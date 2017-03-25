Родион Газманов: «Такой я вижу свою свадьбу»

Недавно Родион Газманов дал концерт в Кремлевском дворце. Под конец шоу зрители собрались у сцены и танцевали, хотя зал вовсе не был предназначен для такого бурного веселья. Нежная, лиричная песня Родиона «Парами» покоряет хит-парады.

35-летний сын Олега Газманова всю юность занимался бизнесом, а несколько лет назад понял, что не сможет быть счастливым вне сцены. И, похоже, его песни делают счастливыми многих слушателей.

«Мы будем голыми, и мы уйдем по лунной дорожке»

— У вас есть девушка?

— Это личный вопрос, на который я отвечать не буду. У меня точно нет молодого человека. И не планируется.

— А как чаще складываются ваши отношения: вы начинаете ухаживать за девушкой или девушка начинает на вас охоту?

— Все по-разному абсолютно. У меня было и так, и так. И если между вами искорка пробежала, значит, получается. Если нет — то кто бы за кем ни бегал, результата не будет.

— Дайте вашим поклонницам совет: как должна вести себя девушка, чтобы произвести на вас впечатление.

— Совет один — быть естественной. Когда человек притворяется и старается произвести впечатление, это либо видно сразу, либо вскроется потом, когда все уже перерастет в отношения, которые, возможно, из-за этого и разрушатся.

— Вы ведете свадьбы, как все артисты...

— Не все! Не все артисты ведут свадьбы и, тем более, не все артисты делают это хорошо.

— Согласна. Вы наверняка насмотрелись этого всего и точно знаете, какой бы вы хотели видеть свою свадьбу.

— Да, знаю. Мы с моей избранницей поедем на Мальдивы. Я надену на нее венок, она на меня наденет гирлянду из цветов. Мы будем голые, и мы уйдем по лунной дорожке в сторону Луны. И никого вокруг не будет. Ни ведущего, ни гостей, и вообще никого. Вот такой я вижу свою свадьбу, потому что я их провел огромное количество. Я иронизирую, конечно. Я думаю, что в этом вопросе я буду учитывать не только свои пожелания. Конечно, хочется пригласить друзей, провести церемонию, соблюсти традиции. Но я не понимаю людей, которые вбухивают какие-то дикие средства в свадьбу, берут кредит для этого, что-то продают. Ведь свадьба проходит, а людям дальше вместе жить. Поэтому я думаю, что нужно исходить все же из своих возможностей. Кстати, я недорогой ведущий, так что обращайтесь.

«Мама меня очень поддерживает»

— Когда и как вы написали свою первую песню?

— Самую первую песню я написал, будучи глубоко и безнадежно влюбленным в первую красавицу класса. Песня получилась отвратительной, к слову, так что с первой красавицей класса у нас так ничего и не получилось. (Родион улыбается — прим. авт.). Первой же осмысленной композицией стала песня «Зачем», которую я придумал еще на первом курсе института. Странный момент, эту песню пытались аранжировать несколько раз, и трижды записывали на студии, но так пока ничего и не сложилось. Мне она категорически не нравится в студийном варианте. Возможно, время еще не пришло. На концертах, впрочем, она звучит шикарно, и на сольнике в Кремле мы её спели с Ксаной Сергиенко.

— Как получилось, что вы не доучились в музыкальной школе?

— На тот момент у меня сломался голос, я не знал, хочу ли я заниматься музыкой, поэтому интерес к фортепьяно сильно проигрывал интересу к секции карате.

— Вы учились в английском колледже, но хотели вернуться в Россию. Что вам не нравилось тогда в Англии?

— Дома у меня было личное пространство. В Англии его не было. Совсем. Будучи интровертом, я очень нуждаюсь в частном уголке, где меня не будут трогать. Поэтому у частной школы-пансиона абсолютно не было шансов мне понравиться.

— Вас часто спрашивают об отношениях с вашим знаменитым отцом, Олегом Газмановым. А какие у вас отношения с мамой?

— С мамой отношения отличные. Она меня очень поддерживает, и это очень важно для меня. Мы часто видимся, и она даже раньше отца слышит новые песни или демо-разработки.

