Какой будет курс доллара в январе 2025 года

Доллар является одной из самых популярных валют в России, несмотря на все обстоятельства. Политики отхода от американской валюты не достигла своих целей полностью, и вряд ли это удастся в ближайшей перспективе. Клео.ру предлагает разобраться, какой курс доллара будет в январе 2025 года.

Факторы, влияющие на курс доллара

Январь – это традиционное время для роста курса доллара. Согласно наблюдениям за последние 15 лет, стоимость «американца» в среднем увеличивалась на 5% в течение зимнего месяца. Но даже имея такую закономерность, очень важно правильно оценивать риски и знать, что может повлиять на курс. В противном случае при неправильном планировании и недостаточной оценке рисков можно вместо прибыли получить крупные убытки. Клео.ру предлагает разобраться, какие факторы будут ключевыми при формировании курса доллара в январе 2025 года.

Торговый баланс

Деньги – это универсальный инструмент для торговли. Они являются одновременно и платежным средством, и обычным товаром. Валюта имеет свою стоимость, которая определяется соотношением спроса и предложения. Если на доллары есть высокий интерес, то его стоимость будет расти. В случае, когда предложение намного выше спроса, ценность валюты снижается.

Основным источником поступления валюты является международная торговля. Продавая товары, экспортеры заводят доллары, евро, юани и другие денежные знаки в страну, а импортеры используют их для приобретения зарубежных товаров. Если в денежном эквиваленте экспорт будет больше импорта, то валюты в бюджет поступает больше, чем тратится. В этом случае цена доллара в рублях будет снижаться. В противоположной ситуации валюты расходуется больше, чем приходит в результате торговли, и это создает повышенный спрос: курс доллара будет расти, а рубль начнет слабеть.

Для сохранения стабильности курса важно соблюдать торговый баланс, чтобы у всех сторон торговых отношений была возможность планировать свои действия.





Инфляция

Это важный экономический индикатор, показывающий, как быстро растут цены и обесценивается национальная валюта. При оценке влияния инфляции на валютный курс важно учитывать российские и американские параметры. Если инфляционные показатели в России выше, чем в Штатах, то рубль будет постепенно терять свои позиции, а доллар – расти. Если же американская инфляция окажется выше, то ситуация изменится на противоположную.

Кроме прямого воздействия на курс экономические показатели могут влиять косвенно. Информация о повышении инфляции может вызвать опасения у инвесторов. Желая уберечь свои инвестиции от обесценивания, они будут выводить капитал в более экономически стабильные регионы. Отток средств временно создаст большой спрос на валюту, приводя тем самым к росту курса.

Монетарная политика Центробанка

Центральный банк РФ имеет в своем арсенале ряд инструментов, которыми он может управлять экономикой, в том числе и валютным курсом. Одним из самых важных является ключевая ставка. Это годовой процент, под который коммерческие банки получают кредиты. На основании этой ставки они формируют кредитные и депозитные программы.

При повышении ставки рубль становится более привлекательным, и в него будут чаще инвестировать. Такое изменение ключевого параметра в краткосрочной перспективе может стабилизировать валютный курс и укрепить рубль.

Однако рост ключевой ставки имеет негативные последствия для крупного и мелкого бизнеса: кредиты станут дороже, и производство в долгосрочной перспективе может замедлиться. К тому же, дополнительные финансовые траты будут заложены в стоимость товаров и в конечном итоге лягут на плечи потребителей.





Цены на полезные ископаемые

Не секрет, что главной статьей международных торговых доходов являются полезные ископаемые. Российский бюджет во многом зависит от мировых цен на ресурсы. В спокойных условиях потребление растет, а вместе с ним и цены на полезные ископаемые. В результате доходы увеличиваются при одинаковых объемах продаваемого товара.

А вот во время кризисов ситуация резко меняется: люди начинают экономить, и потребление снижается. При этом добыча ископаемых остается прежней, а большое предложение приводит к падению цены. Экономические кризисы могут болезненно ударить по рублю.

Информационный фон

В век современных технологий информация о кризисах и других неблагоприятных событиях может повлиять на курс сильнее, чем сами события. Так, ожидая приход экономических проблем люди будут массово покупать валюту по любым ценам, что создаст большой спрос и поднимет курс. В результате своими действиями они спровоцируют резкий рост стоимости доллара.

Финансисты рекомендуют сохранять спокойствие в такие моменты и не совершать необдуманные поступки. Операции, совершаемые под влиянием эмоций, с огромной вероятностью приведут к убыткам.





Курс доллара в январе 2025 года в России: прогнозы экспертов

Курс валют зависит от сочетания множества факторов. При составлении прогнозов аналитикам приходится составлять несколько возможных сценариев развития ситуации. Это позволяет им действовать по заранее заготовленному плану, даже если события развиваются совсем другим образом.

Эксперты подготовили наиболее вероятные сценарии и определили, каким будет курс доллара в январе 2025 года по каждому из них:

Доллар растет . В пользу этого варианта сыграют сезонные факторы, увеличение объема импортных товаров и снижение цен на энергоресурсы. В таком случае доллар может перешагнуть отметку в 110 рублей.

. В пользу этого варианта сыграют сезонные факторы, увеличение объема импортных товаров и снижение цен на энергоресурсы. В таком случае доллар может перешагнуть отметку в 110 рублей. Стабильный курс . Сохранение текущей обстановки и в последующие месяцы приведет к удержанию доллара в ценовом коридоре 95-105 рублей. В пользу этого сценария сыграет недавнее повышение ключевой ставки в комплексе с уменьшением экспортных возможностей.

. Сохранение текущей обстановки и в последующие месяцы приведет к удержанию доллара в ценовом коридоре 95-105 рублей. В пользу этого сценария сыграет недавнее повышение ключевой ставки в комплексе с уменьшением экспортных возможностей. Доллар падает. Для укрепления рубля существует не так много вариантов, но возможны и они. Так, при ускорении внутреннего производства, повышении ключевой ставки и отсутствии негативного внешнего влияния можно ожидать откат к уровню 90 рублей и даже ниже.





При планировании финансовых операций стоит учитывать, что валютные прогнозы строятся на основании имеющихся данных в открытых источниках. При возникновении непредвиденных ситуаций обстановка может резко измениться. В таком случае прогноз перестанет быть актуальным.

Стоит ли покупать доллары в январе 2025 года: возможные риски

Ответ на этот вопрос зависит от целей. Если валюта нужна для личного использования (оплата товаров и услуг, путешествие, отдых), то покупать ее можно в любое время. Главное, чтобы покупателей устраивала цена.

Если же в планах немного подзаработать на разнице стоимости доллара, то нужно внимательно оценивать все риски. Эксперты обещают в январе небольшой рост курса, но уже к февралю он может сильно упасть.

Независимо от принятого решения, рекомендуется диверсифицировать риски. Не желательно хранить свой капитал в одной валюте. В этом случае можно потерять деньги в случае мирового или регионального кризиса.





Подведем итог

Финансисты провели ряд исследований и определили, какой будет курс доллара в январе 2025 года. Ожидается небольшой рост к уровню 105-110 рублей с дальнейшим падением ближе к концу месяца. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Перед совершением финансовых операций проведите собственные исследования.