Лера Кудрявцева беременна, фото 2018

Легендарная Лера Кудрявцева беременна и не стремится скрыть интересное положение на фото 2018 года. Звезда увлекательного шоу «Секрет на миллион» появилась на светском мероприятии с заметно округлившимся животом, проступающим сквозь платье свободного кроя.

Телеведущая не стала отказывать фотографам в возможности сделать фото крупным планом у рекламного стенда. Затем Лера Львовна выложила полученные снимки в Instagram, вызвав любопытство подписчиков, которые поздравили женщину с тем, что она скоро станет мамой.

Слухи и правда о беременности Кудрявцевой

Ведущая телеканала НТВ Лера всегда умеет произвести впечатление. На ее уловки попадаются не только звезды, но и журналисты. Об этой женщине часто говорят и пишут в прессе, но делают это осторожно, без раздувания скандала. Но в этот раз волна слухов захлестнула просторы Интернет-изданий и социальных сетей.

Женщина, которая всегда выбирала наряды, подчеркивающие осиную талию потрясла всех, выбрав платье свободного кроя.

Лера Кудрявцева, которая всегда задавала каверзные вопросы на ТВ, теперь сама стала персоной повышенного внимания. Беременна теле- и радиоведущая с удовольствием делится новыми фото в апреле и мае 2018, и просит комментировать, но не осуждать ее личную жизнь. Амбициозная женщина попросила поклонников не высказывать на ее официальной странице мысли о том, насколько велика разница в возрасте между ней и ее избранником.

Также она буквально потребовала не давать ей советов относительно выбора нарядов и личной жизни. Ведь ей уже давно за сорок и она довольно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения.

Подобные заявления вызвали волну восхищения и поздравлений. Ведь Лера станет мамой во второй раз. Судя по фото, роды Кудрявцевой придутся на лето, и поклонники готовятся к тому, что она временно исчезнет из эфира. Лера Львовна, открывшая новый проект "Секрет на миллион" не стремится делиться своими тайнами даже за такую немаленькую сумму.

Возможно, звезда ТВ опасается за жизнь малыша в силу возраста. Именно поэтому она и не стремится форсировать события и давать откровенное интервью. Коллеги по работе также отмалчиваются и стараются обходить тему беременности Леры стороной.

Личная жизнь и мечты стать мамой

В апреле 2018 звездная мама наконец-то решилась вывести из тени своего единственного сына Жана. Валерия Кудрявцева сумела договориться с телеканалом и устроила взрослого и безмерно стеснительного отпрыска в студию в качестве продюсера.

Абсолютно не публичный Жан с удовольствием принялся за увлекательную работу, позволяющую ему оставаться за кадром.

Затем известная ведущая телешоу "Секрет на миллион" появилась в прямом эфире с заметно выросшим животом. Слухи о беременности практически подтвердились, но существует вероятность, что полнота Валерии - это последствие лечения межпозвоночной грыжи.

Но в таком случае поведение звезды не сопоставимо с ее мартовскими постами в Instagram о том, что она мечтает стать мамой во второй раз.

Поклонники, изумленные неудачной стрижкой звезды и внезапным набором веса женщины, начали высказывать в сторону Леры нелестные комментарии. По мнению фолловеров, артистичная Кудрявцева напрасно сделала боб-каре с челкой, ведь такой образ прибавил ей десять лет. Женщина моментально пресекла осуждающие разговоры и начала выкладывать новые фото со своим мужчиной.

В настоящее время Валерия отдыхает с мужем Игорем Макаровым за границей, не скрывая счастливых моментов от подписчиков. Отдых в Италии, пришедшийся на предполагаемый срок родов, вызывает новый поток обсуждений в СМИ.

Возможно, счастливые муж и жена вернутся из Рима с подарком для самых преданных поклонников. Ведь прежде Лера Кудрявцева уже высказывала мысли о том, что планирует выносить и родить малыша самостоятельно, без посторонней помощи.