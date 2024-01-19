Какой будет курс доллара в марте 2024 года

Доллар является одной из главных мировых валют. «Вечнозеленый американец» занимает первое место и в предпочтениях россиян, несмотря на санкции и политику дедолларизации. Клео.ру предлагает узнать, какой курс доллара будет в марте 2024 года.

Что влияет на курс доллара

Стоимость любой валюты определяется сразу несколькими факторами. Финансовые аналитики внимательно изучают эти данные, чтобы определять, в каком направлении будет двигаться цена, составлять прогнозы и планировать валютные операции заранее. Предлагаем узнать, какие факторы будут влиять на курс доллара и на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Торговый баланс

Любая валюта по своей сути является товаром и имеет свою стоимость. Одними из главных факторов, определяющих курс доллара, являются спрос и предложение. Чем выше интерес у покупателей, те быстрее растет стоимость валюты. И наоборот, при высоком предложении валютный курс будет снижаться.

Международная торговля является главным источником валюты. При этом важную роль играет торговый баланс – соотношение импорта и экспорта. Если товаров продается больше, чем покупается (в денежном выражении), то создается избыток долларов, евро и другой валюты, в которой ведется торговля. При высоком предложении рубль укрепляется, а разница в стоимости сокращается. И наоборот, преобладающий импорт выводит валюту из страны, что приводит к росту курса.

Следует учитывать, что преобладание экспорта или импорта создает неблагоприятные условия. Очень важно сохранять баланс, учитывая интересы всех участников торговых отношений.

Инфляция и монетарная политика Центробанка

Инфляция показывает, как быстро растут цены и, соответственно, обесценивается национальная валюта. При оценке ее влияния на курс доллара необходимо учитывать разницу и экономическое положение стран. Так, например, если российская инфляция выше американской, то курс доллара в перспективе будет расти. И наоборот, в случае разницы в пользу России следует ожидать укрепления рубля.

Для влияния на экономику в арсенале Центробанка есть много эффективных инструментов. Одним из таких является ключевая ставка – процент, под который главный банк страны выдает кредиты коммерческим финансовым организациям. Повышение ключевой ставки делает инвестиции в рубль более выгодными, что в перспективе приведет к снижению курса доллара. Но этот шаг также приводит к замедлению экономики: для бизнеса кредиты становятся более дорогими.





Мировая экономическая ситуация

Геополитические ситуации, санкции и экономические кризисы могут вызывать сильные валютные колебания. Чем выше активность США в торговых отношениях и международной политике, тем сильнее укрепляется доллар.

Широкая вовлеченность доллара в мировые процессы также создает дополнительные проблемы. Любые неблагоприятные события как внутри США, так и других странах будут вызывать сильные валютные колебания.

Цены на полезные ископаемые

Продажа природных ресурсов является главной доходной статьей российского бюджета. Поэтому международная торговля является одним из самых важных факторов, влияющих на курс доллара. Рост мировых цен на ресурсы обеспечит приток дополнительной валюты в бюджет. Если же стоимость ископаемых снижается (например, при мировых кризисах), то компенсировать недостачу дохода приходится с помощью повышения курса.

В условиях санкций торговые отношения становятся менее предсказуемыми. Для стабилизации ситуации необходимо искать новые рынки сбыта, менять инфраструктуру или искать способы обхода запретов. Но для этого необходимо время.





Курс доллара в марте 2024 года в России: прогнозы экспертов

Анализируя ситуацию, финансовые эксперты оценивают несколько вариантов развития событий. Подготовившись к различным исходам, будет намного проще принимать правильные решения и реагировать на перемены. Это поможет избегать лишних трат и добиться дополнительной выгоды.

Аналитики предполагают следующие ситуации:

Рост стоимости доллара . Такой вариант возможен при потере инициативы на мировой арене, снижении цен на нефть и другие ресурсы, появлении других неблагоприятных событий. Некоторые эксперты ожидают рост во второй половине марта.

. Такой вариант возможен при потере инициативы на мировой арене, снижении цен на нефть и другие ресурсы, появлении других неблагоприятных событий. Некоторые эксперты ожидают рост во второй половине марта. Сохранение текущего курса . Этот сценарий ожидается при отсутствии каких-либо изменений внутри страны и в мире. Мелкие проблемы будут компенсированы последствиями повышения ключевой ставки в декабре прошлого года.

. Этот сценарий ожидается при отсутствии каких-либо изменений внутри страны и в мире. Мелкие проблемы будут компенсированы последствиями повышения ключевой ставки в декабре прошлого года. Укрепление рубля. Курс доллара будет снижаться, если произойдут положительные изменения в экономике и геополитике. Стабилизационные мероприятия в преддверии президентских выборов и повышение ключевой ставки смогут серьезно укрепить национальную валюту.





Большинство финансовых экспертов придерживаются нейтрального сценария как наиболее вероятного. Для значительных перемен в экономическом секторе нет никаких предпосылок, политические и мировые проблемы тоже никуда не делись. Ожидается, что в марте 2024 года курс доллара будет в ценовом коридоре предыдущих месяцев – 85-95 рублей.

Стоит ли покупать доллары в марте 2024 года: возможные риски

Решение о покупке или продаже долларов необходимо принимать исходя из текущих потребностей и целесообразности. Если валюта необходима для путешествий, оплаты товаров и услуг, других срочных потребностей, то нет никаких ограничений. Покупать доллары можно при условии, что цена полностью устраивает.

Если же валюта приобретается для спекулятивных целей, то необходимо учитывать все риски и тщательно изучать информацию. Финансовые аналитики называют март 2024 года достаточно благоприятным месяцем для валютных операций, в краткосрочной перспективе ожидается рост курса доллара.

Kleo.ru напоминает, что доллары входят в перечень «недружественных» валют. По отношению к ним часто принимаются ограничительные меры, при обмене возможны дополнительные комиссии. Эксперты рекомендуют не держать все накопления только в долларах. Лучше распределить свой инвестиционный капитал между валютами из разных экономических зон.





Подведем итог

Финансовые аналитики подсчитали, какой курс доллара будет в марте 2024 года. Ожидается сохранение текущего ценового диапазона – 85-95 рублей. Клео.ру напоминает, что данный прогноз предназначен только для информационных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Решение следует принимать самостоятельно после тщательного изучения всех данных и оценки рисков.