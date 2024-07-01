Как получить заем онлайн

Бывают ситуации, когда определенная сумма требуется срочно. То есть речь не идет о чем-то глобальном, а, например, о визите к платному стоматологу из-за резкой боли. В такой ситуации траты будут вроде бы и незначительными, но не у всех людей есть отложенные средства. Поэтому приходится прибегать к микрозаймам – небольшим денежным суммам, которые МФО выдают под небольшие проценты. И сделать это можно не только при личном посещении организации, но и из дома. Самое главное преимущество заключается в том, что получить займ онлайн очень легко, и для этого не требуется ничего существенного.
Стандартные условия для выдачи
К ним относятся:
- совершеннолетний возраст и дееспособность. Но тут надо смотреть: в одних МФО микрозаймы выдают с 18 лет, в других с 21 года. Что касается показателя «до», то здесь тоже есть ограничения: где-то пределом считается возраст 65 лет, а кто-то допускает заемщиков до 80;
- российское гражданство и постоянная регистрация на территории РФ;
- наличие паспорта. В большинстве случаев МФО достаточно только его. Очень редко сотрудники могут запросить дополнительные документы, например, СНИЛС, ИНН, водительское или пенсионное удостоверение. При оформлении заявки онлайн требуется загрузить сканы или фотографии паспорта;
- действующий мобильный телефон и актуальная электронная почта;
- банковская карта, оформленная на заемщика. Если он предоставляет реквизиты чужой карточки, ему откажут в выдаче займа.
Почему выгодно брать заем онлайн
- подать заявку очень просто. Главное, заполнить все поля и писать только правдивую информацию (МФО хоть и бегло, но все проверяют);
- получить деньги можно в любое время: в выходные и праздничные дни, а также ночью. Не нужно идти в офис к конкретному времени, сидеть в очереди;
- быстрая проверка и подтверждение;
- оперативное перечисление средств на карту.
Что касается выбора микрозайма, то здесь все зависит от предпочтений пользователя и от его нынешней финансовой ситуации.