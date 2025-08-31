Как сохранить витамины: 4 способов заготовки овощей и зелени

К сентябрю холодильники и рынки ломятся от овощей и трав. Но пройдет пара месяцев – и на прилавках останутся только "пластиковые" помидоры и безвкусная зелень. Чтобы зимой не страдать по свежести и яркому вкусу, есть проверенные способы заготовки, которые сохранят максимум пользы.

Заморозка

Заморозка – лучший способ сохранить вкус и пользу. Подходит для зелени (укроп, петрушка, базилик), болгарского перца, томатов, брокколи, кабачков и ягод. Перед тем как отправить продукты в морозилку, их нужно хорошо промыть, просушить и нарезать.

Лайфхак: зелень удобно хранить в порционных контейнерах или замораживать в кубиках с водой/оливковым маслом – зимой достал и сразу в суп или на сковородку.

Сушка



Сушить можно яблоки, груши, томаты, морковь, свеклу, лук и зелень. Оптимальная температура в духовке – 50–60 градусов, дверцу лучше оставить слегка приоткрытой, чтобы выходила влага.



Томаты для сушки выбирай мясистые, типа "сливки", – водянистые сорта будут разваливаться. Готовые сушеные овощи и травы хранят в банках с плотной крышкой в темном месте.

Вяление

Вяление – это не совсем то же самое, что сушка: здесь сохраняется больше вкуса. Отлично подходят томаты, перцы и даже кабачки. Температура – 80–90 градусов, при этом овощи готовятся дольше, чем при сушке, но в результате приобретают насыщенный вкус. Вялить лучше на решетке, а не на противне, чтобы был доступ воздуха. Хранятся такие овощи в банке с оливковым маслом и специями.

Домашние соусы и пюре



Если морозилка не резиновая, часть урожая можно превратить в соусы и заправки.



– Из томатов получается идеальная основа для пасты и пиццы.

– Болгарский перец можно запечь и измельчить в пюре.

– Зелень – в песто или чимичурри.

Разливай готовые соусы по банкам и пастеризуй – зимой будешь открывать и чувствовать вкус лета.

Ошибки новичков