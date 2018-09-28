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Самые вкусные блюда из тыквы: лучшие рецепты

  • Категория:
    десерт
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • тыква
  • манная крупа
  • творог
  • сахар
  • яйцо
  • сметана
  • разрыхлитель
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Не стоит скептически относиться к тыкве. Из нее можно приготовить множество блюд. Чтобы было очень вкусно, достаточно выбрать необходимый режим в духовом шкафу и придерживаться описания. Овощ богат полезными свойствами. Значит, стоит взять на вооружение парочку рецептов, в которых главным ингредиентом является именно тыква.

Десерты, приготовленные в духовке

 

Тыквенная творожная запеканка

Для этого блюда понадобятся следующие продукты:

  • манная крупа 2 ст. л.;
  • сахарный песок 2 ст. л.;
  • творог и тыква по 230 г;
  • 1 куриное яйцо;
  • сметана нежирная 4 ст. л.;
  • щепотка разрыхлителя.

Способ приготовления:

  • Тщательно взбиваем яйцо с сахаром, постепенно всыпая манку.

  • В полученную массу добавляем предварительно измельченную в терку тыкву и размятый творог.

  • Высыпаем разрыхлитель теста (пекарский порошок).
  • Кладем сметану.
  • Все ингредиенты хорошенько перемешиваем.

  • Получившуюся массу выкладываем в смазанную жиром форму.
  • Отправляем в духовку, выставив температуру 180° на 20-25 минут.

  • Готовому блюду даем немного остыть и подаем на стол.

Тыквенный пирог

Этот десерт нравится детям и взрослым. Приготовление не занимает много времени, и не требует наличия экзотических компонентов. Все очень просто.

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы;
  • 1 среднее яблоко, лучше кисло-сладкое;
  • 2 ч. л. разрыхлителя теста;
  • щепотка корицы;
  • 300 г сахарного песка;
  • 560 г муки;
  • 250 г сливочного масла;
  • куриные яйца 6 штук.

Последовательность действий:

  • Сырые яйца растираем с сахаром, добавив сливочное масло.
  • Яблоко и тыкву, заранее очистив от кожуры, натираем в мелкую или крупную терку (по желанию) и добавляем в полученную смесь.
  • Поочередно вводим корицу, разрыхлитель и муку.
  • Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой и выливаем смешанные компоненты.
  • Ставим запеканку с тыквой в разогретую до 200° духовку, выпекаем в течение часа.
  • В зависимости от ее особенностей, время может меняться в большую или меньшую сторону.

Овсяное печенье из тыквы

Подготавливаем следующие ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 70 г;
  • свежая мякоть тыквы – 220 г;
  • сахар – 80 г;
  • пакетик разрыхлителя;
  • мука высшего сорта – 200 г;
  • подсолнечное масло – 135 мл;
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  • Тыкву режем на небольшие кусочки, и отвариваем до состояния мягкости.

  • Разминаем вилкой или блендером, чтобы получилась пюреобразная масса.
  • Овсяные хлопья обжариваем на сухой сковороде 5-7 минут.

  • Полученное пюре (можно сразу и кусочки тыквы) смешиваем с овсяными хлопьями и постепенно добавляем оставшиеся компоненты из рецепта.

  • Муку, просеянную через сито, вводим в самую последнюю очередь.
  • Формируем печенье.

  • Выкладываем на противень и выпекаем в духовке при температуре 180° 15-20 минут до полной готовности.

Тыква запеченная

Вечером, или в выходной день, когда вся семья собирается за одним столом, хочется порадовать чем-то таким, чтобы было очень вкусно.

Предлагаем приготовить сладкое лакомство из тыквы.

Для этого понадобится:

  • спелая тыква – 500 г;
  • целый лимон;
  • сахар коричневый – 40 г;
  • порошок корицы – 2 ч. л.

Этапы приготовления:

  • Ломтиками нарезаем тыкву.
  • Каждый кусочек обильно поливаем лимонным соком.
  • Посыпаем сахаром и пряностью корицы.
  • Яства выкладываем в противень и запекаем при 180° около получаса.

Тыквенные цукаты

Для приготовления этого вкусного лакомства нам понадобится:

  • 1 кг тыквенной мякоти;
  • лимон;
  • сахар-песок – 240-260 г;
  • сахарная пудра по усмотрению.

Последовательность действий:

  • Режем тыкву кубиками, а лимон тонкими ломтиками.

  • Берем большую кастрюлю и выкладываем в нее слоями овощи, каждый посыпая песком.

  • А вы любите тыкву?
 

  • Оставляем нашу заготовку на 2 часа, чтобы она пустила сок.

  • Как только это произошло, ставим массу на медленный огонь, доводим до кипения и варим 8 минут.

  • Получившийся сироп сливаем.

  • Достаем тыквенные кусочки шумовкой и выкладываем их на противень для дальнейшей просушки в духовом шкафу при температуре 80° на 5 часов.

До полной готовности цукатов остается последний штрих – посыпать сахарной пудрой.

