаточно для приготовления 2 порций салата.

Рецепт приготовления:

Разогреваем духовку до температуры 200°С. Болгарский перец моем, разделяем пополам, вынимаем семечки. Раскладываем срезом вниз на решетку и запекаем. Оптимально выбрать режим “гриль”. Главное, чтобы овощ сохранил свою форму. Вынимаем и даем остыть.

Готовим заправку. Для этого смешиваем все ингредиенты и даем настояться.

Томаты разрезаем пополам, измельчаем лук. Добавляем каперсы, тунец (предварительно разминаем его вилкой), ⅔ заправки и перемешиваем. Массу выкладываем в половинки перцев.

На блюдо укладываем листья салата, сверху перцы. Непосредственно перед подачей поливаем оставшейся заправкой.

Салата будет еще вкуснее, если подавать его сразу после приготовления. Дополнением вкуса могут служить кедровые орехи.

Слоеные салаты - топ рецептов

Такие блюда привлекательно выглядят если их подавать в прозрачных салатниках. Также при изготовлении используются кондитерские кольца или прямоугольные формы со съемным дном. Все слои должны быть тщательно пропитаны подходящим соусом.

Нежность

Это блюдо привлекательно тем, что в каждом слое не один, а сразу несколько ингредиентов. При смешивании это создает интересные и очень оригинальные вкусовые сочетания. Салат очень сытный. На приготовление не потребуется много времени.

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

150 г консервированных шампиньонов;

3 куриных яйца;

80 г твердого сыра;

150 г майонеза;

1 средняя луковица;

зелень - для украшения.

Рецепт приготовления:

В кастрюлю наливаем 1,5 л воды и доводим до кипения. Добавляем соль. Кладем курятину и отвариваем около четверти часа. Вынимаем и остужаем, затем нарезаем кусочками.

Яйца отвариваем. Отделяем желток и натираем на терке. Соединяем с мясом, 2 столовыми ложками майонеза. Перемешиваем и делим массу пополам.

Белки натираем, смешиваем с нарезанными грибами. Также делим поровну.

Лук очищаем и на 20 минут замачиваем в холодной воде, чтобы вышла горечь. Нарезаем мелко.

В квадратную форму для тортов без дна (можно заменить стеклянным салатником) выкладываем слоями: желтки с курицей, белки с грибами, лук, дальше повторяем первые две массы. Аккуратно примять вилкой, полить оставшимся майонезом и посыпать сыром, зеленью.

Готовый салат ставим в холодильник примерно на час. Перед подачей убираем форму. Майонез можно взять не магазинный, а домашнего приготовления. Интересный вкус получается, если заменить его смесью из натурального йогурта без добавок и чеснока, любимых пряностей.

Вкусная простота

Новогодние салаты необязательно готовить из дорогих продуктов. Доступные ингредиенты также могут образовать интересные вкусовые сочетания. Крабовые палочки, главный компонент блюда, придают аромат рыбы.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

2 средних картофелины (отварные);

100 г твердого сыра;

1 пучок зелени;

150 мл майонеза.

Дополнительно потребуется сервировочное кольцо. Оптимальные размеры: 5 см высоты и 12 см диаметра.

Рецепт приготовления:

Яйца отвариваем, очищаем и натираем на терке. Также поступаем с картофелем. Крабовые палочки и укроп нарезаем некрупно. Сыр трем. На середину сервировочного блюда ставим кольцо. В него слоями укладываем картофель, яйца, крабовые палочки, сыр. Каждый слой кроме последнего полностью покрываем майонезом. По краю сырного слоя при помощи кулинарного мешка или шприца делаем полоску майонеза и закрываем ее зеленью. Готовый салат ставим в холодильник на полчаса или час. Кольцо лучше снимать непосредственно перед подачей. Ноту пикантности привнесет применение острого, пряного сыра.

Каприз дамы

Новинки рецептов это обязательно смелые эксперименты со вкусовыми комбинациями. С фото и подробным описанием приготовить блюдо, в котором сочетается курица и чернослив, орехи и огурцы, не составит труда.

Ингредиенты:

500 г куриной грудки;

5 яиц;

2 свежих огурца;

200 г чернослива;

100 г грецких орехов;

соль, перец, зелень - по вкусу;

150 майонеза.

Приведенного количества ингредиентов достаточно для приготовления 10 порций.

Рецепт приготовления:

Куриное филе промываем, заливаем и, доведя до кипения, варим до полной готовности. Вынимаем из бульона, остужаем и рвем на небольшие кусочки.

Яйца также отвариваем. Чистим и натираем на терке.

Чернослив ошпариваем кипятком, вынимаем при необходимости косточки. Затем нарезаем кусочками.

Огурцы нарезаем тонкой соломкой. Если овощ немного горчит, кожицу лучше снять. Для салата следует выбирать небольшие по размеру, упругие огурцы.

Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде, мелко рубим острым ножом.

Первый слой - огурцы, второй - курица. Солим, перчим, поливаем майонезом.

Третий слой - половина нарезанного чернослива. Четвертый - яйца, поливаем майонезом.

