Мехди: «Не вижу серьезных перемен и потрясений в 2018-м»

К победителю Третьего сезона «Битвы экстрсенсов» Мехди Эбрагими Вафа уже десять лет едут за советом со всех уголков мира. В последнее время он стал меньше времени уделять приему и сконцентрировался на искусстве.

Совсем недавно состоялось открытие его галереи, где каждый желающий может увидеть и приобрести его картины. Мы поговорили с Мехди о том, что ждет нас в наступающем году, о скандале с Порченковым и о том, правда ли, что его картины заряжены энергией.

— Мехди, вы победили десять лет назад, тем не менее, продолжаете появляться в прессе. Узнают ли вас сейчас на улице?

Уже не узнают. Хотя первый год после победы в Битве спокойно ходить по улицам было сложно. И все не просто хотели сфотографироваться, а, как вы понимаете, просили совета, обращались с проблемами. Люди не понимают, что это труд, они думают, что все происходит как в «Гарри Поттере» — по мановению палочки.

Мне, чтобы помочь человеку, необходимы тишина, сосредоточенность и, в конце концов, жизненные силы. А когда дергают каждые десять минут, ничего толкового сказать просто невозможно. Конечно, это раздражало. И когда меня подзабыли, я вздохнул с облегчением.

Те, кому я нужен, найдут меня и придут на прием. А вот это тыканье пальцем в «звезду» — нет, не мое. А по поводу прессы, да, не скрою, по-прежнему, звонят, приглашают на интервью, съемки. Чаще отказываюсь, потому что некоторые журналисты преследуют цель поставить меня в неловкое положение и якобы «развенчать миф о моем даре». Даю интервью только проверенной прессе.

— К вопросу о популярности в прессе. Не так давно был скандал, как я понимаю, когда вы на одном из популярных информационных порталов ответили актеру Михаилу Пореченкову, который заявил, что все в «Битве экстрасенсов» было только шоу. Прокомментируйте, пожалуйста.

Я бы не стал называть это скандалом. Действительно, в прессе мой ответ вызвал резонанс. Мне просто неприятно, когда меня называют лжецом, а тут прозвучало, хоть и косвенное, но обвинение. Я в очередной раз говорю, что в моем сезоне все было честно, за другие отвечать не могу. И, кроме того, я не один десяток раз после победы доказывал наличие дара в реальной жизни.

Я нахожусь на том этапе, когда мне не нужно уже никому ничего доказывать. Не верите? Ваше дело! Нужна помощь? Обращайтесь! К Михаилу я, конечно же, никаких претензий не имею. Это его личное мнение.

— Мехди, декабрь — обычно месяц всевозможных предсказаний и прогнозов. Расскажите и нам, что ожидает нас всех в будущем.

Прогноз — дело неблагодарное. Как ни стараются притянуть за уши некоторые нашумевшие предсказания, по больше части, они не сбываются. Я думаю, тут важнее наблюдать за миром вокруг, за жизнью, чувствовать, анализировать, прислушиваться. Тогда, быть может, ты будешь более или менее точен.

Никаких серьезных потрясений в 2018 для страны я не вижу. Много разного шума поднимает пресса, но это только для того чтобы удовлетворить интерес обывателя. Я предвижу относительную стабильность практически во всех сферах — экономика, политика, геополитика. Думаю, что наступающий год — не то время, когда стоит ожидать каких-то кардинальных перемен.

Во всем мире сейчас период, когда нужно, прежде всего, думать о себе, о том, что делаешь ты. Ни на кого не смотреть, а брать и действовать. Тот, кто лежит на диване, смотрит телевизор, качает головой и все на свете критикует, так и останется ни с чем. Уже давно наступило время активных людей.

— Кстати, об активных людях. Уж вас к таким действительно можно отнести. Вы и пишете, и путешествуете, ведете прием, еще и живописью увлеклись. Расскажите, зачем это вам все?

Дело в том, что у всех моих занятий одна и та же цель. Не знаю, как правильно ее обозначить... Мой дар требует выхода. И искусство — очень хороший проводник.

Картина работы Мехди Эбрагими Вафа

Я чувствую, что многим людям помогают мои картины. Многие их покупают, хотя стоят они недешево. Если бы не помогали, то меня бы уже обозвали триста раз шарлатаном и публично осудили, вы сами знаете. Я чувствую, что в этом есть смысл. Недавно я открыл собственную галерею «ЖУКОВКА АРТ», чтобы все желающие смогли прийти и посмотреть, зарядиться энергией.

— То есть, ваши картины заряжены энергией?

Да, и в этом часть их ценности. В каждую работу я вкладываю часть себя, именно поэтому они помогают людям.

— Многие наши читательницы с большим вниманием относятся к различным символам и знакам. Вы верите в знаки? Толкуете их?

Я тоже очень внимателен к знакам. Да, я занимаюсь толкованием, но все очень индивидуально. Лучше самим научиться толковать знаки, которые нам посылают. Для меня этот символ может означать одно, а для вас совсем другое.

Конечно, есть и общие ориентиры. Например, в толковании снов. Скажем, чистая вода — это почти всегда хороший сон: он означает спокойствие, умиротворенность. А мутная вода означает какие-то небольшие проблемы, трудности.

Картина работы Мехди Эбрагими Вафа

Умершие близкие обычно приходят во сне нас предупредить, стоит насторожиться. Также я с большим вниманием отношусь ко снам, в которых приходит конкретная информация (слова, цифры). Стараюсь записать, запомнить. Через какое-то время эта информация всплывает. А вообще человек, которые прислушивается к себе, много думает, анализирует, наблюдает, годам к сорока уже обычно сам неплохо может толковать свои сны. Ведь через эти образы наше подсознание ведет с нами диалог.

— Не последнюю роль в толковании знаков играет и интуиция...

Я во многих моментах в своей жизни полагаюсь на нее и всем, кто обращается ко мне за помощью, советую прислушиваться к себе и развивать свою интуицию. Она есть у всех, просто в повседневной суете мы ее «глушим».

Обязательно нужно находить время на то, чтобы хотя бы минут тридцать в день побыть наедине с собой. И в это время нужно отключиться от всех мирских забот, пытаться медитировать, слушать себя, свое тело. Вообще все это поможет жить в гармонии с самими собой.

— Мехди, посетители нашего портала — в основном, женщины. Что бы вы им пожелали?

Я считаю, что мужчины и женщины созданы друг для друга. И по-настоящему счастливы мы можем быть только рядом друг с другом, любя и дополняя. Я желаю, чтобы рядом с каждой женщиной был мужчина, который достоен ее, а, быть может, будет лучше ее. Желаю крепкой большой семьи, где царит любовь и уважение. Желаю здоровых детей. Желаю мудрости.

Картина работы Мехди Эбрагими Вафа

Женщина — неспроста хранительница очага. Она сила семьи, ее «единство». Не разменивайте себя по пустякам, не ругайтесь и вообще больше молчите. Это, кстати, и к мужчинам относится. Нужно больше думать, больше делать и меньше говорить.

И, конечно, я уверен, что женщина должна всегда быть красивой, ведь женская красота, действительно, делает лучше этот мир. Берегите себя и будьте счастливы!