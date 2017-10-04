8 простых и практичных способов управлять временем

В современном ритме жизни чрезвычайно важно научиться управлять временем. В противном случае оно начнет управлять нами.

Тайм-менеджмент уже давно стал отдельной самостоятельной наукой. Для тех, кто не может самостоятельно справиться с постоянной нехваткой времени, коучи и бизнес-тренеры пишут книги, устраивают семинары и мастер-классы.

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Почему же это так сложно — организовать себя и свое время? Думаю, причина проста. Все люди разные: кто-то продуктивно работает ночью, кто-то не может находиться в офисе и показывает более успешные результаты на удаленной работе.

Время ускоряется, и в течение дня нам необходимо выполнять массу дел не только на работе, но и дома: сохранять спокойствие и позитивное настроение, успевать справляться с детьми и домашними животными, уделять время родителям.

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Зачастую создается впечатление, что мы всем должны, и если однажды в этой гонке мы забываем про себя, то рано или поздно, несмотря на внешнюю успешность, чувствуем себя несчастными.

Планировать — хорошо, но жить по правилам — скучно, поэтому между запланированной скукой и яркой непредсказуемостью многие, скорее всего, выберут второе. Но время летит — и жизнь проходит.

Попробуйте разобраться: что съедает именно ваше время? Постоянное пролистывание страниц в соцсетях, пробки, чаепитие и перекуры на работе — кажется, сегодня в эти ловушки попали все без исключения.

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У каждого — свои «пожиратели» часов и минут, тем не менее существует несколько советов и навыков, освоив которые, можно все успевать и при этом не чувствовать себя уставшей и «разбитой» к вечеру.

1. Расставляйте приоритеты. Заставить время работать на себя можно только одним способом: устанавливая четкие временные периоды на решение конкретных задач. Только обозначив рамки «от» и «до» для каждого дела, можно получить структурированный план на день. Когда целые сутки вы бессистемно пытаетесь устранить мелочи, которыми и так занимаетесь ежедневно, не ждите, что изменения произойдут сами собой. Также существует масса литературы, посвященной результативной расстановке приоритетов: есть цели срочные, но не важные, а есть важные, но не срочные.

2. Делегируйте. Делегирование полезно не только на работе, но и дома. Перестаньте взваливать на себя невыполнимое: муж не откажет вам в просьбе погулять вечером с собакой, а свекровь — забрать ребенка со школы. Не пренебрегайте помощниками по хозяйству: сейчас большим спросом пользуются услуги клининговых бригад, которые приезжают домой и проводят генеральную уборку. Если позволяют возможности, не отказывайтесь от подобной помощи. Так вы освободите время на более приятные занятия и почувствуете себя хотя бы немного счастливее.

3. Развивайтесь. Лучшие инвестиции — в себя, поэтому не экономьте на своем развитии. Не обязательно бежать на курсы профпригодности и повышения квалификации. Займитесь тем, о чем давно мечтали, но боялись себе позволить: кулинарные мастер-классы, занятия по дизайну одежды, ораторскому мастерству, вокалу, танцам, рисованию, фотографии, макияжу… Только занимаясь любимым делом, есть шанс осознать одну вещь: мы не тратим время на себя — мы проводим его с пользой.

123RF/Iakov Filimonov

4. Не ставьте задачу «больше работать». Больше работать — не значит больше успевать. Эффективность нередко зависит от того, какая цель была сформулирована изначально. Поэтому ваша задача — работать результативнее. Это правило поможет справиться с работой и освободить больше времени на дела, которые приносят радость.

5. Задайте себе главные вопросы. Вам нравится ваша жизнь? Что бы вы хотели в ней изменить? Вам нравится ваша работа? Ответив на эти простые, но такие важные вопросы, вы услышите свой внутренний голос и поймете, о чем мечтаете. Чтобы реализовать задуманное, необходимо создать свой личный тайм-менеджмент, четко обозначив цели и действия, необходимые для достижения каждой мечты. Хотите привести жизнь в порядок?

Начните с себя. И начните с малого — с овсянки на завтрак вместо яичницы с беконом, с порядка на вашем рабочем месте и на рабочем столе в компьютере.

6. Учитесь выполнять несложные дела на автопилоте. Вы не раз замечали, что есть занятия, которые мы выполняем автоматически: готовим завтрак, наливаем чай, чистим зубы, ведем машину. В это время наш мозг занят другими задачами. Если вы настроите свой ритм под персональный график, вы сможете меняться незаметно для себя, например, ходить три раза в неделю на фитнес. И во время ходьбы на дорожке вы сможете смотреть рекомендуемые тренинги, слушать аудиокниги, учить новые иностранные слова.

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7. Никому ничего не доказывайте. Как показывает практика, это бесполезно, ваши старания вряд ли оценят. Или ищите тех, кто будет ценить, или не тратьте время на то, чтобы понравиться тем, кому понравиться невозможно. Создавайте свои правила, не живите по общим.

Подавляющее большинство считает, что мир вращается вокруг них, поэтому ваше личное счастье волнует только вас и ваших близких. Не ждите ни от кого участия, действуйте в собственных интересах.

8. Не беритесь за дело, если не доделали предыдущее. Стало модно говорить: «Я мультизадачный». Действительно мульти-, или многозадачных людей — единицы, остальные хотят ими казаться и тем самым портят себе жизнь: принимаются за все дела одновременно и в итоге не доводят до конца ни одно из них. А может, сначала доделать одно дело, прежде чем кидаться на другие?

Наш мозг — сложнейший механизм, а нейронные связи обладают феноменальной силой. Учитесь нарабатывать новые соединения, не ходите старыми, проверенными путями. Это не просто, но каждый день — это экзамен, и наша задача — его не завалить.

Как бы виртуозно вы ни овладели искусством тайм-менеджмента, помните: еще никому не удавалось победить время. Наша задача состоит в том, чтобы двигаться вперед в потоке событий, навстречу своему счастью. Берите ответственность за свое время.