Пятый слой - чернослив, шестой - грецкие орехи. Сверху посыпаем зеленью.

Перед подачей выдерживаем салат около часа в холодильнике. За это время все ингредиенты хорошо пропитаются, их вкус станет насыщеннее, ярче.

Новые салаты на Новый год без майонеза

Майонез - достаточно плотный соус. Из-за этого и блюдо получается немного “тяжелым”, что не всегда нравится тем, кто следит за своей фигурой. Но вкусные новогодние салаты можно приготовить на основе растительного масла или сметаны. Блюдо не утратит оригинальности и также будет радовать гостей и домашних.

Необыкновенный

В этом салате новинка не столько в ингредиентах, сколько во вкусе и способе подачи. Для сервировки используются половины апельсинов. Цитрусовые добавляют легкую, но приятную кислинку.

Ингредиенты:

100 г сухариков;

4 апельсина;

200 г крабовых палочек;

250 г консервированной кукурузы;

3 яйца;

сметана - для заправки;

специи, соль - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Для салата подойдут магазинные сухарики. Но их также легко приготовить и дома. Для этого хлеб нарезаем кубиками, складываем в плоскую тарелку и ставим в микроволновку. Температурный режим - 450°, время - 2 минуты. Через 60 секунд следует перемешать хлеб. О готовности сухарей говорит их твердость и приятный хруст. Чтобы придать им особенного вкуса, можно сбрызнуть маслом с добавлением приправ, пряных трав. Апельсины тщательно моем, можно даже обдать кипятком. Разрезаем пополам, чайной ложкой вынимаем мякоть. Мякоть режем кусочками, перекладываем в салатник. Аккуратно сливаем сюда же образовавшийся сок. Добавляем крабовые палочки, нарезанные кубиками. Сливаем рассол с кукурузы. Затем овощ перекладываем в салатник. Яйца отвариваем, очищаем. Разминаем при помощи вилки, соединяем с остальными ингредиентами. Заправляем сметаной. Солим, перчим. Непосредственно перед подачей добавляем сухарики.

Готовый салат тщательно перемешиваем, раскладываем по подготовленным половинкам апельсина. Можно украсить зеленью.

Креветочка

Рецепты салатов с морепродуктами востребованы всегда. А в год Земляной Желтой Свиньи их актуальность возрастает. Для этого блюда потребуются не отварные, а обжаренные в кляре креветки. Это придает ему дополнительного хруста.

Ингредиенты:

200 г очищенных креветок;

3 средних томата;

5 яиц;

1 средняя салатная луковица;

50 г рассольного сыра (Брынза, Фета);

листья салата - для сервировки;

150 г муки;

100 г молока;

2 ст. л сметаны;

специи - по вкусу;

2 ст. л оливкового масла;

растительное масло - для жарки.

Рецепт приготовления:

Креветки, если требуется, размораживаем и очищаем. Соединяем сметану, 2 яйца, молоко. Взбиваем. Небольшими порциями всыпаем муку, соль, специи. Должно получиться не густое, но однородное тесто. В глубокую кастрюлю или сковороду наливаем растительное масло и хорошо разогреваем на огне. Креветки обмакиваем в кляре и обжариваем до образования корочки. Выкладываем на салфетку, чтобы удалить избыток жира. Яйца отвариваем, очищаем и нарезаем кусочками, как и томаты. Лук режем соломкой. На блюдо укладываем листья салата. Сверху остальные ингредиенты. Сыр можно просто нарвать руками. Солим, перчим и заправляем оливковым маслом. Перед подачей салат следует выдержать в холодильнике. Дополнительно можно посыпать кедровыми орехами, которые предварительно обжарены на сухой сковороде.

Овощной салат с творожным сыром

Блюдо за счет фасоли получается очень сытным. Такой новогодний салат на 2019 год не только новый, но и оригинальный. Он очень сытный, с насыщенным вкусом. Простые ингредиенты хорошо сочетаются между собой.

Ингредиенты:

250 г консервированной красной фасоли;

200 г творожного сыра;

200 г рукколы;

2 болгарских перца;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л сметаны;

перец, соль - по вкусу.

Рецепт приготовления:

Фасоль выкладываем в сито и промываем. Это исключит привнесение в салат вкуса рассола. Перекладываем овощ в салатник, добавляем сыр, предварительно размятый вилкой. Зелень мелко режем. Также ее можно просто порвать руками. Болгарский перец промываем, удаляем семена. Режем кубиками. Соединяем овощи, сыр и зелень в салатнике. Добавляем чеснок - его можно мелко порубить или пропустить через пресс. сметану. Солим, перчим и хорошо перемешиваем.

При желании сметану можно заменить на натуральный йогурт. Количество фасоли можно регулировать - положить чуть меньше или, наоборот, больше.



Салаты - обязательный атрибут подготовки к Новому году. Каждой хозяйке хочется подать домочадцам или гостям что-то оригинальное, необычное. Показав, тем самым, свои умения. Необязательно брать дорогие ингредиенты, чтобы получить настоящий кулинарный шедевр.