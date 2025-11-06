Что есть до и после тренировки: правила питания, которые важно знать

Как правильно питаться до и после тренировки, чтобы хватало энергии и быстрее восстанавливаться. Простые и работающие советы.
Питание и спорт – неразделимая пара. Можно часами выкладываться в зале, но без правильно подобранного рациона тело не получит нужного отклика. От еды зависит не только результат, но и то, как вы себя чувствуете до, во время и после тренировки.
Перед тренировкой
Главная цель еды до тренировки – дать телу энергию, чтобы не упасть на коврик после первого подхода.
Лучше поесть за 1,5–2 часа до занятия. RidLife отмечает, что основу должны составлять сложные углеводы – они поддерживают стабильный уровень сахара в крови и дают длительное ощущение сытости. Немного белка поможет мышцам работать эффективнее.
Примеры удачных вариантов:
овсянка с ягодами или бананом;
тост с авокадо и яйцом;
гречка с курицей.
Если времени совсем нет, подойдет быстрый перекус – банан с орехами или йогурт без сахара.
Избегайте: жирной, острой или тяжелой пищи – она замедляет пищеварение и может вызвать дискомфорт во время тренировки.
После тренировки
После занятий важно восстановить силы и помочь мышцам "отремонтировать" себя. Лучше поесть в течение часа после тренировки – в этот момент организм особенно восприимчив к питательным веществам.
Что стоит добавить в меню:
белок – для восстановления мышц (яйца, творог, рыба, курица);
углеводы – чтобы восполнить энергию (рис, киноа, овощи, фрукты).
Например, рис с рыбой, омлет с овощами или белковый смузи.
Не лучший выбор: фастфуд, сладости и алкоголь. Они замедляют восстановление и сводят пользу тренировки к минимуму.
Во время тренировки
Если вы занимаетесь менее часа, можно обойтись без перекусов – достаточно воды. При длительных нагрузках, например, беге или интенсивных тренировках, подойдут фрукты или батончик с быстрыми углеводами.
Главное правило
Питание во время спорта – это не диета, а поддержка тела. Не пропускайте еду после занятий, не тренируйтесь на голодный желудок и выбирайте продукты, которые дают энергию, а не отнимают ее. Тогда спорт перестанет быть испытанием и станет приятной частью заботы о себе.