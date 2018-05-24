Несравненная, сногсшибательная певица, телеведущая, заслуженная украинская артистка Светлана Лобода родила прекрасную девочку своему избраннику в одной из престижных американских клиник.

Отцом ребенка является лидер группы Рамштайн, Тилль Линдеманн. Столь радостную новость прессе сообщили родственники звезды.

Роды Лободы прошли успешно

Малышка родилась здоровенькой с весом в три килограмма. Рост девочки составляет 48 сантиметров. Лобода решила рожать в той же клинике Лос-Анджелеса, где рожали звезды мировой величины: Мадонна, Кардашьян, Алсу и другие. Сама клиника называется Седар Синай.

Роды звезды прошли, как и было запланировано, без особых осложнений и в очень комфортных условиях.

Тилль и Светлана Лобода

Артистка с самого начала своей беременности не давала комментариев по поводу своего интересного положения. Общественность терялась в догадках, а пресса погрязла в слухах, перебирая потенциальных отцов для ребенка экс-солистки Виагры. Про связь Лободы и Линдеманна давно ходили слухи, но они подтвердились лишь косвенно.

Украинскую певицу на восьмом месяце беременности заметили на концерте немецкой культовой группы в майке с лейблом группы Рамштайн.

Знакомство брутального немецкого певца и темпераментной украинской певицы произошло в прошлом году летом в столице Азербайджана на фестивале музыкантов.

Лобода всячески отрицает эту связь, ведь известно, что у Тилля есть две взрослые дочери. Ему уже 55 лет, а Светлане в этом году исполнится всего 36.

Евангелина Царь

У Светланы Лободы это второй ребенок. Первой дочери, Еве уже 6 лет, а ее отец Андрей Царь был хореографом у Лободы. Их брак был гражданским и первые четыре года семейной жизни у них царила идиллия в отношениях. Они были очень красивой харизматичной парой и сумели сохранить нормальные дружеские отношения после расставания. Ева не чувствует себя обделенной вниманием папы, которого регулярно видит.

Дочь Светланы ходит в школу и делает успехи, которыми так гордится ее звездная мама. При поступлении в школу, приемная комиссия отметила, что ребенок очень развит. Девочка знает школьную программу до третьего класса. С Евангелиной дополнительно занимаются преподаватели по музыке. Как и звездная мама, Ева будет изучать музыкальные инструменты, пение и танцы, благо ее отец является известным хореографом и постановщиком танцев во многих топовых клипах.

Как говорит, мама будущей звездочки, школа для ее дочери является новым приключением, которое принесет массу положительных эмоций.

Экс-солистка Виагры предпочитает комфорт

Светлана приняла решение рожать именно в этой клинике из-за отсутствия врачебных ошибок со стороны персонала. Так как там рожают совсем непростые женщины, то сумма за роды составила круглую сумму.

Чтобы Светлана родила именно в Америке, ее семье пришлось снять виллу примерно за 800 тысяч рублей за неделю.

Лобода не экономит на себе и своих детей. В доме есть няня, гувернантка и любимая бабушка, на которых Лобода может спокойно оставлять Еву. Она достаточно зарабатывает и обеспечивает себя и свою семью с лихвой. В планах звездной дивы были не только предстоящие роды, но и запись нового альбома. Артистка не стала распространяться на эту тему, как всегда, выдерживая интригу.

Но несмотря на все обстоятельства, певица хочет вернуться в Россию к 8 июня, чтобы блеснуть своей шикарной фигурой на московской премии Муз-ТВ.

Интрига для всех поклонников Лободы

Сама звезда не любит афишировать свою личную жизнь, обсуждать знакомых и друзей, рассказывать о том, что происходит у нее в семье. Артистка не хотела, чтобы о ее беременности узнали сразу. С помощью правильно подобранных нарядов, она длительное время пыталась скрывать свой живот. Светлана все время отшучивалась от прессы, отвечая, что обожает повышенное внимание вокруг своей персоны.

Когда стало ясно, что телеведущая беременна, она заинтриговала общественность другим вопросом —кто отец ее ребенка?

О том, что у телеведущей родится девочка стало известно из инстаграм, где маленькая Евангелина решила у мамы в сторис спеть песенку про свою будущую сестричку. Видео как появилось, так и исчезло, но поклонники певицы пришли в восторг от песни Евы.

Сама звезда в одном из интервью сказала: "Я публичный человек, к тому же женщина.Внимание ко мне со всех сторон может оставить негативный след в моей ауре, а мне меньше всего сейчас это нужно. Необходимо закрывать себя защитной пленкой, иначе невозможно справиться с тем количеством интересующихся мной людей. Мне очень важно было сохранить свою тайну как можно дольше".

После рождения дочки, многомиллионная армия поклонников певицы буквально забросали ее поздравлениями с рождением дочери. Поклонники очень надеются увидеть в скором времени артистку на экранах телевизоров в прекрасной форме.