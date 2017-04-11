Как зарабатывать $3000 ежедневно при помощи Instagram?

Социальная сеть Instagram - это и весело, и прибыльно. Но почему одни блогеры зарабатывают на рекламных постах крохи, а другие сколачивают чуть ли не состояние?

Пока эксперты анализируют данные и выдвигают разные теории, звезда Insta, австралийская модель Розанна Аркл поделилась собственными выводами. С учетом того, что рекламный пост в блоге Розанны стоит 3 тысячи долларов и девушка может похвастать внушительной суммой на банковском счете, послушаем и посмотрим?

















У 28-летней Аркл, жительницы города Голд-Кост, более 3 миллионов подписчиков. И она зарабатывает весьма приличные деньги.

Аркл выросла в Новой Зеландии, восемь лет назад переехала в Австралию, работала бухгалтером и подрабатывала в качестве модели на съемках для глянца. Затем она блеснула на одном из местных реалити-шоу The GC, после чего девушке стали поступать предложения от рекламодателей. Сегодня ведение блога в Insta - основной источник дохода Розанны. Девушка уже приобрела дом.

В среднем, рекламный пост в ее блоге стоит 3 тысячи долларов, пишет Daily Mail. Как блогер оценивает свои посты? «Многое зависит от количества подписчиков и количества привлеченных пользователей (к одному посту). Стандартная ставка - 0,1 цент на количество подписчиков на данный момент».

Некоторые рекламодатели предлагают девушке долгосрочные контракты. В частности, сейчас Аркл представляет один ювелирный бренд. «Не уверена, что сильно отличаюсь от других Инста-моделей. Но я действительно обожаю делать красивые фотографии. Это моя страсть», - говорит Розанна.

Публикация от Rosanna Arkle (@rosannaarkle) Фев 7 2017 в 2:31 PST

4 правила успеха в Insta от Розанны Аркл

1. Будь уверена, что твое фото прекрасного качества.

2. Приобрети хорошую камеру с Wi-Fi 3.

3. Публикуй посты в «прайм-тайм» - с 18:30 до 21:00 или утром.

4. Активно общайся с подписчиками. Ставь подходящие хэштеги.