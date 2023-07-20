Какие карьерные ошибки часто совершают россияне и почему редко меняют работу

Практически у каждого в карьере есть упущенные возможности

Трудовая деятельность – очень важная часть жизни каждого человека. Как известно, на работе мы проводим львиную долю всего времени. При этом россияне часто характеризуются тем, что стараются усидеть на одном месте, как можно дольше. Почему жители нашей страны редко меняют место работы и какие карьерные ошибки допускают, разбирался женский журнал kleo.ru.

Какие ошибки совершают россияне при построении карьеры

Согласно данным социологических опросов, абсолютное большинство россиян считают, что допускали серьезные промахи при построении карьеры. Чаще всего люди называют ошибкой боязнь сменить место трудоустройства и окунуться в новую сферу трудовой деятельности. Действительно, многие очень боятся быть неуспешными. Люди убеждают себя в том, что должность, которую они занимают, как минимум, дает им стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пробовать что-то новое всегда страшно. Однако этот страх лишает человека шанса найти что-то получше.

Также многие соотечественники считают своей ошибкой тот факт, что строили карьеру без плана. Многие выбирали профессию исходя из реалий жизни и не задумывались о призвании. Разумеется, после школы сложно понять, к какому делу лежит душа. Однако идти в вуз за компанию или потому, что он считается престижным – плохое решение. Перед выбором профессии важно изучить свои наклонности и постараться сделать верный шаг. Впрочем, отчаиваться не стоит, в любом возрасте можно переучиться и освоить другие специальности. Главное, не бояться экспериментов.

Как можно улучшить ситуацию на текущем месте работы

Удивительно, но в нашей стране кажется чем-то постыдным попросить руководство улучшить условия труда. По какой-то причине люди стесняются заговорить о повышении заработной платы, даже если значительно улучшили свои результаты на работе. Однако, как показывает практика, большинство начальников положительно реагируют на подобного рода обращения. Разумеется, если человек хорошо справляется со своими обязанностями и является ценным сотрудником.

То же самое касается продвижения по карьерной лестнице. Часто получается так, что все бонусы и «пряники» получает не самый усердный работник, а самый настырный и уверенный в себе. Помните, что инициатива – качество лидера. Вас вряд ли поставят руководителем отдела, если у вас не хватает духа даже на то, чтобы об этом заговорить.

Не бойтесь перемен

Сегодня перед высококвалифицированными профессионалами открыты все двери. Люди, обладающие хорошим опытом и навыками, высоко котируются по всему миру. Разумеется, для работы за рубежом нужно отличное знание иностранного языка. Впрочем, есть компании, которые готовы взять хорошего профессионала на удаленку, тогда можно обойтись средним уровнем знания английского. Главный залог успеха – не бойтесь экспериментировать, изучайте новые профессии и стучитесь во все двери. Людям, которые хотят изменить свою жизнь, благоволит сама вселенная. Не нужно бояться допустить ошибку – она всегда обогащает человека новым опытом.