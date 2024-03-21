Какой будет курс доллара в мае 2024 года

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего ПетросянаПоргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на ЛитвиновуДальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил ШвыдкойНа церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде"Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде"

Лента новостей

Четверг 21 марта

13:16Какой будет курс доллара в мае 2024 года 12:47"Благодаря обману": Юрий Стоянов перестал скрывать правду о семье 12:08Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью 11:36"Ложилась на стол и корчилась": подруга Семенович рассказала о страшных мучениях певицы 10:49Дарья Мороз рассказала, как побороть эмоциональное выгорание 10:41Встал на одно колено: экс-участник "Фабрики звезд" сделал предложение Волочковой 03:45Когда нужно просыпаться: эксперт рассказал о правилах утреннего подъема 00:25Болезни растений: от чего обязательно защитить растения в саду и огороде 18:58Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля" 18:12"Пусть извинится нормально": покусанная Кологривым девушка сделала заявление 17:36Елена Блиновская лишилась возможности заказывать блюда в СИЗО 16:03"Я не готова быть бабушкой": певица Варвара отреклась от своих внуков 15:33Все ли средства хороши: как избавиться от пигментных пятен 14:31Какой будет курс евро в мае 2024 года 14:18Певица Женя Малахова объявила о второй беременности 14:0664-летняя Лариса Вербицкая рассказала, как поддерживает себя в форме 13:31"Меня унижали и били": Бузова обнародовала шокирующие детали романа с Давидом Манукяном 12:54Бывшая жена Тимура Родригеза рассказала о причинах развода 12:25Распухшая Успенская и Киркоров с очередной пассией: чем шокировали звезды на премии BraVo 11:06Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане 10:15Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты 08:35Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи 04:47Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу 01:20Важные запреты во время поста, о которых знают не все 19:38Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин 18:38Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие" 18:01Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога 17:17Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года 16:44"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве 15:26Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу 14:45"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре 13:00Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына 12:28Регина Тодоренко получила гражданство России 11:37Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы 11:23Модные летние босоножки 2024: выбираем обувь на лето 08:36Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью 19:45Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони 18:36Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки 17:54В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III 16:47Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом 15:29Модные женские брюки на лето 2024 года: обзор актуальных новинок и фасонов 15:24Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ 14:14На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой 12:48Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней 11:57Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта 10:50Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья 08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет 08:07Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт 00:04Где найти силы и уверенность для достижения целей: 5 вдохновляющих практик 20:49Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта
1370
800
true

Какой будет курс доллара в мае 2024 года

Какой будет курс доллара в мае 2024 года

Какой будет курс доллара в мае 2024 года - прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость американской валюты.

Доллар является одной из самых главных мировых валют для взаиморасчетов. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и отношения с западными государствами, «зеленый американец» сохраняет лидерство и в России. Стоимость этой валюты интересует многих россиян, так как влияет на их жизнь. Kleo.ru предлагает узнать, какой курс доллара будет в мае 2024 года, по прогнозам финансовых аналитиков.

Что влияет на курс доллара

На стоимость любой иностранной валюты влияет множество факторов. Для составления точных прогнозов финансовым аналитикам приходится изучать больше объемы информации, находить закономерности и проводить параллели. И эти шаги необходимы, если в целях совершать успешные валютные операции и получать от них доход. Предлагаем разобраться, какие факторы считаются самыми влиятельными при становлении курса.

Торговый баланс

Деньги являются товаром, имеющим собственную стоимость. Соответственно, валюта подчиняется главным торговым правилам – соотношению спроса и предложения. Если у покупателей большой интерес на доллар, то его цена будет расти. И наоборот, если предложение доллара повышенное, то его ценность снижается.

Главным источником поступления валюты является международная торговля. При превалирующем экспорте наблюдается устойчивый приток долларов в бюджет, генерируя большое предложение на внутреннем рынке. Импорт же использует валюту для приобретения зарубежных товаров, изымая доллары из наличия и создавая спрос.

Перекос торговли в одну или другую сторону создает неблагоприятные условия, поэтому важно соблюдать баланс. Так, например, при повышенном экспорте товаров курсовая разница сокращается, а рубль укрепляется. В результате экспортеры начинают получать меньше дохода в рублях, так как их расходы на деятельность и обслуживание производятся в рублях. Если же преобладает импорт, то на валютном рынке создается дефицит: валюты расходуется больше, чем приходит от внешней торговли. В результате курс доллара растет, и от этого страдают сами же импортеры – при переводе в рубли стоимость товаров увеличивается.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Инфляция и монетарная политика Центробанка

Инфляция показывает динамику роста цен на товары и услуги, демонстрируя обесценивание национальной валюты. При определении влияния данного фактора на валютный курс, следует оценивать этот показатель комплексно. Например, при высокой инфляции в США на фоне России курс будет стремительно снижаться. И наоборот, рост российских инфляционных показателей приводит к ослаблению рубля.

Для регулирования валютных отношений и влияния экономики Центробанк имеет ряд эффективных инструментов, одним из которых является ключевая ставка. Это процент, под который главный российский банк кредитует другие коммерческие финансовые организации. Повышение ставки увеличивает привлекательность национальной валюты, и инвесторы более активно вкладывают свой капитал. Однако при этом повышается стоимость кредитов, усложняя деятельность бизнеса. Каждое такое решение имеет последствия, поэтому изменение ключевой ставки делают в крайних случаях.

