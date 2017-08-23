Откровения босса: что бесит начальников в подчиненных

Каких сотрудников руководители увольняют чаще? Что вызывает у боссов особенное раздражение, рассказывает наш новый блогер Наталья Авдеева — предприниматель, бизнес-эксперт, основатель event-агентства Gold Stream.

Босс — это живой человек со своим характером и настроением, своими проблемами и усталостью. Для того чтобы ладить с ним, в первую очередь нужно понять: кто он, ваш босс?

Я уверена, что для уважительного и плодотворного сотрудничества между подчиненным и боссом должно быть, как минимум, понимание. Если же оба не слышат друг друга, то выход, к сожалению, один.

Очень важно постараться полюбить своего босса или хотя бы симпатизировать ему. Я убеждена, что даже в самом сложном характере можно найти позитивные стороны. Нет одинаковых начальников, как нет одинаковых людей — все мы разные, поэтому и раздражение вызывают у нас разные вещи.

Кадр из фильма «Дьявол носит Прада» фото: 20th century Fox

Если босс по характеру быстрый, активный и импульсивный, то в 99% случаев его будут бесить медлительные сотрудники. Мы живем в век скорости, информации, и темпы постоянно ускоряется, поэтому постарайтесь ускоряться вместе со временем или хотя бы со своим боссом. Медленным и безынициативным по характеру больше подходит работа в библиотеке.

Ваш босс — человек слова, а вы постоянно меняете свою точку зрения, путаете задачи и только и делаете, что обещаете? Думаю, рано или поздно ваше сотрудничество прервется.

Если ваш босс пунктуальный, а вы умудряетесь опаздывать к нему на совещание, я вам не позавидую!

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Если ваш босс — трудоголик, горящий новой бизнес-идеей, обожает свою компанию, работу, а для вас все это не имеет никакого значения, и вы отсиживаете часы, как на каторге, может, имеет смысл перестать мучить и себя, и босса?

Боссов бесит страх. Все руководители мгновенно улавливают его. Если вы боитесь своего босса, постарайтесь победить ваш страх, или же он поглотит и вас, и вашу карьеру.

Конечно, бывают боссы-самодуры, и таких очень много, их всё и все бесят. Но давайте разберемся: в слове «бесит» явно корень слова — «бес». Именно такие бесноватые боссы бесконечно бросаются нецензурными словами, унижают и подавляют. Им неважно, какой ты профессионал; как только тебе начинают выплачивать зарплату — ты оказываешься в мышеловке.

Лелеять надежды, что когда-нибудь удастся перевоспитать своего руководителя, довольно самонадеянно. Поверьте, после полугода работы с бесноватым боссом вы сами наверняка прибегнете к ненормативной лексике, начнете кричать на подрядчиков и хамить всем, кто с вами рядом, оправдывая это усталостью, дедлайнами и мегазадачами, которые перед вами стоят.

Поэтому, изучая психологический портрет вашего руководителя, честно ответьте себе: вы сможете работать вместе? Однажды и бывшие подчиненные становятся начальниками. А каким станете вы? Будете отыгрываться на подчиненных? Думать, что выше вас только звезды? Или включите мудрость, снисхождение, понимание?

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Наша жизнь — это коммуникации. И я уверена, что мы получаем то, что отдаем в этот мир. Обиды возвращаются. Да, возможно, не сразу, но возвращаются, и иногда, увы, на головы наших детей. Поэтому намного безопаснее излучать добро и позитив.

Мне в жизни везло с руководителями. Это были красивые, умные, профессиональные selfmade-девушки. Мне нравилось, как они выглядят, как стильно и дорого одеваются, как говорят. Я понимала, что мне еще учиться и учиться. Но настало время — и теперь я беру в компанию молодых ребят, и они смотрят на меня с широко раскрытыми глазами, ловят каждое мое слово. Бывает непросто, когда люди, только пришедшие в профессию, начинают спорить. Приходится объяснять, что на этапе обучения их задача — молчать и делать. Бывают командные игроки, а бывают «чемпионы», которые разрушат твой бизнес за несколько месяцев, — все это приходится учитывать.

Event-отрасль — это бизнес не для всех. Здесь необходимо работать 24/7, мириться с постоянным стрессом, сжатыми сроками, ответственностью за все, и при этом все время быть на позитиве! Ведь мы создаем атмосферу, а какую атмосферу мы сможем создать, если сами испытываем негативные эмоции?

Моя работа развила во мне интуицию. Это качество, когда ты можешь чувствовать больше, чем видишь, и больше, чем слышишь, умеешь читать между строк, понимаешь, как оказаться в нужное время в нужном месте, очень полезно и для босса, и для подчиненного.

Если вы мечтаете найти ключик к сердцу вашего босса, попробуйте сделать для него больше. Если болеет ребенок, порекомендуйте врача, если необходимо — сиделку для мамы. Иногда боссы взваливают на себя даже больше, чем могут успеть, и часто нуждаются в помощи именно в мелочах.

И главное — старайтесь быть, а не играть. Работайте над собой не для того, чтобы понравиться вашему боссу, а для того, чтобы стать улучшенной версией себя. Спортивными, стильными, разносторонними, профессиональными, добрыми и отзывчивыми, веселыми, снисходительными. И тогда, я уверена, вы будете лучшим боссом с лучшей в мире командой!