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Какой будет курс евро в марте 2024 года

Какой будет курс евро в марте 2024 года

Какой будет курс евро в марте 2024 года — прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость европейской валюты.

За предыдущий год евро существенно возрос в цене, что заставило россиян пересмотреть свое скептическое отношение к нему. Интерес россиян к этой валюте сохраняется и сейчас, несмотря на частые скачки стоимости и предупреждения экспертов. Kleo.ru предлагает узнать, какой курс евро будет в марте 2024 года и что может на него повлиять.

Главные факторы влияния на курс евро

Планируя купить или продать валюту, всегда нужно оценивать риски. Если поспешить с этим решением, то можно с высокой вероятностью оказаться в убытке. Чтобы понять, в какую сторону будет двигаться цена евро, нужно сначала определить главные факторы влияния на цену валюты.

Торговый баланс

Валюта является главным способом обмена при международной торговле. Евро, доллары, рубли и другие денежные знаки являются таким же товаром, а значит, имеют определенную стоимость. Цена валюты во многом зависит от главных правил рынка – соотношения спроса и предложения. Если определенные денежные знаки находятся в избытке, то их стоимость будет снижаться, удовлетворяя запросы покупателей. И наоборот, при дефиците товара, которым являются и евро, наблюдается постепенный рост курса до тех пор, пока не пропадет интерес.

В мирных и спокойных условиях и при нормальных международных торговых отношениях курс находится в определенном балансе. А небольшие изменения очень быстро компенсируются меняющимся интересом экспортеров и импортеров. В условиях санкций курс часто корректируется, а для его стабилизации государственным органам приходится идти на непопулярные меры.

Инфляция

Обесценивание валюты тоже играет важную роль в установлении курса. Для этого фактора важно учитывать соотношение рубля и евро. Если уровень инфляции в Еврозоне выше российского, то курс будет снижаться. В обратной ситуации рубль будет слабеть, а разница в стоимости – увеличиваться.

Но инфляция может влиять не только напрямую на экономику стран, но и на информационное поле. Новости о высоких инфляционных рисках часто заставляют инвесторов переводить свои вложения из национальной в иностранную валюту. Такие действия кратковременные, но резкое давление на курс приводит к его росту.

Цены на ресурсы

Торговля полезными ископаемыми является одной из главных статей наполнения российского бюджета и основным источником притока валюты. Санкции и ограничение на покупку ресурсов больно ударили по курсу, но не смогли полностью изменить ситуацию. Экономика остается зависимой от мировых цен на полезные ископаемые. При росте стоимости увеличиваются и валютные поступления, что приводит к укреплению курса. Падение цен на ресурсы или снижение потребления будет причиной противоположного результата – роста курса евро и других валют.

Важно учитывать, что слабая национальная валюта создает благоприятные условия для экспортеров и российского бюджета. Чем выше разница между рублем и евро, тем больше будет прибыль от продажи товаров за рубеж.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ключевая ставка и другие инструменты Центробанка

Российский Центральный банк имеет в своем распоряжении целый арсенал возможностей для искусственного управления курсом. Использование таких возможностей связано с определенными рисками. Одним из таких инструментов является ключевая ставка – процент кредитования Центробанком других коммерческих банков. За прошлый год этот показатель повышался несколько раз и находится на уровне 16% годовых на момент написания этого материала.

При повышении ключевой ставки одновременно возрастает стоимость депозитных программ в банках. Вложения в рублях становятся более привлекательными для инвесторов, что способствует укреплению национальной валюты. Однако кредиты тоже возрастут в стоимости, создавая проблемы для мелкого и среднего бизнеса. При росте ключевой ставки происходит замедление экономики, а впоследствии – и рост цен на товары. Производитель будет закладывать дополнительные расходы в стоимость продукции.

Новостной фон

Любые события в регионе всегда отражаются на курсе и привлекательности страны для иностранных инвесторов. При негативном новостном фоне курс валют растет, теряет стабильность и прогнозируемость. Финансовые аналитики не советуют покупать и продавать евро в периоды масштабных потрясений. Из-за высоких рисков и неопределенности большие убытки будут очень вероятными.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ожидания курса евро в марте 2024 года: прогнозы экспертов

Действия, предпринятые Центробанком и правительством РФ в предыдущие месяцы, дают свои плоды. Курс евро удалось стабилизировать и даже немного развернуть в обратную сторону. Эксперты предполагают, что в марте 2024 года курс евро будет на уровне предыдущих месяцев, без значительных перемен. Движение продолжится в ценовом коридоре 90-100 рублей с кратковременным снижением до 88 рублей.

Прогноз курса евро в марте 2024 года

Но не все аналитики смотрят в будущее с оптимизмом. Считается, что шаги по укреплению рубля предпринимаются в преддверии президентских выборов, а после объявления голосования курс отправят «в свободное плавание». Если эти предположения окажутся правдивыми, то евро начнет быстро расти уже в конце марта.

Клео.ру напоминает, что прогнозы финансовых аналитиков строятся на основе имеющихся данных и могут не учитывать события, которые еще не произошли. Любые изменения в России и мире могут существенно повлиять на курс евро по отношению к рублю.

Стоит ли покупать евро в марте 2024 года?

При обмене валюты необходимо учитывать все риски и целесообразность, чтобы не оказаться в невыгодном положении. Если евро требуются срочно или нужны для оплаты товаров и услуг, то покупать их можно в любое время. Главное, чтобы курс валюты устраивал покупателя.

Для валютных спекуляций с целью заработать больше на разнице стоимости следует соблюдать все правила осторожности и учитывать риски. Евро остается «недружественной» валютой, а значит, на нее продолжают действовать ограничения по объемам покупки и хранения. Но, согласно прогнозам некоторых финансовых агентств, после марта 2024 года курс начнет стремительно расти и в ближайшей перспективе может достигнуть уровня начала 2022 года.

Независимо от принятого решения, всегда нужно помнить о рисках и не держать свой капитал только в евро. Рекомендуется разделить свои накопления и вложить их в разные валюты. Желательно, из разных экономических зон. В таком случае риски будут полностью диверсифицированы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Финансовые эксперты составили прогнозы на начало весны и сообщает о том, какой курс евро будет в марте 2024 года. Европейская валюта продолжит движение в ценовом коридоре 90-100 рублей. Клео.ру предупреждает, что данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией, финансовые решение нужно принимать самостоятельно и после детального изучения специализированной информации.

18 января 2024, 02:16
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Артем Маслов

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