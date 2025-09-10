Для красоты, здоровья и долгих лет: как обычный костный бульон стал суперфудом

В последние годы костный бульон снова оказался в центре внимания нутрициологов и бьюти-блогеров. Его называют суперфудом для кожи и суставов, и на то есть причины. При правильном приготовлении бульон насыщен коллагеном, аминокислотами и минералами – именно тем, что поддерживает упругость кожи, блеск волос и здоровье ногтей. Но важен не только результат, а и сам процесс: варить его нужно грамотно.

Чем полезен костный бульон

Кожа и красота. Длительное варение костей высвобождает коллаген и желатин – они влияют на эластичность кожи и помогают замедлить появление морщин.

Здоровье суставов и костей. В бульон переходят кальций, магний и фосфор, которые поддерживают опорно-двигательный аппарат.

Иммунитет и пищеварение. Аминокислоты, такие как глицин и глутамин, помогают укреплять иммунную систему и восстанавливать кишечник.

Как выбрать кости

Для идеального бульона нужны говяжьи или куриные кости с суставами и хрящами – именно в них больше всего коллагена. Отлично подойдут:

голяшки и коленные суставы;

трубчатые кости с костным мозгом;

куриные крылышки, лапки или каркасы.

Важно брать кости у проверенных фермеров или в хороших мясных лавках. Качество сырья напрямую влияет на вкус и пользу.

Как варить костный бульон правильно





Подготовка. Перед варкой кости лучше обжарить в духовке при 180 °С около 20–30 минут. Это добавит глубину вкуса. Посуда. Варить лучше всего в большой кастрюле из нержавеющей стали или в чугунной кастрюле. А еще идеально подходит мультиварка. Вода. Кости должны быть полностью покрыты холодной водой. Добавьте 1–2 ст. ложки яблочного уксуса – он помогает вытянуть минералы. Огонь. Бульон варится только на слабом огне. Время – от 8 до 24 часов для говядины и от 6 до 12 часов для курицы. Дольше – насыщеннее. Чистота. Первую пену обязательно снимайте. В конце можно добавить овощи: морковь, сельдерей, лук. Соль лучше класть уже после варки. Хранение. Готовый бульон хранится в холодильнике 3–4 дня. Для более долгого срока его можно заморозить порциями в контейнерах или даже в формочках для льда.

Как употреблять

Костный бульон можно пить как самостоятельный напиток, использовать как основу для супов или добавлять в соусы. Утром теплая кружка бульона прекрасно заменяет привычный перекус.

Возможные противопоказания

Несмотря на пользу, костный бульон подходит не всем.