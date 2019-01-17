Как приготовить вкусный майонез в домашних условиях

Ни один праздничный стол, да и просто семейный ужин не обходиться без салатов. Они могут быть разными по составу, но многих из них объединяет одно – это майонез. О том, что с такой заправкой блюдо получаются вкусными, споров нет, но вот о пользе стоит задуматься. Уже ни для кого не секрет, что качество покупного соуса оставляет желать лучшего, поэтому многие хозяйки стали интересовать тем, как сделать майонез в домашних условиях.

Домашний майонез в блендере — самый вкусный рецепт

Практически каждая современная хозяйка имеет у себя на кухне множество кухонных приборов, но даже только с одним блендером уже можно быстро и вкусно сделать майонез в домашних условиях. Главное знать, как правильно сопоставить пропорции.

Для рецепта лучше взять только одно яйцо, это гарантирует, что майонез получиться, но продукт должен быть непременно свежим. Также для приготовления соуса используется горчица, можно взять уже готовую пасту, но если сделать приправу из порошка, то получиться самый натуральный майонез.

Ингредиенты:

200 мл растительного (рафинированного) масла;

1 свежее яйцо;

0,5 ч. ложки горчицы;

0,5 ч. ложки соли;

0,5 ч. ложки сахарного песка;

1 ст. ложка лимонного сока.

Приготовление:

В высокую чашу вбиваем яйцо так, чтобы желток не расплылся, а остался целым – это важно. Многие хозяйки настаивают на том, чтобы яйцо было комнатной температуры иначе майонез не взобьется. Но это заблуждения, даже из охлажденного продукта все получается взбить.

Теперь вливаем масло, оно должно быть рафинированным, чтобы в готовом соусе не чувствовался привкус масла.

Засыпаем соль, сахар, кладем горчицу и погружаем блендер, прямо накрываем им желток и прижимаем насадку ко дну емкости.

Включаем прибор сразу на высокую мощность и 10 секунд взбиваем, не отводя насадку ото дна. За такой короткий промежуток времени желток начнет смешиваться с маслом и уже можно увидеть, как из отверстий насадки будет появляться белая смесь.

После 10 секунд блендер приподнимаем и продолжаем взбивать как обычно в течение 1,5 минуты.

Затем подливаем цитрусовый сок, размешиваем, пробуем на вкус, при необходимости корректируем и получаем домашний вкусный майонез.

Классический рецепт домашнего майонеза миксером

Если посмотреть на упаковку магазинного майонеза и отбросить все ароматизаторы и консерванты, то можно понять из чего состоит соус, а в его состав входят такие ингредиенты, которые найдутся на кухне у каждой хозяйки, как и миксер, с которым майонез в домашних условиях можно сделать за минуту.

Традиционно майонез делают на основе оливкового масла, правда, к такому продукту привыкли не всем, поэтому рецептуру можно разбавить растительным.

Ингредиенты:

150 мл масла растительного;

50 мл масла оливкового;

1 ч. ложка сахара;

0,5 ч. ложки соли;

1 яйцо;

1 ч. ложка горчицы;

1 ст. ложка винного уксуса.

Приготовление:

В высокую емкость вбиваем яйцо, не забываем главное правило – желток должен остаться целым. Следом высыпаем соль, сахар, горчицу и винный уксус, который можно заменить яблочным или соком лимона. Итак, погружаем миксер, прижимаем венчики к чаше и начинаем взбивать на самой высокой скорости. Как только начнет появляться светлая густая смесь, венчики приподнимаем и затем плавно опускаем и такими движениями взбиваем до получения насыщенной однородной массы, то есть домашнего майонеза.

Рецепт майонеза без яиц и без горчицы

С появлением возможности готовить популярный соус в домашних условиях кулинары стали придумывать разные варианты его приготовления. Так сегодня есть рецепт без добавления яиц. Это легкий, постный соус, который можно сделать на основе рассола как из-под консервированной фасоли, так и горошка.