Мировая экономическая ситуация

Любые геополитические события могут вызывать колебания курса. Так, мировая нестабильность оказывает давление на доллар, который является главной мировой валютой для взаиморасчетов. И наоборот, укрепление позиций и налаживание новых отношений создает базу для роста курса.

Цены на полезные ископаемые

Российский бюджет во многом зависим от продажи ценных материалов и полезных ископаемых. Любые изменения мировых цен сказываются и на валютном курсе. Если стоимость таких товаров снижается, то валюты за те же объемы поступает меньше. На этом фоне стоимость доллара растет. И наоборот, при повышении цен увеличиваются и доходы, что благоприятно сказывается на состоянии рубля. Национальная валюта укрепляется.

В условиях санкций крайне тяжело сохранять прежние торговые отношения, поэтому такие ограничения являются сильным сдерживающим фактором.

Мировая нестабильность тоже не лучшим образом сказывается на курсе валют. В неблагоприятных условиях потребление стран закономерно сокращается. Такая ситуация приводит к замедлению производства товаров, что влечет за собой удешевление ресурсов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Курс доллара в мае 2024 года в России: прогнозы экспертов

При составлении прогнозов на курс валют, эксперты предпочитают учитывать несколько вариантов развития событий. Такой подход позволяет готовиться как к благоприятным условия, так и возможным проблемам, если что-то пойдет не так. Имея под рукой запасной план, можно минимизировать возможные потери, а в некоторых случаях – даже оказаться в выгодном положении.

Прогнозируя, каким будет курс доллара в мае 2024 года, финансовые аналитики выделяют следующие вероятные сценарии:

  • Снижение стоимости доллара. Такая ситуация считается маловероятной, но все равно возможной. Улучшение позиций рубля произойдет при правильных решениях Правительства и Центробанка, а также стабилизации обстановки в регионе. Некоторый эффект может оказать начало нового налогового периода.
  • Нейтральный сценарий. Если геополитическая обстановка сохранится в нынешнем положении и не будет ухудшаться, то стоит рассчитывать на удержание долларом ценового коридора 85-95 рублей.
  • Рост стоимости доллара. Данный сценарий считается очень вероятным, по мнению аналитиков. Давление на рубль окажут сезонные факторы – многие россияне начинают подготовку к сезону отпусков в мае, поэтому активно покупают валюту. Если же будет отменено валютное правило для крупных экспортеров, то это тоже приведет к росту курса.

Предполагаемый курс доллара в мае 2024 года по дням

Финансовые аналитики склоняются к нейтральному сценарию, но ситуация может резко измениться, если появятся дополнительные факторы. Так, например, повышение ключевой ставки может немного укрепить рубль, а отмена правила на обязательную продажу валюты приведет к быстрому росту курса.

Стоит ли покупать доллары в мае 2024 года: возможные риски

Перед покупкой валюты необходимо определить для себя цели. Можно смело приобретать доллары для личных потребностей. Например, для оплаты покупок и услуг или для поездки за рубеж в отпуск. Если же валюта приобретается, чтобы заработать на разнице курсов, то необходимо изучить этот вопрос более тщательною. Краткосрочные спекулятивные сделки могут обернуться крупными потерями.

Финансовые аналитики предполагают, что в ближайшей перспективе (вторая половина 2024 года) доллар будет расти. В течение года стоимость «зеленого американца» может достичь психологического рубежа в 100 рублей. Чтобы преодолеть эту границу и закрепиться выше, должны произойти серьезные события, которых пока нет.

Клео.ру напоминает, что доллары и евро являются «недружественными» валютами, поэтому в отношении них могут приниматься различные меры, вплоть до запрета на использование и хранение. Эксперты рекомендуют вкладывать капитал в денежные знаки более дружественных государств. Например, в китайский юань. Он считается менее рискованным активом и более привлекательным для хранения, чем доллар.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Финансовые аналитики составили валютные прогнозы и сообщают, какой курс доллара будет в мае 2024 года. Ожидается сохранение движения в ценовом коридоре 85-95 рублей. Напоминаем, что данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией.

21 марта 2024, 13:16
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Артем Маслов

Какой будет курс евро в мае 2024 года

Какой будет курс евро в мае 2024 года
Какой будет курс евро в мае 2024 года - прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость европейской валюты.

Лунный денежный календарь на май 2024 года

Лунный денежный календарь на май 2024 года
Лунный денежный календарь укажет даты наиболее благоприятных дней для финансовых операций в мае 2024 года: таблица, фазы луны по знакам зодиака.

Зарплата учителей в 2024 году: сколько зарабатывают педагоги в России

Зарплата учителей в 2024 году: сколько зарабатывают педагоги в России
Сколько зарабатывают учителя в 2024 году? В этой статье вы найдете актуальную информацию о средней зарплате учителей в России, а также о факторах, влияющих на ее размер.

Пенсия за апрель 2024 — график выплат на карту Сбербанка

Пенсия за апрель 2024 — график выплат на карту Сбербанка
График выплат пенсии за апрель 2024. Когда будут выплаты пенсии на карту Сбербанка? Когда будет осуществляться доставка пенсии через почту. Последние новости.

Как нас заставляют покупать бесполезные вещи: способ противостоять маркетингу

Как нас заставляют покупать бесполезные вещи: способ противостоять маркетингу
Иногда в магазине теряется ощущение реальности

Какой будет курс доллара в апреле 2024 года

Какой будет курс доллара в апреле 2024 года
Какой будет курс доллара в апреле 2024 года — прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость американской валюты.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех