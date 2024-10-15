Какой будет курс евро в декабре 2024 года

Хранение своих сбережений в валюте – это один из самых популярных способов обезопасить капитал от инфляции. Но чтобы не потерять деньги на падении и росте, следует знать, в какую сторону будет меняться стоимость. Клео.ру предлагает узнать, какой курс евро будет в декабре 2024 года, по прогнозам финансовых аналитиков.

Факторы влияния на курс евро

Решая, покупать или продавать валюту, необходимо оценить все риски и определить, в какую сторону будет меняться курс. На стоимость евро одновременно влияет множество факторов. Чтобы минимизировать риски, необходимо учитывать их в своих расчетах. Клео.ру предлагает разобраться, какие факторы влияют на курс евро сильнее других.

Торговый баланс

Деньги – это удобный инструмент для взаиморасчетов. Одновременно с этим они являются товаром, который имеет свою собственную стоимость. И эта цена может меняться под влиянием главных экономических параметров – спроса и предложения. Если товар интересен покупателям, и на него формируется спрос, то цена будет расти. Если же предложение намного выше, чем покупательский интерес, то стоимость падает.

Главным источником поступления валюты в страну является международная торговля. Полезные ископаемые и другие товары, продаваемые за границу, обеспечивают приток долларов, евро и других денежных знаков (в зависимости от того, в какой экономической зоне ведутся торги). За эту валюту приобретаются импортные товары. Если экспорт в денежном эквиваленте превышает импорт, то предложение валюты на внутреннем рынке растет. Как результат – снижение курсовой разницы и укрепление рубля. В случаях, когда ситуация противоположная, и валюты тратится больше, чем поступает от торговли, то стоимость евро увеличивается, а рубль начинает слабеть.





Инфляция

Данный параметр является одним из самых важных для экономики. Уровень инфляции показывает, как быстро растут цены на товары и услуги. Это равносильно тому, с какой скоростью обесценивается внутренняя валюта. Если в России инфляция выше, чем в ЕС, то рубль будет слабеть быстрее. И наоборот, высокие европейские показатели предвещают укрепление российской валюты в перспективе.

Но экономические индикаторы могут оказывать и информационное влияние на курс валют. Зная, что рубль может обесцениваться сильнее, инвесторы начнут выводить капитал в более безопасные и стабильные зоны. Вывод валюты из страны временно повышает спрос и усиливает давление на рубль, что приводит к росту курса.

Цены на полезные ископаемые

Не секрет, что основная часть доходов в бюджете – это выручка от продажи ресурсов в другие страны. Если цены на полезные ископаемые растут, то, следовательно, увеличиваются и доходы. Чем больше валюты поступает в бюджет, тем крепче рубль и ниже курс. В обратной ситуации, при снижении мировых цен на ресурсы слабеет и национальная валюта.

Стоимость полезных ископаемых зависит от их потребления. В период стабильности спрос на ресурсы (и цена на них) растет. В период кризисных ситуаций глобального уровня потребление падает, и полезные ископаемые начинают дешеветь.





Ключевая ставка

Для управления экономикой и сохранения стабильности Центробанк может вводить меры и использовать имеющиеся в резерве инструменты. Одним из них является ключевая ставка – процент, под который ЦБ РФ дает кредиты коммерческим банкам. На основании этого значения определяются ставки для кредитных и депозитных программ.

Чтобы повысить инвестиционный интерес к рублю, Центробанк может повысить ключевую ставку. Таким образом, вкладывать в национальную валюту будет выгоднее, и это может стабилизировать или даже снизить курс.

Однако высокая ключевая ставка может замедлить внутреннее производство. Чем выше этот показатель, тем дороже становятся кредиты для бизнеса и населения. Производители будут закладывать дополнительные затраты в стоимость конечного продукта, что в итоге приведет к росту цен и инфляции.

Новостной фон

Иногда новости об изменении курса могут влиять на стоимость валюты сильнее, чем все остальные факторы. Ожидая роста стоимости евро в преддверии каких-либо событий, инвесторы, бизнес и обычные люди могут выкупать всю имеющуюся в наличии валюту. Таким образом, сами покупатели создают высокий спрос даже при отсутствии каких-либо потенциальных рисков.

Аналитики и эксперты финансового сектора не рекомендуют менять валюту в период экономической и политической нестабильности. В такие периоды очень сложно правильно прогнозировать, каким будет курс евро, долларов и другой валюты в ближайшей перспективе. А неправильное планирование чревато крупными убытками.





Ожидания курса евро в декабре 2024 года

Для определения курса необходимо оценить все факторы. Но даже это не может дать стопроцентную гарантию, так как сложно предугадать действия разных стран в определенных ситуация. Финансовые аналитики и банковские эксперты выдвинули несколько предположений, каким будет курс евро в декабре 2024 года.

Наиболее вероятными считаются такие сценарии:

Рост курса евро . Такой сценарий сработает при увеличении импорта, уменьшении экспортных возможностей и снижении мировых цен на ресурсы. На рост курса могут сыграть и сезонные факторы – покупка валюты перед новогодними праздниками и выплаты по долговым обязательствам, которые приходятся на конец года.

. Такой сценарий сработает при увеличении импорта, уменьшении экспортных возможностей и снижении мировых цен на ресурсы. На рост курса могут сыграть и сезонные факторы – покупка валюты перед новогодними праздниками и выплаты по долговым обязательствам, которые приходятся на конец года. Сохранение ценового коридора . Если мировая ситуация и обстановка внутри страны не изменятся, то предпосылок для изменения курса не будет. Евро продолжит движение в ценовом коридоре 100-110 рублей.

. Если мировая ситуация и обстановка внутри страны не изменятся, то предпосылок для изменения курса не будет. Евро продолжит движение в ценовом коридоре 100-110 рублей. Падение курса евро. В пользу укрепления рубля может сыграть появление новых мест для продажи ресурсов (увеличение экспортных каналов), снятие некоторых санкционных ограничений или ограничение на покупку импортных товаров из недружественных стран.





По мнению финансовых аналитиков, наиболее вероятным остается сценарий, по которому курс евро в декабре 2024 года будет плавно расти до 110-115 рублей. Клео.ру напоминает, что такие прогнозы составляются на основе открытых данных. В случае непредвиденных ситуаций он может полностью потерять актуальность.

Стоит ли покупать евро в декабре 2024 года

Покупая или продавая евро, необходимо оценивать возможные риски. Если валюта приобретается для личных нужд (путешествия, оплаты товаров и услуг), то можно приобретать ее в любое время, если цена полностью устраивает.

Если же в планах заработать на разнице курса, то стоит тщательно анализировать риски и учитывать все факторы. Несмотря на ожидаемый рост стоимости евро, эксперты не советуют вкладываться в евро. Эта валюта считается недружественной, и сложно предсказать политику государства по отношению к свободной продаже в ближайшей перспективе.

Чтобы не попасть в сложную ситуацию, необходимо диверсифицировать риски. Капитал следует разделить на части и вложить в валюты разных экономических зон.





Подведем итог

Финансовые аналитики провели исследование и определили, каким будет курс евро в декабре 2024 года. Ожидается повышение стоимости валюты до 110-115 рублей. Напоминаем, что перед любыми финансовыми операциями нужно провести собственное исследование. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией.