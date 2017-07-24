Знаменитости, которым идут стрижки «под мальчика»

О короткой стрижке мечтают многие девушки, но не каждая способна решиться на кардинальные перемены. И действительно, если боб и каре идут многим, то пикси — единицам. Здесь нужна не только уверенность и правильные черты лица, но и мастер с золотыми руками.

У некоторых знаменитостей по части коротких стрижек выпал джекпот. Мы вспомнили главных голливудских красоток, чья стрижка «под мальчика» вызывает восхищение и добрую зависть.

Кэти Перри

Певица постоянно меняет образы и не боится экспериментов. Сегодня она с конфетно-розовыми локонами, а завтра — с короткой стрижкой пикси. Но главное, что каждое преображение получается успешным.

На этот раз Перри черпала вдохновение в образах Агнесс Дейн и Скарлетт Йохансон. Безупречной стрижкой певица обязана звездному стилисту Крису Макмиллану. Мастер в ответе не только за волосы Кэти Перри, но и за экстремально короткие прически Майли Сайрус и Энн Хэтэуэй.

Зои Кравиц

Актриса Зои Кравиц унаследовала идеальные черты лица от своей матери Лизы Боне и манящий взгляд от отца — Ленни Кравица.

Зои к лицу любой образ. Именно поэтому девушка не боится экспериментов с волосами: она красит их в кислотные оттенки, сбривает виски или отращивает локоны и заплетает в африканские косички. Весной актриса перекрасилась в блонд и обзавелась экстремально короткой стрижкой. А ведь недавно мы видели Зои с длинными косичками в сериале «Большая маленькая ложь» и co светлыми короткими волосами в рекламной кампании Canon, чьим амбассадором стала актриса.

Чем удивит Зои Кравиц в следующий раз? Скоро актриса будет выбирать победителя европейского конкурса фотографий Canon и, возможно, предстанет уже в другом имидже.

Майли Сайрус

Сейчас Майли возвращается к истокам и демонстрирует примерное поведение. Она все еще закатывает скандалы, но уже реже появляется полуобнаженной на сцене. Майли Сайрус отказалась и от короткой стрижки в пользу длинных растрепанных локонов. Но нельзя поспорить, что яркая и дерзкая короткая стрижка были к лицу певице.

Несмотря на не идеальность ушей и легкую асимметричность лица, харизма и энергия Майли прекрасно гармонировала с пепельным пикси.

Шарлиз Терон

Если многие девушки меняют имидж, чтобы начать жизнь с чистого листа, то Шарлиз Терон делает это ради ролей. Актриса известна своими шокирующими beauty-экспериментами во имя кинематографа. Все помнят, как эффектная блондинка с идеальной фигурой поправилась на 15 килограммов, чтобы сыграть в фильме «Монстр». А что и говорить о смене прически.

Для съемок у режиссера Джорджа Миллера в боевике «Безумный Макс: Дорога ярости» актриса без капли сожаления отрезала свои длинные локоны.

И это как раз тот случай, когда смена имиджа актрисе пришлась только на руку. Короткая стрижка подчеркивает идеальные черты лица Шарлиз и зрительно освежает образ. Кто скажет, что ей 41 год?!

Руби Роуз

Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» и второй части фильма о Джоне Уике уже не помнит себя без коротких волос. Актриса и модель может менять оттенок или форму своей стрижки, но короткая длина — неизменный атрибут ее бунтарского имиджа. Стрижка отлично подчеркивает скулы Руби Роуз и акцентирует внимание на ее длинной шее.

Рианна

Певице, дизайнеру и главному инфлюенсеру современности подошла бы и лысина, будь это ее новый имидж. Звезда часто экспериментирует с внешностью и не боится менять прически. Если раньше все хотели стрижку, как у Дженнифер Энистон из «Друзей», то сейчас к парикмахерам обращаются с просьбой подстричь под Рианну времен Unfaithful, как в клипе Umbrella, или просто приносят фотографию и показывают одну из многочисленных коротких стрижек певицы.

Энн Хэтэуэй

Миловидная Энн Хэтэуэй — известный консерватор по части причесок, но что ни сделаешь ради роли. Мы привыкли видеть актрису с длинными темными волосами, но режиссер режиссер Том Хупер предложил ей роль в фильме «Отверженные», которая требовала кардинальной смены имиджа. Актриса приняла предложение, отстригла локоны и похудела ради роли до параметров подростка.

Поначалу Энн Хэтэуэй не принимала свою короткую стрижку и ходят слухи, даже решила отложить свадьбу с Адамом Шульманом, сказав, что под венец с такой прической она не пойдет. Но спустя время Энн так понравился ее новый имидж, что она решила не возвращаться к длинным волосам. И свадьба с Адамом Шульманом все-таки состоялась.