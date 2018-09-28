Самые вкусные блюда из тыквы: лучшие рецепты

Не стоит скептически относиться к тыкве. Из нее можно приготовить множество блюд. Чтобы было очень вкусно, достаточно выбрать необходимый режим в духовом шкафу и придерживаться описания. Овощ богат полезными свойствами. Значит, стоит взять на вооружение парочку рецептов, в которых главным ингредиентом является именно тыква.

Десерты, приготовленные в духовке

Тыквенная творожная запеканка

Для этого блюда понадобятся следующие продукты:

манная крупа 2 ст. л.;

сахарный песок 2 ст. л.;

творог и тыква по 230 г;

1 куриное яйцо;

сметана нежирная 4 ст. л.;

щепотка разрыхлителя.

Способ приготовления:

Тщательно взбиваем яйцо с сахаром, постепенно всыпая манку.

В полученную массу добавляем предварительно измельченную в терку тыкву и размятый творог.

Высыпаем разрыхлитель теста (пекарский порошок).

Кладем сметану.

Все ингредиенты хорошенько перемешиваем.

Получившуюся массу выкладываем в смазанную жиром форму.

Отправляем в духовку, выставив температуру 180° на 20-25 минут.

Готовому блюду даем немного остыть и подаем на стол.

Тыквенный пирог

Этот десерт нравится детям и взрослым. Приготовление не занимает много времени, и не требует наличия экзотических компонентов. Все очень просто.

Ингредиенты:

600 г тыквы;

1 среднее яблоко, лучше кисло-сладкое;

2 ч. л. разрыхлителя теста;

щепотка корицы;

300 г сахарного песка;

560 г муки;

250 г сливочного масла;

куриные яйца 6 штук.

Последовательность действий:

Сырые яйца растираем с сахаром, добавив сливочное масло.

Яблоко и тыкву, заранее очистив от кожуры, натираем в мелкую или крупную терку (по желанию) и добавляем в полученную смесь.

Поочередно вводим корицу, разрыхлитель и муку.

Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой и выливаем смешанные компоненты.

Ставим запеканку с тыквой в разогретую до 200° духовку, выпекаем в течение часа.

В зависимости от ее особенностей, время может меняться в большую или меньшую сторону.

Овсяное печенье из тыквы

Подготавливаем следующие ингредиенты:

овсяные хлопья – 70 г;

свежая мякоть тыквы – 220 г;

сахар – 80 г;

пакетик разрыхлителя;

мука высшего сорта – 200 г;

подсолнечное масло – 135 мл;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Тыкву режем на небольшие кусочки, и отвариваем до состояния мягкости.

Разминаем вилкой или блендером, чтобы получилась пюреобразная масса.

Овсяные хлопья обжариваем на сухой сковороде 5-7 минут.

Полученное пюре (можно сразу и кусочки тыквы) смешиваем с овсяными хлопьями и постепенно добавляем оставшиеся компоненты из рецепта.

Муку, просеянную через сито, вводим в самую последнюю очередь.

Формируем печенье.

Выкладываем на противень и выпекаем в духовке при температуре 180° 15-20 минут до полной готовности.

Тыква запеченная

Вечером, или в выходной день, когда вся семья собирается за одним столом, хочется порадовать чем-то таким, чтобы было очень вкусно.

Предлагаем приготовить сладкое лакомство из тыквы.

Для этого понадобится:

спелая тыква – 500 г;

целый лимон;

сахар коричневый – 40 г;

порошок корицы – 2 ч. л.

Этапы приготовления:

Ломтиками нарезаем тыкву.

Каждый кусочек обильно поливаем лимонным соком.

Посыпаем сахаром и пряностью корицы.

Яства выкладываем в противень и запекаем при 180° около получаса.

Тыквенные цукаты

Для приготовления этого вкусного лакомства нам понадобится:

1 кг тыквенной мякоти;

лимон;

сахар-песок – 240-260 г;

сахарная пудра по усмотрению.

Последовательность действий:

Режем тыкву кубиками, а лимон тонкими ломтиками.

Берем большую кастрюлю и выкладываем в нее слоями овощи, каждый посыпая песком.

Оставляем нашу заготовку на 2 часа, чтобы она пустила сок.

Как только это произошло, ставим массу на медленный огонь, доводим до кипения и варим 8 минут.

Получившийся сироп сливаем.

Достаем тыквенные кусочки шумовкой и выкладываем их на противень для дальнейшей просушки в духовом шкафу при температуре 80° на 5 часов.

До полной готовности цукатов остается последний штрих – посыпать сахарной пудрой.



Горячие блюда из тыквы

Женщины всегда озадачены вопросом – что приготовить, из доступных продуктов, чтобы при этом было очень вкусно. Из тыквы получается великолепный суп-пюре.

Необходимые ингредиенты:

тыквенная мякоть без семян – 500 г;

куриный бульон – 500 г;

порошок карри и поваренная соль по вкусу;

немного сливочного масла;

1 небольшая луковица.

Алгоритм действий:

Режем лук на мелкие кубики и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.

В эту же сковороду отправляем тыкву, слегка посыпаем порошком карри. Жарим еще несколько минут.

Получившуюся массу перекладываем в кастрюлю, заливаем бульоном.

Варим суп на умеренном огне 15 минут.

Снимаем с плиты и при помощи блендера доводим первое блюдо до консистенции пюре.

Тушеная тыква с овощами

Продукты, которые понадобятся для приготовления:

полкило тыквенной мякоти;

большая луковица;

болгарский перец;

1 морковь;

томаты – 2 шт.

1 средний кабачок;

поваренная соль, сахар и приправа по вкусу;

лимонный сок – 1 ст. л.;

1 зубчик чеснока.

Способ приготовления:

В сковородке в небольшом количестве жира пассеруем лук и морковь в течение 5 минут. Сразу же солим и добавляем немного сахара. Затем отправляем к обжаренным овощам тыкву и кабачок. Через 5 минут в эту же емкость добавляем сладкий перец и порезанный помидор. Овощи тушим при закрытой крышке до тех пор, пока они не станут мягкими и не выпарится вся жидкость.

Перед тем как подать блюдо на стол, добавляем в него сок одного лимона, чеснок и зелень.

Закуски и салаты из тыквы

Иногда, хочется съесть чего-то легкого и сытного одновременно. Из тыквы получается очень вкусный салат.

Чтобы его приготовить, потребуется этот список продуктов:

мякоть тыквы – 1 кг;

соевый соус – 5 ст. л.;

подсолнечное масло – 5 ст. л.;

руккола – 1 пучок;

оливки без косточек;

мед – 2 ст. л.;

винный уксус – 4 ст. л.;

3 луковицы (желательно красных);

бекон – 130 г.

Достаем ингредиенты и приступаем к процессу:

Нарезаем тыкву на кубики. Заливаем ее заранее приготовленной приправой: 1 луковица, соевый соус, мед и половина подсолнечного масла. Все смешиваем блендером. Подготовленные компоненты запекаем в хорошо разогретой духовке около 30 минут. Бекон режем на тонкие полоски и обжариваем на сковородке до состояния хрустящей корочки. Две оставшиеся луковицы режем полукольцами. Рукколу рвем руками на кусочки. Ингредиенты выкладываем в салатник и добавляем оливки, предварительно порезанные на половинки или колечки. Кому как больше нравится. Для заправки салата используем оставшийся уксус, соль и масло.

Вкусная закуска готова к подаче на стол. Приятного аппетита.

Блюда из тыквы, приготовленные в мультиварке

Практически у каждой хозяйке на кухне есть такой многофункциональный бытовой прибор с автоматическим и полуавтоматическим режимом. Чтобы приготовить в нем быстро и очень вкусно, потребуется минимум усилий.

Блюда из тыквы нравятся даже самым отъявленным привередам.

Тыква с сухофруктами

Первым делом подготавливаем компоненты:

мякоть овоща – 500 г;

сливочное масло – 50 г;

изюм;

курага;

чернослив;

мед по вкусу.

Пошаговый способ приготовления:

Тщательно промываем сухофрукты, после чего заливаем их кипятком, так они станут мягче. Дно чаши современной техники смазываем маслом и выкладываем тыкву, нарезанную на кусочки. Следующий слой сухофрукты. (Их тоже можно измельчить). Сверху поливаем медом, количество зависит от вкусовых предпочтений. Закрываем крышку выставляя режим «тушение» на 1 час.

Перловая каша

Это блюдо получается в мультиварке особенно вкусным.

Для приготовления понадобится:

перловая крупа – один мерный стаканчик или 160 гр;

овощная мякоть – 400-420 г;

чистая вода – 380 мл;

соль и приправы по вкусу.

Способ приготовления:

Крупу промываем и оставляем на два часа. На дно чаши смазанное растительным маслом выкладываем перловку. Добавляем тыкву, порезанную на мелкие кубики. Заливаем водой и солим. Выставляем программу «варка» или «тушение» на 45 минут.

Каша получается невероятно нежная, вкусная, а главное, сытная и полезная. Подойдет как на завтрак, так и на ужин.

Из тыквы легко приготовить много разнообразных блюд. По желанию добавив в рецепт что-то свое, сделав еще вкуснее.

Приятного аппетита!