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Блюда из тыквы в мультиварке: быстрые и вкусные рецепты

  • Категория:
    десерт
  • Время приготовления:
    1 час

Ингредиенты

  • тыква
  • манная крупа
  • сахар
  • мука
  • яйца
  • растительное масло
  • пекарский порошок
  • ванилин
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Давно доказано, что полезная еда может быть вкусной. Чтобы в этом убедиться лично, достаточно приготовить что-то из тыквы в мультиварке. Существует достаточно много быстрых рецептов с фото, благодаря которым на столе оказывается вкусное блюдо.

Вкусная запеканка для новичков

Такое блюдо очень понравится детям. Также оно подойдет в качестве завтрака людям, которые хотят перейти на правильное питание, позаботиться о своем здоровье или просто попробовать что-то новое.

Ингредиенты:

  • 150 г тыквы;
  • 100 г манной крупы;
  • 100 г сахарного песка;
  • 100 г просеянной муки;
  • 50 г растительного масла;
  • 2 куриных яйца;
  • 1 ч. л. пекарского порошка;
  • 1 щепотка ванилина.

Рецепт приготовления:

  • Заранее подготавливаем рабочую поверхность, чтобы все необходимое находилось под рукой, но при этом не мешало готовке. Тыкву промываем под холодной водой, обсушиваем на полотенце и срезаем кожуру.
  • Натираем овощ на самой мелкой терке. Для удобства ее можно разрезать на несколько частей и использовать специальную насадку, чтобы не повредить кожу на пальцах. Затем всыпаем сахарный песок вперемешку с ванилином.

  • На следующем этапе вбиваем яйца и растительное масло. Хорошо все перемешиваем ложкой до однородности. Также можно использовать миксер, но только на минимальной скорости.

  • Поочередно всыпаем манную крупу, пекарский порошок и пшеничную муку. Снова все перемешиваем и отставляем миску в сторону на 30 минут. Этого времени должно хватить, чтобы масса загустела.

  • Переливаем все в мультиварку и выставляем режим «Выпечка» примерно на полчаса. Время готовки может увеличиваться или уменьшаться примерно на 10 минут, в зависимости от мощности.

  • Готовый корж охлаждаем и извлекаем его из чащи. Верхушку можно промазать жирной сметаной или сливками. Украшаем сладкими ягодами.

  • Подаем запеканку к столу с горячим чаем, кофе или любимым соком.

Необычный плов «Для избранных»

Иногда для того чтобы превратить обычный рецепт в оригинальное блюдо, достаточно добавить один нестандартный продукт. Вкус от этого станет намного мягче, насыщеннее и надолго запомниться каждому члену семьи и приглашенным гостям.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг баранины;
  • 250 г риса;
  • 100 г тыквы;
  • 100 г репчатого лука;
  • 100 г морковки;
  • 50 г оливкового масла;
  • 20 г перца чили;
  • 15 г специй для плова;
  • 1 головка чеснока;
  • свежий тимьян, морская соль, смесь пяти перцев и итальянские травы добавляются по вкусу.

Рецепт приготовления:

  1. Непосредственно перед готовкой вливаем в чашу мультиварки 2 столовые ложки качественного оливкового масла. Затем добавляем рис – в данном случае промывать его в семи водах необязательно.
  2. Мясо промываем под проточной водой, слегка просушиваем и нарезаем средними дольками. Перекладываем их к остальным ингредиентам.
  3. После этого идет нарезанная кубиками морковь и острый перец. Заправляем все специями для плова.
  4. Репчатый лук очень мелко шинкуем, а тыкву нарезаем небольшими кубиками (можно прямо с кожурой). Добавляем эти продукты вместе со свежими листьями тимьяна в мультиварку. Ничего не перемешиваем.
  5. В середину ложем целую луковицу прямо в шелухе. Но самый верхний слой все же рекомендуется снять и удалить всю возможную грязь и песок. По вкусу добавляем оставшиеся специи и морскую соль.
  6. В конце вливаем немного оливкового масла и 3 стакана фильтрованной воды. Включаем режим «Обычный», ничего не меняя по времени.

Готовое блюдо подаем к столу в горячем виде. Чеснок можно извлечь или оставить для красоты, если плов переложат в большое и глубокое блюдо.

Тыквенный пирог для хорошей хозяйки

Замечательный рецепт с фото, который также получиться сделать в обычном духовом шкафу. Но тогда время приготовления, скорее всего, будет отличаться.

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы;
  • 7 ст. л. растительного масла;
  • 3 куриных яйца;
  • 1,5 ст. сахарного песка;
  • 1,5 ст. просеянной муки;
  • 1 ч. л. пекарского порошка;
  • щепотка соли;
  • сахарная пудра, ванилин и клюква используются для украшения.

  • А вы любите тыкву?

Рецепт приготовления:

  • В глубокой миске взбиваем яйца миксером на самой высокой скорости до появления густой и довольно устойчивой пены.

  • Уменьшаем мощность и постепенно вводим сахарный песок. Взбиваем полученную массу до частичного растворения кристалликов. В конце добавляем соль.
  • Муку соединяем с разрыхлителем и порционно всыпаем к остальным ингредиентам. Хорошо все перемешиваем и следим, чтобы не осталось комочков.

  • В конце вливаем растительное масло и снова работаем миксером около минуты.
  • Тыкву промываем под холодной водой и просушиваем на кухонном полотенце. Аккуратно срезаем кожуру, удаляем семена с волокнами и натираем мякоть на самой мелкой терке.
  • Соединяем полученную кашицу с тестом.

  • Чашу мультиварки промазываем небольшим кусочком сливочного масла. Переливаем в нее полученный состав и включаем режим «Выпечка» на один час.

Готовый пирог перекладываем на красивое блюдо, посыпаем по желанию сахарной пудрой с ванилином. В качестве дополнительного украшения отлично подойдет клюква или ягодки малины.

Ароматная тыквенная каша с пшеном

Из тыквы очень быстро и вкусно можно приготовить невероятно полезную кашу. Она также поможет похудеть, набраться сил с самого утра и улучшить защитные функции иммунитета.

Ингредиенты:

  • 300 мл свежего молока;
  • 300 г тыквы без кожуры;
  • 200 г пшеничной крупы;
  • 200 мл очищенной (фильтрованной) воды;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. сахарного песка;
  • щепотка соли.

Рецепт приготовления:

  • Перед началом готовки тщательно перебираем пшено и заливаем его кипятком примерно на четверть часа. Сливаем воду, промываем в теплой воде и дает обсохнуть. Если этого не сделать, то каша будет горчить.

  • Пшеничную кашу пересыпаем в чашу мультиварки и обжариваем около 5 минут при постоянном помешивании.
  • Добавляем немного соли, заливаем все кипятком и накрываем крышкой до тех пор, пока почти вся жидкость не впитается, а зернышки не набухнут.
  • После этого кипятим молоко (обязательно следим, чтобы не подгорело) и заливаем им пшено. Запускаем режим «Молочные каши/крупы» на полчаса.

  • За это время нарезаем тыкву небольшими кубиками. В глубокой миске засыпаем ее сахарным песком и даем настояться. Можно накрыть целлофаном или другой тарелкой.

  • Открываем крышку мультиварки, закидываем тыкву и нарезанное сливочное масло. Аккуратно все перемешиваем, снова закрываем и снова запускаем режим «Молочные каши/крупы» на 30 минут.

Перед подачей на стол готовое блюдо перемешиваем. При желании можно посыпать кашу сахаром (если недостаточно сладко) или щепоткой молотой корицы.

Запеканка с творогом и тыквой

Хороший способ заставить ребенка есть нелюбимый овощ, замаскировав его в аппетитном и очень ароматном десерте. К тому же, на его приготовление понадобиться не так уж и много времени.

Ингредиенты:

  • 300 г творога;
  • 250-300 г очищенной тыквы;
  • 100 г сахарного песка;
  • 100 г манки;
  • 50 мл сливок;
  • 1 спелый банан;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды;
  • сахарная пудра и листочки мяты используются для украшения.

Рецепт приготовления:

  • Заранее выкладываем все необходимые продукты и подготавливаем рабочую поверхность, чтобы ничего не мешало.
  • Нарезанную тыкву измельчаем в блендере до состояния кашицы или нарезаем на самой маленькой терке. Заранее удаляем все зерна и подгнившие места.

  • Банан так же измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку. Хорошо перемешиваем с тыквой.

  • Постепенно добавляем сахарный песок, вбиваем куриное яйцо, разрыхлитель, сливки и манную крупу.
  • Сверху аккуратно выкладываем творог и все очень хорошо перемешиваем до максимальной однородности. Отставляем миску в сторону на 20-30 минут.

  • Чашу мультиварки промазываем маслом или застилаем пекарской бумагой. Заливаем в нее настоявшееся тесто, включаем режим «Выпечка» на 40 минут. Может, понадобится немного больше или меньше времени (примерно на 10 минут) – все зависит от мощности.

  • Извлекаем готовую запеканку только после того, как она практически полностью остынет.
  • Нарезаем десерт небольшими кусочками и каждый посыпаем сахарной пудрой. Также в качестве украшение нередко используются листочки свежей мяты.

Такое блюдо сохраняет свои вкусовые качества и на следующий день. Но остатки нужно обязательно завернуть в полиэтиленовую пленку и спрятать в холодильнике.

Теперь не возникнет вопросов о том, что можно быстро и вкусно приготовить из тыквы в мультиварке. Каждый предложенный рецепт заслуживает внимания и может стать фирменным рецептом для любой хозяйки.

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16.11.2018
Теги: тыква мультиварка рецепты

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А вы готовите блюда из тыквы? 3  

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  • Яна / 16.11.18 18:53
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    0
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    Как же я люблю плов. Но с тыквой еще ни разу не приходилось его готовить. Теперь это моя основная задача на ближайшее время. Надеюсь, родные оценят такой эксперимент.
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  • Светлана / 16.11.18 18:52
    -
    0
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    Хорошие блюди и довольно простые. До замужества я практически не готовила, но смогла повторить без негативных последствий несколько рецептов. Муж остался доволен результатом.
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  • Ольга / 16.11.18 18:51
    -
    0
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    Никогда не задумывалась над тем, что из тыквы можно готовить что-то помимо каши. Теперь обязательно попробую приготовить запеканку. Выглядит она очень аппетитно.
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