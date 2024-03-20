Какой будет курс евро в мае 2024 года

Несмотря на все события и усилия, официальная валюта Еврозоны остается в числе предпочтений многих россиян для хранения сбережений. За предыдущий год евро существенно возрос в стоимости и находится в пиковой области, не считая валютного скачка 2022 года. Такие изменения обращают на себя внимание российских граждан и повышают интерес к покупке. Kleo.ru предлагает разобраться, какой курс евро будет и стоит ли менять его в мае 2024 года.

Главные факторы влияния на курс евро

Решая, стоит ли покупать валюту, необходимо провести тщательный анализ, определить главные сигналы и оценить все риски. Поспешное решение и недостаток информации могут стать причиной серьезных убытков. Для определения, как будет меняться валютный курс, необходимо разобраться, какие факторы окажут самое серьезное влияние.

Торговый баланс

Международная торговля, как правило, осуществляется в валюте. При этом сами деньги тоже являются товаром, а значит, имеют определенную стоимость. В зависимости от интереса валютных покупателей и продавцов, ценность денежных знаков может расти или снижаться. Согласно главным торговым правилам, повышенный спрос приводит к повышению цены, а преобладающее предложение является причиной снижения.

В нормальных условиях курс валюты должен находиться в балансе, а неожиданные перепады сигнализируют о каких-либо серьезных изменениях. В условиях санкций и других ограничений соблюдать торговый баланс очень проблематично, поэтому колебания курса являются закономерным явлением.





Инфляция

Этот фактор занимает одно из самых важных мест по влиянию на валютный курс. Уровень инфляции является индикатором экономики, который демонстрирует, как быстро растут цены на товары и услуги. Другими словами, с какой скоростью обесценивается национальная валюта. В случае с курсовой разницей следует оценивать разницу между российскими и европейскими показателями. Если в России инфляция выше, то курс будет расти. И наоборот, высокие значения в Еврозоне приведут к закономерному ослаблению евро.

Примером такой ситуации являются события 2022-2023 годов, когда европейская экономика была в состоянии шока. В этот период позиции евро ослабли не только по отношению к рублю, но и другим мировым валютам. Впервые за долгое время он начал стоит меньше 1 доллара. Но своевременные и необходимые меры ЕЦБ помогли вернуть контроль над ситуацией и стабилизировать обстановку.

Цены на полезные ископаемые

Ни для кого не секрет, что существенную часть российского бюджета составляет торговля полезными ископаемыми. Поэтому изменение цен на различные товары этой категории могут существенно повлиять на курс доллара. Другими словами, чем дороже стоят ресурсы, тем больше валюты поступит в страну. Избыток евро приведет к укреплению рубля и сокращению курсовой разницы. И наоборот, чем дешевле полезные ископаемые на мировом рынке, тем дороже будет евро и денежные знаки других финансовых зон.

Любые негативные события в мире хоть и приводят к ослаблению местных национальных валют, но также негативно влияют и на стоимость ресурсов. В неблагоприятных условиях потребление сокращается, что приводит к замедлению производства и последующее снижение цен.





Политика Правительства и Центробанка

После ажиотажа на валюту, возникшего в 2022 году, Центробанк ввел ограничения на торговлю и хранение денежных знаков недружественных государств. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, и приобрести евро можно без проблем в большинстве банков. ЦБР постепенно возвращается к политике «плавающего курса», что в краткосрочной перспективе приведет к росту курса. По мнению финансовых аналитиков, в течение года россияне смогут увидеть цифру 115-120 рублей за евро, а некоторые пессимисты ожидают это значение уже летом 2024 года.

Определенное стабилизирующее влияние на курс оказало повышение Центробанком ключевой ставки до 16%. Чем выше этот показатель, тем более интересными становятся инвестиции в рубль, что приводит к укреплению национальной валюты. Однако кредиты тоже становятся дороже, что очень сильно влияет на развитие бизнеса. Производство в таких условиях сокращается.

