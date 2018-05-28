Вся правда о Роберте Дауни-младшем

Роберт Дауни-младший один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Он занимается кинопродюсерством и имеет свою продюсерскую компанию. На его счету такие престижные премии, как "Золотой глобус", "Сатурн", "Эмми", "Оскар" и другие.

Про него всегда ходило много слухов и домыслов, вплоть до того, что Роберт Дауни младший неизлечимо болен раком. Узнаем всю правду о Роберте Дауни-младшем, его биографии и фильмографии.

Актерское мастерство с детства

Роберт Дауни-младший младший был рожден 4 апреля 1965 года в городе Нью-Йорке. Отец голливудского актера, Роберт Дауни-старший старший был американским актером, а мама будущего героя фантастических боевиков Элси тоже имела прямое отношение к актерскому мастерству.

Будучи режиссером, сценаристом и оператором, отец мальчика взял его на роль в фильме "Загон" еще в дошкольном возрасте. Первой ролью будущего востребованного голливудского актера стало перевоплощение в больную собачку. В семилетнем возрасте Дауни младший сыграл в фильме "Дворец Грисера". У Роберта есть родной брат. Их фамилия по отцу не Дауни, а Элиас.

Но Роберта старшего воспитывал отчим Джеймс Дауни и поэтому тот взял его фамилию при поступлении в армию. Роберт Дауни-младший в молодости был очень похож на своего отца и он, как отец носит всю жизнь эту фамилию.

Когда сыну исполнилось 10 лет, родители его увезли в Англию. Там ему пришлось в рамках школьного образования изучать балетное искусство. Когда будущий актер был еще подростком, его родители разошлись. Мальчик остался со своим отцом, который в 1978 году увез его в Калифорнию. Через 4 года Дауни младший снова вернулся в Нью-Йорк, чтобы стать знаменитым актером. В возрасте 20 лет актер решил попробовать себя на телевидении и решил, что это не его стезя и он станет актером.

У Роберта Дауни-младшего отличное телосложение: его рост 174 см. Он имеет красивую внешность и подтянутую фигуру. Другими словами, у актера были все задатки стать востребованным актером.

Признание критиками

Актер отлично справился с ролью героя Шерлока Холмса в фильме Ричарда Аттенборо. Дауни младший великолепно сыграл легендарного персонажа, после чего самые требовательные критики признали его великолепное актерское мастерство. Впервые актер был выдвинут на номинацию голливудского "Оскара" за роль Чарли Чаплина. Этот фильм стал победоносным и принес Роберту премию BAFTA.

В конце 90-х годов биография и личная жизнь актера была окутана чередой громких скандалов, закончившихся тюремным заключением. Дауни младшему приписывали наркотическую зависимость, которая и спровоцировала тюремный срок длиной в 16 месяцев.

Как признался актер в одном из интервью американской прессе, его знакомство с наркотиками произошло в 8 лет и к этому был причастен его отец. Роберта младшего тогда уволили со всех киностудий, где он снимался.

Отсидев положенное наказание за хранение наркотических веществ и оружия, актер вышел на свободу и сразу сыграл роль второго плана в многосерийном фильме "Элли Макбил". Роль в этой ленте принесла Роберту премию "Золотой глобус".

После этого у актера пошла полоса везения и он сыграл множество удачных ролей.

В 2008 году на экраны мирового телевидения вышла лента под названием "Солдаты неудачи", за которую Дауни младший был выдвинут снова на премию "Оскар". Благодаря отцу, Роберт к 90-м годам стал невероятно популярным актером, который играл в культовых фильмах "Эйр Америка", "Большая пена" и "Прирожденные убийцы".

Шерлок Холмс

У актера уже были съемки в фильме про Шерлока Холмса. Но легендарный Гай Ричи решил снять картину на свой лад в 2009 году и пригласил на главную роль Роберта младшего. Всего вышло две части популярного детектива, но именно за первую Дауни младшего удостоили "Золотым глобусом" и премией "Лучшая мужская роль".

Марвел

Когда начались съемки "Железного человека", никто не думал, что этот фильм положит начало серии фильмов компании Марвел. Это стало перерождением актера в его профессиональной деятельности.

После выхода этого фильма стали выпускать в огромных масштабах комиксы, игрушки, игры про супергероев. Роберт Дауни-младший сыграл Тони Старка, одного из сильнейших супергероев Марвел.

С 2010 года на экраны поочередно вышла череда из восьми научно-фантастических боевиков про Тони Старка с разными названиями и сюжетами: "Железный человек 2", "Мстители", "Железный человек 3" и другие. После выхода знаменательных фэнтези, актера буквально забросали предложениями о съемках в фильмах на различных студиях.

Подарок от Тони Старка

Эти ленты называют главными в карьере Роберта Дауни-младшего. У супергероев комиксов, оживших на экранах кинематографа, множество поклонников разного возраста во всем мире. После выхода на экраны "Железного человека" многие дети стали писать актеру письма. Не так давно СМИ напечатали, что Роберт осча стливил одного мале нького мальчика, у которого нет руки.

Чтобы ребенок почувствовал себя супергероем, актер заказал идентичную руку-протез, который ему напечатали на специальном принтере. Рука оформлена в стиле Тони Старка и фанат комиксов Марвел, Алекс Принг получил ее совершенно бесплатно.

Особняк, как в фильме о железном человеке

Инстаграм заполонили фотографии со снимками роскошного особняка в Малибу, купленного Робертом Дауни-младшим за 3,5 млн долларов. Новые апартаменты очень напоминают те, что были показаны публике с мировых экранов, где велись съемки фантастического боевика "Железный человек".

Форбс

По подсчетам влиятельного интернет-портала Форбс, актер с 2013 по 2014 год приумножил свое состояние более чем на 75 млн долларов, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Личная жизнь актера

Первые серьезные отношения Роберта были с актрисой "Секс в большом городе" Сарой Паркер. За их личной жизнью следила вся американская общественность. Их отношения разрушила зависимость Дауни младшего. Они были вместе 7 лет, после чего прекратили свои отношения из-за нежелания Роберта бросить свою опасную привычку.

В первый раз актер решился связать себя узами брака в 1992 году. Его супругой стала певица и модель Дебора Фалконер. В 1993 году у пары родился ребенок Индио. Но брак не был долгим. Пристрастие к наркотикам поглотило Роберта, и Дебора подала на развод.

Во второй раз исполнитель марвелских супергероев решился на брак летом 2005 года. Сьюзан Левин была продюсером фильма, а ранее занималась координаторством сериала мировой известности "Санта-Барбара". Ради этой женщины актер согласился пройти еще один курс реабилитационной терапии от зависимости к наркотикам. Полностью излечившись, Роберт по выходу из больницы сразу сделал продюсеру предложение и получил согласие.

В 2010 году супруги решили открыть свою продюсерскую компанию. В 2011 году жена Роберта, Сьюзан забеременела и зимой следующего года у актера появился на свет сын Экстон Элиас Дауни.

Спустя три года Левин родила своему избраннику дочь, которую родители назвали красивым именем Эйври Роэль Дауни. Дети у пары еще маленькие, но они с удовольствием смотрят картины, в которых снимается их папа, а продюсером является известная мама.