Дима Билан восстановил здоровье

Поклонники Димы Билана могут вздохнуть с облегчением. Несколько месяцев назад артист жаловался на проблемы со здоровьем, выглядел очень изможденным. А сейчас певец в порядке, набрал вес и вполне доволен жизнью.

В марте Дима сообщил о том, что у него грыжа позвоночника. Проблемы со здоровьем и стресс привели к тому, что Билан сильно похудел (тогда его вес был менее 70 кг), жаловался на боли и онемение конечностей.

«У меня были адские боли. Немели пальцы рук — я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ — препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж на позвоночнике», — говорил Дима.

В конце концов артист взялся за себя и решил пройти курс лечения в Израиле. Лечение прошло успешно, и теперь Билан как новенький.

На днях певец приехал в Крым на детский конкурс «Новая волна», и журналисты сразу заметили, как хорошо выглядит Дима. По просьбе телеведущего Георгия Иващенко, Билан демонстративно взвесился. «83 кило! Отличный вес!» — констатировал артист.

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