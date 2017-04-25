4 вкусных и полезных блюда тибетской кухни

Тибетская кухня во многом основана на древнем знании тибетской медицины, которая глубоко изучает свойства и взаимодействие предметов и явлений, первоэлементов и их энергий относительно здоровья человека.

Согласно этому знанию, здоровье человека напрямую зависит от баланса «жара» и «холода», и по своим свойствам продукты могут быть «теплыми» или «холодными». Питание должно соответствовать климату, сезону, времени суток.

Не секрет, что резко континентальный климат высокогорной местности — суровый и холодный, соответственно, чтобы выровнять баланс, кухня должна содержать много «теплого».

Так что же полезного в тибетской кухне? Тибетцы практически не едят сырое, это тоже из-за климата. Традиционно в Тибете используются пароварки, что позволяет лучше сохранить полезные свойства продуктов.

4 рецептами блюд тибетской кухни с «Клео» поделился шеф-повар ресторана «Тибет» Дхондуп Пемпа.

1. Рис Брьяни с овощами и холодным супом на кефире

Состав:

Овощная смесь (любые овощи по вкусу) — 150 г

Рис Басмати 200 г, вода для варки

Лук репчатый, имбирь, чеснок (по желанию)

Перец чили (по желанию)

Помидор 1 шт.

Йогурт натуральный 1 ст.л.

Смесь специй для Брьяни

Масло растительное 1 ст.л.

Соль

Кешью 1 ст.л.

Кинза

1. На разогретую сковороду вливаем немного растительного масла.

2. Мелко нарубленный репчатый лук, имбирь, чеснок жарим до золотистого цвета, добавляем мелко нарезанный томат, еще немного жарим, добавляем овощной микс, специальную смесь специй для Брияни, 1 ст.л. йогурта, 1 ст.л. орехов кешью, все перемешиваем тщательно, готовим несколько минут.

3. Затем добавляем в получившуюся смесь рис Басмати, сваренный отдельно (Басмати варится около 20 минут), мелко нарезанную свежую мяту, соль, тушим на медленном огне 10 минут — готово!

4. Перед подачей можно сбрызнуть соком лимона и украсить веточкой кинзы.

5. Плов Брьяни удачно оттеняет Кхир ка Раита — холодный суп на кефире. Для его приготовления мелко-мелко нарезаем огурец, помидор, замешиваем в подсоленную кефирную основу.