Какой будет курс доллара в феврале 2025 года

Вложения в доллар до сих пор являются одним из самых популярных способов инвестирования среди россиян. Чтобы избежать возможных потерь, следует учитывать в своих планах различные экономические и политические факторы, способные повлиять на стоимость «зеленого американца». Клео.ру предлагает разобраться, какой курс доллара будет в феврале 2025 года, по прогнозам финансовых аналитиков.

Что влияет на курс доллара

Курс доллара, как и любой другой иностранной валюты, формируется под действием множества факторов. Влияние могут оказывать как масштабные геополитические события, так и небольшие, но важные локальные происшествия.

Чтобы не прогадать с покупкой долларов в феврале 2025 года, следует знать, что может влиять на его стоимость и к чему нужно готовиться после определенных событий.

Торговый баланс

Деньги – это удобный инструмент для обмена. По своей сути они являются товаром, который также имеет свою ценность. Стоимость доллара зависит от соотношения спроса и предложения. Чем выше интерес к валюте, тем больше будет ее цена. И наоборот, высокое предложение создает условия для снижения стоимости.

Главным источником поступления валюты в страну является международная торговля, а сам доллар – главным инструментом для взаиморасчетов. Оценивая торговый баланс, можно определить, как будет меняться валютный курс. Если экспорт в денежном эквиваленте больше, чем импорт, то валюты будет поступать больше. Следовательно, предложение будет расти. И наоборот, когда превалирует покупка зарубежных товаров, доллары тратятся быстрее, чем приходят. В таких условиях растет спрос.





Инфляция

Этот экономический индикатор показывает, как быстро обесценивается национальная валюта. Оценивая влияние на курс доллара, необходимо сравнивать российские и американские показатели. Если инфляция в США выше, то курс будет постепенно снижаться. В противоположной ситуации создаются условия для роста стоимости валюты.

Однако инфляция оказывает большее влияние в качестве информационного инструмента. Данные о росте этого показателя могут вызвать опасения у инвесторов, и крупные бизнесмены могут начать переводить капитал в более спокойные регионы в экономическом отношении. Такие действия могут. Отток валюты может повысить спрос на нее, провоцируя рост курса.

Монетарная политика Центробанка

Для управления экономикой, в том числе и валютным курсом, в арсенале Центрального банка РФ есть ряд эффективных инструментов. Одним из них является ключевая ставка. Это процент, под который кредитуются коммерческие банки. На основании этого показателя они составляют условия для кредитных и депозитных программ.

При повышении ключевой ставки происходит рост процентов по депозитам. Инвестирование в рубль становится более выгодным, что способствует укреплению национальной валюты. Однако финансовая нагрузка на малый и средний бизнес возрастает – обслуживать кредит будет заметно сложнее. Это может спровоцировать замедление экономики в долгосрочной перспективе.





Цены на полезные ископаемые

Торговля – основной источник поступления валюты в страну. А главной статьей прибыли является продажа полезных ископаемых и ресурсов. Если мировые цены на сырье падают, то и валютные доходы в бюджет уменьшаются. Чтобы сбалансировать разницу в рублях правительство может прибегать к повышению курса. Рост цен, в свою очередь, способствует укреплению рубля и снижению курса доллара.

Как правило, цены на ресурсы падают во время масштабных негативных геополитических событий. В этом случае потребление сокращается, и появляется переизбыток добытых полезных ископаемых. Если же ситуация в целом стабильная, то потребление растет, создавая больший спрос на ресурсы.

Информационный фон

Новости о перспективе различных экономических и политических событиях может повлиять на курс доллара даже сильнее, чем сами события. Так, на негативных ожиданиях люди начинают активно инвестировать в валюту, повышая своими руками спрос на нее. При этом на позитивные новости реакция очень часто отсутствует, и повлиять на стабилизацию курса могут только сами события.

Эффект от новостного фона, как правило, кратковременный, но может дестабилизировать стоимость доллара.





Курс доллара в феврале 2025 года в России: прогнозы экспертов

Финансовые аналитики, занимающиеся прогнозированием валютных курсов, используют в своих исследованиях данные о состоянии экономики и политическом положении, информацию о торговых возможностях и перспективах, а также другие важные показатели. Они создают несколько разных сценариев развития событий, чтобы учитывать возможные риски заранее.

Определяя, каким будет курс доллара в феврале 2025 года, эксперты выделяют основные возможности:

Рост курса доллара . Сценарий возможен при наложении новых санкций, ограничении экспорта, снижении мировых цен на полезные ископаемые, а также комплексном влиянии других негативных факторов. В этом случае возможно повышение стоимости доллара до 115-120 рублей и закрепление на этом уровне.

. Сценарий возможен при наложении новых санкций, ограничении экспорта, снижении мировых цен на полезные ископаемые, а также комплексном влиянии других негативных факторов. В этом случае возможно повышение стоимости доллара до 115-120 рублей и закрепление на этом уровне. Стабильный курс . Сохранение экономических и геополитических показателей обеспечит цену доллара на текущем уровне. Некоторые факторы могут компенсировать друг друга, удерживая курс в районе 101-108 рублей.

. Сохранение экономических и геополитических показателей обеспечит цену доллара на текущем уровне. Некоторые факторы могут компенсировать друг друга, удерживая курс в районе 101-108 рублей. Укрепление рубля, ослабление доллара. Такой вариант возможен в случае комплексного появления разны событий. Например, ограничения на импорт, повышение экспорта, смягчение торговых санкций, появление новых деловых партнеров, рост мировых цен на ресурсы. В этом случае стоит ожидать снижения курса ниже 95 рублей с последующим закреплением на этом уровне.

Клео.ру напоминает, что валютные прогнозы строятся на данных из открытых источников и наиболее вероятных перспективах развития ситуации. Неожиданные события могут сделать эту информацию неактуальной. Следует учитывать в своих планах на покупку или продажу валюты актуальные данные.





Стоит ли покупать доллары в феврале 2025 года: возможные риски

Такое решение следует принимать, исходя из своих целей. Для личных нужд (туризм, покупка товаров, оплата услуг) можно покупать доллары в любое время. Главный критерий – цена должна устраивать покупателя.

Если ставятся спекулятивные цели, то важно тщательно анализировать ситуацию, следить за новостями, оценивать факторы влияния и риски. Аналитики ожидают курс доллара в феврале 2025 года на уровне 115 рублей. Впрочем, любые новые события могут нарушить этот прогноз.

Независимо от принятого решения, следует диверсифицировать риски. Нельзя держать капитал только в одной валюте. В противном случае любые негативные события могут привести к крупным убыткам.





Подведем итог

При оценке, каким будет курс доллара в феврале 2025 года, требуется комплексный подход, учитывающий разные экономические, политические и даже психологические аспекты. Аналитики ожидают от доллара роста до 115 рублей, а в ближайшее время – закрепление на уровне 120. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Перед финансовыми операциями проведите собственное исследование.