Блюда из тыквы в мультиварке: быстрые и вкусные рецепты

Давно доказано, что полезная еда может быть вкусной. Чтобы в этом убедиться лично, достаточно приготовить что-то из тыквы в мультиварке. Существует достаточно много быстрых рецептов с фото, благодаря которым на столе оказывается вкусное блюдо.

Вкусная запеканка для новичков

Такое блюдо очень понравится детям. Также оно подойдет в качестве завтрака людям, которые хотят перейти на правильное питание, позаботиться о своем здоровье или просто попробовать что-то новое.

Ингредиенты:

150 г тыквы;

100 г манной крупы;

100 г сахарного песка;

100 г просеянной муки;

50 г растительного масла;

2 куриных яйца;

1 ч. л. пекарского порошка;

1 щепотка ванилина.

Рецепт приготовления:

Заранее подготавливаем рабочую поверхность, чтобы все необходимое находилось под рукой, но при этом не мешало готовке. Тыкву промываем под холодной водой, обсушиваем на полотенце и срезаем кожуру.

Натираем овощ на самой мелкой терке. Для удобства ее можно разрезать на несколько частей и использовать специальную насадку, чтобы не повредить кожу на пальцах. Затем всыпаем сахарный песок вперемешку с ванилином.

На следующем этапе вбиваем яйца и растительное масло. Хорошо все перемешиваем ложкой до однородности. Также можно использовать миксер, но только на минимальной скорости.

Поочередно всыпаем манную крупу, пекарский порошок и пшеничную муку. Снова все перемешиваем и отставляем миску в сторону на 30 минут. Этого времени должно хватить, чтобы масса загустела.

Переливаем все в мультиварку и выставляем режим «Выпечка» примерно на полчаса. Время готовки может увеличиваться или уменьшаться примерно на 10 минут, в зависимости от мощности.

Готовый корж охлаждаем и извлекаем его из чащи. Верхушку можно промазать жирной сметаной или сливками. Украшаем сладкими ягодами.

Подаем запеканку к столу с горячим чаем, кофе или любимым соком.

Необычный плов «Для избранных»

Иногда для того чтобы превратить обычный рецепт в оригинальное блюдо, достаточно добавить один нестандартный продукт. Вкус от этого станет намного мягче, насыщеннее и надолго запомниться каждому члену семьи и приглашенным гостям.

Ингредиенты:

0,5 кг баранины;

250 г риса;

100 г тыквы;

100 г репчатого лука;

100 г морковки;

50 г оливкового масла;

20 г перца чили;

15 г специй для плова;

1 головка чеснока;

свежий тимьян, морская соль, смесь пяти перцев и итальянские травы добавляются по вкусу.

Рецепт приготовления:

Непосредственно перед готовкой вливаем в чашу мультиварки 2 столовые ложки качественного оливкового масла. Затем добавляем рис – в данном случае промывать его в семи водах необязательно. Мясо промываем под проточной водой, слегка просушиваем и нарезаем средними дольками. Перекладываем их к остальным ингредиентам. После этого идет нарезанная кубиками морковь и острый перец. Заправляем все специями для плова. Репчатый лук очень мелко шинкуем, а тыкву нарезаем небольшими кубиками (можно прямо с кожурой). Добавляем эти продукты вместе со свежими листьями тимьяна в мультиварку. Ничего не перемешиваем. В середину ложем целую луковицу прямо в шелухе. Но самый верхний слой все же рекомендуется снять и удалить всю возможную грязь и песок. По вкусу добавляем оставшиеся специи и морскую соль. В конце вливаем немного оливкового масла и 3 стакана фильтрованной воды. Включаем режим «Обычный», ничего не меняя по времени.

Готовое блюдо подаем к столу в горячем виде. Чеснок можно извлечь или оставить для красоты, если плов переложат в большое и глубокое блюдо.

Тыквенный пирог для хорошей хозяйки

Замечательный рецепт с фото, который также получиться сделать в обычном духовом шкафу. Но тогда время приготовления, скорее всего, будет отличаться.

Ингредиенты:

300 г тыквы;

7 ст. л. растительного масла;

3 куриных яйца;

1,5 ст. сахарного песка;

1,5 ст. просеянной муки;

1 ч. л. пекарского порошка;

щепотка соли;

сахарная пудра, ванилин и клюква используются для украшения.

Рецепт приготовления:

В глубокой миске взбиваем яйца миксером на самой высокой скорости до появления густой и довольно устойчивой пены.

Уменьшаем мощность и постепенно вводим сахарный песок. Взбиваем полученную массу до частичного растворения кристалликов. В конце добавляем соль.

