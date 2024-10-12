Какой будет курс евро в январе 2025 года

Зима – это традиционный сезон роста валютного курса. По статистике, сезонность играет очень важную роль при определении стоимости валют. Но конечная цена будет зависеть и от других факторов. Клео.ру предлагает разобраться. Какой курс евро будет в январе 2025 года и стоит ли покупать валюту в этом месяце.

Главные факторы влияния на курс евро

Предыдущий год был достаточно сложным для экономики, что отразилось на курсе. Но несмотря на все события, резких колебаний рубля удалось избежать. Курс валют зависит от многих факторов, которые стоит учитывать при планировании покупки или продаже евро. В противном случае прогнозировать изменения будет сложнее, и такие финансовые операции могут обернуться крупными убытками.

Клео.ру предлагает разобраться, какие факторы будут влиять на курс евро в январе 2025 года сильнее всего.

Торговый баланс

В условиях свободного рынка валюта является самым обычным товаром, который по аналогии с другими, зависит от спроса и предложения. Если интерес покупателей к евро высокий, то его стоимость будет постепенно расти. В ином случае, когда существует большое предложение валюты, но ее цена не вызывает интереса, стоимость будет падать.

Главным источником поступления валюты в страну является международная торговля. Экспортеры, продавая товары за евро, создают предложение, а импортеры используют его для приобретения импортных товаров и повышают спрос. Соответственно, если в денежном эквиваленте преобладает экспорт, то курс будет снижаться, а рубль укрепит свои позиции. В случае преобладания импорта ситуация противоположная – высокий спрос приведет к росту стоимости евро.

В масштабах страны важно соблюдать торговый баланс между импортом и экспортом. Стабильный курс позволяет планировать свои действия на длительный период как продавцам, так и покупателям.





Инфляция

Этот показатель является одним из самых важных в экономике. Он демонстрирует рост цен на товары и услуги. Другими словами, показывает, как быстро обесценивается национальная валюта. Определяя влияние инфляции на курс евро, необходимо оценивать ее значения для России и Еврозоны. Если российские показатели выше, то курс будет постепенно расти. А при высоких значениях европейской инфляции стоимость евро будет уменьшаться.

Но инфляция может оказывать и информационное давление, которое может быть намного сильнее. Данные о росте показателей могут вызвать волнения у инвесторов. Крупный бизнес начнет выводить капитал в более экономически стабильные регионы, создавая при этом спрос на валюту. Курс в моменте может резко возрасти, что вызовет панику как у мелких игроков валютного рынка, так и у обычных граждан.

Цены на полезные ископаемые

Главной статьей торговых доходов России является продажа полезных ископаемых. Поэтому изменения мировых цен на ресурсы будут напрямую влиять на валютный курс. При росте стоимости в бюджет поступит больше валюты за одинаковый объем проданных товаров, создавая повышенное предложение и укрепляя рубль. При снижении цен результаты будут противоположными – рост курса и ослабление национальной валюты.

В период мировых потрясений и кризисов цена на ресурсы падает – потребление стран уменьшается, но добыча полезных ископаемых остается на прежнем уровне. Это приводит к уменьшению валютных поступлений в российский бюджет и, как следствие, ослаблению национальной валюты.





Ключевая ставка

Главный российский банк имеет в своем распоряжении несколько инструментов, которыми он может управлять экономикой и валютным курсом. Одним из них является ключевая ставка – процент, под который получают кредиты коммерческие банки. На основании нее финансовые организации задают свои параметры по кредитным и депозитным программам.

При повышении ключевой ставки депозиты становятся более привлекательными, и вложения в рубль увеличиваются. В краткосрочной перспективе такой шаг позволяет укрепить национальную валюту и стабилизировать рубль. При этом стоимость кредитов тоже возрастает, создавая дополнительную финансовую нагрузку для мелкого и среднего бизнеса. Это может привести к замедлению производства, а в долгосрочной перспективе и росту цен на товары и услуги.

Новостной фон

В век цифровых технологий информация очень сильно влияет на некоторые события. В отдельных ситуациях слухи о неблагоприятных событиях могут создать большую нестабильность, чем сами события. Так, граждане, ожидая экономические проблемы, могут выкупать валюту по любой цене, создавая ажиотаж и повышая спрос. Своими действиями люди будут провоцировать изменения курса, которых и опасались.

Эксперты-финансисты рекомендуют сохранять спокойствие в период мировых и региональных экономических потрясений. Плохо обдуманные и спонтанные финансовые операции могут привести к крупным убыткам.





Ожидания курса евро в январе 2025 года

На стоимость валюты влияет одновременно несколько факторов, которые нужно учитывать комплексно. Финансовые аналитики при проведении расчетов составляют несколько возможных вариантов, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Такой подход помогает специалистам сохранить деньги и избежать потерь на курсовой разнице.

Эксперты определили, какой будет курс евро в январе 2025 года. Наиболее вероятными сценариями будут следующие:

Стоимость евро растет . Согласно статистике, курс валюты в январе повышается в среднем на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Сезонные факторы будут ключевыми, а евро перешагнет рубеж в 115 рублей.

. Согласно статистике, курс валюты в январе повышается в среднем на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Сезонные факторы будут ключевыми, а евро перешагнет рубеж в 115 рублей. Стабильный курс . При сохранении текущих экономический позиций и при участии Центробанка для регулирования стоимости рубля следует ожидать сохранение ценового коридора 100-110 рублей.

. При сохранении текущих экономический позиций и при участии Центробанка для регулирования стоимости рубля следует ожидать сохранение ценового коридора 100-110 рублей. Стоимость евро падает. Такой вариант возможен при появлении новых торговых партнеров, смягчении санкционной политики и повышении ключевой ставки. Вероятным будет снижение курса евро ниже 100 рублей.





Следует помнить, что финансовые прогнозы строятся на основании данных, которые имеются в открытом доступе. При появлении новой информации или неожиданных событий такой прогноз может частично или полностью утратить свою актуальность.

Стоит ли покупать евро в январе 2025 года

При планировании финансовых операций важно определить для себя цели. Если евро нужны для отдыха, путешествий, покупки товаров и услуг, другого личного использования, то его можно покупать в любое время. Главное, чтобы цена полностью устраивала.

Если же валюта приобретается с целью подзаработать на разнице курсов, то стоит быть предельно осторожными и тщательно изучать актуальную информацию. Финансовые аналитики ожидают небольшой рост стоимости евро в январе за счет сезонных факторов. Но уже к следующему месяцу ситуация изменится на противоположную, поэтому такие вложения могут быть убыточными.

Независимо от принимаемого решения, эксперты советуют диверсифицировать риски и не хранить свой капитал только в одной валюте. Это может привести к крупным убыткам при изменении экономических условий.





Подведем итог

Финансисты провели расчеты и определили, какой будет курс евро в январе 2025 года. Ожидается небольшой рост курса с быстрым падением в конце месяца. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Перед покупкой валюты необходимо проводить собственные исследования.