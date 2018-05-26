Чемпионат мира по футболу 2018: даты матчей

21 чемпионат мира по футболу 2018 года долгожданное мероприятие, которое будет проходить в 14 июня по 15 июля. Его ждут с нетерпением не только болельщики России, но и всего мира. План турнира уже полностью распределен по городам, определены даты проведения, цены на зрелище тоже известны и присутствуют в продаже.

Охота на билеты началась за год до начала матчей. Ожидается приезд всех звезд футбола, что дает право надеяться на эффектную и честную игру. Для гостей разработан туристический портал по достопримечательностям страны, предоставляя им возможность наслаждаться красотами нашей родины между матчами.

Этапы проведения и города

Мероприятие будет широкомасштабным, затрагивая 11 городов и 12 стадионов. Их уже отреставрировали и они полностью готовы к приему гостей. Честь открыть турнир оказана столице РФ, а местом проведения выбраны стадион «Лужники». Играть будет сборная РФ и представители Саудовской Аравии. Полуфинал будет проведен в Санкт-Петербурге на «Зенит-Арене».

По всем города принимающим турнир проехала мировая инспекция и подтвердила готовность страны. На июнь намечено проведение группового этапа, в нем будет 64 встречи. 32 команды-участницы распределены на 4 группы, в которых и будут состязаться за выход.

Ожидаемые даты матчей группового турнира в июне и принимающие города:

В Москве игры состоятся 14, 16, 17,19, 20, 23, 26, 27 числа. Екатеринбург приветствует гостей 15, 21, 24, 27. Теплый город Сочи предоставит свои стадионы футболистам 15, 18, 23, 26. Северная столица тоже не останется в стороне от чемпионата мира 2018. Путешествуя по российским городам турнир посетить Санкт-Петербург 15, 19, 22, 26 числа согласно графику дат проведения. Татарская столица Казань гостеприимно откроет стадионы 16, 20, 24, 27. Далее игры перейдут в мордовский город Саранск 16, 19, 25, 28. Самый западный город Калининград встретит болельщиков 16, 28. Самара тоже примет участие 17, 21, 25,28. Ростов-на-Дону проведет матчи 17, 20, 23, 26. Посетят футболисты и Новгород 18, 21, 24, 27. Волгоград сможет проявить себя во всей красоте 18, 22, 25, 28. Екатеринбург перенимает эстафету 21, 24, 27.

После определения сильнейших команд в группе, начнется игра на выбывание в 1/8 чемпионата. 30 июня пройдут игры в городах Казань, Сочи.

На следующий день борьба продолжится в матчах на стадионах Москвы и Нижнем Новгорода. 2 июля болельщики будут наслаждаться зрелищем на полях Самары и Ростова-на-Дону. 3 июля завершится этап в Санкт-Петербурге и Москве.

Далее победители перейдут в ¼ финала и примут участие в матчах:

6 июля играют в Казани и Нижнем Новгороде;

7 июля – Самара, Сочи.

Полуфинал всегда считается важной частью в состязаниях футболистов: напряжение накаляется, победа все ближе. Города, которые являются координаторами, ждет наплыв болельщиков.

Счастливыми обладателями возможности провести встречи являются:

10 июля Санкт-Петербург;

11 июня Москва.

Финальные игры накладывают ответственность на организаторов.

И такую ношу взяли на себя:

14 июля Санкт-Петербург, который проведет противостояние за 3 место;

15 июля Москва, взявшая на себя ответственность провести финальный матч и определить Чемпиона.

Болельщики российской сборной ждут, что национальная команда нарушит традицию и выйдет из группы, чтобы порадовать дальнейшей успешной игрой своих поклонников. Несмотря на все политические распри, Чемпионат мира 2018 года состоится, и проведет его наша страна.

Поклонники сурового спорта надеяться, что на турнире не случится ничего непредвиденного. Все игры должны провестись вовремя, согласно установленной дате.

Этапы продажи билетов и цены

Продажа билетов началась 14 сентября 2017 года. Сейчас приобрести их достаточно проблематично, так как большинство уже выкуплены. Цена билета варьируется от вполне доступных до дорогих. Зависит стоимость от трех факторов:

Этап турнира. Финал и начало мероприятия привлекают больше зрителей, поэтому и цена на них иногда достигает запредельных высот. Место на стадионе. Они всегда имели различный обзор. Близость к полю и расположение на трибуне напрямую влияет на количество денег, необходимых для покупки билета. Гражданство. Российским гражданам, как встречающей стороне, организаторы сделали скидку, специально для них было отпечатано 350 000 пропусков. Создано 4 категории билетов. Первые три предназначены для иностранных гостей, а последняя для организаторов.

Ценовая категория следующая:

открытие - 3200 р.;

матч за выход из группы - 1280 р.;

1/8 чемпионата – 2240 р.;

¼ чемпионата – 3808 р.;

полуфинальная игра – 4480 р.;

финальный матч – 7040 р.

Гостевые билеты относятся к категориям в зависимости от расположения мест на стадионе. Самые дорогие из них в первой, а доступные относятся к третьей группе распределения. Примерная цена самого дешевого билета составляет 105 $.

Для любителей комфорта и высокого уровня сервиса созданы «пакеты гостеприимства» минимальной стоимостью более 800$.

В них входят:

профессиональный хостес;

парковочное место;

билет на выбранную игру;

освежающие и алкогольные напитки;

питание;

подарочный набор сувениров;

выделенный вход в гостевую зону.

К отдельной ценовой категории относятся билеты для людей с ограниченными возможностями и мобильностью, болельщиков с тяжелой степенью ожирения. Для них предусмотрены специальные входы, подъёмники и комфортные места.

На покупку билетов организаторы наложили некоторые ограничения, предупреждая спекулянтов и скупщиков. Но они все же преуспели в своем деле и цена билета через третье лицо на финал составляет четверть миллиона рублей.

Государство предусмотрело меры предотвращения спекуляции:

одно человек не может приобрести больше 4 билетов;

покупаемые билеты должны относиться к одной категории для одного матча.

Активнее всего заявки на билеты подавали наши соотечественники, показывая кто ждет мероприятие больше всего. На данный момент практически все они проданы.

Однако независимо от места, даты проведения, города и уровня обслуживания, наслаждение от атмосферы игры и азарта сможет почувствовать любой зритель чемпионата мира по футболу 2018 года.