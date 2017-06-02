 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дима Билан восстановил здоровье


0 0

Поклонники Димы Билана могут вздохнуть с облегчением. Несколько месяцев назад артист жаловался на проблемы со здоровьем, выглядел очень изможденным. А сейчас певец в порядке, набрал вес и вполне доволен жизнью.

В марте Дима сообщил о том, что у него грыжа позвоночника. Проблемы со здоровьем и стресс привели к тому, что Билан сильно похудел (тогда его вес был менее 70 кг), жаловался на боли и онемение конечностей.

«У меня были адские боли. Немели пальцы рук — я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ — препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж на позвоночнике», — говорил Дима.

В конце концов артист взялся за себя и решил пройти курс лечения в Израиле. Лечение прошло успешно, и теперь Билан как новенький.

На днях певец приехал в Крым на детский конкурс «Новая волна», и журналисты сразу заметили, как хорошо выглядит Дима. По просьбе телеведущего Георгия Иващенко, Билан демонстративно взвесился. «83 кило! Отличный вес!» — констатировал артист.

Ранее мы писали:

Дима Билан: «Вечное восхищение очень обременяет». Артист не любит, когда ему постоянно поддакивают. 

Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи». 

Дима Билан вновь увлекся моделью. Певец очарован Эмили Ратаковски.


0 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: Дима Билан

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору