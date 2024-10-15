Какой будет курс евро в декабре 2024 года

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Какой будет курс евро в декабре 2024 года - прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость европейской валюты.

Хранение своих сбережений в валюте – это один из самых популярных способов обезопасить капитал от инфляции. Но чтобы не потерять деньги на падении и росте, следует знать, в какую сторону будет меняться стоимость. Клео.ру предлагает узнать, какой курс евро будет в декабре 2024 года, по прогнозам финансовых аналитиков.

Факторы влияния на курс евро

Решая, покупать или продавать валюту, необходимо оценить все риски и определить, в какую сторону будет меняться курс. На стоимость евро одновременно влияет множество факторов. Чтобы минимизировать риски, необходимо учитывать их в своих расчетах. Клео.ру предлагает разобраться, какие факторы влияют на курс евро сильнее других.

Торговый баланс

Деньги – это удобный инструмент для взаиморасчетов. Одновременно с этим они являются товаром, который имеет свою собственную стоимость. И эта цена может меняться под влиянием главных экономических параметров – спроса и предложения. Если товар интересен покупателям, и на него формируется спрос, то цена будет расти. Если же предложение намного выше, чем покупательский интерес, то стоимость падает.

Главным источником поступления валюты в страну является международная торговля. Полезные ископаемые и другие товары, продаваемые за границу, обеспечивают приток долларов, евро и других денежных знаков (в зависимости от того, в какой экономической зоне ведутся торги). За эту валюту приобретаются импортные товары. Если экспорт в денежном эквиваленте превышает импорт, то предложение валюты на внутреннем рынке растет. Как результат – снижение курсовой разницы и укрепление рубля. В случаях, когда ситуация противоположная, и валюты тратится больше, чем поступает от торговли, то стоимость евро увеличивается, а рубль начинает слабеть.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Инфляция

Данный параметр является одним из самых важных для экономики. Уровень инфляции показывает, как быстро растут цены на товары и услуги. Это равносильно тому, с какой скоростью обесценивается внутренняя валюта. Если в России инфляция выше, чем в ЕС, то рубль будет слабеть быстрее. И наоборот, высокие европейские показатели предвещают укрепление российской валюты в перспективе.

Но экономические индикаторы могут оказывать и информационное влияние на курс валют. Зная, что рубль может обесцениваться сильнее, инвесторы начнут выводить капитал в более безопасные и стабильные зоны. Вывод валюты из страны временно повышает спрос и усиливает давление на рубль, что приводит к росту курса.

Цены на полезные ископаемые

Не секрет, что основная часть доходов в бюджете – это выручка от продажи ресурсов в другие страны. Если цены на полезные ископаемые растут, то, следовательно, увеличиваются и доходы. Чем больше валюты поступает в бюджет, тем крепче рубль и ниже курс. В обратной ситуации, при снижении мировых цен на ресурсы слабеет и национальная валюта.

Стоимость полезных ископаемых зависит от их потребления. В период стабильности спрос на ресурсы (и цена на них) растет. В период кризисных ситуаций глобального уровня потребление падает, и полезные ископаемые начинают дешеветь.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ключевая ставка

Для управления экономикой и сохранения стабильности Центробанк может вводить меры и использовать имеющиеся в резерве инструменты. Одним из них является ключевая ставка – процент, под который ЦБ РФ дает кредиты коммерческим банкам. На основании этого значения определяются ставки для кредитных и депозитных программ.

Чтобы повысить инвестиционный интерес к рублю, Центробанк может повысить ключевую ставку. Таким образом, вкладывать в национальную валюту будет выгоднее, и это может стабилизировать или даже снизить курс.

Однако высокая ключевая ставка может замедлить внутреннее производство. Чем выше этот показатель, тем дороже становятся кредиты для бизнеса и населения. Производители будут закладывать дополнительные затраты в стоимость конечного продукта, что в итоге приведет к росту цен и инфляции.

Новостной фон

Иногда новости об изменении курса могут влиять на стоимость валюты сильнее, чем все остальные факторы. Ожидая роста стоимости евро в преддверии каких-либо событий, инвесторы, бизнес и обычные люди могут выкупать всю имеющуюся в наличии валюту. Таким образом, сами покупатели создают высокий спрос даже при отсутствии каких-либо потенциальных рисков.

Аналитики и эксперты финансового сектора не рекомендуют менять валюту в период экономической и политической нестабильности. В такие периоды очень сложно правильно прогнозировать, каким будет курс евро, долларов и другой валюты в ближайшей перспективе. А неправильное планирование чревато крупными убытками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ожидания курса евро в декабре 2024 года

Для определения курса необходимо оценить все факторы. Но даже это не может дать стопроцентную гарантию, так как сложно предугадать действия разных стран в определенных ситуация. Финансовые аналитики и банковские эксперты выдвинули несколько предположений, каким будет курс евро в декабре 2024 года.

Наиболее вероятными считаются такие сценарии:

  • Рост курса евро. Такой сценарий сработает при увеличении импорта, уменьшении экспортных возможностей и снижении мировых цен на ресурсы. На рост курса могут сыграть и сезонные факторы – покупка валюты перед новогодними праздниками и выплаты по долговым обязательствам, которые приходятся на конец года.
  • Сохранение ценового коридора. Если мировая ситуация и обстановка внутри страны не изменятся, то предпосылок для изменения курса не будет. Евро продолжит движение в ценовом коридоре 100-110 рублей.
  • Падение курса евро. В пользу укрепления рубля может сыграть появление новых мест для продажи ресурсов (увеличение экспортных каналов), снятие некоторых санкционных ограничений или ограничение на покупку импортных товаров из недружественных стран.

Прогноз курса евро в декабре 2024 года – Kleo.ru

По мнению финансовых аналитиков, наиболее вероятным остается сценарий, по которому курс евро в декабре 2024 года будет плавно расти до 110-115 рублей. Клео.ру напоминает, что такие прогнозы составляются на основе открытых данных. В случае непредвиденных ситуаций он может полностью потерять актуальность.

Стоит ли покупать евро в декабре 2024 года

Покупая или продавая евро, необходимо оценивать возможные риски. Если валюта приобретается для личных нужд (путешествия, оплаты товаров и услуг), то можно приобретать ее в любое время, если цена полностью устраивает.

Если же в планах заработать на разнице курса, то стоит тщательно анализировать риски и учитывать все факторы. Несмотря на ожидаемый рост стоимости евро, эксперты не советуют вкладываться в евро. Эта валюта считается недружественной, и сложно предсказать политику государства по отношению к свободной продаже в ближайшей перспективе.

Чтобы не попасть в сложную ситуацию, необходимо диверсифицировать риски. Капитал следует разделить на части и вложить в валюты разных экономических зон.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Финансовые аналитики провели исследование и определили, каким будет курс евро в декабре 2024 года. Ожидается повышение стоимости валюты до 110-115 рублей. Напоминаем, что перед любыми финансовыми операциями нужно провести собственное исследование. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией.

Артем Маслов

Специалист по финансам и кредиту

 

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