Супер рецепт крылышек как в КФС

Многие мечтают научиться готовить крылышки как в КФС. Сделать это совсем не сложно, если ориентироваться на пошаговые рецепты с фото и использовать только качественные продукты.

Простой вариант домашних крылышек

Для того чтобы приготовить вкусное блюдо и порадовать своих родных, необходимо заранее приобрести следующие ингредиенты:

1 кг куриных крыльев;

250 г просеянной муки;

50 г острого соуса чили;

4 куриных яйца;

2 ч. л. поваренной соли;

1 ч. л. красного перца;

1 ч. л. молотого чеснока (сушеного);

0,5 ч. л. черного молотого перца;

растительное масло.

Основные этапы приготовления:

Мясо тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем полотенцем. Можно просто отложить их в сторону пока не испариться лишняя влага. Удаляем третью фалангу и аккуратно разрезаем крылышки по суставу от плечевой до локтевой части. После этого в глубокой емкости яйца смешиваем с соусом чили. Хорошо взбиваем их венчиком до максимальной однородности. Заправляем панировку солью, медленно перемешиваем и даем немного времени настояться. В отдельную миску просеиваем муку через мелкое сито. Добавляем сушеный чеснок, красный и черный перец. Не забываем перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения специй. Берем кастрюлю с толстым дном (можно казанок) и вливаем туда рафинированное масло для жарки. Необходимо заполнить 1/3 емкости или половину. Но не более того. Куриные крылья обваливаем со всех сторон в муке, затем опускаем их в яичную смесь и снова в муку. Обжариваем в разогретом масле около 10 минут. При необходимости помешиваем мясо лопаткой, чтобы оно не прилипло ко дну. Готовые крылышки выкладываем на бумажное полотенце или салфетку, чтобы впитался лишний жир. Подаем к столу со свежими овощами, холодными напитками и любимым соусом.

Используя предложенный пошаговый рецепт с фото, стоит учитывать, что масло разогревается до 170 градусов. Тогда крылышки как в КФС получатся очень сочными, хрустящими и ароматными.

«Пивные» крылья для гурманов

Для следующего рецепта понадобится немного больше продуктов, чем в прошлый раз. Но все усилия и траты себя оправдают, так как такую закуску больше нигде не удастся попробовать.

Ингредиенты:

1 кг куриных крыльев;

400 мл рафинированного масла;

250 г кукурузных хлопьев (не сладкие);

120 мл свежего молока;

2 куриных яйца;

1 перец чили (свежий);

1,5 ч. л. поваренной соли;

1 ч. л. паприки (молотой);

0,5 ст. просеянной муки;

0,5 ч. л. кайенского перца;

0,25 ст. кукурузной муки;

сухой перец чили на кончике ножа.

Основные этапы приготовления:

Куриные крылья моем под краном и обсушиваем полотенцем. Разрезаем мясо на две части и выбрасываем самую тонкую треть крыла. Она не прибавит вкуса, а лишь подпортит общее впечатление от блюда. Острый перец разрезаем на две части, полностью вынимаем семена. Шинкуем овощ и перетираем его с солью. Для этого можно использовать специальную толкушку. Смешиваем крылышки с полученной смесью и молотым перцем чили. Отставляем в сторону на 35-45 минут. Желательно держать емкость подальше от прямых солнечных лучей. Кукурузные хлопья аккуратно пересыпаем в полиэтиленовый пакет, хорошо его завязываем и ложем на рабочую поверхность. Проходимся несколько раз скалкой, чтобы продукт раскрошился. При этом превращать его в муку, а тем более в «пыль» совсем не нужно. Для приготовления кляра яйца взбиваем с молоком и с небольшим количеством соли. Доводим массу до однородности. После добавляем пшеничную муку, кайенский перец и молотый чили. Снова все хорошо перемешиваем. Кукурузную муку пересыпаем в пакет и туда же отправляем подготовленные крылышки. Хорошо их встряхиваем в течение нескольких минут. Растительное масло подогреваем на средней комфорте. Опускаем мясо в кляр, затем обваливаем в хлопьях и сразу же отправляем обжариваться на плиту. Постоянно переворачивая, готовим куриные крылья в течение 7 минут.

Готовое блюдо сначала выкладываем на салфетку, чтобы ушло все лишнее масло, а затем подаем к столу в теплом виде на красивом блюде.

Крылышки как в КФС, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, лучше всего подавать со свежими овощами и пивом. Можно запивать молоком, если мясо окажется слишком острым.

Как видно, такое необычное и интересное блюдо может появиться на праздничном столе в любом доме. Главное придерживаться всех рекомендаций и не перестараться со специями.