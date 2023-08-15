В 2023 году начнется слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ. Это повлечет за собой перемены в порядке оформления некоторых выплат, в том числе и по нетрудоспособности. Предлагаем узнать, как оформить больничный лист в 2023 году.

Что такое больничный лист и как его открыть в 2023 году

Больничный лист – это документ, подтверждающий болезнь и временную потерю трудоспособности. Его также называют листом нетрудоспособности. Начиная с 2022 года больничные оформляются только в электронном виде. Исключением являются случаи, когда информация о пациенте представляет государственную тайну и не может заноситься в общую систему. Для обычных граждан по требованию может предоставляться лишь выписка, в которой указаны основные данные о больничном.

Лист нетрудоспособности открывается и закрывается только лечащим врачом. Его оформляют в таких случаях:

болезнь или травма самого сотрудника;

болезнь ребенка или родственника, если работник обеспечивает им уход;

нахождение работника на карантине;

протезирование;

реабилитация после лечения в стационарных условиях;

беременность и роды.

Чтобы оформить больничный, необходимо:

Обратиться к врачу лично или вызвать его на дом. Специалист после проведения осмотра и постановки предварительного диагноза вносит информацию в единую систему. Для правильного внесения данных пациенту необходимо предоставить врачу паспорт и СНИЛС. После проведенного лечения, выздоровления и восстановления трудоспособности врач закрывает больничный.

Вся информация об открытии, закрытии и изменении в листе трудоспособности должна поступить в автоматическом режиме в Социальный фонд – структуру, которая появится после объединения Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. До момента слияния функции получения и обработки информации выполняет ФСС.

Полномочиями открывать и закрывать больничные обладают только врачи, фельдшеры с правами лечащего врача, а также стоматологи. Специалисты скорой помощи, персонал санаториев, работники ЦПК, чиновники сферы здравоохранения не могут открывать листы нетрудоспособности.

Возможность открывать больничный онлайн отсутствует. Ранее эта функция вводилась в период пика пандемии, чтобы разгрузить очереди к лечащим врачам и не создавать дополнительные очаги распространения инфекции. В настоящее время для открытия или закрытия листа нетрудоспособности необходимо лично посетить врача или вызвать его на дом.

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Как оплачиваются больничные в 2023 году

Больничный оплачивается заболевшему работнику за весь период лечения. В случае, если заболел сам сотрудник и нет никаких ограничений, по которым запрещено открывать лист нетрудоспособности, первые 3 дня оплачивает работодатель. Оставшийся период лечения обеспечивается Социальным фондом или структурой, которая выполняет эти обязательства на период слияния.

Для остальных ситуаций (уход за больным членом семьи, протезирование, карантин, беременность и роды) выплаты за весь период нетрудоспособности берет на себя Социальный фонд. От работодателя требуется только предоставить необходимую информацию.

Оплата производится в автоматическом режиме. Работнику не нужно ничего подавать. Размер компенсации зависит от нескольких факторов:

длительности периода нетрудоспособности;

среднего дохода за 24 месяца;

страхового стажа;

при уходе – степень родства, возраст ребенка, общая длительность лечения.

Как и в предыдущие годы, страховой стаж определяется периодом трудовой деятельности, в течение которого уплачивались взносы:

до 5 лет – 60%;

5-8 лет – 80%;

от 8 лет – 100%.

В 2023 году введены ограничения по максимальному и минимальному размеру выплат по больничному с учетом стажа. Так, работники могут получить не более:

1642.19 руб. в день или 49923.00 руб. в месяц – при коэффициенте 60%;

2189.59 руб. в день или 66564.00 руб. в месяц – при 80%;

2736.99 руб. в день или 83204.00 руб. в месяц – при 100%.

Минимальный суточный размер выплат по нетрудоспособности зависит от продолжительности месяца (чем больше календарных дней, тем меньше выплаты). Так, за месяц, в котором 31 день, работник будет получать 523.94 руб., за 30 дней – уже 541.40 руб., а в феврале 2023 года и вовсе 580.07 руб. за каждый день, проведенный на больничном.

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Как проверить правильность заполнения листа нетрудоспособности

В процессе заполнения важно, чтобы все данные были внесены правильно. В противном случае больничный не оплатит ни работодатель, ни Социальный фонд. Так как полномочия вносить данные есть только у лечащего врача, ответственность за правильность внесения информации лежит только на нем. Однако пациент может проверить правильность заполнения.

Выполнить проверку можно на сайте Госуслуг в разделе ЭЛН – электронных листов нетрудоспособности. Поиск выполняется по номеру больничного или по дате его оформления. Узнать о том, какая выплата положена работнику и на какой стадии находится лист нетрудоспособности, можно на сайте Соцфонда или структуры, которая выполняет эти обязательства на период слияния (Фонд социального страхования). Для авторизации потребуются данные для входа, используемые на Госуслугах.

Сколько можно находиться на больничном в 2023 году

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Минимальная продолжительность нахождения на больничном составляет 1 день. Как правило, такое происходит при проведении процедур. Обычно больничный выписывают на 3 дня.

Фельдшер с соответствующими полномочиями или стоматолог могут оформить лист нетрудоспособности на 10 дней, а врач – до 15 дней.

В случае, если болезнь требует более длительного лечения, решение принимает уже врачебная комиссия. При сложных заболеваниях могут оформить больничный до 10 месяцев, а в случае онкологии и туберкулеза – до 1 года.

При лечении в стационаре лист нетрудоспособности открывают на весь срок. При необходимости реабилитации его продлевают еще на 10 дней.

Для беременных период нетрудоспособности составляет 140 дней. Женщина может уйти на больничный уже с 30-й недели или с 28-й недели при многоплодной беременности. В случае осложнений длительность периода нетрудоспособности увеличивают до 156 дней. Если женщина рожает двух и более детей – до 194 дней.

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Подведем итог

Существует определенный перечень способов того, как оформить больничный лист в 2023 году. Это может сделать только лечащий врач, фельдшер с соответствующими полномочиями или стоматолог. Возможность оформления онлайн, как это было в предыдущие годы, в настоящее время отсутствует.