Какой будет курс доллара в августе 2025 года

Курс доллара традиционно влияет на многие сферы – от стоимости туристических поездок до цен на технику и продукты питания. На валютный рынок могут влиять как сезонные, так и глобальные факторы. Они способны вызвать серьезные колебания и повысить риски для инвесторов. Предлагаем разобраться, каким будет курс доллара в августе 2025 года по прогнозам финансовых аналитиков.

Факторы, влияющие на курс доллара

Доллар США является одной из главных валют в международной торговле и экономике многих стран. Валютный курс формируется под влиянием множества факторов. Чтобы инвестиции в доллар были выгодными и приносили прибыль в перспективе, следует учитывать в своих расчетах, в какую сторону может меняться валютный курс.

Предлагаем разобраться с основными факторами, которые будут определять стоимость доллара по отношению к рублю в августе 2025 года.

Торговый баланс

Стоимость доллара по отношению к национальной валюте определяется балансом спроса и предложения. Если экспорт в денежном эквиваленте превышает импорт, в страну поступает больше валютной выручки. Предложение будет превышать спрос, поэтому цена доллара будет постепенно снижаться. Если же доминирует импорт, то ситуация будет противоположной – курс доллара возрастает по мере увеличения спроса на него.

В летний период интерес к валюте дополнительно растет за счет сезонных факторов: россияне покупают больше долларов, собираясь на отдых за пределами страны.

Инфляция

Инфляция является одним из ключевых показателей экономического состояния. Она определяет, с какой скоростью растут цены на товары и услуги, обесценивается национальная валюта. При оценке влияния инфляции на валютный курс следует учитывать показатели различных экономических зон. Так, если темпы роста цен в России выше, то рубль будет слабеть быстрее. В противоположной ситуации, когда инфляция в США превышает российскую, курс доллара будет снижаться.

Инфляция может оказывать информационное воздействие. Данные о росте инфляции могут спровоцировать отток валюты из страны: инвесторы и крупный бизнес начнут выводить капитал в экономически благоприятные регионы. Такие действия оказывают мощное давление на курс не только доллара, но и других валют.





Мировые цены на ресурсы и состояние экономики

Не секрет, что российская экономика сильно зависит от экспорта сырья. Чем выше стоимость ресурсов, тем выше валютные доходы в бюджет. И наоборот, при падении мировых цен на полезные ископаемые снижаются поступления, усиливается дефицит валюты и, как следствие, растет курс доллара.

Рост цен на ресурсы наблюдается в периоды глобального спокойствия и процветания: потребление возрастает, создавая спрос на полезные ископаемые. Во время кризисов и мировых проблем ситуация меняется на противоположную – при экономической нестабильности люди начинают больше экономить. С падением спроса на ресурсы снижается и их стоимость, что приводит к падению валютных поступлений.

Монетарная политика Центробанка

Для управления экономикой в арсенале Центробанка есть множество эффективных инструментов. В их числе и ключевая ставка – процент кредитования коммерческих банков. На основании этого значения финансовые организации составляют собственные кредитные программы и вклады. При повышении ключевой ставки инвестирование в рубль будет более прибыльным, что может сократить курсовую разницу. Но при этом кредиты становятся более дорогими – это повышает финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, замедляет производство.

Для поддержания нужного курса Центробанк может прибегать к другому инструменту – валютным интервенциям. Регулятор покупает излишки доллара при высоком предложении или продает запасы при повышении спроса.





Прогнозы экспертов относительно курса доллара в августе 2025 года

Различные факторы влияют на стоимость валюты по-разному, поэтому нужно учитывать их комплексно. При составлении прогнозов финансовые аналитики не только изучают актуальную обстановку, но и оценивают вероятность реализации событий.

Предлагаем разобраться, какой курс доллара будет в августе 2025 года, согласно расчетам экспертов. Наиболее вероятными считаются такие сценарии:

Повышение курса доллара . Для реализации такого варианта необходимо, чтобы соблюдалось одновременно несколько неблагоприятных условий для российской экономики: новые внешние и внутренние ограничения, снижение экспорта и увеличение импорта, уменьшение влияния на геополитической арене, падение мировых цен на ресурсы. Дополнительное давление окажут и сезонные факторы – рост туристической активности в летний период. В этом случае будет возможен рост до уровня 90-95 рублей.

. Для реализации такого варианта необходимо, чтобы соблюдалось одновременно несколько неблагоприятных условий для российской экономики: новые внешние и внутренние ограничения, снижение экспорта и увеличение импорта, уменьшение влияния на геополитической арене, падение мировых цен на ресурсы. Дополнительное давление окажут и сезонные факторы – рост туристической активности в летний период. В этом случае будет возможен рост до уровня 90-95 рублей. Сохранение стабильного курса . Чтобы выполнился этот сценарий, достаточно сохранения текущей ситуации в России и мире или выполнение как благоприятных, так и неблагоприятных условий. Ожидаемый диапазон курса – 75-85 рублей.

. Чтобы выполнился этот сценарий, достаточно сохранения текущей ситуации в России и мире или выполнение как благоприятных, так и неблагоприятных условий. Ожидаемый диапазон курса – 75-85 рублей. Падение доллара. Для укрепления рубля необходимо совпадение нескольких благоприятных факторов. Например, снятие торговых ограничений, появление возможностей для укрепления экспорта и снижения импорта, занятие сильных позиций на международной арене, рост мировых цен на ресурсы. В таком случае можно будет ожидать снижения до уровня ниже 70 рублей.





Финансовые аналитики оценивают стабильный сценарий как самый вероятный. Впрочем, события последних месяцев развиваются совершенно непредсказуемым образом. Рекомендуется следить за новостями и принимать соответствующие меры при изменении обстановки.

Нужно ли покупать доллары в августе 2025 года: возможные риски

Решение о том, стоит ли покупать доллары, должно зависеть от поставленных целей. Если валюта нужна для покупки товаров, оплаты услуг и отдыха, можно не учитывать колебания курса. Главное, чтобы цена в момент покупки устраивала покупателя.

Для спекулятивных целей необходимо внимательно изучить экономическую ситуацию, определить возможные сценарии развития ситуации и учитывать риски, связанные с инвестированием в валюту. В период экономической и политической нестабильности можно не только быстро заработать, но и понести крупные убытки.





Подведем итог

Финансовые аналитики изучили обстановку и определили, какой курс доллара будет в августе 2025 года. Ожидается, что американская валюта продолжит движение в ценовом коридоре 75-85 рублей. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием финансовых решений необходимо провести собственный анализ.