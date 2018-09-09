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Супер рецепт крылышек как в КФС

  • Категория:
    закуска

Ингредиенты

  • куриные крылышки
  • мука
  • соус чили
  • яйца
  • соль
  • перец красный
  • чеснок
  • перец молотый
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Многие мечтают научиться готовить крылышки как в КФС. Сделать это совсем не сложно, если ориентироваться на пошаговые рецепты с фото и использовать только качественные продукты.

Простой вариант домашних крылышек

Для того чтобы приготовить вкусное блюдо и порадовать своих родных, необходимо заранее приобрести следующие ингредиенты:

  • 1 кг куриных крыльев;
  • 250 г просеянной муки;
  • 50 г острого соуса чили;
  • 4 куриных яйца;
  • 2 ч. л. поваренной соли;
  • 1 ч. л. красного перца;
  • 1 ч. л. молотого чеснока (сушеного);
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца;
  • растительное масло.

Основные этапы приготовления:

  1. Мясо тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем полотенцем. Можно просто отложить их в сторону пока не испариться лишняя влага. Удаляем третью фалангу и аккуратно разрезаем крылышки по суставу от плечевой до локтевой части.
  2. После этого в глубокой емкости яйца смешиваем с соусом чили. Хорошо взбиваем их венчиком до максимальной однородности. Заправляем панировку солью, медленно перемешиваем и даем немного времени настояться.
  3. В отдельную миску просеиваем муку через мелкое сито. Добавляем сушеный чеснок, красный и черный перец. Не забываем перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения специй.
  4. Берем кастрюлю с толстым дном (можно казанок) и вливаем туда рафинированное масло для жарки. Необходимо заполнить 1/3 емкости или половину. Но не более того.
  5. Куриные крылья обваливаем со всех сторон в муке, затем опускаем их в яичную смесь и снова в муку.
  6. Обжариваем в разогретом масле около 10 минут. При необходимости помешиваем мясо лопаткой, чтобы оно не прилипло ко дну.
  7. Готовые крылышки выкладываем на бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подаем к столу со свежими овощами, холодными напитками и любимым соусом.

  • Любите крылышки КФС?

Используя предложенный пошаговый рецепт с фото, стоит учитывать, что масло разогревается до 170 градусов. Тогда крылышки как в КФС получатся очень сочными, хрустящими и ароматными.

«Пивные» крылья для гурманов

Для следующего рецепта понадобится немного больше продуктов, чем в прошлый раз. Но все усилия и траты себя оправдают, так как такую закуску больше нигде не удастся попробовать.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крыльев;
  • 400 мл рафинированного масла;
  • 250 г кукурузных хлопьев (не сладкие);
  • 120 мл свежего молока;
  • 2 куриных яйца;
  • 1 перец чили (свежий);
  • 1,5 ч. л. поваренной соли;
  • 1 ч. л. паприки (молотой);
  • 0,5 ст. просеянной муки;
  • 0,5 ч. л. кайенского перца;
  • 0,25 ст. кукурузной муки;
  • сухой перец чили на кончике ножа.

Основные этапы приготовления:

  1. Куриные крылья моем под краном и обсушиваем полотенцем. Разрезаем мясо на две части и выбрасываем самую тонкую треть крыла. Она не прибавит вкуса, а лишь подпортит общее впечатление от блюда.
  2. Острый перец разрезаем на две части, полностью вынимаем семена. Шинкуем овощ и перетираем его с солью. Для этого можно использовать специальную толкушку.
  3. Смешиваем крылышки с полученной смесью и молотым перцем чили. Отставляем в сторону на 35-45 минут. Желательно держать емкость подальше от прямых солнечных лучей.
  4. Кукурузные хлопья аккуратно пересыпаем в полиэтиленовый пакет, хорошо его завязываем и ложем на рабочую поверхность. Проходимся несколько раз скалкой, чтобы продукт раскрошился. При этом превращать его в муку, а тем более в «пыль» совсем не нужно.
  5. Для приготовления кляра яйца взбиваем с молоком и с небольшим количеством соли. Доводим массу до однородности. После добавляем пшеничную муку, кайенский перец и молотый чили. Снова все хорошо перемешиваем.
  6. Кукурузную муку пересыпаем в пакет и туда же отправляем подготовленные крылышки. Хорошо их встряхиваем в течение нескольких минут.
  7. Растительное масло подогреваем на средней комфорте. Опускаем мясо в кляр, затем обваливаем в хлопьях и сразу же отправляем обжариваться на плиту. Постоянно переворачивая, готовим куриные крылья в течение 7 минут.

Готовое блюдо сначала выкладываем на салфетку, чтобы ушло все лишнее масло, а затем подаем к столу в теплом виде на красивом блюде.

Крылышки как в КФС, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, лучше всего подавать со свежими овощами и пивом. Можно запивать молоком, если мясо окажется слишком острым.

Как видно, такое необычное и интересное блюдо может появиться на праздничном столе в любом доме. Главное придерживаться всех рекомендаций и не перестараться со специями.

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09.09.2018
Теги: крылышки КФС рецепт

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  • Маша / 09.09.18 18:43
    -
    0
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    Очень остро, поэтому мне не понравилось. А вот брату и сестре очень понравилась такая закуска к пиву. Но они всегда любили еду «погорячее», а я не смогла к ней привыкнуть.
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  • Мария / 09.09.18 18:42
    -
    0
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    Мне говорили, что куриные крылья совсем не вкусные и что в них нет мяса – одни кости. Но я настолько залюбовалась этими рецептами, что просто не смогла пройти мимо. И ни сколько не жалею.
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  • Светлана / 09.09.18 18:41
    -
    0
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    Получилось очень вкусно и быстро. Не хуже чем в кафе, где мы их когда-то заказывали. Зря я боялась и так долго избегала этого блюда. Мой муж и свекор в полном восторге.
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