— Считается, что развод родителей травмирует ребенка. Как на вас отразился их развод?

— Родители развелись, когда мне было 13. Родители — это фундамент мира для ребенка. Естественно, что фундамент в тот момент дал трещину, от которой я нескоро оправился. Это может вполне быть причиной, что я до сих пор не женат. Хочется, чтобы было раз и навсегда.

«Проявление уважения и любви не может быть чрезмерным»

— Сталкивались ли вы когда-нибудь с неожиданными выходками фанатов, со странными проявлениями любви к вам?

— Я, наверное, еще не настолько популярный артист. У меня очень тактичные люди приходят на концерты. Наверное, самое несдержанное — это оставленные следы помады после концертов. Поцеловали, оставили следы. Бэк-вокалистка потом во время концерта смотрит и показывает (Родион изображает жестом, что нужно вытереть щеку — прим.авт.). Ну, вытер, и все нормально. Да нет, я очень хорошо и с благодарностью воспринимаю людей, которые приходят на концерты. И никакое проявление уважения и любви с их стороны не может быть чрезмерным. Для меня это очень важно. Поддержка — это доказательство того, что у меня получается то, чем я занимаюсь.

— Одно время ваши песни не брали на радио. Как это происходило? Что вам говорили на радиостанциях?

— Самое частое слово в устах программных директоров — «неформат». Я их понимаю, в принципе. На тот момент надо мной висела тень «Люси», «Трубочиста», «Маугли» и прочих «Бескозырок».















И тут получается когнитивный диссонанс. Песни в памяти отложились детские, а мальчику уже за тридцать. Хотя впервые я свой материал понес на радио, кстати, где-то в двадцатилетнем возрасте. Первая попытка, так сказать. Я не отчаивался, и все присылал и присылал материал. Я успел познакомиться с программными директорами многих радиостанций, и несмотря на личное знакомство, никогда не пытался переубедить их во мнении, что песня не подходит. Слушал советы и пытался выяснить, как сделать лучше.

Почти получилось с песней «Последний снег». Она пару раз сыграла в сезон в большом эфире, но критической массы ротаций не набралось. Видимо, не время было. Прорывом стала песня «Гравитация». Её поставили на «Русском радио», и она завоевала аудиторию. Видимо, понравились строчки про «ты эту песню вряд ли услышишь, даже на радио, даже в ротации». «А кто он такой, чтобы за нас решать», — подумали программные директора и вопреки смыслу текста поставили композицию в эфир. (Улыбается — прим. авт.).

Песня «Парами» зашла уже куда легче, хотя между «Гравитацией» и «Парами» был еще целый ряд композиций, которые тоже не попали в формат. Например «Шанс» и «Лето». На последнюю был снят хороший клип, кстати, благодаря которому песню можно было услышать на РуТВ, Musicbox и других музыкальных телеканалах. Но лёд уже тронулся, и сейчас, вполне возможно, что и те песни в ротацию попадут. «Парами» была взята еще на этапе демки под гитару. Я прошелся по кабинетам программных, и мне практически единодушно сказали, что нужно делать. Результат вы видите. Песня в хит-парадах, и в частности на первом месте «Золотого граммофона».

— Вы финансист по образованию и у вас хороший опыт в бизнесе. Ощущается ли кризис в шоу-бизнесе? В последние годы люди меньше ходят на концерты?

— Новый год 2017 был довольно сложным. У многих артистов отменились или не состоялись выступления на корпоративах из-за этого. Я не исключение. Но мне повезло, что я еще и как ведущий работаю. Причем на русском и английском языках. Поэтому без работы не остался. А заказы на ведение подтягивают заказы на музыкальные выступления. И наоборот. Диверсификация — хорошая штука (Улыбается — прим. авт.).

— Концерт в Кремле позади. Какие у вас дальнейшие планы?

— Сейчас в планах отдохнуть.

Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13) Мар 15 2017 в 2:59 PDT

Отдохнув, поеду в тур. Программа получилась хорошая, и хочется ее показать как можно большему количеству зрителей. Пока обдумываем технические вопросы и города, в которые поедем в первую очередь. Как только будет о чем объявить, я это сделаю!

Фото: архив пресс-службы Родиона Газманова и Globallookpress.com