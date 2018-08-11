Болен или нет: состояние здоровья Димы Билана на сегодня
В середине июля 2018 года Дима Билан рассказал поклонникам о том, что серьезно болен. Последние новости очень печальны: популярный поп-исполнитель заболел бронхитом и пытался лечить его самостоятельно.При этом он не позволял себе отдыха, выступая по очень плотному графику.
В итоге начала стремительно развиваться пневмония. Именно поэтому артист наконец-то решился взять отпуск, чтобы провести его дома и наконец вылечиться.
Июльский отпуск на больничной койке
Дима Билан не прислушивался к мнению врачей и продолжал выступать на открытых сценах при плохой погоде, когда температура воздуха не превышала и 10 градусов тепла. И только недавно он признался, что серьезно болен, опубликовав последние новости о состоянии здоровья на официальной странице Instagram.
Неправильное лечение бронхита привело к тому, что Дима Билан был госпитализирован с повышенной температурой и пневмонией. Но в настоящее время его состояние улучшилось и он взял законный больничный, отменив все концерты.
Внеплановое лечение Билан хочет провести в собственном доме, где займется установкой программ на новую технику и настройкой своего сайта. А когда состояние здоровья улучшится, он наконец-то наймет рабочих, чтобы пробурить скважину. Если вода будет без опасных для здоровья примесей, певец будет употреблять только родниковую.
Амбулаторное лечение совмещает с уборкой
Вернувшись в июле 2018 года из больницы, Дима Билан был вынужден вместо отдыха устроить генеральную уборку. Болезнь оказалась не настолько серьезной, и его отпустили домой на амбулаторное лечение. Артист моментально опубликовал в Instagram последние новости, которые очень расстроили и разозлили его.
Дело в том, что в загородном доме Билана поселились дикие животные. Пробравшись на веранду, они испортили часть мебели и вещей. Поэтому он снял видео и выложил его в социальную сеть.
Фолловеры посочувствовали певцу относительно беспорядка и порадовались его возвращению.
Здоровье — это переменная
В прошлые годы Дима Билан неоднократно пугал поклонников новыми заболеваниями. Два года назад артист также попал в больницу с пневмонией. И как показывает практика, это ничему его не научило, и певец предпочитает самолечение своевременному посещению врачей.
А год назад у музыканта обнаружили несколько грыж на позвоночнике и он был вынужден отменить ряд концертов и лечь на операцию. Затем, выйдя с больничного, Билан предстал перед поклонниками очень худым и стриженным налысо. Это стало причиной слухов о заболевании раком и другими выдумками.
В некоторых источниках даже писали, что артист умирает, но это оказалось неправдой. Тогда Дмитрий лишь решил сменить имидж и сделал короткую стрижку.
Именно поэтому он неоднократно обращался к обеспокоенным фолловерам с просьбами не верить информации из “желтой прессы”, подписываться на его страничку и получить правдивые посты о его жизни из первых уст.
В настоящее время артист практически полностью выздоровел. Уже 9 августа он встретился с журналистами и дал новое интервью. В нем певец рассказал, что чувствует себя прекрасно и похвастался исполнением давней мечты. На днях Дима Билан проколол себе ухо и выложил фото в Instagram.
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А вы знали о болезни Димы Билана? 3
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Мария Мари / 11.08.18 22:31Пусть Дима Билан поскрее выздоравливает! Ему нужно думать о здоровье и сразу обращаться к врачу. Всех денег в мире не заработаешь! Тем более, что заработок есть и через свой сайт, а не только посредством исполнения песен и неудачных клипов про свадьбу 90-х!!! А с таким халатным отношением к здоровью можно в следующий раз так легко не отделаться, и голос потерять!
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Даша / 11.08.18 22:30А я читала, что он болен раком и из-за этого побрился налысо. Но может действительно решил имидж сменить? А оказывается, что это только домыслы. Очень интересно.
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Юлия Москва / 11.08.18 22:29Да уж... точно ничему не учится! Второй раз заболеть пневмонией из-за халатного отношения к здоровью. Лучше бы Билан больше времени уделял здоровью, чем графику гастролей.