Горячие блюда из тыквы

Женщины всегда озадачены вопросом – что приготовить, из доступных продуктов, чтобы при этом было очень вкусно. Из тыквы получается великолепный суп-пюре.

Необходимые ингредиенты:

  • тыквенная мякоть без семян – 500 г;
  • куриный бульон – 500 г;
  • порошок карри и поваренная соль по вкусу;
  • немного сливочного масла;
  • 1 небольшая луковица.

Алгоритм действий:

  • Режем лук на мелкие кубики и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.
  • В эту же сковороду отправляем тыкву, слегка посыпаем порошком карри. Жарим еще несколько минут.

  • Получившуюся массу перекладываем в кастрюлю, заливаем бульоном.

  • Варим суп на умеренном огне 15 минут.
  • Снимаем с плиты и при помощи блендера доводим первое блюдо до консистенции пюре.

Тушеная тыква с овощами

Продукты, которые понадобятся для приготовления:

  • полкило тыквенной мякоти;
  • большая луковица;
  • болгарский перец;
  • 1 морковь;
  • томаты – 2 шт.
  • 1 средний кабачок;
  • поваренная соль, сахар и приправа по вкусу;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • 1 зубчик чеснока.

Способ приготовления:

  1. В сковородке в небольшом количестве жира пассеруем лук и морковь в течение 5 минут. Сразу же солим и добавляем немного сахара.
  2. Затем отправляем к обжаренным овощам тыкву и кабачок.
  3. Через 5 минут в эту же емкость добавляем сладкий перец и порезанный помидор.
  4. Овощи тушим при закрытой крышке до тех пор, пока они не станут мягкими и не выпарится вся жидкость.

Перед тем как подать блюдо на стол, добавляем в него сок одного лимона, чеснок и зелень.

Закуски и салаты из тыквы

Иногда, хочется съесть чего-то легкого и сытного одновременно. Из тыквы получается очень вкусный салат.

Чтобы его приготовить, потребуется этот список продуктов:

  • мякоть тыквы – 1 кг;
  • соевый соус – 5 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 5 ст. л.;
  • руккола – 1 пучок;
  • оливки без косточек;
  • мед – 2 ст. л.;
  • винный уксус – 4 ст. л.;
  • 3 луковицы (желательно красных);
  • бекон – 130 г.

Достаем ингредиенты и приступаем к процессу:

  1. Нарезаем тыкву на кубики.
  2. Заливаем ее заранее приготовленной приправой: 1 луковица, соевый соус, мед и половина подсолнечного масла. Все смешиваем блендером.
  3. Подготовленные компоненты запекаем в хорошо разогретой духовке около 30 минут.
  4. Бекон режем на тонкие полоски и обжариваем на сковородке до состояния хрустящей корочки.
  5. Две оставшиеся луковицы режем полукольцами.
  6. Рукколу рвем руками на кусочки.
  7. Ингредиенты выкладываем в салатник и добавляем оливки, предварительно порезанные на половинки или колечки. Кому как больше нравится.
  8. Для заправки салата используем оставшийся уксус, соль и масло.

Вкусная закуска готова к подаче на стол. Приятного аппетита.

Блюда из тыквы, приготовленные в мультиварке

Практически у каждой хозяйке на кухне есть такой многофункциональный бытовой прибор с автоматическим и полуавтоматическим режимом. Чтобы приготовить в нем быстро и очень вкусно, потребуется минимум усилий.

Блюда из тыквы нравятся даже самым отъявленным привередам. 

Тыква с сухофруктами

Первым делом подготавливаем компоненты:

  • мякоть овоща – 500 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • изюм;
  • курага;
  • чернослив;
  • мед по вкусу.

Пошаговый способ приготовления:

  1. Тщательно промываем сухофрукты, после чего заливаем их кипятком, так они станут мягче.
  2. Дно чаши современной техники смазываем маслом и выкладываем тыкву, нарезанную на кусочки.
  3. Следующий слой сухофрукты. (Их тоже можно измельчить).
  4. Сверху поливаем медом, количество зависит от вкусовых предпочтений.
  5. Закрываем крышку выставляя режим «тушение» на 1 час.

Перловая каша

Это блюдо получается в мультиварке особенно вкусным.

Для приготовления понадобится:

  • перловая крупа – один мерный стаканчик или 160 гр;
  • овощная мякоть – 400-420 г;
  • чистая вода – 380 мл;
  • соль и приправы по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крупу промываем и оставляем на два часа.
  2. На дно чаши смазанное растительным маслом выкладываем перловку.
  3. Добавляем тыкву, порезанную на мелкие кубики.
  4. Заливаем водой и солим.
  5. Выставляем программу «варка» или «тушение» на 45 минут.

Каша получается невероятно нежная, вкусная, а главное, сытная и полезная. Подойдет как на завтрак, так и на ужин.

Из тыквы легко приготовить много разнообразных блюд. По желанию добавив в рецепт что-то свое, сделав еще вкуснее.

Приятного аппетита!

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28.09.2018
Теги: тыква рецепты фото

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