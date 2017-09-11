Гормон антистресса: как его повысить

По своей сути я человек, которому нужно постоянство. Мне очень тяжело увольнять сотрудников, менять дома и друзей, даже когда они предают. Никогда не думала, что буду заниматься event-ом — отраслью, в которой нет ничего постоянного. И когда я слышу фразу: «Чтобы чему-то научиться и преуспеть в жизни, нужно время от времени выходить из зоны комфорта» — мне всегда смешно, потому что в нашей профессии зоны комфорта просто не существует.

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Я и моя команда точно знаем, что такое стресс, потому что создавать события в нашей стране на самом деле крайне сложно. Пресловутый человеческий фактор, новые вводные от клиента за час до проекта, исторические площадки, на которых каждое действие нужно согласовывать, ураганы и вихри, капризные звезды, пафосные шеф-повара, ночные монтажи, своенравные политики — с чем только не приходится сталкиваться.

Вся работа — это постоянный стресс и бесконечные тендеры, выиграть которые — твоя задача. Как результат — волнение, при котором невозможно расслабиться ни на секунду вплоть до самого окончания проекта. Конечно, организм приучается жить в таком ритме. Когда на стрессовое состояние накладывается и «внештатный» стресс, то нервная система дает сбой.

Попробуем разобраться, что такое стресс. Обычно это волнение и страх. Во время волнения интуиция подсказывает вам, что что-то нужно перепроверить, ваша душа неспокойна.

Значит, если вы чувствуете волнение, вы должны включить мозг и понять, где слабое звено, подумать, что еще можно предусмотреть, проконтролировать, улучшить. А если это страх — многие психологи советуют посмотреть ему прямо в глаза, представив себе самый плохой исход событий.

Быть может, вы накручиваете себя, переживаете о будущей ситуации, которая никогда не произойдет. Попробуйте разобраться в своих мыслях, оставшись наедине с собой в комфортной обстановке. Большинство страхов просто надуманы, и в жизни они не происходят.

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Теперь главная цель — понять, как с этим бороться. Если в описании вы увидели себя и свою работу, то, думаю, мои советы бывалого борца со стрессом вам пригодятся.

1. Исключите из рациона кофе

Не буду вдаваться в медицинские подробности о свойствах кофеина — все знают, что кофе бодрит. А в стрессе вы и так более чем бодры. Поэтому, если у вас бессонные ночи, связанные с работой, замените кофе на чай.

2. Дайте организму отдохнуть

Если вы работали целые сутки без сна и вам предстоит еще 24 часа работы, то из этих 48 часов обязательно найдите час, чтобы просто полежать с закрытыми глазами. В идеале это час массажа, который вам нравится.

3. Плавайте и ныряйте

Тем, кто пребывает в стрессе в течение длительного периода (от нескольких дней до недель), идеально помогает вода. Летом ищите любой водоем, зимой — бассейн. В Москве множество мест, где можно поплавать без абонемента, даже разово. Но здесь есть один секрет: обязательно плавайте с головой. Нужно проплыть под водой метр, вынырнуть и снова проплыть.

Что дает такая техника? Все мы знаем, что вода снимает негативную информацию. Сказки про живую и мертвую воду, которые мы слышали в детстве, — совсем не сказки. Вы можете найти информацию о множестве опытов, проводимых с водой. В каждом из них достоверно описывается, что вода живая.

Наш мозг перегружен информацией. В режиме стресса мы постоянно включаем «словомешалку» у себя в голове. Переживаем, тревожимся, пытаемся прогнозировать. При нырянии с головой общее самочувствие улучшается, мысли структурируются, в целом начинаешь ощущать спокойствие. Так что ходите в бассейн, если есть возможность.

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4. Окружите себя позитивной атмосферой

Во время стрессовой ситуации старайтесь избегать общения с неприятными вам людьми, слушайте любимую музыку вечером, пусть даже фоном, включите любимую комедию.

Во время стрессового периода я люблю заходить в цветочный магазин и покупать себе большой букет цветов. Тогда, конечно, переживать начинает мой муж, но мужчинам тоже полезно периодически поволноваться.

В общем, делайте все, что вам приносит удовольствие, для себя.

5. Попытайтесь убежать от стресса и вырваться из рутины

Когда я понимаю, что ни цветы, ни хорошая музыка не способны поднять мне настроение, я просто покупаю себе билет. Мои любимые города — Питер, Казань, Прага, Венеция. Недавно открыла для себя потрясающее энергетическое место в 220 км от Москвы — Никола Ленивец. Поля, цветы, бабочки, невероятные краски, живая природа, лес… Полностью заряжаешься и понимаешь, что происходит перезагрузка.

Можно съездить на один день в Санкт-Петербург. Расскажу о своей короткой антистресс-программе. Ранний «Сапсан». В 11 утра оказываемся в Питере. Завтрак в отеле «Балчуг» на набережной реки Мойки. Из «Балчуга» выходим, идем 5 метров влево, попадаем в Музей-квартиру А. С. Пушкина, где все пропитано поэзией. На Мойке садимся на катер (никаких речных трамвайчиков!), гоняем по рекам и каналам, загадывая под мостами самые заветные желания.

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Пьем чай в Доме книги, обедаем в ресторане «Корюшка», гуляем по Эрмитажу, заходим в Казанский собор, гуляем по Летнему саду, едим пышки у ДЛТ (Дом ленинградской торговли) и бежим на вечерний «Сапсан» в Москву.

6. Закрывайте рот, когда испытываете стресс

Наш рот — это энергетический канал. Всем известно, что одним словом можно человека поднять до небес, а можно его убить. Когда человек находится в стрессовом состоянии, его энергетика либо на нуле, либо с огромными энергетическими пробоинами. Основная задача в этот момент — восстановить энергетику, а для этого самый простой способ — закрыть рот.

Когда мы разговариваем, мы все время отдаем. Отдаем энергию, чувства, эмоции, силы. А нам эти силы понадобятся. По себе знаю, что если я хотя бы на день остаюсь в одиночестве, отключаю телефон, гуляю, читаю, то даже за столь короткое время мне удается полностью восстановиться.

Буду рада, если мои советы будут интересны и полезны для кого-то. И да пребудет с вами сила.