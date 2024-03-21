Какой будет курс доллара в мае 2024 года

Доллар является одной из самых главных мировых валют для взаиморасчетов. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и отношения с западными государствами, «зеленый американец» сохраняет лидерство и в России. Стоимость этой валюты интересует многих россиян, так как влияет на их жизнь. Kleo.ru предлагает узнать, какой курс доллара будет в мае 2024 года, по прогнозам финансовых аналитиков.

Что влияет на курс доллара

На стоимость любой иностранной валюты влияет множество факторов. Для составления точных прогнозов финансовым аналитикам приходится изучать больше объемы информации, находить закономерности и проводить параллели. И эти шаги необходимы, если в целях совершать успешные валютные операции и получать от них доход. Предлагаем разобраться, какие факторы считаются самыми влиятельными при становлении курса.

Торговый баланс

Деньги являются товаром, имеющим собственную стоимость. Соответственно, валюта подчиняется главным торговым правилам – соотношению спроса и предложения. Если у покупателей большой интерес на доллар, то его цена будет расти. И наоборот, если предложение доллара повышенное, то его ценность снижается.

Главным источником поступления валюты является международная торговля. При превалирующем экспорте наблюдается устойчивый приток долларов в бюджет, генерируя большое предложение на внутреннем рынке. Импорт же использует валюту для приобретения зарубежных товаров, изымая доллары из наличия и создавая спрос.

Перекос торговли в одну или другую сторону создает неблагоприятные условия, поэтому важно соблюдать баланс. Так, например, при повышенном экспорте товаров курсовая разница сокращается, а рубль укрепляется. В результате экспортеры начинают получать меньше дохода в рублях, так как их расходы на деятельность и обслуживание производятся в рублях. Если же преобладает импорт, то на валютном рынке создается дефицит: валюты расходуется больше, чем приходит от внешней торговли. В результате курс доллара растет, и от этого страдают сами же импортеры – при переводе в рубли стоимость товаров увеличивается.





Инфляция и монетарная политика Центробанка

Инфляция показывает динамику роста цен на товары и услуги, демонстрируя обесценивание национальной валюты. При определении влияния данного фактора на валютный курс, следует оценивать этот показатель комплексно. Например, при высокой инфляции в США на фоне России курс будет стремительно снижаться. И наоборот, рост российских инфляционных показателей приводит к ослаблению рубля.

Для регулирования валютных отношений и влияния экономики Центробанк имеет ряд эффективных инструментов, одним из которых является ключевая ставка. Это процент, под который главный российский банк кредитует другие коммерческие финансовые организации. Повышение ставки увеличивает привлекательность национальной валюты, и инвесторы более активно вкладывают свой капитал. Однако при этом повышается стоимость кредитов, усложняя деятельность бизнеса. Каждое такое решение имеет последствия, поэтому изменение ключевой ставки делают в крайних случаях.

Мировая экономическая ситуация

Любые геополитические события могут вызывать колебания курса. Так, мировая нестабильность оказывает давление на доллар, который является главной мировой валютой для взаиморасчетов. И наоборот, укрепление позиций и налаживание новых отношений создает базу для роста курса.

Цены на полезные ископаемые

Российский бюджет во многом зависим от продажи ценных материалов и полезных ископаемых. Любые изменения мировых цен сказываются и на валютном курсе. Если стоимость таких товаров снижается, то валюты за те же объемы поступает меньше. На этом фоне стоимость доллара растет. И наоборот, при повышении цен увеличиваются и доходы, что благоприятно сказывается на состоянии рубля. Национальная валюта укрепляется.

В условиях санкций крайне тяжело сохранять прежние торговые отношения, поэтому такие ограничения являются сильным сдерживающим фактором.

Мировая нестабильность тоже не лучшим образом сказывается на курсе валют. В неблагоприятных условиях потребление стран закономерно сокращается. Такая ситуация приводит к замедлению производства товаров, что влечет за собой удешевление ресурсов.





Курс доллара в мае 2024 года в России: прогнозы экспертов

При составлении прогнозов на курс валют, эксперты предпочитают учитывать несколько вариантов развития событий. Такой подход позволяет готовиться как к благоприятным условия, так и возможным проблемам, если что-то пойдет не так. Имея под рукой запасной план, можно минимизировать возможные потери, а в некоторых случаях – даже оказаться в выгодном положении.

Прогнозируя, каким будет курс доллара в мае 2024 года, финансовые аналитики выделяют следующие вероятные сценарии:

Снижение стоимости доллара . Такая ситуация считается маловероятной, но все равно возможной. Улучшение позиций рубля произойдет при правильных решениях Правительства и Центробанка, а также стабилизации обстановки в регионе. Некоторый эффект может оказать начало нового налогового периода.

. Такая ситуация считается маловероятной, но все равно возможной. Улучшение позиций рубля произойдет при правильных решениях Правительства и Центробанка, а также стабилизации обстановки в регионе. Некоторый эффект может оказать начало нового налогового периода. Нейтральный сценарий . Если геополитическая обстановка сохранится в нынешнем положении и не будет ухудшаться, то стоит рассчитывать на удержание долларом ценового коридора 85-95 рублей.

. Если геополитическая обстановка сохранится в нынешнем положении и не будет ухудшаться, то стоит рассчитывать на удержание долларом ценового коридора 85-95 рублей. Рост стоимости доллара. Данный сценарий считается очень вероятным, по мнению аналитиков. Давление на рубль окажут сезонные факторы – многие россияне начинают подготовку к сезону отпусков в мае, поэтому активно покупают валюту. Если же будет отменено валютное правило для крупных экспортеров, то это тоже приведет к росту курса.





Финансовые аналитики склоняются к нейтральному сценарию, но ситуация может резко измениться, если появятся дополнительные факторы. Так, например, повышение ключевой ставки может немного укрепить рубль, а отмена правила на обязательную продажу валюты приведет к быстрому росту курса.

Стоит ли покупать доллары в мае 2024 года: возможные риски

Перед покупкой валюты необходимо определить для себя цели. Можно смело приобретать доллары для личных потребностей. Например, для оплаты покупок и услуг или для поездки за рубеж в отпуск. Если же валюта приобретается, чтобы заработать на разнице курсов, то необходимо изучить этот вопрос более тщательною. Краткосрочные спекулятивные сделки могут обернуться крупными потерями.

Финансовые аналитики предполагают, что в ближайшей перспективе (вторая половина 2024 года) доллар будет расти. В течение года стоимость «зеленого американца» может достичь психологического рубежа в 100 рублей. Чтобы преодолеть эту границу и закрепиться выше, должны произойти серьезные события, которых пока нет.

Клео.ру напоминает, что доллары и евро являются «недружественными» валютами, поэтому в отношении них могут приниматься различные меры, вплоть до запрета на использование и хранение. Эксперты рекомендуют вкладывать капитал в денежные знаки более дружественных государств. Например, в китайский юань. Он считается менее рискованным активом и более привлекательным для хранения, чем доллар.





Подведем итог

Финансовые аналитики составили валютные прогнозы и сообщают, какой курс доллара будет в мае 2024 года. Ожидается сохранение движения в ценовом коридоре 85-95 рублей. Напоминаем, что данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией.