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Как получить заем онлайн

Как получить заем онлайн

Каковы стандартные условия для выдачи займа и почему его выгодно брать онлайн?

Бывают ситуации, когда определенная сумма требуется срочно. То есть речь не идет о чем-то глобальном, а, например, о визите к платному стоматологу из-за резкой боли. В такой ситуации траты будут вроде бы и незначительными, но не у всех людей есть отложенные средства. Поэтому приходится прибегать к микрозаймам – небольшим денежным суммам, которые МФО выдают под небольшие проценты. И сделать это можно не только при личном посещении организации, но и из дома. Самое главное преимущество заключается в том, что получить займ онлайн очень легко, и для этого не требуется ничего существенного.

Стандартные условия для выдачи

К ним относятся:

  • совершеннолетний возраст и дееспособность. Но тут надо смотреть: в одних МФО микрозаймы выдают с 18 лет, в других с 21 года. Что касается показателя «до», то здесь тоже есть ограничения: где-то пределом считается возраст 65 лет, а кто-то допускает заемщиков до 80;
  • российское гражданство и постоянная регистрация на территории РФ;
  • наличие паспорта. В большинстве случаев МФО достаточно только его. Очень редко сотрудники могут запросить дополнительные документы, например, СНИЛС, ИНН, водительское или пенсионное удостоверение. При оформлении заявки онлайн требуется загрузить сканы или фотографии паспорта;
  • действующий мобильный телефон и актуальная электронная почта;
  • банковская карта, оформленная на заемщика. Если он предоставляет реквизиты чужой карточки, ему откажут в выдаче займа.


Почему выгодно брать заем онлайн

  • подать заявку очень просто. Главное, заполнить все поля и писать только правдивую информацию (МФО хоть и бегло, но все проверяют);
  • получить деньги можно в любое время: в выходные и праздничные дни, а также ночью. Не нужно идти в офис к конкретному времени, сидеть в очереди;
  • быстрая проверка и подтверждение;
  • оперативное перечисление средств на карту.

Что касается выбора микрозайма, то здесь все зависит от предпочтений пользователя и от его нынешней финансовой ситуации.

1 июля 2024, 18:51
Фото: Freepik.com / @wirestock
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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