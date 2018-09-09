Супер рецепт крылышек как в КФС
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Категория:
закуска
Ингредиенты
- куриные крылышки
- мука
- соус чили
- яйца
- соль
- перец красный
- чеснок
- перец молотый
Многие мечтают научиться готовить крылышки как в КФС. Сделать это совсем не сложно, если ориентироваться на пошаговые рецепты с фото и использовать только качественные продукты.
Простой вариант домашних крылышек
Для того чтобы приготовить вкусное блюдо и порадовать своих родных, необходимо заранее приобрести следующие ингредиенты:
- 1 кг куриных крыльев;
- 250 г просеянной муки;
- 50 г острого соуса чили;
- 4 куриных яйца;
- 2 ч. л. поваренной соли;
- 1 ч. л. красного перца;
- 1 ч. л. молотого чеснока (сушеного);
- 0,5 ч. л. черного молотого перца;
- растительное масло.
Основные этапы приготовления:
- Мясо тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем полотенцем. Можно просто отложить их в сторону пока не испариться лишняя влага. Удаляем третью фалангу и аккуратно разрезаем крылышки по суставу от плечевой до локтевой части.
- После этого в глубокой емкости яйца смешиваем с соусом чили. Хорошо взбиваем их венчиком до максимальной однородности. Заправляем панировку солью, медленно перемешиваем и даем немного времени настояться.
- В отдельную миску просеиваем муку через мелкое сито. Добавляем сушеный чеснок, красный и черный перец. Не забываем перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения специй.
- Берем кастрюлю с толстым дном (можно казанок) и вливаем туда рафинированное масло для жарки. Необходимо заполнить 1/3 емкости или половину. Но не более того.
- Куриные крылья обваливаем со всех сторон в муке, затем опускаем их в яичную смесь и снова в муку.
- Обжариваем в разогретом масле около 10 минут. При необходимости помешиваем мясо лопаткой, чтобы оно не прилипло ко дну.
- Готовые крылышки выкладываем на бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подаем к столу со свежими овощами, холодными напитками и любимым соусом.
Используя предложенный пошаговый рецепт с фото, стоит учитывать, что масло разогревается до 170 градусов. Тогда крылышки как в КФС получатся очень сочными, хрустящими и ароматными.
«Пивные» крылья для гурманов
Для следующего рецепта понадобится немного больше продуктов, чем в прошлый раз. Но все усилия и траты себя оправдают, так как такую закуску больше нигде не удастся попробовать.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крыльев;
- 400 мл рафинированного масла;
- 250 г кукурузных хлопьев (не сладкие);
- 120 мл свежего молока;
- 2 куриных яйца;
- 1 перец чили (свежий);
- 1,5 ч. л. поваренной соли;
- 1 ч. л. паприки (молотой);
- 0,5 ст. просеянной муки;
- 0,5 ч. л. кайенского перца;
- 0,25 ст. кукурузной муки;
- сухой перец чили на кончике ножа.
Основные этапы приготовления:
- Куриные крылья моем под краном и обсушиваем полотенцем. Разрезаем мясо на две части и выбрасываем самую тонкую треть крыла. Она не прибавит вкуса, а лишь подпортит общее впечатление от блюда.
- Острый перец разрезаем на две части, полностью вынимаем семена. Шинкуем овощ и перетираем его с солью. Для этого можно использовать специальную толкушку.
- Смешиваем крылышки с полученной смесью и молотым перцем чили. Отставляем в сторону на 35-45 минут. Желательно держать емкость подальше от прямых солнечных лучей.
- Кукурузные хлопья аккуратно пересыпаем в полиэтиленовый пакет, хорошо его завязываем и ложем на рабочую поверхность. Проходимся несколько раз скалкой, чтобы продукт раскрошился. При этом превращать его в муку, а тем более в «пыль» совсем не нужно.
- Для приготовления кляра яйца взбиваем с молоком и с небольшим количеством соли. Доводим массу до однородности. После добавляем пшеничную муку, кайенский перец и молотый чили. Снова все хорошо перемешиваем.
- Кукурузную муку пересыпаем в пакет и туда же отправляем подготовленные крылышки. Хорошо их встряхиваем в течение нескольких минут.
- Растительное масло подогреваем на средней комфорте. Опускаем мясо в кляр, затем обваливаем в хлопьях и сразу же отправляем обжариваться на плиту. Постоянно переворачивая, готовим куриные крылья в течение 7 минут.
Готовое блюдо сначала выкладываем на салфетку, чтобы ушло все лишнее масло, а затем подаем к столу в теплом виде на красивом блюде.
Крылышки как в КФС, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, лучше всего подавать со свежими овощами и пивом. Можно запивать молоком, если мясо окажется слишком острым.
Как видно, такое необычное и интересное блюдо может появиться на праздничном столе в любом доме. Главное придерживаться всех рекомендаций и не перестараться со специями.
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А вы пробовали готовить крылышки как в КФС? 3
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Маша / 09.09.18 18:43Очень остро, поэтому мне не понравилось. А вот брату и сестре очень понравилась такая закуска к пиву. Но они всегда любили еду «погорячее», а я не смогла к ней привыкнуть.
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Мария / 09.09.18 18:42Мне говорили, что куриные крылья совсем не вкусные и что в них нет мяса – одни кости. Но я настолько залюбовалась этими рецептами, что просто не смогла пройти мимо. И ни сколько не жалею.
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Светлана / 09.09.18 18:41Получилось очень вкусно и быстро. Не хуже чем в кафе, где мы их когда-то заказывали. Зря я боялась и так долго избегала этого блюда. Мой муж и свекор в полном восторге.