Решения правительства тоже могут влиять на валютный курс. Так, например, было введено валютное правило, согласно которому экспортеры обязаны менять свою выручку на рубли. Такая мера обеспечивает постоянное наполнение бюджета евро, долларами и другими денежными знаками. Правило действительно до начала мая 2024 года, и пока не известно, будет ли продолжено. Если данное обязательство снимут, то курс резко пойдет вверх, предполагают финансовые эксперты.

Новостной фон

Любые проблемы в регионе всегда негативно влияют на курс. Информация о различных событиях снижает инвестиционную привлекательность. Инвесторы предпочитают перенести капитал в более спокойные и перспективные места. Финансовые аналитики рекомендуют быть предельно осторожными с валютными операциями. В период глобальной и региональной нестабильности такие действия могут привести к большим убыткам.





Ожидания курса евро в мае 2024 года

После введения валютных обязательств и повышения ключевой ставки курс остается относительно стабильным: евро сохраняет движение в ценовом коридоре 95-100 рублей. По мнению финансовых аналитиков, в мае 2024 года есть предпосылки для продолжения данной тенденции, но возможны и другие варианты. Эксперты рассматривают такие сценарии:

Снижение курса . Самый маловероятный сценарий. Такая ситуация возможна при повышении мировых цен на ресурсы и резких улучшений в экономике, которые помогут привлечь инвестиции. Однако предпосылок для этого в ближайшей перспективе нет.

. Самый маловероятный сценарий. Такая ситуация возможна при повышении мировых цен на ресурсы и резких улучшений в экономике, которые помогут привлечь инвестиции. Однако предпосылок для этого в ближайшей перспективе нет. Стабильность . Если ситуация в мире и стране не будет существенно меняться, то не возникнет факторов для изменения курса. Евро останется в ценовом коридоре 95-100 рублей.

. Если ситуация в мире и стране не будет существенно меняться, то не возникнет факторов для изменения курса. Евро останется в ценовом коридоре 95-100 рублей. Рост курса. Для данного сценария у финансовых аналитиков существует достаточно много оснований. Эксперты предполагают, что валютное правило все же отменят. Этот шаг уберет главный источник поступления валюты, создавая тем самым острый дефицит на внутреннем рынке. В таких условиях в мае 2024 года курс евро может достичь 110-115 рублей с перспективой дальнейшего роста в ближайшие месяцы.





Среди аналитиков наиболее вероятным считается сохранение стабильности. Тем не менее Клео.ру напоминает, что такие прогнозы формируются на основании имеющихся данных. Если же возникнут новые непредвиденные события, то этот анализ потеряет свою актуальность частично или же полностью.

Стоит ли покупать евро в мае 2024 года

Как и в предыдущие периоды, целесообразность покупки евро зависит от целей. Если евро приобретается для оплаты различных расходов, товаров и услуг, то в таких условиях валюту можно брать в любое время. Главное, чтобы покупателя полностью устраивала стоимость.

А вот для спекулятивных целей анализ должен быть более тщательным. Финансовые аналитики уверены, что предпосылки для снижения курса не просматриваются, зато они есть для роста. Но при покупке следует помнить, что евро считается «недружественной» валютой, а значит, в отношении него могут приниматься различные ограничительные меры. Важно учитывать все риски, чтобы не потерять свой капитал.

Тем, кто все же решился хранить свои накопления в валюте, эксперты рекомендуют распределить инвестиции между различными денежными знаками. Желательно, чтобы они были из разных экономических зон. Такая мера позволит избежать больших потерь, если что-то пойдет не по плану.





Подведем итог

Финансовые аналитики изучили текущую ситуацию и предупреждают о том, какой курс евро будет в мае 2024 года. Наиболее вероятным считается сохранение курса в ценовом коридоре 95-100 рублей, но при определенных условиях возможен рост до 115 рублей. Данный прогноз не является финансовой рекомендацией. Любые инвестиции нужно делать только после самостоятельного анализа.