Муку соединяем с разрыхлителем и порционно всыпаем к остальным ингредиентам. Хорошо все перемешиваем и следим, чтобы не осталось комочков.

В конце вливаем растительное масло и снова работаем миксером около минуты.

Тыкву промываем под холодной водой и просушиваем на кухонном полотенце. Аккуратно срезаем кожуру, удаляем семена с волокнами и натираем мякоть на самой мелкой терке.

Соединяем полученную кашицу с тестом.

Чашу мультиварки промазываем небольшим кусочком сливочного масла. Переливаем в нее полученный состав и включаем режим «Выпечка» на один час.

Готовый пирог перекладываем на красивое блюдо, посыпаем по желанию сахарной пудрой с ванилином. В качестве дополнительного украшения отлично подойдет клюква или ягодки малины.

Ароматная тыквенная каша с пшеном

Из тыквы очень быстро и вкусно можно приготовить невероятно полезную кашу. Она также поможет похудеть, набраться сил с самого утра и улучшить защитные функции иммунитета.

Ингредиенты:

300 мл свежего молока;

300 г тыквы без кожуры;

200 г пшеничной крупы;

200 мл очищенной (фильтрованной) воды;

100 г сливочного масла;

2 ст. л. сахарного песка;

щепотка соли.

Рецепт приготовления:

Перед началом готовки тщательно перебираем пшено и заливаем его кипятком примерно на четверть часа. Сливаем воду, промываем в теплой воде и дает обсохнуть. Если этого не сделать, то каша будет горчить.

Пшеничную кашу пересыпаем в чашу мультиварки и обжариваем около 5 минут при постоянном помешивании.

Добавляем немного соли, заливаем все кипятком и накрываем крышкой до тех пор, пока почти вся жидкость не впитается, а зернышки не набухнут.

После этого кипятим молоко (обязательно следим, чтобы не подгорело) и заливаем им пшено. Запускаем режим «Молочные каши/крупы» на полчаса.

За это время нарезаем тыкву небольшими кубиками. В глубокой миске засыпаем ее сахарным песком и даем настояться. Можно накрыть целлофаном или другой тарелкой.

Открываем крышку мультиварки, закидываем тыкву и нарезанное сливочное масло. Аккуратно все перемешиваем, снова закрываем и снова запускаем режим «Молочные каши/крупы» на 30 минут.

Перед подачей на стол готовое блюдо перемешиваем. При желании можно посыпать кашу сахаром (если недостаточно сладко) или щепоткой молотой корицы.

Запеканка с творогом и тыквой

Хороший способ заставить ребенка есть нелюбимый овощ, замаскировав его в аппетитном и очень ароматном десерте. К тому же, на его приготовление понадобиться не так уж и много времени.

Ингредиенты:

300 г творога;

250-300 г очищенной тыквы;

100 г сахарного песка;

100 г манки;

50 мл сливок;

1 спелый банан;

1 яйцо;

0,5 ч. л. разрыхлителя или гашеной соды;

сахарная пудра и листочки мяты используются для украшения.

Рецепт приготовления:

Заранее выкладываем все необходимые продукты и подготавливаем рабочую поверхность, чтобы ничего не мешало.

Нарезанную тыкву измельчаем в блендере до состояния кашицы или нарезаем на самой маленькой терке. Заранее удаляем все зерна и подгнившие места.

Банан так же измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку. Хорошо перемешиваем с тыквой.

Постепенно добавляем сахарный песок, вбиваем куриное яйцо, разрыхлитель, сливки и манную крупу.

Сверху аккуратно выкладываем творог и все очень хорошо перемешиваем до максимальной однородности. Отставляем миску в сторону на 20-30 минут.

Чашу мультиварки промазываем маслом или застилаем пекарской бумагой. Заливаем в нее настоявшееся тесто, включаем режим «Выпечка» на 40 минут. Может, понадобится немного больше или меньше времени (примерно на 10 минут) – все зависит от мощности.

Извлекаем готовую запеканку только после того, как она практически полностью остынет.

Нарезаем десерт небольшими кусочками и каждый посыпаем сахарной пудрой. Также в качестве украшение нередко используются листочки свежей мяты.

Такое блюдо сохраняет свои вкусовые качества и на следующий день. Но остатки нужно обязательно завернуть в полиэтиленовую пленку и спрятать в холодильнике.

Теперь не возникнет вопросов о том, что можно быстро и вкусно приготовить из тыквы в мультиварке. Каждый предложенный рецепт заслуживает внимания и может стать фирменным рецептом для любой хозяйки.