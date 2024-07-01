Как получить заем онлайн

Бывают ситуации, когда определенная сумма требуется срочно. То есть речь не идет о чем-то глобальном, а, например, о визите к платному стоматологу из-за резкой боли. В такой ситуации траты будут вроде бы и незначительными, но не у всех людей есть отложенные средства. Поэтому приходится прибегать к микрозаймам – небольшим денежным суммам, которые МФО выдают под небольшие проценты. И сделать это можно не только при личном посещении организации, но и из дома. Самое главное преимущество заключается в том, что получить займ онлайн очень легко, и для этого не требуется ничего существенного.

Стандартные условия для выдачи

К ним относятся:

совершеннолетний возраст и дееспособность . Но тут надо смотреть: в одних МФО микрозаймы выдают с 18 лет, в других с 21 года. Что касается показателя «до», то здесь тоже есть ограничения: где-то пределом считается возраст 65 лет, а кто-то допускает заемщиков до 80;

. Но тут надо смотреть: в одних МФО микрозаймы выдают с 18 лет, в других с 21 года. Что касается показателя «до», то здесь тоже есть ограничения: где-то пределом считается возраст 65 лет, а кто-то допускает заемщиков до 80; российское гражданство и постоянная регистрация на территории РФ ;

; наличие паспорта . В большинстве случаев МФО достаточно только его. Очень редко сотрудники могут запросить дополнительные документы, например, СНИЛС, ИНН, водительское или пенсионное удостоверение. При оформлении заявки онлайн требуется загрузить сканы или фотографии паспорта;

. В большинстве случаев МФО достаточно только его. Очень редко сотрудники могут запросить дополнительные документы, например, СНИЛС, ИНН, водительское или пенсионное удостоверение. При оформлении заявки онлайн требуется загрузить сканы или фотографии паспорта; действующий мобильный телефон и актуальная электронная почта ;

; банковская карта, оформленная на заемщика. Если он предоставляет реквизиты чужой карточки, ему откажут в выдаче займа.





Почему выгодно брать заем онлайн

подать заявку очень просто . Главное, заполнить все поля и писать только правдивую информацию (МФО хоть и бегло, но все проверяют);

. Главное, заполнить все поля и писать только правдивую информацию (МФО хоть и бегло, но все проверяют); получить деньги можно в любое время : в выходные и праздничные дни, а также ночью. Не нужно идти в офис к конкретному времени, сидеть в очереди;

: в выходные и праздничные дни, а также ночью. Не нужно идти в офис к конкретному времени, сидеть в очереди; быстрая проверка и подтверждение ;

; оперативное перечисление средств на карту.

Что касается выбора микрозайма, то здесь все зависит от предпочтений пользователя и от его нынешней финансовой ситуации.