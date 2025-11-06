Что есть до и после тренировки: правила питания, которые важно знать

Питание и спорт – неразделимая пара. Можно часами выкладываться в зале, но без правильно подобранного рациона тело не получит нужного отклика. От еды зависит не только результат, но и то, как вы себя чувствуете до, во время и после тренировки.

Перед тренировкой

Главная цель еды до тренировки – дать телу энергию, чтобы не упасть на коврик после первого подхода.

Лучше поесть за 1,5–2 часа до занятия. RidLife отмечает, что основу должны составлять сложные углеводы – они поддерживают стабильный уровень сахара в крови и дают длительное ощущение сытости. Немного белка поможет мышцам работать эффективнее.





Примеры удачных вариантов:

овсянка с ягодами или бананом;

тост с авокадо и яйцом;

гречка с курицей.

Если времени совсем нет, подойдет быстрый перекус – банан с орехами или йогурт без сахара.

Избегайте: жирной, острой или тяжелой пищи – она замедляет пищеварение и может вызвать дискомфорт во время тренировки.

После тренировки

После занятий важно восстановить силы и помочь мышцам "отремонтировать" себя. Лучше поесть в течение часа после тренировки – в этот момент организм особенно восприимчив к питательным веществам.

Что стоит добавить в меню:

белок – для восстановления мышц (яйца, творог, рыба, курица);

углеводы – чтобы восполнить энергию (рис, киноа, овощи, фрукты).

Например, рис с рыбой, омлет с овощами или белковый смузи.





Не лучший выбор: фастфуд, сладости и алкоголь. Они замедляют восстановление и сводят пользу тренировки к минимуму.

Во время тренировки

Если вы занимаетесь менее часа, можно обойтись без перекусов – достаточно воды. При длительных нагрузках, например, беге или интенсивных тренировках, подойдут фрукты или батончик с быстрыми углеводами.

Главное правило

Питание во время спорта – это не диета, а поддержка тела. Не пропускайте еду после занятий, не тренируйтесь на голодный желудок и выбирайте продукты, которые дают энергию, а не отнимают ее. Тогда спорт перестанет быть испытанием и станет приятной частью заботы о себе.