Ингредиенты:

350 мл рассола (фасоль, горошек);

1 ч. ложка сахара;

0,5 ч. ложки соли;

150 мл растительного масла;

2 ч. ложки яблочного (винного) укуса.

Приготовление:

С консервированных бобов сливаем рассол и выливаем его в ту емкость, в которой будет взбиться соус.

Подсыпаем соль с сахаром, вливаем уксус и взбиваем миксером (блендером) до однородности.

После вливаем масло, при этом работать блендером не прекращаем.

Как только масса станет густой, прибор выключаем и при желании добавляем любые специи для аромата.

Рецепт майонеза на молоке, как магазинный

Многие хозяйки интересуются – можно ли в домашних условиях сделать майонез, как в магазине, ведь большинство привыкли именно ко вкусу покупного соуса. Действительно такой рецепт существует, готовят майонез на молоке и если взять пастеризованный продукт, то готовый соус можно хранить больше положенных трех дней.

Ингредиенты:

100 мл молока;

200 мл растительного масла;

15 мл лимонного сока;

15 г горчицы;

0,5 ч. ложки соли;

0,5 ч. ложки сахара.

Приготовление:

Берем емкость для взбивания, выливаем в нее молочный напиток вместе с растительным маслом. Погружаем насадку блендера и начинаем взбивать. Как только смесь начнет густеть высыпаем соль с сахарным песком, добавляем пикантную приправу и вливаем цитрусовый сок. Взбиваем еще 3 минуты и на выходе - густой майонез, в который можно добавить измельченный укроп и получить превосходный соус к мясным блюдам.

майонез без яиц в блендере

Во многих рецептах домашнего майонеза, который готовят в домашних условиях, используются сырые яйца. Если знать, какая курочка их снесла, то можно готовить соус без опасений, но вот другие продукты могут насторожить, ведь сальмонелла никуда не ушла.

Поэтому, чтобы не подвергать здоровье риску, стоит поискать рецепт того, как сделать соус без яиц.

Ингредиенты:

200 мл свежей сметаны (30%);

30 мл растительного масла;

1 ст. ложка лимонного сока;

0,5 ч. ложки перца;

соль по вкусу;

щепотка куркумы;

1 ч. ложка горчицы.

Приготовление:

Получить домашний майонез без яиц достаточно просто, для этого даже не понадобиться помощь блендера и миксера, перемешать ингредиенты можно обычным венчиком или даже ложкой. Итак, берем свежий жирный кисломолочный продукт, вливаем в него масло, размешиваем. Затем засыпаем соль с перцем и куркумой, снова перемешиваем. Кладем горчицу, подливаем сок цитруса, мешаем до однородности и получаем соус, который храним не больше суток.

Готовим майонез в блендере с уксусом - рецепт

В домашних условиях сделать майонез без уксуса практически невозможно, ведь он придает соусу не только приятную кислинку, но и выступает в качестве натурального консерванта.

Для рецепта можно взять уксус с любым вкусом, но будь он хоть яблочным или столовым, главное, не нарушать пропорции иначе соус получиться грубым или его можно совсем испортить.

Ингредиенты:

1 яйцо;

1 ст. ложка уксуса;

0,5 ч. ложки горчицы;

150 мл растительного масла;

по вкусу соль и сахар.

Приготовление:

В большую чашу разбиваем яйцо, добавляем к нему сахар с солью и горчицей и, используя блендер, начинаем взбивать ингредиенты на самых высоких оборотах. Как только масса загустеет и станет однородного лимонного цвета, не прекращая работу прибора, вливаем тонкой струйкой масло, а затем уксус. Взбиваем еще пару секунд, выключаем прибор и полученный соус ставим в прохладное место, чтобы он хорошо загустел.

Как приготовить майонез с сухой горчицей

Готовая горчица, как и покупной майонез ни в чем не уступают по наличию в ее составе консервантов и химических добавок, поэтому многие кулинары советуют использовать рецепт, в котором используется сухая горчица. Это позволит в домашних условиях приготовить натуральный майонез.

Ингредиенты:

1 яйцо;

0,5 ч. ложки горчичного порошка;

2 ст. ложки лимонного сока;

200 мл растительного масла;

щепотка перца;

0,3 ч. ложки соли.

Приготовление:

Майонез готовим при помощи блендера, для этого в его чашу вбиваем яйцо. Засыпаем горчичный порошок, соль, перец и цитрусовый сок, взбиваем до однородности. После вливаем масло, но не сразу, а постепенно, тонкой струйкой, взбивание не прекращаем. Как только масса станет полностью однородной по структуре и цвету, миксер выключаем и получаем вкусный натуральный соус.

Постный майонез - рецепты

В последнее время особым спросом пользуется постный майонез и рецепты интересует не только тех, кто придерживается поста, но и те, кто предпочитает вегетарианскую кухню.

Простой рецепт постного майонеза на крахмала

Самый простой рецепт постного соуса можно сделать на крахмале или муке. Также в рецепте используется обычная вода, но ее можно заменить легким овощным бульоном.

Ингредиенты:

1,5 ст. ложки крахмала;

200 мл воды;

200 мл растительного масла;

1 ч. ложка горчицы;

1 ч. ложка сахарного песка;

0,5 ч. ложка соли;

2 ч. ложки уксуса (лимонного сока).

Приготовление:

В сотейник вливаем 2/3 воды, в оставшуюся жидкость засыпаем картофельный или кукурузный крахмал, размешиваем. Сотейник с водой ставим на плиту и даем жидкости закипеть, затем сразу вливаем разведенный в воде крахмал, размешиваем и варим кисель. Получившуюся смесь остужаем и выкладываем в чашу блендера, вливаем масло, цитрусовый сок, кладем горчицу, сахар и соль. Блендер погружаем до самого дна чаши и взбиваем минуту, масса должна стать белой и пышной. Если насадку приподнять, то соус может расслоиться. Если все-таки во время приготовления была допущена ошибка, и майонез расслоился, то исправить можно так. Просто завариваем новую порцию крахмала, тонкой струйкой вливаем в немного испорченный соус и взбиваем.

Постный майонез из белой фасоли

Другой вариант постного майонеза предусматривает использование белой фасоли. Можно использовать как консервированные бобы, так и предварительно отваренные.

Ингредиенты:

стакан белой фасоли;

100 мл растительного масла;

3 ст. ложки отвара из-под фасоли;

1 ч. ложка горчицы;

1 ч. ложка лимонного сока;

1,5 ч. ложка сахара;

1 ч. ложка соли;

по 0,5 ч. ложки карри и белого перца;

0,5 ч. ложки прованских трав.

Приготовление:

В чашу блендера закладываем вареные бобы, вливаем отвар и измельчаем до получения пюре. Подсыпаем все пряности, соль и сахар, вливаем сок и кладем горчицу, еще раз включаем прибор на пару минут. Порционно вливаем масло и взбиваем до получения однородной консистенции. Если на первый взгляд покажется, что соус получился жидковатым, то не стоит больше добавлять фасоли, в холодильнике он загустеет. Все подробности приготовления постного соуса можно посмотреть на видео.

Постный майонез из кешью

Постный соус можно сделать с разными орехами, можно взять грецкий, миндаль или кешью. Майонез получается необычным на вкус и ароматным.

Ингредиенты:

80 г кешью;

25 г семян подсолнечника;

маленький пучок базилика;

1 ч. ложки семян горчицы;

1 ст. ложка сушеного чеснока;

50 мл лимонного сока;

стакан воды;

соль по вкусу.

Приготовление:

В блендер для смузи и коктейлей засыпаем кешью и семечки подсолнуха, сушеный чеснок, семена горчицы и соль. Вливаем воду, кладем листики базилика, включаем прибор и взбиваем.

Получается отличная постная заправка для многих блюд.