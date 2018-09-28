Самые вкусные блюда из тыквы: лучшие рецепты
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Категория:
десерт
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- тыква
- манная крупа
- творог
- сахар
- яйцо
- сметана
- разрыхлитель
Не стоит скептически относиться к тыкве. Из нее можно приготовить множество блюд. Чтобы было очень вкусно, достаточно выбрать необходимый режим в духовом шкафу и придерживаться описания. Овощ богат полезными свойствами. Значит, стоит взять на вооружение парочку рецептов, в которых главным ингредиентом является именно тыква.
Десерты, приготовленные в духовке
Тыквенная творожная запеканка
Для этого блюда понадобятся следующие продукты:
- манная крупа 2 ст. л.;
- сахарный песок 2 ст. л.;
- творог и тыква по 230 г;
- 1 куриное яйцо;
- сметана нежирная 4 ст. л.;
- щепотка разрыхлителя.
Способ приготовления:
- Тщательно взбиваем яйцо с сахаром, постепенно всыпая манку.
- В полученную массу добавляем предварительно измельченную в терку тыкву и размятый творог.
- Высыпаем разрыхлитель теста (пекарский порошок).
- Кладем сметану.
- Все ингредиенты хорошенько перемешиваем.
- Получившуюся массу выкладываем в смазанную жиром форму.
- Отправляем в духовку, выставив температуру 180° на 20-25 минут.
- Готовому блюду даем немного остыть и подаем на стол.
Тыквенный пирог
Этот десерт нравится детям и взрослым. Приготовление не занимает много времени, и не требует наличия экзотических компонентов. Все очень просто.
Ингредиенты:
- 600 г тыквы;
- 1 среднее яблоко, лучше кисло-сладкое;
- 2 ч. л. разрыхлителя теста;
- щепотка корицы;
- 300 г сахарного песка;
- 560 г муки;
- 250 г сливочного масла;
- куриные яйца 6 штук.
Последовательность действий:
- Сырые яйца растираем с сахаром, добавив сливочное масло.
- Яблоко и тыкву, заранее очистив от кожуры, натираем в мелкую или крупную терку (по желанию) и добавляем в полученную смесь.
- Поочередно вводим корицу, разрыхлитель и муку.
- Форму для запекания застилаем пергаментной бумагой и выливаем смешанные компоненты.
- Ставим запеканку с тыквой в разогретую до 200° духовку, выпекаем в течение часа.
- В зависимости от ее особенностей, время может меняться в большую или меньшую сторону.
Овсяное печенье из тыквы
Подготавливаем следующие ингредиенты:
- овсяные хлопья – 70 г;
- свежая мякоть тыквы – 220 г;
- сахар – 80 г;
- пакетик разрыхлителя;
- мука высшего сорта – 200 г;
- подсолнечное масло – 135 мл;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- Тыкву режем на небольшие кусочки, и отвариваем до состояния мягкости.
- Разминаем вилкой или блендером, чтобы получилась пюреобразная масса.
- Овсяные хлопья обжариваем на сухой сковороде 5-7 минут.
- Полученное пюре (можно сразу и кусочки тыквы) смешиваем с овсяными хлопьями и постепенно добавляем оставшиеся компоненты из рецепта.
- Муку, просеянную через сито, вводим в самую последнюю очередь.
- Формируем печенье.
- Выкладываем на противень и выпекаем в духовке при температуре 180° 15-20 минут до полной готовности.
Тыква запеченная
Вечером, или в выходной день, когда вся семья собирается за одним столом, хочется порадовать чем-то таким, чтобы было очень вкусно.
Предлагаем приготовить сладкое лакомство из тыквы.
Для этого понадобится:
- спелая тыква – 500 г;
- целый лимон;
- сахар коричневый – 40 г;
- порошок корицы – 2 ч. л.
Этапы приготовления:
- Ломтиками нарезаем тыкву.
- Каждый кусочек обильно поливаем лимонным соком.
- Посыпаем сахаром и пряностью корицы.
- Яства выкладываем в противень и запекаем при 180° около получаса.
Тыквенные цукаты
Для приготовления этого вкусного лакомства нам понадобится:
- 1 кг тыквенной мякоти;
- лимон;
- сахар-песок – 240-260 г;
- сахарная пудра по усмотрению.
Последовательность действий:
- Режем тыкву кубиками, а лимон тонкими ломтиками.
- Берем большую кастрюлю и выкладываем в нее слоями овощи, каждый посыпая песком.
- Оставляем нашу заготовку на 2 часа, чтобы она пустила сок.
- Как только это произошло, ставим массу на медленный огонь, доводим до кипения и варим 8 минут.
- Получившийся сироп сливаем.
- Достаем тыквенные кусочки шумовкой и выкладываем их на противень для дальнейшей просушки в духовом шкафу при температуре 80° на 5 часов.
До полной готовности цукатов остается последний штрих – посыпать сахарной пудрой.
Горячие блюда из тыквы
Женщины всегда озадачены вопросом – что приготовить, из доступных продуктов, чтобы при этом было очень вкусно. Из тыквы получается великолепный суп-пюре.
Необходимые ингредиенты:
- тыквенная мякоть без семян – 500 г;
- куриный бульон – 500 г;
- порошок карри и поваренная соль по вкусу;
- немного сливочного масла;
- 1 небольшая луковица.
Алгоритм действий:
- Режем лук на мелкие кубики и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.
- В эту же сковороду отправляем тыкву, слегка посыпаем порошком карри. Жарим еще несколько минут.
- Получившуюся массу перекладываем в кастрюлю, заливаем бульоном.
- Варим суп на умеренном огне 15 минут.
- Снимаем с плиты и при помощи блендера доводим первое блюдо до консистенции пюре.
Тушеная тыква с овощами
Продукты, которые понадобятся для приготовления:
- полкило тыквенной мякоти;
- большая луковица;
- болгарский перец;
- 1 морковь;
- томаты – 2 шт.
- 1 средний кабачок;
- поваренная соль, сахар и приправа по вкусу;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- 1 зубчик чеснока.
Способ приготовления:
- В сковородке в небольшом количестве жира пассеруем лук и морковь в течение 5 минут. Сразу же солим и добавляем немного сахара.
- Затем отправляем к обжаренным овощам тыкву и кабачок.
- Через 5 минут в эту же емкость добавляем сладкий перец и порезанный помидор.
- Овощи тушим при закрытой крышке до тех пор, пока они не станут мягкими и не выпарится вся жидкость.
Перед тем как подать блюдо на стол, добавляем в него сок одного лимона, чеснок и зелень.
Закуски и салаты из тыквы
Иногда, хочется съесть чего-то легкого и сытного одновременно. Из тыквы получается очень вкусный салат.
Чтобы его приготовить, потребуется этот список продуктов:
- мякоть тыквы – 1 кг;
- соевый соус – 5 ст. л.;
- подсолнечное масло – 5 ст. л.;
- руккола – 1 пучок;
- оливки без косточек;
- мед – 2 ст. л.;
- винный уксус – 4 ст. л.;
- 3 луковицы (желательно красных);
- бекон – 130 г.
Достаем ингредиенты и приступаем к процессу:
- Нарезаем тыкву на кубики.
- Заливаем ее заранее приготовленной приправой: 1 луковица, соевый соус, мед и половина подсолнечного масла. Все смешиваем блендером.
- Подготовленные компоненты запекаем в хорошо разогретой духовке около 30 минут.
- Бекон режем на тонкие полоски и обжариваем на сковородке до состояния хрустящей корочки.
- Две оставшиеся луковицы режем полукольцами.
- Рукколу рвем руками на кусочки.
- Ингредиенты выкладываем в салатник и добавляем оливки, предварительно порезанные на половинки или колечки. Кому как больше нравится.
- Для заправки салата используем оставшийся уксус, соль и масло.
Вкусная закуска готова к подаче на стол. Приятного аппетита.
Блюда из тыквы, приготовленные в мультиварке
Практически у каждой хозяйке на кухне есть такой многофункциональный бытовой прибор с автоматическим и полуавтоматическим режимом. Чтобы приготовить в нем быстро и очень вкусно, потребуется минимум усилий.
Блюда из тыквы нравятся даже самым отъявленным привередам.
Тыква с сухофруктами
Первым делом подготавливаем компоненты:
- мякоть овоща – 500 г;
- сливочное масло – 50 г;
- изюм;
- курага;
- чернослив;
- мед по вкусу.
Пошаговый способ приготовления:
- Тщательно промываем сухофрукты, после чего заливаем их кипятком, так они станут мягче.
- Дно чаши современной техники смазываем маслом и выкладываем тыкву, нарезанную на кусочки.
- Следующий слой сухофрукты. (Их тоже можно измельчить).
- Сверху поливаем медом, количество зависит от вкусовых предпочтений.
- Закрываем крышку выставляя режим «тушение» на 1 час.
Перловая каша
Это блюдо получается в мультиварке особенно вкусным.
Для приготовления понадобится:
- перловая крупа – один мерный стаканчик или 160 гр;
- овощная мякоть – 400-420 г;
- чистая вода – 380 мл;
- соль и приправы по вкусу.
Способ приготовления:
- Крупу промываем и оставляем на два часа.
- На дно чаши смазанное растительным маслом выкладываем перловку.
- Добавляем тыкву, порезанную на мелкие кубики.
- Заливаем водой и солим.
- Выставляем программу «варка» или «тушение» на 45 минут.
Каша получается невероятно нежная, вкусная, а главное, сытная и полезная. Подойдет как на завтрак, так и на ужин.
Из тыквы легко приготовить много разнообразных блюд. По желанию добавив в рецепт что-то свое, сделав еще вкуснее.
Приятного аппетита!
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А какое блюдо из тыквы вам понравилось больше всего? 5
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Мария / 28.09.18 11:24Никогда не пробовала тыкву, думаю, стоит восполнить пробел.
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Светлана / 28.09.18 11:23Моя бабушка пекла обалденный тыквенный пирог. Обязательно испеку завтра, тем более что тыква у меня как раз есть, сами вырастили на своей «фазенде».
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Бела / 28.09.18 11:22Салат как-то не особо оценила. Возможно потому, что для меня такое сочетание, как бекон и мед, неприемлемо. Но как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
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Нина / 28.09.18 11:22Мне нравятся тыквенные печенья. Дети уплетают за обе щеки.
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Тамара / 28.09.18 11:21Всегда игнорировала этот овощ. Оказывается, ошибалась, в ближайшие дни исправлюсь. Мне больше всего хочется попробовать перловую кашу. Очень люблю готовить ее с мясом.