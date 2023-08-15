Какой будет курс доллара в ноябре 2022 года

В последние месяцы в России сложилась такая ситуация, что даже видным экспертам тяжело предугадать курс валют на ближайшее время. В связи с этим многие россияне не знают, стоит ли покупать иностранную валюту. Предлагаем разобраться, каким будет курс доллара в ноябре 2022 года и какие возможны риски.

Факторы, влияющие на курс доллара в ноябре 2022 года

На курс иностранной валюты влияет множество факторов. Основными из них являются:

спрос и предложение;

действия регуляторов;

непредвиденные обстоятельства.

Приток долларов в страну обеспечивают импортеры и экспортеры. Согласно действующему законодательству, они обязаны продавать свою прибыль государству. Небольшой вклад вносят и иностранные туристы. На данный момент многие контракты оказались расторгнутыми, а найти полную замену западным товарам в других странах пока не удалось. Приток валюты от западных инвесторов также сократился.

Внутреннее предложение доллара также не способствует росту курса. Сберегательный интерес у россиян в иностранной валюте находится на низком уровне. Это стало результатом фактического запрета регулятора хранить свыше 10 тысяч долларов. Заметный спрос на валюту сохраняется только у компаний, осуществляющих торговлю за границу, но сейчас сотрудничество с западными странами практически остановлено.

Большое влияние на изменение курса оказывают и действия финансовых регуляторов: Центробанка РФ и ФРС США. Они устанавливают наиболее выгодный ценовой коридор. Действия этих структур напрямую зависят от политики государства. Сейчас Центробанк и ФРС находятся в режиме противостояния друг другу.

Форс-мажорные обстоятельства также оказывают существенное влияние на изменение стоимости иностранной валюты. Боевые действия с участием ВС РФ уже привели к объявлению болезненных санкций, прекращению поставок важных товаров и фактическому прекращению делового сотрудничества. В таких условиях приток долларов в страну значительно усложняется, что не лучшим образом влияет на их стоимость.

Исходя из всего этого, курс доллара не растет из-за падения спроса на него. Американскую валюту нельзя использовать за рубежом для покупки товаров в государственных масштабах. В качестве сохранения капитала доллар также не представляет ценности для россиян. Финансовые эксперты уверены, что ситуация может измениться в случае стабилизации обстановки и налаживания дипломатических контактов, но неизвестно, когда это произойдет.

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Прогноз на курс доллара в ноябре 2022 года от банков и экспертов

Еще в начале 2022 года Министерство экономики РФ прогнозировало курс в районе 76.5 рубля за один доллар. В современных реалиях большинство финансовых организаций воздерживаются от прогнозирования, объясняя это нестабильной мировой ситуацией и расширением санкций в отношении России.

Сбербанк является одной из немногих организаций, которые дают собственные прогнозы на курс доллара в ноябре 2022 года. По мнению финансовых аналитиков, американская валюта будет колебаться в коридоре 54-64 рубля за одну единицу:

Аналитики опасаются попадания под ограничения межбанковской валютной биржи, хотя Центробанк уже подготовил ряд мероприятий на этот случай. Покупка и продажа иностранной валюты продолжится, но уже вне ММВБ. Эти меры будут иметь значение только для крупных предприятий и игроков, а остальным придется ждать смягчения санкционной политики.

Независимые финансовые эксперты прогнозируют более стабильный курс доллара на ноябрь 2022 года. Они ожидают изменение в коридоре 64-66 рублей:

Напоминаем, что такие прогнозы составляются из расчета на спокойную обстановку. В случае кардинальных изменений в мировой экономике, объявления новых санкций и других форс-мажорных обстоятельств, курс может резко измениться. Данные прогнозы не являются инвестиционной рекомендацией, а носят исключительно информационный характер! Перед покупкой или продажей валюты адекватно оценивайте все риски.

Стоит ли покупать доллар в ноябре 2022 года

Решение о том, стоит ли покупать доллары в ноябре 2022 года, полностью зависит от поставленных перед собой целей. С большой вероятностью ограничения от Центробанка РФ сохранятся. Это значит, что свободно распоряжаться своими валютными накоплениями россияне не смогут. За пределами ситуация не лучше – счета граждан РФ, на которых хранится более 100 тысяч долларов, в большинстве западных стран блокируются.

Если же имеется острая потребность в долларах, то покупать их можно и в ноябре 2022 года, и даже позднее. Эксперты прогнозируют, что даже при нормализации мировой обстановки наложенные на РФ санкции снимут нескоро. Налаживание цепочек поставок и заключение новых контрактов также займет продолжительное время. Финансовые аналитики утверждают, что влияние доллара на экономку страны будет постепенно снижаться в случае перевода торговых отношений на восточное направление.

Представители власти не раз утверждали, что нынешнее укрепление рубля не лучшим образом сказывается на экономике, и благоприятный для России курс составляет 80 рублей на один доллар США.

Подведем итог

Сложно предсказать, какой будет курс доллара в ноябре 2022 года. Стоимость американской валюты по отношению к рублю зависит от многих факторов. Финансовые эксперты подготовили свои прогнозы, но они могут не оправдаться из-за изменений мировой обстановки. При покупке или продаже валюты учитывайте все возможные риски.