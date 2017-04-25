4 вкусных и полезных блюда тибетской кухни
Тибетская кухня во многом основана на древнем знании тибетской медицины, которая глубоко изучает свойства и взаимодействие предметов и явлений, первоэлементов и их энергий относительно здоровья человека.
Согласно этому знанию, здоровье человека напрямую зависит от баланса «жара» и «холода», и по своим свойствам продукты могут быть «теплыми» или «холодными». Питание должно соответствовать климату, сезону, времени суток.
Не секрет, что резко континентальный климат высокогорной местности — суровый и холодный, соответственно, чтобы выровнять баланс, кухня должна содержать много «теплого».
Так что же полезного в тибетской кухне? Тибетцы практически не едят сырое, это тоже из-за климата. Традиционно в Тибете используются пароварки, что позволяет лучше сохранить полезные свойства продуктов.
4 рецептами блюд тибетской кухни с «Клео» поделился шеф-повар ресторана «Тибет» Дхондуп Пемпа.
1. Рис Брьяни с овощами и холодным супом на кефире
Состав:
- Овощная смесь (любые овощи по вкусу) — 150 г
- Рис Басмати 200 г, вода для варки
- Лук репчатый, имбирь, чеснок (по желанию)
- Перец чили (по желанию)
- Помидор 1 шт.
- Йогурт натуральный 1 ст.л.
- Смесь специй для Брьяни
- Масло растительное 1 ст.л.
- Соль
- Кешью 1 ст.л.
- Кинза
1. На разогретую сковороду вливаем немного растительного масла.
2. Мелко нарубленный репчатый лук, имбирь, чеснок жарим до золотистого цвета, добавляем мелко нарезанный томат, еще немного жарим, добавляем овощной микс, специальную смесь специй для Брияни, 1 ст.л. йогурта, 1 ст.л. орехов кешью, все перемешиваем тщательно, готовим несколько минут.
3. Затем добавляем в получившуюся смесь рис Басмати, сваренный отдельно (Басмати варится около 20 минут), мелко нарезанную свежую мяту, соль, тушим на медленном огне 10 минут — готово!
4. Перед подачей можно сбрызнуть соком лимона и украсить веточкой кинзы.
5. Плов Брьяни удачно оттеняет Кхир ка Раита — холодный суп на кефире. Для его приготовления мелко-мелко нарезаем огурец, помидор, замешиваем в подсоленную кефирную основу.
2. Тофу с овощами в остром соусе
Состав:
- Брокколи 40 г
- Цветная капуста 40 г
- Морковь 35 г
- Фасоль стручковая 25 г
- Китайская капуста 20 г
- Тофу 40 г
- Шампиньоны 30 г
- Масло растительное 5 г
- Имбирь (корень) 5 г
- Вода 50 мл
- Острый соус 5 мл
- Крахмал кукурузный 5 г
1. Жарим имбирь.
2. Добавляем овощи (жарим с имбирем 1-2 минуты).
3. Добавляем воду, соль, острый соус, все содержимое кипит 5-7 минут.
4. Добавляем слегка обжаренный тофу.
5. Добавляем кукурузный крахмал, помешивая 1 минуту.
6. Готовое блюдо выкладываем на тарелку.
3. салат Норлинг
Состав:
- Брокколи
- Цветная капуста
- Морковь
- Шампиньоны
- Помидор
- Зеленая фасоль
- Черные тибетские грибы
- Кунжутное масло, соль
1. Моем овощи, чистим. Нарезаем морковь, помидоры, шампиньоны.
2. Нужно поварить все овощи вместе около двух минут. За счет недолгой варки овощи сохраняют питательные вещества и витамины. Подойдет любителям здорового питания.
3. После этого сливаем воду, заправляем кунжутным соусом (кунжутное масло, тибетская соль).
4. Выкладываем красиво на тарелку.
4. Семейный суп Гья-Кок
Семейный тибетский суп, рассчитанный на несколько (4-5) персон, подается в специальной супнице с подогревом.
Готовится по праздникам, и за ним в семейном кругу обсуждаются планы на будущий год и высказываются благие пожелания.
Традиционно суп разливает старший по возрасту.
Суп богат ингредиентами и питателен, при этом удивительно легок и оригинален. Суп варится на основе куриного бульона.
В кипящий бульон, слегка подсоленный, помещаются овощи: брокколи, морковь, цветная капуста, китайская капуста, стручковая фасоль, шпинат, грибы — шиитаке и шампиньоны.
Все это варится 4 минуты, затем добавляются отдельно отваренные: курица, баранина и креветки. Кипит еще около 5 минут.
Добавляется стеклянная соевая лапша, варится еще 3 минуты на медленном огне. В самом конце добавляются мелко порезанные кубики сыра тофу и нарезанный тонкими полосочками омлет, предварительно обжаренный с обеих сторон. Суп по желанию можно приготовить на остром или не остром бульоне.