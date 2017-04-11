 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Как зарабатывать $3000 ежедневно при помощи Instagram?

1 0

Социальная сеть Instagram - это и весело, и прибыльно. Но почему одни блогеры зарабатывают на рекламных постах крохи, а другие сколачивают чуть ли не состояние?

Пока эксперты анализируют данные и выдвигают разные теории, звезда Insta, австралийская модель Розанна Аркл поделилась собственными выводами. С учетом того, что рекламный пост в блоге Розанны стоит 3 тысячи долларов и девушка может похвастать внушительной суммой на банковском счете, послушаем и посмотрим?

  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
  • Розанна Аркл - высокооплачиваемая звезда Instagram
 
 
 

У 28-летней Аркл, жительницы города Голд-Кост, более 3 миллионов подписчиков. И она зарабатывает весьма приличные деньги.

Аркл выросла в Новой Зеландии, восемь лет назад переехала в Австралию, работала бухгалтером и подрабатывала в качестве модели на съемках для глянца. Затем она блеснула на одном из местных реалити-шоу The GC, после чего девушке стали поступать предложения от рекламодателей. Сегодня ведение блога в Insta - основной источник дохода Розанны. Девушка уже приобрела дом.

В среднем, рекламный пост в ее блоге стоит 3 тысячи долларов, пишет Daily Mail. Как блогер оценивает свои посты? «Многое зависит от количества подписчиков и количества привлеченных пользователей (к одному посту). Стандартная ставка - 0,1 цент на количество подписчиков на данный момент».

Некоторые рекламодатели предлагают девушке долгосрочные контракты. В частности, сейчас Аркл представляет один ювелирный бренд. «Не уверена, что сильно отличаюсь от других Инста-моделей. Но я действительно обожаю делать красивые фотографии. Это моя страсть», - говорит Розанна.

4 правила успеха в Insta от Розанны Аркл

1. Будь уверена, что твое фото прекрасного качества.

2. Приобрети хорошую камеру с Wi-Fi 3.

3. Публикуй посты в «прайм-тайм» - с 18:30 до 21:00 или утром.

4. Активно общайся с подписчиками. Ставь подходящие хэштеги.

  •  
    Рисунок
    Как вам Розанна?

0 Не нравится 1 Нравится Эвелина Зозуля 11.04.2017 Теги: социальные сети Instagram

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору